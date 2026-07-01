КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ

КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ - в Российской Федерации спе­ци­аль­ный пред­ста­ви­тель­ный ор­ган, об­ла­даю­щий пол­но­мо­чия­ми уч­ре­ди­тель­ной вла­сти.

Со­глас­но ст. 135 Кон­сти­ту­ции РФ, Конституционное собрание со­зы­ва­ет­ся в со­от­вет­ст­вии с фе­де­раль­ным кон­сти­туционным за­ко­ном в слу­чае, ес­ли пред­ло­же­ние о пе­ресмот­ре по­ло­же­ний глав 1, 2 и 9 Кон­сти­ту­ции РФ («Ос­но­вы кон­сти­ту­ци­он­но­го строя», «Пра­ва и сво­бо­ды че­ло­ве­ка и гра­ж­да­ни­на», «Кон­сти­ту­ци­он­ные по­прав­ки и пе­ре­смотр Кон­сти­ту­ции») бу­дет под­дер­жа­но 3/5 го­ло­сов от об­ще­го чис­ла чле­нов Со­ве­та Фе­де­ра­ции и де­пу­та­тов Государственной ду­мы.

Конституционное право ли­бо под­твер­жда­ет не­из­мен­ность Кон­сти­ту­ции РФ, ли­бо раз­ра­ба­ты­ва­ет про­ект но­вой Кон­сти­ту­ции РФ, ко­то­рый при­ни­ма­ет­ся 2/3 го­ло­сов от об­ще­го чис­ла чле­нов Конституционного собрания или вы­но­сит­ся на все­на­род­ное го­ло­со­ва­ние.

Со­став и ос­но­вы по­ряд­ка ра­бо­ты Конституционного собрания оп­ре­де­ля­ют­ся специальным фе­де­раль­ным кон­сти­туционным за­ко­ном (на 1 июля 2009 года не при­нят).

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