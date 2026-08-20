КОНСТИТУЦИОННЫЙ КРИЗИС 1993

Конституционный кризис 1993 — социально-политический кризис, вызванный разногласиями по поводу принятия новой конституции Российской Федерации.

В результате распада СССР и реформ «шоковой терапии» обострилась социальная политическая ситуация в РФ и в частности — конфликт между президентом Б. Н. Ельциным и большинством депутатов Съезда народных депутатов и Верховного совета РФ. Разрешение этого конфликта могло произойти с принятием новой конституции, которая должна была определить соотношение полномочий ветвей власти и прежде всего — президентской и представительной властей.

Стремясь остановить радикальные либеральные реформы, большинство депутатов перестало поддерживать президентские законопроекты. Ельцин в свою очередь решил ликвидировать Съезд народных депутатов и избранный им Верховный совет. Для этого требовалось изменить Конституцию, что было возможно только с согласия съезда. Возник К. к.

Решение о подготовке новой Конституции было принято I Съездом народных депутатов РСФСР в июне 1990. Съезд создал Конституционную комиссию во главе с Председателем Верховного совета РСФСР Б. Ельциным. Заместителем председателя комиссии стал первый заместитель Председателя Верховного совета Р. И. Хасбулатов , ответственным секретарем — депутат О. Г. Румянцев.

30 августа 1990 Ельцин обнародовал концепцию конституционной реформы. 12 ноября проект Конституции был опубликован в печати для обсуждения. Однако на II Съезде народных депутатов РСФСР (27 ноября — 15 декабря 1990) к проекту было выдвинуто слишком много поправок, и его пришлось дорабатывать. Этот процесс затянулся из-за распада СССР, поставившего Россию в совершенно новые правовые условия. К марту 1992 комиссия подготовила 2-й вариант проекта Конституции, который в основном был поддержан Съездом. Из-за обострившихся в 1992 политических разногласий договориться об основных принципах конституционного устройства не удалось. Сторонники Ельцина выступали за президентскую республику, а большинство противников — за парламентскую.

VIII Съезд народных депутатов 10—13 марта 1993 принял решение привести все акты всех властей в соответствие с Конституцией, что означало сокращение полномочий президента и отменяло согласованный ранее референдум о доверии президенту и съезду. 20 марта 1993 Ельцин выступил по телевидению и объявил о принятии Указа об особом порядке управления, который предполагал переход всей власти к президенту и правительству вплоть до референдума, который назначался на 25 апреля 1993. В Москве прошли митинги сторонников и противников президента. Было принято решение Конституционного суда о незаконности некоторых положений обращения Ельцина, что создавало возможность для отстранения президента от должности. Но указ как документ не поступил в другие органы власти официально, что затрудняло начало процедуры импичмента. 25 марта 1993 текст указа президента был опубликован со значительными изменениями, из него исчезли антиконституционные положения.

26—29 марта 1993 состоялся чрезвычайный IX Съезд народных депутатов, работа которого проходила на фоне массовых митингов сторонников и противников Ельцина в Москве. Попытка председателя Верховного совета Р. Хасбулатова выработать новое соглашение с Ельциным вызвало возмущение радикальных депутатов. Но голосование по вопросу об отрешении от должностей как Ельцина, так и Хасбулатова в обоих случаях дало отрицательный результат — на съезде преобладали центристы. 29 марта 1993 съезд одобрил проведение референдума.

Прошедший 25 апреля 1993 референдум дал следующие результаты: из 64 % избирателей, которые пришли голосовать, 58,7 % доверяли президенту; 53 % доверяли также социально-экономическому курсу; за перевыборы президента высказались 49,5 %, парламента — 67,2 %. Но для принятия конституционного решения требовалось большинство голосов избирателей, а не только пришедших голосовать. Так что и по последнему вопросу решение оказалось отрицательным, досрочные выборы представительного органа власти не были одобрены. Это значило, что обе ветви власти должны продолжать работу.

Для завершения подготовки проекта Конституции Президент созывал 5 июня 1993 Конституционное совещание , и оно выработало проект, который был направлен в субъекты РФ для обсуждения. Но К. к. не был преодолен. В соответствии с действующим законодательством и решением IX Съезда Конституцию должен был принять следующий X Съезд. Большинство депутатов выступили за меньшие полномочия президента, чем в проекте Конституционного совещания.

Ельцин пошел на ликвидацию съезда как политического института. 21 сентября 1993 президент издал Указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», согласно которому Съезд народных депутатов распускался, а 12 декабря 1993 назначались выборы в новый парламент и референдум по проекту Конституции, одобренному Конституционным совещанием. Верховный cовет, находившийся в Доме Советов, отказался подчиниться Указу президента, поскольку он противоречил действовавшей в тот период Конституции. Квалифицировав действия Ельцина как государственный переворот, Верховный cовет объявил об отстранении президента от власти и назначил исполняющим обязанности президента вице-президента А. В. Руцкого . Конституционный суд подтвердил, что действия Ельцина неконституционны. Попытки преодолеть кризис путем переговоров оказались безуспешными. Затянувшийся конфликт привел к блокаде Дома Советов милицией. Его оборону возглавили Руцкой и Хасбулатов. На улицах происходили столкновения между милицией и демонстрантами — сторонниками Верховного cовета.

3 октября 1993 массовая демонстрация сторонников Верховного cовета прорвала блокаду Дома Советов. При этом против демонстрантов было применено огнестрельное оружие. Защитники Дома Советов захватили здание мэрии, пытались с помощью оружия овладеть Центральным телевидением в Останкино. 4 октября 1993 после танкового обстрела Дом Советов капитулировал, лидеры Верховного cовета были арестованы. В октябрьских столкновениях, по официальным данным, погибло не менее 149 человек.

12 декабря 1993 было проведено всенародное голосование по проекту Конституции. В нем приняли участие 54,8% избирателей, из которых за принятие Конституции высказались 58,4 %, против — 41,6 %. Голосование не проводилось в Татарстане, Чечне и Челябинской области. Таким образом была принята Конституция 1993 , и К. к. был преодолен.

Лит.: Ельцин Б. Н. Записки президента. М., 1994; Ельцин — Хасбулатов: единство, компромисс, борьба. М., 1994; Конституция Российской Федерации. М., 1993; Островский А. В. 1993. Расстрел «Белого дома». М., 2008; Румянцев О. Г. Основы конституционного строя России (понятие, содержание, вопросы становления). М., 1994; Шейнис В. Л. Взлет и падение парламента. М., 2005; Его же. Власть и закон. Политика и конституции в России в ХХ—XXI веках. М., 2014.