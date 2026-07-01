КОНТРАТИПИРОВАНИЕ
КОНТРАТИПИРОВАНИЕ (от контр... и греч. τύπος - отпечаток) - изготовление цветного или чёрно-белого дубликата (контратипа) фотографического изображения (обычно негатива).
Контратипирование применяют с целью обеспечения сохранности оригинала (напр., при массовом тиражировании кинофильмов), изменения контраста копируемого изображения, а также для получения фильмокопий, имеющих изменённый формат кадра по сравнению с оригиналом, и др.
Наиболее распространены два способа контратипирования: 1) печатанием непосредственно с оригинала (напр., цветного негатива) на контратипную киноплёнку, которую затем обрабатывают методом обращения фотоизображения (одноступенное контратипирование); 2) с изготовлением промежуточного позитива (печатанием с оригинала на обычную позитивную либо дубль-позитивную или дубль-негативную плёнку), который затем используют в качестве оригинала для создания контратипа (двухступенное контратипирование).
Для обеспечения правильного тоновоспроизведения режим проявления выбирают с учётом коэфецента контрастности всех участвующих в процессе контратипирование фотоматериалов.
Для цветных фильмов применяют также способ контартипирование, при котором с цветного многослойного негатива печатают 3 чёрно-белых цветоделённых промежуточных позитива. С этих позитивов получают цветной контратип на многослойной дубль-негативной киноплёнке (последовательным печатанием соответственно через красный, зелёный и синий светофильтры).