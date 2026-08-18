КОНСТРУКТИВИЗМ
КОНСТРУКТИВИЗМ (от лат. constructio – построение, структура) - направление в русском (позднее также в международном) авангардизме конца 1910-х - начала 1930-х годов.
Конструктивизм опирался на идеализированные представления об инженерной и конструкторской целесообразности, о рациональности науки и техники, которая противопоставлялась конструктивистами эстетич. «предрассудкам». Стремясь ввести в сферу художественного творчества научно-технические достижения рубежа XIX-XX веков (фундаментальные исследования строения материи, развитие инженерии и массового произ-ва), конструктивизм трактовал художественную деятельность как форму научно-технического творчества, направленного на проектирование и конструирование предметно-пространственной среды. Как метод проектной деятельности, как система взглядов на искусство, технику и общество конструктивизма смыкался с производственным искусством, где реальная вещь провозглашалась целью всякого художественного творчества (О.М. Брик и др.). Конструктивизм охватывал все сферы проектно-художественого творчества: архитектуру, изобразительное и декоративно-прикладное искусство, литературу, полиграфическое искусство, фотографию; тенденции конструктивизма проявились и в театре, киноискусстве, музыке.
Формально-композиционный язык конструктивизма сложился в ходе абстрактно-геометрических экспериментов в живописи, графике или объёмных композициях и был позднее перенесён его творцами в сферу дизайна, где образ вещи отображал графическую или объёмную конструкцию. Стилевые закономерности конструктивизма определялись конкретным материалом той или иной области творчества. В дизайне и архитектуре подчёркивались прямоугольный каркас и вычленение объёмов, связанных с различными функциями, также всевозможные технич. детали.
Конструктивизм в графическом искусстве характеризовался предельной геометризацией структуры страницы, подчинением композиции прямоугольным ритмам модульной сетки, широким применением элементов наборной графики - шрифтов, акциденций, линеек. В кино с конструктивизмом были связаны принцип монтажа и преобладание документальных кадров над игровыми; в фотографии - геометризация композиции, нарочитая съёмка в ракурсах при сильном пространственном сокращении объектов. Вместе с тем конструктивизмом обладал определённой стилистическую цельностью благодаря повторению некоторых устойчивых архетипических схем, общих для различных видов искусств: простое пересечение элементов под прямым углом (крестообразная схема), при многократном повторении дающее пространственную или графическую решётку; зигзагообразная линия и диагональная схема; использование нескольких наиболее часто встречающихся приёмов симметрии (зеркальной, поворотной, переноса). Стабильной была и цветовая гамма конструктивизма: чёрный, красный, белый, серый с добавлением небольшого количества основных цветов (синего и жёлтого). Формально-художественые приёмы конструктивизма отчасти сближаются с супрематизмом К.С. Малевича, однако конструктивизму свойственны прежде всего выявление каркаса и жёсткой геометрич. структуры построений, преобладание линейных элементов, создание композиций, имеющих ярко выраженное внутренее пространство.
Зарождение художественного языка и творческих концепции конструктивизма в изобразительном искусстве происходило в 1914-1922 годы в ходе эволюции русского авангарда от кубизма и футуризма к абстракционизму. Вместо традиционных техник живописи и скульптуры В.Е. Татлин вводит в «контррельефах» (1914-1915 годы) принцип «материального подбора», сборку композиций из разнородных элементов и материалов (проволока, стекло, жесть, дерево, обои), подчёркивая фактурные и пространственные характеристики. Модель Татлина «Памятник III Интернационалу» (1919-1920 годы) стала символом конструктивизма благодаря подробной функциональной проработке (расчленение обществ. здания на отдельные объёмы, обыгрывание элементов динамики и информации) и открытой каркасной основе (по типу инжинерно-технических конструкций). В 1919-1920 годы А.А. Веснин (см. Веснины), Л.С. Попова, А.М. Родченко создавали абстрактные живописные и графические произведения, называя их «конструкциями» (Родченко), «живописной архитектоникой» (Попова); однако решающим было появление пространственных конструкций. В живописи изображения предметов абстрагировались, заменялись комбинациями геометрич. форм, плоскостей, линий, точек, цвета и фактуры.
Научным центром конструктивизма 1920-х годов был Институт художественной культуры (Инхук) в Москве, где под руководством В.В. Кандинского изучались проблемы синтеза искусств, закономерности зрительного восприятия цвета, ритма, форм. Сам термин «конструктивизм» впервые упоминается в программах Первой рабочей группы конструктивистов, созданной в Москве в декабре 1920 гоад А.М. Родченко, В.Ф. Степановой и А.М. Ганом (позднее к ним присоединились братья В.А. и Г.А. Стенберги, К.К. Медунецкий и К.В. Иогансон) и вошедшей в состав Инхука в марте 1921 года. Первый этап завершился в 1921 году выставками «5×5=25» (А.А. Веснин, Л.С. Попова, Родченко, Степанова, А.А. Экстер; заявление участников о завершении лабораторного этапа и переходе к утилитарному творчеству) и Общества молодых художников. Представленные на них абстрактные пространственные конструкции подготавливали изобретение минимальных вантово-стержневых систем (Иогансон), иногда обыгрывали идею мостовых ферм (братья Стенберги), использовали принцип реди-мейд (композиции из сваренных технических деталей Медунецкого), переводили логику структурного геометрич. построения в пространство (Родченко); всех их объединял принцип «инженеризма» как актуальной темы искусства: художественная деятельность должна была перерасти в интеллектуальное производство. Общий итог выражен в книгах «Конструктивизм» А.М. Гана (1922 год) и «От мольберта - к машине» Н.М. Тарабукина (1923 год). Впервые конструктивизм как единая платформа визуальных искусств заявил о себе в журнале «Кино-фот» (1922 год).
Ранний констрктивизм отличался агитационно-оформительской направленностью: серия проектов «Радиоораторов» Г.Г. Клуциса (1922 год), основанных на сборно-разборных вантово-стержневых конструкциях, применение монтажа для активизации восприятия в документальном и игровом кинематографе (Д. Вертов, Э.И. Шуб, Л.В. Кулешов). Благодаря изданию в Берлине в 1922 году новаторского по конструкции и типографике журнал «Вещь» Л.М. Лисицким и И.Г. Эренбургом термин «конструктивизм», а также характерные произведения и имена художников становятся известными и на Западе.
Следующий этап конструктивизма (1922-1929 годы) связан с реализацией его идей в предметной среде, в дизайне и архитектуре, с созданием «школы конструктивизма». На производств. факультетах Вхутемаса - Вхутеина учили рациональным методам проектирования функциональных изделий для массового производства; проектировали не просто мебель, киоски, утварь, а сборно-разборные вещи-аппараты с разнообразной кинематикой и формой, откровенно показывавшей принцип их устройства. В проектах особенно ценилась формально-композиц. и технич. изобретательность, часто акцентировались именно технические детали: пружины, рычаги, рукоятки, зажимы, фиксаторы и т. п. Предметная среда рассматривалась как инструмент формирования социалистический образа жизни, искусство - как средство агитации и жизнестроения. «Конструктивизм должен стать высшей формальной инженерией всей жизни», - провозглашается в 1-м номере ж. «ЛЕФ» (1923 год), издававшегося литературно-художественной группой «Левый фронт искусств». Ещё более остро социальная направленность производств. иск-ва прозвучала в 1928 году в декларации объединения «Октябрь» (П.И. Новицкий), куда вошли архитекторы и художники (А.А. и В.А. Веснины, М.Я. Гинзбург, Г.Г. Клуцис, С.Я. Сенькин, А.М. Родченко, В.Ф. Степанова), а также кинорежиссёры (С.М. Эйзенштейн и Э.И. Шуб).
Формально-стилистические основы конструктивизма в современной архитектуре заложили проекты А.А. и В.А. Весниных первой половины 1920-х годов; первой вехой стал конкурсный проект Дворца труда в Москве (1922-1923 годы). Символом архитектурного конструктивихма явился проект миниатюрного по своим габаритам здания газеты «Ленинградская правда» (1924 год) - артистично изображённое, лёгкое по пропорциям здание с застеклённым фасадом (на котором введена информационная графика), прозрачные лифтовые шахты. Архитектурый образ рождался из переосмысленного абстрактно-геометрич. начала, основываясь на контрастном сочетании объёмов и их пропорций.
Во второй половине 1920-х годов архитектуре уделяется особое внимание. В декабре 1925 года архитекторы А.К. Буров, Г.Г. Вегман, А.А. Веснин, В.Н. Владимиров, М.Я. Гинзбург, И.А. Голосов (см. Голосовы), Я.А. Корнфельд, П.А. Красильников и др. создают Общество современных архитекторов (ОСА) в Москве, издававшее в 1926-1930 годы журал «Современная архитектура». В ОСА вошли также Г.Б. Бархин, М.О. Барщ, А.М. Ган, И.И. Леонидов; возникли отделения в Ленинграде, Баку, Томске, Харькове, Киеве, Одессе, Казани, Свердловске. Архитектура конструктивизма - это, как правило, сложный план, выявление на фасаде конструктивной основы здания, функциональный подход к блокировке и зонированию пространств. Архитекторы разрабатывали проекты новых в социальном отношении типов зданий: рабочие клубы (клуб им. С.М. Зуева в Москве, 1927-1929 годы, арх. И.А. Голосов), коммунальные дома (дом-коммуна на ул. Орджоникидзе в Москве, 1928-1930 годы, И.С. Николаев), промышленные объекты (комплекс Днепрогэса, 1927-1932 годы, В.А. Веснин и др.). В доме Наркомфина в Москве (архитекторы М.Я. Гинзбург, один из лидеров течения, и И.Ф. Милинис) нашли отражение принципы совр. архитектуры, близкие работам Ле Корбюзье этого же времени: свободная территория (дом на опорах), используемая крыша, ленточные окна, двухуровневые жилые помещения.
В сфере театрального искусства в качестве доминирующего был выдвинут принцип «массового действия». «Биомеханика» В.Э. Мейерхольда - рациональная система движений актёра для выражения эмоций - стала проявлением конструктивизма в режиссуре и театральной педагогике. Динамическая, часто многоярусная сценич. установка вместо декорации и задника позволяла актёру проявить его трюковые способности, кинематику жестов и поз, а также давала возможность вынести зрелище на улицы и площади. Театральный конструктивизм наиболее ярко проявился в сценографии спектаклей начала 1920-х годов: «Великодушный рогоносец» Ф. Кроммелинка (Л.С. Попова) и «Смерть Тарелкина» А.В. Сухово-Кобылина (В.Ф. Степанова) в театре Мейерхольда (оба 1922 году); «Федра» Ж. Расина (1922 год) и «Человек, который был Четвергом» по Г. Честертону (1923 год) в Камерном театре (оба - А.А. Веснин); «Озеро Люль» А.М. Файко в Театре Революции (1923 год, В.А. Шестаков); в эскизах костюмов А.А. Экстер к балетным постановкам К.Я. Голейзовского (все - в Москве). О влиянии идей конструктивизма свидетельствует характерный набор элементов сценографии: пандусы и лестницы; движущиеся вагонетки, тротуар, софиты и фонари; комбинации лифтов; вращающийся подъёмный кран; световая реклама и т. д. Театральный костюм создавался как вариант повседневной функциональной рабочей одежды или как прозодежда (производственая одежда) актёров.
От театрального конструктивизма неотделим музыкальный конструктивизм, который проявил себя прежде всего как стиль сценической музыки. Конструктивистские и урбанистические балеты писали С.С. Прокофьев («Стальной скок», 1927 год), А.В. Мосолов [сюита из музыки неосуществлённого балета «Сталь» (1927 год) включает симфонический эпизод «Завод (музыка машин)»]. Театральная изобразительность урбанистического и конструктивистского толка получила развитие в фортепианной музыке (пьеса «Рельсы» В.М. Дешевова, 1927 год). Более традиционный по языку балет «Болт» Д.Д. Шостаковича (1931 год) - дань советской индустриальной тематике и одновременно остроумная сатира на неё.
Новаторские произведения конструктивизма в полиграфии были созданы А.М. Родченко, Г.Г. Клуцисом, Л.С. Поповой, В.Ф. Степановой, А.М. Лавинским, М.З. Левиным и др. Обложки изданий отличали плакатность, максимальное заполнение формата шрифтом и акциденцией, вычерченный вручную брусковый шрифт, введение фотомонтажа и фотографии вместо рисованной графики, частое применение элементов, акцентировавших внимание (стрелки, восклицательные знаки, прямоугольные плашки и т. п.). Книжные киоски проектировались как многофункциональные, часто складные сооружения (Родченко, Лавинский, А.М. Ган). Группа художников-конструктивистов работала над рекламой Моссельпрома, ГУМа, Резинотреста, Мосполиграфа и других государственных фирм, тексты к которой писал В.В. Маяковский. Облик Москвы изменился благодаря яркой рекламе товаров, запоминающимся киноплакатам братья В.А. и Г.А. Стенбергов, Н.П. Прусакова, С.В. Семёнова.
В литературе конструктивизма сложился в 1923 году; в 1924 году оформился Литературный центр конструктивистов (ЛЦК) (И.Л. Сельвинский, В.М. Инбер, В.А. Луговской, Б.Н. Агапов, А.Н. Чичерин и др.). Теоретиками литературного конструктивизма стали критик К.Л. Зелинский, а также стиховед и поэт А.П. Квятковский (впрочем, теоретизировать был склонен и глава группы Сельвинский). Были изданы коллективные сборники: «Мена всех» (1924 год), «Госплан литературы» (1925 год), «Бизнес» (1929 год). Подобно футуристам-лефовцам, конструктивисты стремились отображать реалии современной жизни, экспериментировали с заумью (Чичерин), диалектизмами и жаргонизмами, внедряли принцип «конструктивного распределения материала», «грузификации слова» (по сути, подразумевался лаконизм) и даже (исходя из понимания стихотв. произведения как звучащей речи, устно исполняемого текста) особый тип стиха - «паузник» или тактовик. Сельвинский в ранних стихах даже обозначал специальным значком места, где декламатор должен для соблюдения тактовика делать паузы. В 1930 году группа литературный конструктивизм самораспустилась.
Русский конструктивизм как направление в архитектуре, дизайне мебели и интерьера, также текстиля и одежды был представлен на Междунар. выставке декоративных искусств и художественной промышленности 1925 года в Париже (по проекту К.С. Мельникова возведён выставочный павильон). Проект «Рабочего клуба» А.М. Родченко (многофункциональное пространство с трансформирующимся оборудованием) стал, возможно, наиболее полным выражением конструктивистской методологии. Выпущенный на 1-й ситценабивной фабрике в Москве текстиль по геометризованным рисункам Л.С. Поповой и В.Ф. Степановой и их же модели одежды определили первую советскую моду, основанную на принципах графического минимализма. Конструктивизм диктовал упрощённость форм, контраст цветовых и фактурных сочетаний в спортивной одежде, обнажение конструкции кроя, подчёркивание функциональных и технических деталей (карманов, ремней, застёжек) в прозодежде (А.А. Экстер и др.). Проекты модельеров опирались на формально-геометрические структурные построения; Н.П. Ламанова разработала систему построения костюма по плоскостям и раскроя по прямоугольной схеме.
Поздний конструктивизм конца 1920-х - начала 1930-х годов отличался более тонкой проработкой пропорциональных соотношений, появлением скруглений, расширением палитры материалов. В графическом дизайне больше внимания уделяли чисто функциональным вопросам удобства восприятия информации. Несмотря на стилевой перелом, обозначившийся по окончании 1-й пятилетки (1932 год), провозглашение социалистического реализма, контроль партийных органов за развитием культуры, резко отрицательное отношение художественной критики и творческой организаций, идеи конструктивизма присутствовали в той или иной форме в функциональных подходах дизайнеров 1930-х годов, в стилевом преобладании прямоугольных каркасных форм в архитектуре и технике, в сохранении модульной сетки в полиграфии и применении фотомонтажа, использовавшегося в качестве визуального пропагандистского оружия. Период начала 1930-х годов может быть обозначен в архитектуре как «постконструктивизм» (термин С.О. Хан-Магомедова): упрощённые варианты использования геометризованноо архитектурного ордера, работы И.А. Голосова и концепция «пролетарской классики» И.А. Фомина.
Конструктивизм можно считать ранней русской версией функционализма с той лишь разницей, что в нём более весома и постоянна чисто эстетическая составляющая. Как художественная идея конструктивизм возродился в России в 1960-е годы не только в лишённом украшений дизайн-стиле и термине «художник-конструктор» (дизайнер), но и в кинетическом искусстве. Конструктивистская идея структурно-геометрич. преобразований сохранилась в опытах художников, строивших свои композиции на основе трансформаций плоского листа. Заложенные конструктивизмом принципы уважительного отношения художника к выразительности материала, ясности структуры вещи, её демократичности поныне сохраняют значение в моде, графическом дизайне, проектировании среды.
Конструктивизм как международное явление сформировался к 1922 году под влиянием творческих экспериментов русского авангарда. Развивался преимущественно в Германии (М. Бурхартс, Л. Мохой-Надь, Г. Рихтер, Я. Чихольд и др.) при участии член нидерландской группы «Де Стейл» Т. ван Дусбурга, оказал значит. влияние на формирование эстетики Баухауза; также в Чехословакии, Польше, Венгрии. Импульсом к возникновению этого явления стал Международный конгресс прогрессивных художников в Дюссельдорфе в 1922 году и его конструктивистская секция, организованная ван Дусбургом (представлявшим журнал «Де Стейл»), Г. Рихтером (заявлялось, что он выступает от конструктивистских групп Румынии, Скандинавии, Германии) и Л.М. Лисицким (от журнала «Вещь», выходившего на трёх языках). После публикации декларации в журнал «Де Стейл» группа издала «Манифест международного конструктивизма», который также подписали К. Маес от Бельгии, художник и фотограф М. Бурхартс от Германии, ставшей в 1920-е годы центром международного конструктивизма. Именно здесь эстетику «чистых форм» пропагандировали Т. ван Дусбург и деятели Баухауза, а в 1921-1925 годы жил и работал Лисицкий, знакомивший европейскую публику с русским авангардизмом, в т. ч. и в ходе 1-й русской художественной выставки в Берлине (1922 год).
Конструктивизм на Западе, так же как и в России, находился под влиянием прогрессивных научно-технических и социальных идей, однако в нём взаимодействовали две тенденции - искусство геометрические абстракции и утилитарное (прикладное) творчество. На протяжении 1920-х годов художественными экспериментами в области пространственного формообразования занимались Н. Габо и А. Певзнер (конструкции и рельефы), Л.М. Лисицкий («проуны»), К. Кобро (абстрактные скульптурные композиции). Линия утилитарного творчества смыкалась с дизайном и дизайн-педагогикой. Объединял в своём творчестве обе тенденции работавший в Баухаузе венгерский художник Л. Мохой-Надь, занимавшийся световым формообразованием, построением ритмизированных структур в графике, живописи и скульптуре. С точки зрения художественного языка европейский конструктивизм представлял собой комбинацию плоскостного геометрического минимализма группы «Де Стейл», структурно-геометрического подхода и планиметрического языка «проунов» Лисицкого. Так же как и русские конструктивисты, А. Штанковски (Германия) вводил язык геометрической абстракции в свой графический дизайн и экспериментальную фотографию.
Конструктивизм оказался коммерчески успешным стилем в прикладной графике. Революцию в европейской полиграфии совершил немецкий дизайнер Я. Чихольд, создавший теорию свободного обращения со шрифтом и с композицией печатного листа; он повлиял на ряд российских художников книги 1920-х годов (Н.В. Ильин, С.Б. Телингатер, Н.А. Седельников). В книге «Новая типографика» («Die Neue Typographie», 1928 год) Чихольд пропагандировал приёмы современной вёрстки - асимметричную композицию страницы, отказ от абзацных отступов и т. д. Занимаясь оформлением книг и журналов, Дж. Хартфилд соединил традиции дадаистского коллажа и конструктивистского фотомонтажа.
В Чехословакии движение «Деветсил» («Devĕtsil», 1920-1931 годы; Я. Крейцар, К. Тейге, Я. Функе), сочетавшее образность сюрреализма и конструктивистскую лапидарность форм, объединяло представителей разл. видов искусств. В Польше В. Стшеминьский (Стржеминский), Т. Царновер, К. Кобро и Х. Стажевский были ключевыми фигурами в группе, объединившейся вокруг журнала «Blok» (1924-1926 годы). Проблемы искусства объявлялись нераздельными от проблем общества при сохранении принципа «незаинтересованности» и свободы творчества. При этом одни мастера провозглашали основной задачей утилитаризм в духе русских конструктивистов (М. Щука и Царновер - архитектура, полиграфия, фотомонтаж), другие (Кобро и Стшеминьский) - эксперимент и систематизацию элементов искусства. В Венгрии в русле конструктивизма работали Ш. Бортник, А. Кемень, Л. Кашшак, Б. Уиц.
После 1920-х годов конструктивизм трудно выделить среди общего течения абстрактного искусства. В Париже работали Н. Габо и нидерл. мастер С. Домела; здесь в 1930 году Т. ван Дусбург создал объединение «Конкретное искусство», понимая под ним нефигуративное творчество, основанное на воздействии элементарных минималистских композиций. В 1930-1940-е годы центром европейского конструктивизма стала Швейцария. Ещё в конце 1920-х годов несколько швейцарских художников-графиков (в т. ч. М. Билль и Т. Бальмер) учились в Баухаузе у П. Клее и В. В. Кандинского. Билль, продолжая концепцию «конкретного искусства» и занимаясь абстрактными скульптурами, проектировал мебель на металлическом каркасе и рекламу для фирмы «Wohnbedarf». Там же зарождался «швейцарский стиль» в графич. дизайне, впоследствии ставший основой для формирования «международного стиля». Идеи конструктивизма в сфере архитектуры повлияли на многие течения последней трети XX века, в т. ч. на хай-тек и в особенности на деконструктивизм.
Дополнительная литература:
Никонов Вл. Статьи о конструктивистах. Ульяновск, 1928;
Зелинский К. Поэзия как смысл. Книга о конструктивизме. М., 1929;
Rickey G. Constructivism: origins and evolution. N. Y., 1967;
Štraus T. Kassak: ein ungarischer Beitrag zum Konstruktivismus. Köln, 1975;
Rotzler W. Konstruktive Konzepte: eine Geschichte der konstruktiven Kunst vom Kubismus bis heute. Z., 1977;
Москва – Париж. 1900–1930. (Кат. выставки). М., 1981. Т. 1–2;
Lodder Ch. Russian constructivism. New Haven, 1983;
Constructivism in Poland, 1923 to 1936. (Cat.). Camb., 1984;
Wechsel Wirkungen: Ungarische Avantgarde in der Weimarer Republik. Marburg, 1986;
Švácha R. Sovĕtský konstruktivismus a česká architektura // Uměni. 1988. № 1;
Art into life. Russian constructivism, 1914–1932. (Cat.). Seattle; N. Y., 1990;
Konstruktivistische Internationale sch ̈opferische Arbeitsgemeinschaft, 1922–1927: Utopien für eine europäische Kultur. (Kat.). Stuttg., 1992;
Сидорина Е.В. Русский конструктивизм: истоки, идеи, практика. М., 1995;
Cooke C. Russian avantgarde: theories of art, architecture and the city. L., 1995.
Иллюстрации:
В.Е. Татлин. «Синий контррельеф». Ок. 1914. Частное собрание. Архив БРЭ;
Л.М. Лисицкий. «Ленинская трибуна» (переработка проекта трибуны для площади, 1920). 1924. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ;
В.А. и Г.А. Стенберги. Афиша фильма «Человек с киноаппаратом» Д. Вертова. 1929. Архив БРЭ;
Л.С. Попова. Проект сценической конструкциидля спектакля «Великодушный рогоносец» по пьесе Ф. Кроммелинка (постановка театра В. Э. Мейерхольда). 1922. Третьяковская галерея (Москва). Архив БРЭ;
А.М. Родченко, В.В. Маяковский. Рекламный плакат для Резинотреста. 1923. Архив БРЭ;
Здание Госторга в Москве. 1927. Архитекторы М.О. Барщ, Б.М. Великовский и др. Фото А. И. Нагаева;
Интерьер машинного зала Днепрогэса. 1927–32. Архитекторы В.А. Веснин,Н.Я. Колли и др. Архив БРЭ;
А.А. Экстер. Проекты массового костюма и прозодежды. Ок. 1923. Архив БРЭ;
В.Ф. Степанова. Проект рисунка для ткани. 1924–25. Архив БРЭ.