КОПЕР
КОПЕР - город в западной части Словении, в регионе Обално-Крашка.
Население 24,7 тыс. человек (2009 год). Расположен на берегу Коперского зал. Адриатического моря. Морской торговый порт, единственный в Словении (грузооборот 15 млн. т, 2007 год; в основном обработка насыпных грузов, действуют контейнерный терминал, судоремонтная верфь). Железнодорожная станция, узел автодорог.
Основан римлянами около II века до н. э. (по некоторым данным, на месте греч. г. Αἴγιδα ) под названием Каприс (Capris, Caprea, Capre, Caprista). С VI века н. э. в составе Византии, центр епископства. Находился в зависимости от Венеции (оборонительный союз 932-933 годов), затем Аквилейского патриархата. Важнейший торговый центр на побережье
Истрии. Городское право даровано в 1035 году императором Конрадом II (1024-1039 годы). В 1278 году (по др. данным, в 1279 году) включён в состав Венецианской республики, получил название Каподистрия (лат. Caput Histriae; итал. Capo d’Istria; букв. - Столица Истрии), административный центр венецианской пров. Истрия.
В 1348 году Копер предпринял неудачную попытку добиться самостоятельности. В 1380 году сильно разрушен генуэзцами. После падения Венецианской республики, с 1797 года в составе империи Габсбургов. В 1805 году по Пресбургскому миру отошёл к Франции, в 1809–13 в составе Иллирийских провинций. По Раппальскому договору 1920 года отошёл к Италии. В 1945-1947 годы входил в зону «Б», оккупированную югосл. войсками, в 1947-1954 годы - в свободную территорию Триеста, затем передан Социалистической Федеративной Республике Югославия. С 1991 году в Словении.
Старая часть города сохранила средне-вековую планировку, частично застройку и каменные укрепления (около 1550 года, арх. А. Бруньоли, под руководством М. Санмикели) с башнями и воротами (в т. ч. Порта-делла-Муда, 1516 год). На прямоугольной центральной площади Титов-трг - собор Вознесения Богоматери (Св. Назария; нижний этаж в стиле готики XIII-XV веков, верхний этаж в стиле ренессанс XVI-XVII веков частично перестроен в середине XVIII века, арх. Дж. Массари; колокольня 1480 год; росписи - XVI век, К. Гусич; саркофаг Св. Назария - 1332 год; картины В. Карпаччо), романский баптистерий Св. Иоанна Крестителя в форме ротонды (XII века -1317 год, кирпичный купол XVIII века; аркатурный фриз); Дворец преторов (1348-1482 годы) и лоджия (1462-1464 годы, мастера Никола из Пирана и Томмазо из Венеции; расширена в 1698 году) в стиле венецианской готики.
Также сохранились: акведук, романская часовня Св. Ильи в виде ротонды (1082 год, реконструирована в XVII веке), готическое зернохранилище Фонтего (Фонтико; 1392 - около 1460 годы, перестроено в XVI веке), церкви Св. Иакова (XIV век), Св. Франциска (росписи XIV века), Св. Франьо (росписи XVII века), Св. Николая, Св. Бассо (обе - XVI века), Св. Анны (картины Б. Карпаччо, Джироламо да Санта-Кроче, Дж.Б. Чима да Конельяно, мастеров школы Дж. Беллини), колонна Св. Юстины в честь победы при Лепанто (1571 год), фонтан Лоренцо да Понте на пл. Прешернов-трг (1423 год, реконструирован в 1666 году); построенные под влиянием Венеции дворцы в стилях готики (Альмеригонья), ренессанс (Бельграмони-Такко, около 1600 года; ныне Городской музей, римский и средне-вековый лапидарий, итальянская живопись XV-XVII веков; Каса-Корнер) и барокко (Брутти, де Белли, Гравизи Барбабьянка, Тотто - все XVIII века). С 1954 году по плану реконструкции (арх. Э. Михевц) ведётся строительство новых районов.
Университет области Приморска (2003 год). Областной краеведческий музей (1911 год, современное название с 1967 года). Театр. Приморский летний фестиваль (с 1993 года).
В экономике города доминирует сфера услуг (гостиничный бизнес, торговля и др.); здесь функционируют региональные финансовые (Banka Koper) и страховые (Adriatic Slovenica) компании, расположен главный офис крупнейшего в стране инвестиционного холдинга «Istrabenz». Производство двигателей и др. комплектующих для легковых и грузовых автомобилей, тракторов (предприятие междунар. компании CIMOS), мотоциклов. В Копере находится один из двух словенских нефтеперерабатывающих заводов (не действует; середина 2009 года). Виноделие (компания «Vinakoper»); предприятия пищевой (в т. ч. рыбная, консервная) промышленности. Центр туризма (культурно-познавательного, оздоровительного; туристы посещают также близлежащие городки Пиран, Изола и Порторож).
К западу от Копера, в с. Храстовлье, - Троицкая церковь (XII-XV века, романская базилика, позднеготические росписи 1490 года) внутри ренессансных укреплений (1581 год).