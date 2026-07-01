КОНТРАТИПИРОВАНИЕ

КОНТРАТИПИРОВАНИЕ (от контр... и греч. τύπος - от­пе­ча­ток) - из­го­тов­ле­ние цвет­но­го или чёр­но-бе­ло­го дуб­ли­ка­та (кон­тра­ти­па) фо­то­гра­фического изо­бра­же­ния (обыч­но не­га­ти­ва).

Контратипирование при­ме­ня­ют с це­лью обес­пе­че­ния со­хран­но­сти ори­ги­на­ла (напр., при мас­со­вом ти­ра­жи­ро­ва­нии ки­но­филь­мов), из­ме­не­ния кон­тра­ста ко­пи­руе­мо­го изо­бра­же­ния, а так­же для по­лу­че­ния филь­мо­ко­пий, имею­щих из­ме­нён­ный фор­мат кад­ра по срав­не­нию с ори­ги­на­лом, и др.

Наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны два спо­со­ба контратипирования: 1) пе­ча­та­ни­ем не­по­сред­ст­вен­но с ори­ги­на­ла (напр., цвет­но­го не­га­ти­ва) на кон­тра­тип­ную ки­но­плён­ку, ко­то­рую за­тем об­ра­ба­ты­ва­ют ме­то­дом об­ра­ще­ния фо­то­изо­бра­же­ния (од­но­сту­пен­ное контратипирование); 2) с из­го­тов­лени­ем про­ме­жу­точ­но­го по­зи­ти­ва (пе­ча­та­ни­ем с ори­ги­на­ла на обыч­ную по­зитив­ную ли­бо дубль-по­зи­тив­ную или дубль-не­га­тив­ную плён­ку), ко­то­рый за­тем ис­поль­зу­ют в ка­че­ст­ве ори­ги­на­ла для соз­да­ния кон­тра­ти­па (двух­сту­пен­ное контратипирование).

Для обес­пе­че­ния пра­виль­но­го то­но­вос­про­из­ве­де­ния ре­жим про­яв­ле­ния вы­би­ра­ют с учё­том ко­эфецента кон­тра­ст­но­сти всех уча­ст­вую­щих в про­цес­се контратипирование фо­то­ма­те­риа­лов.

Для цвет­ных филь­мов при­ме­ня­ют так­же спо­соб контартипирование, при ко­то­ром с цвет­но­го мно­го­слой­но­го не­га­ти­ва пе­ча­та­ют 3 чёр­но-бе­лых цве­то­де­лён­ных про­ме­жу­точ­ных по­зи­ти­ва. С этих по­зи­ти­вов по­лу­ча­ют цвет­ной кон­тра­тип на мно­го­слой­ной дубль-не­га­тив­ной ки­но­плён­ке (по­сле­до­ва­тель­ным пе­ча­та­ни­ем со­от­вет­ст­вен­но че­рез крас­ный, зе­лё­ный и си­ний све­то­фильт­ры).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)