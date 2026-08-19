КОНВЕНТ

КОНВЕНТ - на­ци­о­наль­ный кон­вент, Con­vention nationale, выс­ший ор­ган государственной вла­сти во Фран­ции в го­ды Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII в ека.

Со­зван для вы­ра­бот­ки но­вой кон­сти­ту­ции по­сле свер­же­ния мо­нар­хии Бур­бо­нов.

На­чал ра­бо­ту 21 сентября 1792 года с про­воз­гла­ше­ния Фран­ции рес­пуб­ли­кой. Со­сто­ял из 750 де­пу­та­тов. Внут­ри Конвента сло­жи­лись со­пер­ни­чаю­щие по­ли­тические груп­пи­ров­ки мон­тань­я­ров (см. Го­ра) (от 110 до 150 человек) и жи­рон­ди­стов (от 140 до 170 человек), а так­же «бо­ло­то» - де­пу­тат­ское боль­шин­ст­во, при­мы­кав­шее по различным во­про­сам то к мон­тань­я­рам, то к жи­рон­ди­стам.

По ини­циа­ти­ве мон­тань­я­ров Конвента вы­сту­пил в ро­ли выс­шей су­деб­ной ин­стан­ции на про­цес­се над сверг­ну­тым ко­ро­лём Лю­до­ви­ком XVI , ко­то­рый в январе 1793 года был при­го­во­рён Конвентом к смерт­ной каз­ни. Во вре­мя вос­ста­ния 31 мая - 2 июня 1793 года боль­шин­ст­во де­пу­та­тов Конвента под дав­ле­ни­ем па­риж­ско­го плеб­са про­го­ло­со­ва­ло за ли­ше­ние жи­рон­ди­стов де­пу­тат­ской не­при­кос­но­вен­но­сти и их арест, что по­зво­ли­ло мон­тань­я­рам за­нять до­ми­ни­рую­щую по­зи­цию в Конвенте (см. Яко­бин­ская дик­та­ту­ра).

24 июня 1793 года Конвент при­нял Кон­сти­ту­цию Французской рес­пуб­ли­ки (впо­след­ст­вии ут­вер­жде­на на ре­фе­рен­ду­ме), но её вве­де­ние в дей­ст­вие бы­ло от­ло­же­но до окон­ча­ния вой­ны. 10 октября 1793 года дек­ре­том об ус­та­нов­ле­нии ре­во­люционного по­рядка прав­ле­ния Конвент при­сво­ил се­бе дик­та­тор­ские пол­но­мо­чия и фак­ти­че­ски стал так­же выс­шим ор­га­ном ис­пол­нительной вла­сти, ко­то­рая осу­ще­ст­в­ля­лась че­рез Ко­ми­тет об­ще­ст­вен­но­го спа­се­ния, Ко­ми­тет об­ще­ст­вен­ной без­опас­но­сти и ко­мис­са­ров Конвента на мес­тах.

Конвент непосредственно ру­ко­водил также работой судебных органов. Ве­ду­щая роль в Конвента в этот пе­ри­од при­над­ле­жа­ла М. Ро­бес­пь­е­ру и груп­пе его бли­жай­ших спод­виж­ни­ков. По­сле их свер­же­ния в ре­зуль­та­те Тер­ми­до­ри­ан­ско­го пе­ре­во­ро­та в ию­ле 1794 года Конвент от­ка­зал­ся от ре­во­люционного по­ряд­ка прав­ле­ния и по­сте­пен­но де­мон­ти­ро­вал ин­сти­ту­ты яко­бин­ской дик­та­ту­ры. Вес­ной 1795 года Конвент при­ступил к раз­ра­бот­ке но­вой кон­сти­ту­ции (при­ня­та 22 августа 1795 года). По­сле её одоб­ре­ния на ре­фе­рен­ду­ме Конвент 25 октября 1795 года за­вер­шил свою ра­бо­ту.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)