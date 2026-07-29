КОНЬЯКСКАЯ ЛИГА

Союз, созданный в 1526 г. и просуществовавший до 1530 г., заключенный между Францией, Венецией, Папством ( Климент VII ), Флоренцией и Миланом, направленный против доминирования сил Карла V (Испании и Священной Римской империи) в Италии.

После катастрофы французской армии при Павии и пленения Франциска I в 1526 г. был заключен Мадридский договор, по которому Франция признавала доминирование Карла V в Италии и отказывалась от любых амбиций в этом регионе. Однако, сразу же после освобождения из плена Франциск I приступил к формированию новой антигабсбургской коалиции. В 1526 г. была создана Коньякская лига, к которой присоединилась и Генуя.

Войскам Коньякской лиги удалось быстро занять Лоди, но ответный удар имперской армии привел к падению Милана. В 1527 г. испано-имперская армия самовольно напала на Рим, взяла город и предала его разграблению. Папа Климент VII был пленен.

После разгрома двух союзников, Милана и Рима, Франция активно присоединилась к войне. В 1527 г. Франциску I удалось склонить короля Англии, Генриха VIII присоединиться к Коньякской лиге. После этого Франциск I предпринял попытку захватить Неаполь. Однако это ему помешала сделать измена Генуи и начавшаяся эпидемия чумы. Оставшись один на один с имперскими войсками в Италии, Франциск был вынужден вывести свою армию с Апеннинского полуострова.

В 1529 г. Франциск был вынужден начать в Камбре переговоры с Империей о мире, который и был заключен. Его условия повторяли Мадридский договор 1526 г.: Фландрия оставалась за Испанией, Карл V оставался гегемоном Италии, хотя и отказывался от своих претензий в Бургундии. Кроме того, Франция выплачивала солидную контрибуцию.

После заключения Камбрейского мира испано-имперские войска завершили разгром бывшей Коньякской лиги, нанеся поражение Флоренции в 1530 г.

Иллюстрации:

Разграбление Рима.

Автор статьи: Г. А. Шмидт