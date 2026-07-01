КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОЕ СОБРАНИЕ - в Российской Федерации специальный представительный орган, обладающий полномочиями учредительной власти.
Согласно ст. 135 Конституции РФ, Конституционное собрание созывается в соответствии с федеральным конституционным законом в случае, если предложение о пересмотре положений глав 1, 2 и 9 Конституции РФ («Основы конституционного строя», «Права и свободы человека и гражданина», «Конституционные поправки и пересмотр Конституции») будет поддержано 3/5 голосов от общего числа членов Совета Федерации и депутатов Государственной думы.
Конституционное право либо подтверждает неизменность Конституции РФ, либо разрабатывает проект новой Конституции РФ, который принимается 2/3 голосов от общего числа членов Конституционного собрания или выносится на всенародное голосование.
Состав и основы порядка работы Конституционного собрания определяются специальным федеральным конституционным законом (на 1 июля 2009 года не принят).