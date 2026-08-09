КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА

КОНВЕНЦИЯ О ПРАВАХ РЕБЁНКА - ме­ж­ду­на­род­ное со­гла­ше­ние, оп­ре­де­ляю­щее пра­ва де­тей. При­ня­та Ге­не­раль­ной Ас­самб­ле­ей ООН 20 ноября 1989 года. Всту­пи­ла в си­лу 2 сентября 1990 года. СССР ра­ти­фи­ци­ро­вал кон­вен­цию 13 июня 1990 года. Уча­ст­ни­ка­ми кон­вен­ции яв­ля­ют­ся свыше 190 стран (2008 год).

Со­сто­ит из пре­ам­бу­лы и 3 час­тей (54 ста­тьи). В со­от­вет­ст­вии с кон­вен­ци­ей, ре­бён­ком яв­ля­ет­ся ка­ж­дое че­ло­ве­че­ское су­ще­ст­во до дос­ти­же­ния 18-лет­не­го воз­рас­та, ес­ли по за­ко­ну, при­ме­ни­мо­му к дан­но­му ре­бён­ку, он не дос­ти­га­ет со­вер­шен­но­ле­тия ра­нее. Го­су­дар­ст­ва-уча­ст­ни­ки ува­жа­ют и обес­пе­чи­ва­ют все пра­ва, пре­ду­смот­рен­ные кон­вен­ци­ей, за каж­дым ре­бён­ком, на­хо­дя­щим­ся в пре­де­лах их юрис­дик­ции, без каких-либо дис­кри­ми­на­ции, не­за­ви­си­мо от ра­сы, цве­та ко­жи, по­ла, язы­ка, ре­ли­гии, по­ли­ти­че­ских или иных убе­ж­де­ний, национального, эт­нического или со­циаль­но­го про­ис­хо­ж­де­ния, иму­ще­ст­вен­но­го по­ло­же­ния, со­стоя­ния здо­ро­вья и ро­ж­де­ния ре­бён­ка, его ро­ди­те­лей или за­кон­ных опе­ку­нов или каких-либо иных об­стоя­тельств.

При­зна­вая ре­бён­ка са­мо­сто­ятельным субъ­ек­том пра­ва, кон­вен­ция ста­вит пе­ред го­су­дар­ст­ва­ми за­да­чу под­го­тов­ки ре­бён­ка к са­мо­сто­ятельной жиз­ни в об­ще­ст­ве, вос­пи­та­ния его в «ду­хе ми­ра, дос­то­ин­ст­ва, тер­пи­мо­сти, сво­бо­ды, ра­вен­ст­ва и со­ли­дар­но­сти». Основным прин­ци­пом за­щи­ты прав де­тей яв­ля­ет­ся при­зна­ние при­ори­те­та ин­те­ре­сов де­тей. Вы­де­ля­ет­ся тре­бо­ва­ние осо­бой за­бо­ты об­ще­ст­ва о со­ци­аль­но уяз­ви­мых груп­пах де­тей: си­ро­тах, ин­ва­ли­дах, бе­жен­цах и т. п.

В со­от­вет­ст­вии с эти­ми прин­ци­па­ми ре­бё­нок име­ет пра­во: на жизнь и здо­ро­вое раз­ви­тие; на со­хра­не­ние сво­ей ин­ди­ви­ду­аль­но­сти, вклю­чая гра­ж­дан­ст­во, имя и се­мей­ные свя­зи; на сво­бо­ду мыс­ли, со­вес­ти и ре­ли­гии (это пра­во вклю­ча­ет в се­бя сво­бо­ду вы­ра­жать своё мне­ние в уст­ной, письменой или пе­чат­ной фор­ме, в фор­ме про­из­ве­де­ний ис­кус­ст­ва или с по­мо­щью других средств по вы­бо­ру ре­бён­ка); на за­щи­ту от всех форм фи­зического или пси­хо­ло­гического на­си­лия, экс­плуа­та­ции, ос­корб­ле­ния, не­бреж­но­го или гру­бо­го об­ра­ще­ния со сто­ро­ны как ро­ди­те­лей, так и за­кон­ных опе­ку­нов или лю­бо­го другого ли­ца, за­бо­тя­ще­го­ся о ре­бён­ке; на осо­бую за­щи­ту и по­мощь, пре­дос­тав­ляе­мые го­су­дар­ст­вом, ес­ли он ли­шён сво­его се­мей­но­го ок­ру­же­ния; на уро­вень жиз­ни, не­об­хо­ди­мый для его фи­зического, ум­ст­вен­но­го, ду­хов­но­го, нрав­ст­вен­но­го и со­ци­аль­но­го раз­ви­тия; на здра­во­охра­не­ние и со­ци­аль­ное обес­пе­че­ние, вклю­чая со­ци­аль­ное стра­хо­ва­ние; на об­ра­зо­ва­ние, ко­то­рое долж­но быть на­прав­ле­но на раз­ви­тие лич­но­сти, та­лан­тов и ум­ст­вен­ных и фи­зических спо­соб­но­стей ре­бён­ка в их са­мом пол­ном объ­ё­ме; пра­во поль­зо­вать­ся род­ным язы­ком, ис­по­ве­до­вать ре­ли­гию сво­их ро­ди­те­лей, да­же ес­ли он при­над­ле­жит к эт­нической, ре­лигиозной или язы­ко­вой груп­пе, ко­то­рая в дан­ном го­су­дар­ст­ве со­став­ля­ет мень­шин­ст­во; пра­во на от­дых и до­суг, пра­во уча­ст­во­вать в иг­рах и раз­вле­ка­тель­ных ме­ро­прия­ти­ях, со­ответ­ст­вую­щих его воз­рас­ту, сво­бод­но уча­ст­во­вать в куль­тур­ной жиз­ни и за­ни­мать­ся ис­кус­ст­вом; на за­щи­ту от эко­но­мической экс­плуа­та­ции и от вы­пол­не­ния лю­бой ра­бо­ты, ко­то­рая мо­жет пред­став­лять опас­ность для его здо­ро­вья ли­бо на­но­сить ущерб фи­зическому, ум­ст­вен­но­му, ду­хов­но­му, мо­раль­но­му и со­ци­аль­но­му раз­ви­тию; на за­щи­ту от всех форм сек­су­аль­ной экс­плуа­та­ции и сов­ра­ще­ния.

Го­су­дар­ст­ва-уча­ст­ни­ки обес­пе­чи­ва­ют ус­ло­вия, при ко­то­рых ни один ре­бё­нок не мо­жет быть под­верг­нут пыт­кам или другим жес­то­ким, бес­че­ло­веч­ным или уни­жаю­щим дос­то­ин­ст­во ви­дам об­ра­ще­ния или на­ка­за­ния; ни один ре­бё­нок не мо­жет быть ли­шён сво­бо­ды не­за­кон­ным или про­из­воль­ным об­ра­зом; ка­ж­дый ли­шён­ный сво­бо­ды ре­бё­нок име­ет пра­во на не­за­мед­ли­тель­ный дос­туп к пра­во­вой и другой со­от­вет­ст­вую­щей по­мо­щи. Го­су­дар­ст­ва обя­зу­ют­ся при­ни­мать ме­ры для борь­бы с не­за­кон­ным пе­ре­ме­ще­ни­ем и не­воз­вра­ще­ни­ем де­тей из-за гра­ни­цы.

Го­су­дар­ст­ва обя­зу­ют­ся ува­жать и со­блю­дать нор­мы ме­ж­ду­народного гу­ма­ни­тар­но­го пра­ва в от­но­ше­нии де­тей, по­пав­ших в зо­ну воо­руженного кон­флик­та, и при­ни­ма­ют все воз­мож­ные ме­ры для то­го, что­бы ли­ца млад­ше 15 лет не при­ни­ма­ли пря­мо­го уча­стия в во­енных дей­ст­ви­ях.

Пе­ре­чис­лен­ные ми­нимальной нор­мы в об­лас­ти мо­ра­ли и пра­ва обя­за­тель­ны для со­блю­де­ния все­ми стра­на­ми, ра­ти­фи­ци­ро­вав­ши­ми кон­вен­цию. В раз­ви­тие по­ло­же­ний кон­вен­ции в Рос­сии при­нят Фе­де­раль­ный за­кон «Об ос­нов­ных га­ран­ти­ях прав ре­бён­ка в РФ» (1998 год).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)