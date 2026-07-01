КОПЕР

КОПЕР - город в западной части Словении, в регионе Обално-Крашка.

Население 24,7 тыс. человек (2009 год). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу Ко­пер­ско­го зал. Ад­риа­ти­че­ско­го мо­ря. Морской тор­го­вый порт, един­ст­вен­ный в Сло­ве­нии (гру­зо­обо­рот 15 млн. т, 2007 год; в основном об­ра­бот­ка на­сып­ных гру­зов, дей­ст­ву­ют кон­тей­нер­ный тер­ми­нал, су­до­ре­монт­ная верфь). Железнодорожная стан­ция, узел ав­то­до­рог.

Ос­но­ван рим­ля­на­ми около II века до н. э. (по не­ко­то­рым дан­ным, на мес­те греч. г. Αἴγιδα ) под названием Ка­прис (Capris, Cap­rea, Capre, Caprista). С VI века н. э. в со­ста­ве Ви­зан­тии, центр епи­скоп­ст­ва. На­хо­дил­ся в за­ви­си­мо­сти от Ве­не­ции (обо­ро­нительный со­юз 932-933 годов), за­тем Ак­ви­лей­ско­го пат­ри­ар­ха­та . Важ­ней­ший тор­го­вый центр на по­бе­ре­жье

Ис­т­рии. Городское пра­во да­ро­ва­но в 1035 году императором Кон­ра­дом II (1024-1039 годы). В 1278 году (по др. дан­ным, в 1279 году) вклю­чён в со­став Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки, по­лу­чил название Ка­по­ди­ст­рия (лат. Caput Histriae; итал. Capo d’Istria; букв. - Сто­ли­ца Ис­т­рии), административный центр ве­не­ци­ан­ской пров. Ис­т­рия.

В 1348 году Копер пред­при­нял не­удач­ную по­пыт­ку до­бить­ся са­мо­стоя­тель­но­сти. В 1380 году силь­но раз­ру­шен ге­ну­эзца­ми. По­сле па­де­ния Ве­не­ци­ан­ской рес­пуб­ли­ки, с 1797 года в со­ста­ве им­пе­рии Габс­бур­гов . В 1805 году по Прес­бург­ско­му ми­ру ото­шёл к Фран­ции, в 1809–13 в со­ста­ве Ил­ли­рий­ских про­вин­ций. По Рап­паль­ско­му до­го­во­ру 1920 года ото­шёл к Ита­лии. В 1945-1947 годы вхо­дил в зо­ну «Б», ок­ку­пи­ро­ван­ную югосл. вой­ска­ми, в 1947-1954 годы - в сво­бод­ную тер­ри­то­рию Трие­ста, за­тем пе­ре­дан Со­циа­ли­стической Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ке Юго­сла­вия. С 1991 году в Сло­ве­нии.

Ста­рая часть го­ро­да со­хра­ни­ла средне-вековую пла­ни­ров­ку, час­тич­но за­строй­ку и ка­мен­ные ук­ре­п­ле­ния (около 1550 года, арх. А. Бру­нь­оли, под руководством М. Сан­ми­ке­ли) с баш­ня­ми и во­ро­та­ми (в т. ч. Пор­та-дел­ла-Му­да, 1516 год). На пря­мо­уголь­ной центральной площади Ти­тов-трг - со­бор Воз­не­се­ния Бо­го­ма­те­ри (Св. На­за­рия; ниж­ний этаж в сти­ле го­ти­ки XIII-XV веков, верх­ний этаж в сти­ле ре­нес­санс XVI-XVII веков час­тич­но пе­ре­стро­ен в середине XVIII века, арх. Дж. Мас­са­ри; ко­ло­коль­ня 1480 год; рос­пи­си - XVI век, К. Гу­сич; сар­ко­фаг Св. На­за­рия - 1332 год; кар­ти­ны В. Кар­пач­чо), ро­ман­ский бап­ти­сте­рий Св. Ио­ан­на Кре­сти­те­ля в фор­ме ро­тон­ды (XII века -1317 год, кир­пич­ный ку­пол XVIII века; ар­ка­тур­ный фриз); Дво­рец пре­то­ров (1348-1482 годы) и лод­жия (1462-1464 годы, мас­те­ра Ни­ко­ла из Пи­ра­на и Том­ма­зо из Ве­не­ции; рас­ши­ре­на в 1698 году) в сти­ле ве­не­ци­ан­ской го­ти­ки.

Так­же со­хра­ни­лись: ак­ве­дук, ро­ман­ская ча­сов­ня Св. Ильи в ви­де ротонды (1082 год, ре­кон­ст­руи­ро­ва­на в XVII веке), го­тическое зер­но­хра­ни­ли­ще Фон­те­го (Фон­ти­ко; 1392 - около 1460 годы, пе­ре­строе­но в XVI веке), церк­ви Св. Иа­ко­ва (XIV век), Св. Фран­ци­с­ка (рос­пи­си XIV века), Св. Фра­ньо (рос­пи­си XVII века), Св. Ни­ко­лая, Св. Бас­со (обе - XVI века), Св. Ан­ны (кар­ти­ны Б. Кар­пач­чо, Джи­ро­ла­мо да Сан­та-Кро­че, Дж.Б. Чи­ма да Ко­нель­я­но, мас­те­ров шко­лы Дж. Бел­ли­ни), ко­лон­на Св. Юс­ти­ны в честь по­бе­ды при Ле­пан­то (1571 год), фон­тан Ло­рен­цо да Пон­те на пл. Пре­шер­нов-трг (1423 год, ре­кон­ст­руи­ро­ван в 1666 году); по­стро­ен­ные под влия­ни­ем Ве­не­ции двор­цы в сти­лях го­ти­ки (Аль­ме­ри­го­нья), ре­нес­санс (Бель­гра­мо­ни-Так­ко, около 1600 года; ны­не Городской му­зей, римский и средне-вековый ла­пи­да­рий, итальянская жи­во­пись XV-XVII веков; Ка­са-Кор­нер) и ба­рок­ко (Брут­ти, де Бел­ли, Гра­ви­зи Бар­бабь­ян­ка, Тот­то - все XVIII века). С 1954 году по пла­ну ре­кон­ст­рук­ции (арх. Э. Ми­хевц) ве­дёт­ся строи­тель­ст­во но­вых рай­онов.

Университет области При­мор­ска (2003 год). Об­ласт­ной крае­ведческий му­зей (1911 год, современное название с 1967 года). Те­атр. При­мор­ский лет­ний фес­ти­валь (с 1993 года).

В эко­но­ми­ке го­ро­да до­ми­ни­ру­ет сфе­ра ус­луг (гос­ти­нич­ный биз­нес, тор­гов­ля и др.); здесь функ­цио­ни­ру­ют ре­гио­наль­ные фи­нан­со­вые (Banka Koper) и стра­хо­вые (Adriatic Slovenica) ком­па­нии, рас­по­ло­жен главный офис круп­ней­ше­го в стра­не ин­ве­сти­ци­он­но­го хол­дин­га «Is­t­rabenz». Про­изводство дви­га­те­лей и др. ком­плек­тую­щих для лег­ко­вых и гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей, трак­то­ров (пред­при­ятие ме­ж­ду­нар. ком­па­нии CIMOS), мо­то­цик­лов. В Копере на­хо­дит­ся один из двух сло­венских неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих за­во­дов (не дей­ст­ву­ет; середина 2009 года). Ви­но­де­лие (ком­па­ния «Vi­nakoper»); пред­при­ятия пи­ще­вой (в т. ч. рыб­ная, кон­серв­ная) промышленности. Центр ту­риз­ма (куль­тур­но-по­зна­ва­тель­но­го, оз­до­ро­ви­тель­но­го; ту­ри­сты по­се­ща­ют так­же близ­ле­жа­щие го­род­ки Пи­ран, Изо­ла и Пор­то­рож).

К за­па­ду от Копера, в с. Хра­стов­лье, - Тро­иц­кая церковь (XII-XV века, ро­ман­ская ба­зи­ли­ка, позд­не­го­тические рос­пи­си 1490 года) внут­ри ре­нес­санс­ных ук­ре­п­ле­ний (1581 год).

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