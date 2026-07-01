КОНВИЧНЫЙ (РЕЖИССЕР)

КОНВИЧНЫЙ, Кон­вич­ны (Konwitschny) Пе­тер - немецкий ре­жис­сёр опе­ры и дра­мы.

Сын Ф. Кон­вич­но­го .

В 1970 году окон­чил ре­жис­сёр­ский факультет Выс­шей шко­лы му­зы­ки в Бер­ли­не. Ас­си­стент Р. Берг­ха­уз в «Бер­ли­нер ан­самбль» (1971-1979 годы).

Ста­вил пье­сы Б. Брех­та, Г. Га­упт­ма­на, С. Бек­ке­та, Х. Мюл­ле­ра. Про­сла­вил­ся но­ва­тор­ски­ми по­ста­нов­ка­ми опер Г.Ф. Ген­де­ля («Фло­ри­дант», 1984 год, «Ри­наль­до», 1987 год, обе - в Гал­ле), Дж. Вер­ди, Дж. Пуч­чи­ни, С.С. Про­кофь­е­ва («Ог­нен­ный ан­гел», 1994 год, Бре­мен), П.И. Чай­ков­ско­го («Ев­ге­ний Оне­гин», 1995 год, Лейп­циг), Р. Ваг­не­ра («Пар­си­фаль», 1995 год, «Три­стан и Изоль­да», 1998 год, обе - в Мюн­хе­не; «Ги­бель бо­гов», 2000 год, Штут­гарт). Ра­ди­каль­ное из­ме­не­ние сце­нические тра­ди­ции при­да­ло ха­рак­тер ме­ж­ду­народной сен­са­ции по­ста­нов­кам опер «Лу­лу» А. Бер­га (2003 год), «Мои­сей и Аа­рон» А. Шён­бер­га (2004 год), «Ми­ло­сер­дие Ти­та» В.А. Мо­цар­та (2005 год; все - под управлением И. Мец­махе­ра, Гам­бург­ская государственная опе­ра).

По­ли­тической ак­ту­аль­но­стью от­ме­че­ны по­ста­нов­ки ря­да опер («Под яр­ким солн­цем, за­ря­жа­ясь лю­бовью» Л. Но­но , 2004 год, Ган­но­вер) и опе­ретт («Ко­ро­ле­ва чар­да­ша» И. Каль­мана, 1999 год, Дрез­ден­ская государственная опе­ра; «Стра­на улы­бок» Ф. Ле­га­ра, 2007 год, «Ко­ми­ше опер», Бер­лин). Ра­бо­та­ет так­же в опер­ных те­ат­рах Гра­ца, Па­ри­жа, Бар­се­ло­ны, Ба­зе­ля, Сток­голь­ма, Ве­ны; в 2004 году по­ста­вил опе­ру «Ле­ту­чий гол­лан­дец» Ваг­не­ра в московском Боль­шом те­ат­ре.

С 2008 года главный ре­жис­сёр Опер­но­го те­ат­ра в Лейп­ци­ге. Почетный профессор Выс­шей шко­лы му­зы­ки в Бер­ли­не (с 2002 года).