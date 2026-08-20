КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ

КОНТРРАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ - органы военной контрразведки в российской армии в начале 20 века.

Об­ра­зо­ва­ны в ию­не 1911 года, по­сле ут­вер­жде­ния во­енным ми­нист­ром ген. от кав. В.А. Су­хо­мли­но­вым По­ло­же­ния о контр­раз­ве­ды­ва­тель­ных от­де­ле­ни­ях и Ин­ст­рук­ции на­чаль­ни­кам контр­раз­ве­ды­ва­тель­ных от­де­ле­ний.

Пред­ше­ст­вен­ни­ком КРО бы­ло соз­дан­ное по по­ве­ле­нию императора Ни­ко­лая II в феврале 1903 года Раз­ве­доч­ное от­де­ле­ние при Главном управ­ле­нии ГШ. КРО бы­ли об­ра­зо­ва­ны при Главном управ­ле­нии ГШ и шта­бах во­енных ок­ру­гов.

Воз­глав­ля­ли КРО жан­дарм­ские офи­це­ры, ко­то­рые чис­ли­лись при­ко­ман­ди­ро­ван­ны­ми к Во­енному министерству, но про­дол­жа­ли со­сто­ять в ря­дах От­дель­но­го кор­пу­са жан­дар­мов. Они бы­ли обя­за­ны пре­дос­тав­лять свои док­ла­ды и «со­об­ра­же­ния» ге­не­рал-квар­тир­мей­сте­ру Главного управ­ле­ния ГШ и ок­руж­ным ге­не­рал-квар­тир­мей­сте­рам че­рез Осо­бое де­ло­про­из­вод­ст­во Главного управ­ле­ния ГШ или стар­ших адъ­ю­тан­тов ок­руж­ных шта­бов.

Жа­ло­ва­нье по чи­ну, квар­тир­ные день­ги и сум­мы «на найм при­слу­ги» на­чаль­ни­ки КРО по­лу­ча­ли в бли­жай­шем жан­дарм­ском от­де­ле­нии. По­мощ­ни­ка­ми на­чаль­ни­ков КРО ста­но­ви­лись строе­вые ар­мей­ские офи­це­ры (по на­зна­че­нию ок­руж­ных шта­бов) или жан­дар­мы .

Всех про­чих со­труд­ни­ков - чи­нов­ни­ков, пе­ре­во­дчи­ков, на­блю­да­тель­ных аген­тов - на­чаль­ни­ки КРО при­ни­ма­ли на служ­бу и уволь­ня­ли по сво­ему ус­мот­ре­нию. Ко­ор­ди­ни­рую­щим цен­тром всей во­енной контр­раз­вед­ки бы­ло Осо­бое де­ло­про­из­вод­ст­во от­де­ла ге­не­рал-квар­тир­мей­сте­ра Главного управ­ле­ния ГШ.

С начала Первой ми­ро­вой вой­ны КРО бы­ли ор­га­ни­зо­ва­ны при шта­бе Вер­хов­но­го глав­но­ко­ман­дую­ще­го, шта­бах фрон­тов и ар­мий, а в октябре 1915 года - при Мор­ском ге­не­раль­ном шта­бе и шта­бах фло­тов.

Уп­разд­не­ны в 1918 году.

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