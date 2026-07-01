КОНТРАТЕНОР

КОНТРАТЕ́НОР, контр­те­нор (лат. con­tra­tenor, букв. – про­тив те­но­ра):

1) В во­каль­ной по­ли­фо­ни­че­ской му­зы­ке Сред­не­ве­ко­вья и Ран­не­го Воз­ро­ж­де­ния пар­тия (го­лос) ли­бо сов­па­даю­щая по вы­со­те с те­но­ром, ли­бо близ­кая к не­му. Тер­мин впер­вые встре­ча­ет­ся у Фи­лип­па де Вит­ри (около 1320 года). В трёх­го­лос­ных шан­сон середины XV века пар­тия контратенора ин­то­на­ци­он­но и рит­ми­че­ски до­пол­ня­ет верх­ний го­лос (su­perius) и те­нор. С рас­про­стра­не­ни­ем че­ты­рёх­го­ло­сия (у Й. Оке­ге­ма , Я. Об­рех­та) поя­ви­лись вы­со­кая (contratenor altus) и низ­кая (contratenor bassus) раз­но­вид­но­сти контратенора, со­от­вет­ст­вую­щие современному аль­ту и ба­су.

2) Са­мый вы­со­кий муж­ской го­лос. Раз­ли­ча­ют­ся обыч­ный контратенор, тем­браль­но близ­кий вы­со­ко­му те­но­ру (диа­па­зон от «до» ма­лой до «до» 2-й ок­та­вы ), и вы­со­кий контратенор, или муж­ской альт (верх­няя гра­ни­ца диа­па­зо­на - «соль» 2-й ок­та­вы). Ис­поль­зо­вал­ся в про­тес­тант­ской цер­ков­ной, а так­же свет­ской ев­ропейской му­зы­ке XVI - начала XVIII веков. В XX веке воз­ро­дил­ся в рам­ках ау­тен­тич­но­го ис­пол­ни­тель­ст­ва, в его по­пу­ля­ри­за­ции вы­даю­щую­ся роль сыг­рал А. Дел­лер. Ны­не контратенора час­то ис­пол­ня­ют пар­тии в опе­рах XVII-XVIII веков, пред­на­зна­чав­шие­ся для ка­ст­ра­тов. Сре­ди современных контратеноров – Ф. Жа­рус­ски, Э. Кур­ман­га­ли­ев, А. Шолль, П. Эс­свуд, Р. Якобс.

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