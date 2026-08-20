КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ ЮЖНОГО ФРОНТА 1920 ГОДА
КОНТРНАСТУПЛЕ́НИЕ Ю́ЖНОГО ФРО́НТА 1920 ГОДА - Северной Таврии, 1-й этап стратегической наступательной операции советских войск Южного фронта в Гражданской войне 1917-1922 годов, с целью разгромить войска «Русской армии».
Воспользовавшись отвлечением главных сил РККА на фронты советско-польской войны 1920 года, соединения «Русской армии» (командующий - ген.-л. П.Н. Врангель) в июне - октябре 1920 года овладели Северной Таврией, вышли на подступы к Екатеринославу (ныне Днепропетровск) и к границам Донбасса. Однако, понеся большие потери в летне-осенних боях и утратив наступательные возможности, они в середине октября стали закрепляться на захваченных рубежах.
Войска Врангеля (1-я и 2-я армии, Ударная группа) в Северной Таврии насчитывали св. 56 тыс. штыков и сабель, 213 орудий, св. 1,6 тыс. пулемётов, 14 бронепоездов, 42 самолёта, 45 танков и бронеавтомобилей. Командование совместно Южного фронта (М.В. Фрунзе; 4, 6 и 13-я армии, а также 1-я и 2-я Конные армии - всего св. 143 тыс. человек, около 530 орудий, св. 2,6 тыс. пулемётов, 57 бронеавтомобилей, 17 бронепоездов и 45 самолётов) планировало одноврем. наступлением по сходящимся направлениям уничтожить гл. силы противника в Сев. Таврии и не допустить его отход в Крым. Нанесение гл. ударов возлагалось на 6-ю (А.И. Корк), 1-ю Конную (С.М. Будённый) и 2-ю Конную (Ф. К. Миронов) армии.
Считая, что главый удар советских войск будет нанесён из района Никополя, Врангель в 20-х числах октября начал отвод войск 2-й армии к Чонгару. Утром 28 октября войска Южного фронта перешли в контрнаступление и к исходу 29 октября части 6-й армии, наступавшей с каховского плацдарма, вышли к Перекопу, но с ходу преодолеть Турецкий вал не смогли. Соединения 2-й Конной армии, прорвав оборону противника, вынудили его отойти на юг, а части введённой в сражение 29 октября 1-й Конной армии вышли в район Агаймана и на побережье оз. Сиваш. Войска советских 4-й и 13-й армий, преодолевая упорное сопротивление противника, медленно продвигались на юг. Чтобы избежать окружения, сосредоточившиеся в районе Агаймана врангелевские войска (Дроздовская, Марковская и Корниловская пехотные дивизии и все конные части) стали прорываться в Крым. Одновременно в целях обеспечения этого манёвра Ударная группа при взаимодействии с Донским корпусом нанесла удар по соединениям 1-й и 2-й Конных армий и открыла себе дорогу на юг.
В результате основные масса войск Врангеля прорвалась в Крым. Не сумев преодолеть организов. оборону противника на заранее подготовленных позициях, М.В. Фрунзе во избежание больших потерь с согласия главкома РККА С.С. Каменева прекратил контрнаступление юного фронта и приступил к подготовке 2-го этапа стратегической наступательной операции Южного фронта в целях освобождения Крыма (см. Перекопско-Чонгарская операция 1920).
В результате Контрнаступления южного фронта советские войска, наступая в полосе около 350 км, продвинулись на глубину до 170 км и заняли Северную Таврию, создав предпосылки для окончательного разгрома «Русской армии». Войска РККА захватили около 20 тыс. пленных, св. 100 орудий, 2 тыс. вагонов с боеприпасами и др.