КОПЕНГАГЕНСКИЙ МИР 1660 ГОДА

КОПЕНГАГЕНСКИЙ МИР 1660 ГОДА - между Швецией и Данией, завершивший датско-шведскую войну 1658-1660 годов.

За­клю­чён 27 мая 1660 года в Ко­пен­га­ге­не по­сле под­пи­са­ния Шве­ци­ей Олив­ско­го ми­ра 1660 года с со­юз­ни­ка­ми Да­нии.

По ус­ло­ви­ям Копенгагенского мира Шве­ция в основном со­хра­ни­ла свои тер­ри­то­ри­аль­ные при­об­ре­те­ния в Скан­ди­на­вии, за­кре­п­лён­ные Рос­килль­ским ми­ром 1658 года (Ско­не, Бле­кин­ге, Бо­хус). Да­нии воз­вра­ща­лись область Трон­хейм (в Нор­ве­гии) и о. Борн­хольм; по на­стоя­нию Ни­дер­лан­дов, яв­ляв­ших­ся со­юз­ни­ком Да­нии, уп­разд­ня­лось по­ста­нов­ле­ние о не­до­пу­ще­нии в Бал­тий­ское море фло­тов не­бал­тий­ских дер­жав.

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