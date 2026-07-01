КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ 1791 ГОДА
КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ 1791 ГОДА - законодательный акт британского парламента, принятый взамен Квебекского акта 1774 года. Вступил в силу 26 декабря 1791 года.
Принят под давлением лоялистов, переселившихся в Квебек после окончания Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов.
Предусматривал реорганизацию системы управления пров. Квебек, разделив её по этническому принципу на две колонии: франкоязычную Нижнюю Канаду и англоязычную Верхнюю Канаду. Граница между ними была установлена по р. Оттава. В каждой провинции учреждался двухпалатный представительный орган, состоявший из законодательного совета, члены которого назначались губернатором на пожизненный срок, и выборной представительной ассамблеи, депутаты которой получили право вводить налоги, но не могли контролировать финансовые расходы.
Вся полнота исполнительной и законодательной власти принадлежала, однако, губернатору, который подчинялся британскому колониальному ведомству, и представителям олигархических кланов, назначаемым в законодательные советы. В границах Нижней Канады автономия франкоканадцев подкреплялась сохранением сеньориального режима, французского гражданского права и привилегий католической Церкви.
В обеих провинциях были зарезервированы земли для протестантской Церкви. В Верхней Канаде предусматривалось также свободное землевладение. Конституционный акт заложил основы для развития в Канаде движения за введение ответственные правительства и проведение социально-экономических и политических реформ.