КОНСТИТУЦИЯ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 1815 ГОДА
КОНСТИТУЦИЯ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 1815 ГОДА - конституционная хартия Царства Польского, основной закон, в соответствии с которым Царство Польское получало автономию в составе Российской империи и превращалось в конституционную монархию; первый в истории России конституционный акт.
Подписана российским императором Александром I 15(27) ноября в Варшаве. Обязательство предоставить полякам автономию и конституцию (право «иметь народных представителей и национальные государственные учреждения») было принято по настоянию Александра I Австрийской империей, Российской империей и Пруссией на Венском конгрессе 1814-1815 годов при разделе территории бывшего Варшавского княжества между тремя державами (условие было выполнено только Российской империей). Настаивая на введении в польских землях конституции, российский монарх, в частности, руководствовался тем, что в 1791 году Речь Посполита первым из государств Европы приняла свою конституцию. О своём намерении организовать управление польскими землями «на особенных правилах, свойственных наречию, обычаям жителей и к местному их положению применённых» Александр I объявил в Манифесте от 9(21) мая 1815 года.
Проект Конституции Царства Польского был подготовлен по собственной инициативе представителями польской аристократии (кн. А.А. Чарторыйский и др.). Текст Конституции Царства Польского редактировал лично Александр I. Конституция была издана на польском и французском языках. Состояла из 7 разделов и 165 статей.
Российский император объявлялся польским царём [указом Александра I от 6(18) июня 1815 года титул императора дополнен словами «Царь Польский»], устанавливалась общность царствующей династии. Царь Польский (Król Polski) обладал исполнительной властью, правом назначения чиновников и высшего духовенства, командующих и офицеров вновь создававшихся национальных польских вооруженых сил, правом возведения в дворянское достоинство, награждения орденами, объявления войны и мира, заключения договоров, правом созыва Сейма Царства Польского, назначения состава его верхней палаты - Сената (Isba Senatorska), а также исключительным правом законодательной инициативы и др. Нижняя палата Сейма - Палата депутатов, или послов (Isba Posolska), избиралась дворянскими собраниями - шляхетскими сеймиками (77 мест, по одному депутату от каждого повета) и органами городского самоуправления - городскими гминами (51 место) (избирательных прав была лишена значительная часть населения, прежде всего крестьянство).
Разработка законопроектов производилась Государственным советом Царства Польского при наместнике царя в крае. Сейм имел право принять или отклонить законопроект, но не имел права самостоятельно вносить в него изменения. Наместник должен был назначаться из числа членов императорской фамилии или «польских уроженцев». Конституция провозглашала свободу печати, предусматривала меры по обеспечению неприкосновенности личности, предоставляла полякам исключительное право на занятие должностей на государственной и военной службе, объявляла польский язык государственным.
На открытии первого Сейма, созванного в соответствии с Конституция Царства Польского (1818 год), император Александр I объявил о намерении распространить «спасительное действие» «законно-свободных учреждений», введённых Конституцией Царства Польского, на остальные территории Российской империи. Это заявление вызвало большой общественно-политический резонанс в России и Европе, однако реальных последствий не имело.
Конституция Царства Польского действовала до начала Польского восстания 1830-1831 годов, после подавления которого был издан Органический статут Царства Польского 1832 года.
Исторические источники:
Национальная политика в императорской России. Цивилизованные окраины: [Документы]. М., 1997.