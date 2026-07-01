КОНВИЧНЫЙ (РЕЖИССЕР)
КОНВИЧНЫЙ, Конвичны (Konwitschny) Петер - немецкий режиссёр оперы и драмы.
Сын Ф. Конвичного.
В 1970 году окончил режиссёрский факультет Высшей школы музыки в Берлине. Ассистент Р. Бергхауз в «Берлинер ансамбль» (1971-1979 годы).
Ставил пьесы Б. Брехта, Г. Гауптмана, С. Беккета, Х. Мюллера. Прославился новаторскими постановками опер Г.Ф. Генделя («Флоридант», 1984 год, «Ринальдо», 1987 год, обе - в Галле), Дж. Верди, Дж. Пуччини, С.С. Прокофьева («Огненный ангел», 1994 год, Бремен), П.И. Чайковского («Евгений Онегин», 1995 год, Лейпциг), Р. Вагнера («Парсифаль», 1995 год, «Тристан и Изольда», 1998 год, обе - в Мюнхене; «Гибель богов», 2000 год, Штутгарт). Радикальное изменение сценические традиции придало характер международной сенсации постановкам опер «Лулу» А. Берга (2003 год), «Моисей и Аарон» А. Шёнберга (2004 год), «Милосердие Тита» В.А. Моцарта (2005 год; все - под управлением И. Мецмахера, Гамбургская государственная опера).
Политической актуальностью отмечены постановки ряда опер («Под ярким солнцем, заряжаясь любовью» Л. Ноно, 2004 год, Ганновер) и оперетт («Королева чардаша» И. Кальмана, 1999 год, Дрезденская государственная опера; «Страна улыбок» Ф. Легара, 2007 год, «Комише опер», Берлин). Работает также в оперных театрах Граца, Парижа, Барселоны, Базеля, Стокгольма, Вены; в 2004 году поставил оперу «Летучий голландец» Вагнера в московском Большом театре.
С 2008 года главный режиссёр Оперного театра в Лейпциге. Почетный профессор Высшей школы музыки в Берлине (с 2002 года).