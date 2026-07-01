КОНСТИТУЦИЯ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 1815 ГОДА

КОНСТИТУЦИЯ ЦАРСТВА ПОЛЬСКОГО 1815 ГОДА - кон­сти­ту­ци­он­ная хар­тия Цар­ст­ва Поль­ско­го , ос­нов­ной за­кон, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рым Цар­ст­во Поль­ское по­лу­ча­ло ав­то­но­мию в со­ста­ве Российской им­пе­рии и пре­вра­ща­лось в кон­сти­туционную мо­нар­хию; пер­вый в ис­то­рии Рос­сии кон­сти­туционный акт.

Под­пи­са­на российским императором Алек­сан­дром I 15(27) но­ября в Вар­ша­ве. Обя­за­тель­ст­во пре­дос­та­вить по­ля­кам ав­то­но­мию и кон­сти­ту­цию (пра­во «иметь народ­ных пред­ста­ви­те­лей и на­цио­наль­ные го­су­дар­ст­вен­ные уч­ре­ж­де­ния») бы­ло при­ня­то по на­стоя­нию Алек­сан­д­ра I Австрийской им­пе­ри­ей, Российской им­пе­рией и Прус­си­ей на Вен­ском кон­грес­се 1814-1815 годов при раз­де­ле тер­ри­то­рии бывшего Вар­шав­ско­го кня­же­ст­ва ме­ж­ду тре­мя дер­жа­ва­ми (ус­ло­вие бы­ло вы­пол­не­но толь­ко Российской им­пе­ри­ей). На­стаи­вая на вве­де­нии в польских зем­лях кон­сти­ту­ции, российский мо­нарх, в ча­ст­но­сти, ру­ко­вод­ство­вал­ся тем, что в 1791 году Речь По­спо­ли­та пер­вым из го­су­дарств Ев­ро­пы при­ня­ла свою кон­сти­ту­цию. О сво­ём на­ме­ре­нии ор­га­ни­зо­вать управ­ле­ние польскими зем­ля­ми «на осо­бен­ных пра­ви­лах, свой­ст­вен­ных на­ре­чию, обы­ча­ям жи­те­лей и к ме­ст­но­му их по­ло­же­нию при­ме­нён­ных» Алек­сандр I объ­я­вил в Ма­ни­фе­сте от 9(21) мая 1815 года.

Про­ект Конституции Царства Польского был под­го­тов­лен по собственной ини­циа­ти­ве пред­ста­ви­те­ля­ми польской ари­сто­кра­тии (кн. А.А. Чар­то­рый­ский и др.). Текст Конституции Царства Польского ре­дак­ти­ро­вал лич­но Алек­сандр I. Кон­сти­ту­ция бы­ла из­да­на на польском и французском язы­ках. Со­стоя­ла из 7 раз­де­лов и 165 ста­тей.

Российский им­пе­ра­тор объ­яв­лял­ся польским ца­рём [ука­зом Алек­сан­д­ра I от 6(18) июня 1815 года ти­тул им­пе­ра­то­ра до­пол­нен сло­ва­ми «Царь Поль­ский»], ус­та­нав­ли­ва­лась общ­ность цар­ст­вую­щей ди­на­стии. Царь Поль­ский (Król Polski) об­ла­дал ис­пол­нительной вла­стью, пра­вом на­зна­че­ния чи­нов­ни­ков и выс­ше­го ду­хо­вен­ст­ва, ко­ман­дую­щих и офи­це­ров вновь соз­да­вав­ших­ся национальных польских воо­руженых сил, пра­вом воз­ве­де­ния в дво­рян­ское дос­то­ин­ст­во, на­гра­ж­де­ния ор­де­на­ми, объ­яв­ле­ния вой­ны и ми­ра, за­клю­че­ния до­го­во­ров, пра­вом со­зы­ва Сей­ма Цар­ст­ва Поль­ско­го, на­зна­че­ния со­ста­ва его верх­ней па­ла­ты - Се­на­та (Isba Senatorska), а так­же ис­клю­чи­тель­ным пра­вом за­ко­но­да­тель­ной ини­циа­ти­вы и др. Ниж­няя па­ла­та Сей­ма - Па­ла­та де­пу­та­тов, или по­слов (Isba Posolska), из­би­ра­лась дво­рян­ски­ми со­б­ра­ния­ми - шля­хет­ски­ми сей­ми­ка­ми (77 мест, по од­но­му де­пу­та­ту от ка­ж­до­го по­ве­та) и ор­га­на­ми городского са­мо­управ­ле­ния - городскими гми­на­ми (51 ме­сто) (из­би­рательных прав бы­ла ли­ше­на зна­чительная часть на­се­ле­ния, пре­ж­де все­го кре­сть­ян­ст­во).

Раз­ра­бот­ка за­ко­но­про­ек­тов про­из­во­ди­лась Го­су­дар­ст­вен­ным со­ве­том Цар­ст­ва Поль­ско­го при на­ме­ст­ни­ке ца­ря в крае. Сейм имел пра­во при­нять или от­кло­нить за­ко­но­про­ект, но не имел пра­ва са­мо­стоя­тель­но вно­сить в не­го из­ме­не­ния. На­ме­ст­ник дол­жен был на­зна­чать­ся из чис­ла чле­нов им­пе­ра­тор­ской фа­ми­лии или «поль­ских уро­жен­цев». Кон­сти­ту­ция про­воз­гла­ша­ла сво­бо­ду пе­ча­ти, пре­ду­смат­ри­ва­ла ме­ры по обес­пе­че­нию не­при­кос­но­вен­но­сти лич­но­сти, пре­дос­тав­ля­ла по­ля­кам ис­клю­чительное пра­во на за­ня­тие долж­но­стей на государственной и во­енной служ­бе, объ­яв­ля­ла польский язык го­су­дар­ст­вен­ным.

На от­кры­тии пер­во­го Сей­ма, со­зван­но­го в со­от­вет­ст­вии с Конституция Царства Польского (1818 год), император Алек­сандр I объ­я­вил о на­ме­ре­нии рас­про­стра­нить «спа­си­тель­ное дей­ст­вие» «за­кон­но-сво­бод­ных уч­ре­ж­де­ний», вве­дён­ных Конституцией Царства Польского, на ос­таль­ные тер­ри­то­рии Российской им­пе­рии. Это за­яв­ле­ние вы­зва­ло боль­шой об­ще­ст­вен­но-по­ли­тический ре­зо­нанс в Рос­сии и Ев­ро­пе, од­на­ко ре­аль­ных по­след­ст­вий не име­ло.

Конституция Царства Польского дей­ст­во­ва­ла до на­ча­ла Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, по­сле по­дав­ле­ния ко­то­ро­го был из­дан Ор­га­ни­че­ский ста­тут Цар­ст­ва Поль­ско­го 1832 года.

Ис­торические источники:

На­цио­наль­ная по­ли­ти­ка в им­пе­ра­тор­ской Рос­сии. Ци­ви­ли­зо­ван­ные ок­раи­ны: [До­ку­мен­ты]. М., 1997.

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