КОНТРАТЕНОР
КОНТРАТЕ́НОР, контртенор (лат. contratenor, букв. – против тенора):
1) В вокальной полифонической музыке Средневековья и Раннего Возрождения партия (голос) либо совпадающая по высоте с тенором, либо близкая к нему. Термин впервые встречается у Филиппа де Витри (около 1320 года). В трёхголосных шансон середины XV века партия контратенора интонационно и ритмически дополняет верхний голос (superius) и тенор. С распространением четырёхголосия (у Й. Окегема, Я. Обрехта) появились высокая (contratenor altus) и низкая (contratenor bassus) разновидности контратенора, соответствующие современному альту и басу.
2) Самый высокий мужской голос. Различаются обычный контратенор, тембрально близкий высокому тенору (диапазон от «до» малой до «до» 2-й октавы), и высокий контратенор, или мужской альт (верхняя граница диапазона - «соль» 2-й октавы). Использовался в протестантской церковной, а также светской европейской музыке XVI - начала XVIII веков. В XX веке возродился в рамках аутентичного исполнительства, в его популяризации выдающуюся роль сыграл А. Деллер. Ныне контратенора часто исполняют партии в операх XVII-XVIII веков, предназначавшиеся для кастратов. Среди современных контратеноров – Ф. Жарусски, Э. Курмангалиев, А. Шолль, П. Эссвуд, Р. Якобс.