КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ 1791 ГОДА

КОНСТИТУЦИОННЫЙ АКТ 1791 ГОДА - за­ко­но­дательный акт британского пар­ла­мен­та, при­ня­тый вза­мен Кве­бек­ско­го ак­та 1774 года. Всту­пил в си­лу 26 декабря 1791 года.

При­нят под дав­ле­ни­ем лоя­ли­стов , пе­ре­се­лив­ших­ся в Кве­бек по­сле окон­ча­ния Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов.

Пре­ду­смат­ри­вал ре­ор­га­ни­за­цию сис­те­мы управ­ле­ния пров. Кве­бек, раз­де­лив её по эт­ническому прин­ци­пу на две ко­ло­нии: фран­коя­зыч­ную Ниж­нюю Ка­на­ду и анг­лоя­зыч­ную Верх­нюю Ка­на­ду. Гра­ни­ца ме­ж­ду ни­ми бы­ла ус­та­нов­ле­на по р. От­та­ва. В ка­ж­дой про­вин­ции уч­ре­ж­дал­ся двух­па­лат­ный пред­ста­ви­тель­ный ор­ган, со­сто­яв­ший из за­ко­но­дательного со­ве­та, чле­ны ко­то­ро­го на­зна­ча­лись гу­бер­на­то­ром на по­жиз­нен­ный срок, и вы­бор­ной пред­ста­ви­тель­ной ас­самб­леи, де­пу­та­ты ко­то­рой по­лу­чи­ли пра­во вво­дить на­ло­ги, но не мог­ли кон­тро­ли­ро­вать фи­нан­со­вые рас­хо­ды.

Вся пол­но­та ис­пол­нительной и за­ко­но­дательной вла­сти при­над­ле­жа­ла, од­на­ко, гу­бер­на­то­ру, ко­то­рый под­чи­нял­ся британскому ко­ло­ни­аль­но­му ве­дом­ст­ву, и пред­ста­ви­те­лям оли­гар­хических кла­нов, на­зна­чае­мым в за­ко­но­дательные со­ве­ты. В гра­ни­цах Ниж­ней Ка­на­ды ав­то­но­мия фран­ко­ка­над­цев под­кре­п­ля­лась со­хра­не­ни­ем сень­о­ри­аль­но­го ре­жи­ма, французского гражданского пра­ва и при­ви­ле­гий ка­то­лической Церк­ви.

В обе­их про­вин­ци­ях бы­ли за­ре­зер­ви­ро­ва­ны зем­ли для про­тес­тант­ской Церк­ви. В Верх­ней Ка­на­де пре­ду­смат­ри­ва­лось так­же сво­бод­ное зем­ле­вла­де­ние. Конституционный акт за­ло­жил ос­но­вы для раз­ви­тия в Ка­на­де дви­же­ния за вве­де­ние от­ветственные пра­ви­тель­ст­ва и про­ве­де­ние со­ци­аль­но-эко­но­мических и по­ли­тических ре­форм.

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