КОНСТИТУЦИЯ ГЕРМАНИИ 1871 Г.
Образование Германской империи
В итоге Франко-Прусской войны 1870 – 1871 гг. выдвинула на первое место Пруссию. Именно она базой нового федеративного Северогерманского союза и собирателем германских земель.
После пленения при Седане французской армии во главе с Наполеоном III южногерманские земли приступили к переговорам с Пруссией о вхождении в Северогерманский союз. 23 ноября 1870 г. Северогерманский союз заключил соглашение с Баварией. 25 ноября членом союза стал Вюртемберг.
Решением Рейхстага Северогерманского союза от 10 декабря 1870 г. с подачи канцлера Отто фон Бисмарка Северогерманский союз превратился в Германскую империю; глава Северогерманского союза стал императором Германии.
Новый закон
Образование Германской империи обусловило необходимость принятия нового основного закона государства, который должен был учитывать союз с примкнувшими княжествами. Идея создания закона принадлежала О. фон Бисмарку, ставшему первым канцлером империи.
21 марта 1871 г. на заседании Германского рейхстага началось обсуждение проекта, а уже 16 апреля конституцию приняли. Это была модифицированная версия основного закона ликвидированного Северогерманского союза.
Структура закона
Структурно Конституция Германии 1871 г. включала:
- преамбулу, в которой закреплялся союз территорий и образование Германской империи.
- в I отделе закреплялись территория государства и ее субъекты;
- во II отделе разграничивались полномочия между федерацией и ее землями;
- в III отделе устанавливался правовой статус Бундесрата;
- IV отдел содержал положения о полномочиях президента – императора;
- V отдел закреплял положение Рейхстага;
- VI отдел касался таможни и торговли;
- в VII отделе говорилось о положении железных дорог;
- в VIII отделе – о почте и телеграфе;
- IX отдел закреплял нормы о флоте и мореплавании;
- в X отделе утверждался статус консульств и представительств империи за границей;
- в XI отделе закреплялись нормы, раскрывающие военное дело;
- XII отдел касался вопросов финансов государства;
- XIII отдел – Устав о конфликтах и наказаниях.
Новая Германия по Конституции 1871 г.
Новая конституция закрепляла верховенство федеральных законов над законами субъектов империи. Вводилось распределение компетенций на ведение империи и совместное ведение империи и ее субъектов.
Согласно конституции утверждалась конституционная дуалистическая монархия: свою власть монарх делил с парламентом, его полномочия четко закреплялись в конституции. Император был президентом Союза, представлял объединенное государство на международной арене, мог объявлять войну и заключать мир и союзы. Но свои действия он должен был согласовывать с Бундесратом как представителем интересов всех субъектов. Император – глава исполнительной власти, назначал должностных лиц империи и канцлера. Он же созывал и распускал Союзный совет и Рейхстаг, мог разрабатывать и публиковать имперские законы и надзирать за их исполнением. Первым императором нового государства стал Вильгельм I.
Законодательную власть представлял парламент из двух палат: Рейхстага (парламент) и Бундесрата (союзный совет, представительный орган субъектов федерации).
Исполнительная власть была представлена императором, который имел право назначения имперского канцлера и должностных лиц государства. Но на практике реальная власть сосредоточилась в руках канцлера, который руководил заседаниями Бундесрата и его работой. Имел право решающего голоса на заседаниях Бундесрата при равенстве голосов его членов.