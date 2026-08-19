КОНВЕНТ
КОНВЕНТ - национальный конвент, Convention nationale, высший орган государственной власти во Франции в годы Французской революции XVIII века.
Созван для выработки новой конституции после свержения монархии Бурбонов.
Начал работу 21 сентября 1792 года с провозглашения Франции республикой. Состоял из 750 депутатов. Внутри Конвента сложились соперничающие политические группировки монтаньяров (см. Гора) (от 110 до 150 человек) и жирондистов (от 140 до 170 человек), а также «болото» - депутатское большинство, примыкавшее по различным вопросам то к монтаньярам, то к жирондистам.
По инициативе монтаньяров Конвента выступил в роли высшей судебной инстанции на процессе над свергнутым королём Людовиком XVI, который в январе 1793 года был приговорён Конвентом к смертной казни. Во время восстания 31 мая - 2 июня 1793 года большинство депутатов Конвента под давлением парижского плебса проголосовало за лишение жирондистов депутатской неприкосновенности и их арест, что позволило монтаньярам занять доминирующую позицию в Конвенте (см. Якобинская диктатура).
24 июня 1793 года Конвент принял Конституцию Французской республики (впоследствии утверждена на референдуме), но её введение в действие было отложено до окончания войны. 10 октября 1793 года декретом об установлении революционного порядка правления Конвент присвоил себе диктаторские полномочия и фактически стал также высшим органом исполнительной власти, которая осуществлялась через Комитет общественного спасения, Комитет общественной безопасности и комиссаров Конвента на местах.
Конвент непосредственно руководил также работой судебных органов. Ведущая роль в Конвента в этот период принадлежала М. Робеспьеру и группе его ближайших сподвижников. После их свержения в результате Термидорианского переворота в июле 1794 года Конвент отказался от революционного порядка правления и постепенно демонтировал институты якобинской диктатуры. Весной 1795 года Конвент приступил к разработке новой конституции (принята 22 августа 1795 года). После её одобрения на референдуме Конвент 25 октября 1795 года завершил свою работу.