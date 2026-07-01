КОНСТИТУЦИЯ ГЕРМАНИИ 1871 Г.

Образование Германской империи

В итоге Франко-Прусской войны 1870 – 1871 гг. выдвинула на первое место Пруссию. Именно она базой нового федеративного Северогерманского союза и собирателем германских земель.

После пленения при Седане французской армии во главе с Наполеоном III южногерманские земли приступили к переговорам с Пруссией о вхождении в Северогерманский союз. 23 ноября 1870 г. Северогерманский союз заключил соглашение с Баварией. 25 ноября членом союза стал Вюртемберг.

Решением Рейхстага Северогерманского союза от 10 декабря 1870 г. с подачи канцлера Отто фон Бисмарка Северогерманский союз превратился в Германскую империю; глава Северогерманского союза стал императором Германии.

Новый закон

Образование Германской империи обусловило необходимость принятия нового основного закона государства, который должен был учитывать союз с примкнувшими княжествами. Идея создания закона принадлежала О. фон Бисмарку, ставшему первым канцлером империи.

21 марта 1871 г. на заседании Германского рейхстага началось обсуждение проекта, а уже 16 апреля конституцию приняли. Это была модифицированная версия основного закона ликвидированного Северогерманского союза.

Структура закона

Структурно Конституция Германии 1871 г. включала:

- преамбулу, в которой закреплялся союз территорий и образование Германской империи.

- в I отделе закреплялись территория государства и ее субъекты;

- во II отделе разграничивались полномочия между федерацией и ее землями;

- в III отделе устанавливался правовой статус Бундесрата;

- IV отдел содержал положения о полномочиях президента – императора;

- V отдел закреплял положение Рейхстага;

- VI отдел касался таможни и торговли;

- в VII отделе говорилось о положении железных дорог;

- в VIII отделе – о почте и телеграфе;

- IX отдел закреплял нормы о флоте и мореплавании;

- в X отделе утверждался статус консульств и представительств империи за границей;

- в XI отделе закреплялись нормы, раскрывающие военное дело;

- XII отдел касался вопросов финансов государства;

- XIII отдел – Устав о конфликтах и наказаниях.

Новая Германия по Конституции 1871 г.

Новая конституция закрепляла верховенство федеральных законов над законами субъектов империи. Вводилось распределение компетенций на ведение империи и совместное ведение империи и ее субъектов.

Согласно конституции утверждалась конституционная дуалистическая монархия: свою власть монарх делил с парламентом, его полномочия четко закреплялись в конституции. Император был президентом Союза, представлял объединенное государство на международной арене, мог объявлять войну и заключать мир и союзы. Но свои действия он должен был согласовывать с Бундесратом как представителем интересов всех субъектов. Император – глава исполнительной власти, назначал должностных лиц империи и канцлера. Он же созывал и распускал Союзный совет и Рейхстаг, мог разрабатывать и публиковать имперские законы и надзирать за их исполнением. Первым императором нового государства стал Вильгельм I.

Законодательную власть представлял парламент из двух палат: Рейхстага (парламент) и Бундесрата (союзный совет, представительный орган субъектов федерации).

Исполнительная власть была представлена императором, который имел право назначения имперского канцлера и должностных лиц государства. Но на практике реальная власть сосредоточилась в руках канцлера, который руководил заседаниями Бундесрата и его работой. Имел право решающего голоса на заседаниях Бундесрата при равенстве голосов его членов.