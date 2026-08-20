КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (Кадеты) - с 1906 годы полное название – Конституционно-демократическая партия народной свободы. Российская политическая партия в начала XX века. Представляла левое крыло российского либерализма.
Ядро партии составили участники Союза освобождения и Союза земцев-конституционалистов.
Учредительный съезд Конституционно-демократической партии состоялся в октябре 1905 года в Москве; партия окончательно оформилась на 2-м съезде (январь 1906 года, Санкт-Петербург). Программные положения партии формировались на страницах жернала «Освобождение». Кадеты выступали за радикальное реформирование общественно-политической системы: разделение законодательной, исполнительной и судебной властей; введение всеобщих прямых равных и тайных выборов парламента; наделение парламента правом выдвигать кандидатов на посты министров (с последующим утверждением императором - т. н. ответственное министерство); отмену сословного деления общества; ликвидацию цензуры; введение свободы совести и вероисповедания. Кадеты - сторонники унитарного государства (но Царству Польскому и Великому княжеству Финляндскому они предполагали предоставить автономию) и принципа культурно-национального самоопределения. Предполагали решить аграрный вопрос путём наделения землёй безземельных и малоземельных крестьян за счёт казённых, удельных, кабинетских и монастырских земель, а также путём частичного принудительного отчуждения помещичьих земель за выкуп по «справедливой» (не рыночной) цене за счёт государства. Партия выступала за отмену выкупных платежей, за введение прогрессивного подоходного и имущественного налогов, налога на наследство. Кадеты предлагали предоставить рабочим право собраний, стачек, создания союзов, отстаивали необходимость постепенного введения 8-часового рабочего дня, сокращения сверхурочных работ, учреждения примирительных камер с участием представителей рабочих и предпринимателей и др.
К апрелю 1906 года численность членов партии достигала 70 тыс. человек (30 тыс. человек в 1908 год, 10 тыс. человек в 1912 года, менее 1 тыс. человек в 1916 году), местных организаций существовало св. 360 (в 1908-1909 годы их число сократилось в 5 раз); к лету 1917 года партия насчитывала 100 тыс. членов, которые были объединены в 380 партийных комитетов. Как правило, организации Конституционно-демократической партии находились в крупных городах, наиболее многочисленными были комитеты Москвы и Санкт-Петербурга (в 1906 году св. 12 тыс. человек и 7,5 тыс. человек соответственно).
Члены партии - преимущественно представители интеллигенции, дворянства, средних городских слоёв. Руководство партии было представлено видными учёными, общественными деятелями, публицистами. Председатели ЦК Конституционно-демократической партии: кн. Павел Д. Долгоруков (1906-1909 годы), И.И. Петрункевич (1909-1915 годы), П.Н. Милюков (с 1915 года); Милюков являлся фактическим лидером партии на всём протяжении её существования. С 1906 года в состав ЦК входили два отдела: Петербургский (курировал парламентскую деятельность партии) и Московский (агитационно-организационная работа). Зимой - весной 1906 года выходило около 70 прокадетских газет и журналов, к маю 1917 года - около 20 партийных газет. Официальными органами партии были журналы «Вестник партии народной свободы» (1906-1908 годы, май 1917 - апрель 1918 годов) и газета «Речь» (1906-1917 годы), издававшиеся в Санкт-Петербурге (Петрограде).
Партия отдавала предпочтение парламентским формам борьбы, но не исключала возможности осуществления политической революции. Лидеры кадетов провели переговоры с С.Ю. Витте (октябрь 1905 года), а затем с П.А. Столыпиным, А.П. Извольским и Д.Ф. Треповым (июнь 1906 года) о формировании правительственных кабинетов с участием представителей партии (соглашение не было достигнуто). Кадеты играли ведущую роль в Государственной думе 1-го созыва, заняли в ней посты председателя (С.А. Муромцев), товарищей председателя (кн. Павел Д. Долгоруков, Н.А. Гредескул), секретаря (кн. Д.И. Шаховской). После роспуска Думы 120 бывших депутатов-кадетов подписали Выборгское воззвание. В последующих созывах Государственной думы фракция Конституционно-демократической партии уменьшилась, но оставалась одной из крупнейших. Председателем 2-й Государственной думы был избран член ЦК партии Ф.А. Головин. Кадеты выступали против столыпинской аграрной реформы, предлагали повсеместно ввести уездные и губернские земства, а также т. н. мелкую земскую единицу (участковые земства); дважды вносили законопроекты об отмене смертной казни, призывали обеспечить провозглашённые в Манифесте 17 октября 1905 года права и свободы; критиковали правительств. политику в отношении Великого княжества Финляндского и Царства Польского. Отражением идейно-теоретических споров в руководстве партии после Революции 1905-1907 годов явились сборники «Вехи» (1909 год) и «Интеллигенция в России» (1910 год).
Со вступлением России в Первую мировую войну Конституционно-демократическая партия временно отказалась от оппозиции правительству. Кадеты участвовали в создании и работе военно-промышленных комитетов и других организаций, занимавшихся обеспечением обороноспособности страны, входили в руководство Земского союза и Союза городов. По мере роста политической и социальной напряжённости в стране кадеты вновь перешли к оппозиционной деятельности. По их инициативе в августе 1915 года в Думе создан межпартийный «Прогрессивный блок», фактическим руководителем которого стал П.Н. Милюков. В ходе Февральской революции 1917 года кадеты руководили созданием Временного правительства (в его 1-й состав вошли кадеты Н.В. Некрасов, А.А. Мануйлов, Милюков, А.И. Шингарёв, Ф.И. Родичев; управляющий делами правительства - кадет В.Д. Набоков). Кадетами являлись почти половина комиссаров, назначенных Временным комитетом Государственной думы и Временным правительством для заведования отдельными органами государственной власти.
На 7-м съезде партии (март/апрель 1917 года, Петроград) кадеты решили добиваться установления в России парламентской республики, провозгласили Временное правительство единственной исполнительной и законодательной властью страны (советам отводилась роль совещат. органов), призвали отложить проведение реформ до Учредительного собрания, высказались за продолжение войны «до победного конца». Представители кадетов (Некрасов, Мануйлов, кн. Шаховской, Шингарёв) совместно с социалистами вошли в 1-й состав коалиционного Временного правительства на следующих условиях: правительство должно «предвосхищать волю Учредительного собрания», следовать союзническим обязательствам, противодействовать дезорганизации армии и посягательствам на порядок внутри страны.
Политика партии, направленная на продолжение войны, консолидацию «государственно-мыслящих сил», восстановление в стране сильной власти, определила постепенное падение популярности Конституционно-демократической партии 2(15) июля 1917 года кадеты вышли из состава правительства в знак протеста против принятого Временным правительством решения согласиться на требование украинской Центральной рады предоставить Украине автономию.
Однако в результате переговоров представителей ЦК Конституционно-демократической партии с А.Ф. Керенским во 2-е коалиционное правительство вошли кадеты А.В. Карташёв, Ф.Ф. Кокошкин, Некрасов, С.Ф. Ольденбург и П.П. Юренев. В связи с углублением экономического и политического кризиса большинство лидеров Конституционно-демократической партии летом 1917 года поддержали планы установления в стране воененной диктатуры. В ходе Корнилова выступления 1917 года министры-кадеты подали в отставку, фактически высказавшись в поддержку генерала от инф. Л.Г. Корнилова. Тем не менее вскоре на условиях установления «сильной» правительственные власти, отказа от левой социально-экономические программы, восстановления дисциплины в армии представители Конституционно-демократической партии (Карташёв, Н.М. Кишкин, А.И. Коновалов и С.А. Смирнов) вошли в 3-е коалиционное правительство.
В ходе и после Октябрьской революции 1917 года кадеты активно боролись против большевиков, вошли в состав Комитета спасения родины и революции, содействовали организации саботажа чиновников государственных учреждений. На выборах в Учредительное собрание кадеты получили голоса 4,7% избирателей (однако в 13 губернских городах вышли на 1-е место, а в 32 городах, включая Москву и Петроград, - на 2-е место после большевиков).
Декретом СНК от 28 ноября (11 декабря) 1917 года Конституционно-демократическая партия объявлена партией «врагов народа», члены её руководящих органов подлежали аресту и преданию суду революционного трибунала. В тот же день арестованы 4 видных деятеля партии, избранных в Учредительное собрание (двое из них - А.И. Шингарёв и Ф.Ф. Кокошкин - позднее были убиты). Были закрыты Центральный партийный клуб и районные отделения Конституционно-демократической партии в Петрограде, а также некоторые газеты кадетского толка. Вместе с тем до конца мая 1918 года кадеты выступали на митингах, продолжало работать партийное издательство, до конца лета 1918 года ЦК (к весне 1918 года переехал в Москву) регулярно собирался на заседания. Часть руководства Конституционно-демократической партии оставалась в Москве и Петрограде, другая уехала на Юг России и содействовала формированию Добровольческой армии, созданию при военном командовании аппарата гражданского управления. Кадеты участвовали в деятельности Правого центра, Союза возрождения России.
После Брестского мира 1918 года часть кадетов (Н.К. Волков, И.П. Демидов, С.А. Котляревский, П.Н. Милюков и др.) выступила за сближение с Германией, которая, по их мнению, могла содействовать борьбе Конституционно-демократической партии против большевиков. На майской партийной конференции в Москве (27-29 мая 1918 год) германофильские настроения были осуждены, партия заявила о своей верности союзникам России по Первой мировой войне, ожидая, в свою очередь, поддержки от Великобритании и Франции. На конференции была намечена программа действий партии: возрождение единой России, установление в стране единоличной власти, создание союза с другими партиями и группами для борьбы против большевиков, поддержка Добровольческой армии. В конце мая - начале июня 1918 года в Москве был закрыт клуб Конституционно-демократической партии, проведены массовые аресты и обыски её членов; ЦК Конституционно-демократической партии перешёл на нелегальное положение. Из-за прогерманских настроений в Правом центре кадеты 21 июня 1918 года вышли из его состава, организовали и возглавили новое межпартийное объединение - Национальный центр. С конца лета 1918 года, когда члены ЦК стали уезжать из Москвы, прекратилось руководство деятельностью партии из единого центра, региональными и местными отделениями партии руководили группы членов ЦК.
Кадеты активно участвовали в формировании антисоветских правительств, во второй половине 1918 года заняли ключевые посты в Верховном управлении Северной области (позднее - во Временном правительстве Северной области) (С.Н. Городецкий, П.Ю. Зубов, Н.В. Мефодиев, Н.А. Старцев), Деловом кабинете управляющего Китайско-Восточной железной дорогой генерал-лейтинант Д.Л. Хорвата (С.В. Востротин, А.М. Окороков, С.А. Таскин), Уральском временном правительстве (его возглавил кадет П.В. Иванов, его заместитель - кадет Л.А. Кроль), Крымском краевом правительстве (председатель Совета министров - кадет С.С. Крым; среди министров - кадеты Н.Н. Богданов, М.М. Винавер, В.Д. Набоков).
Опыт участия в Гражданской войне 1917-1922 годов способствовал значительному «поправению» партии, взявшей курс на установление военной диктатуры. Кадеты отказались поддержать Комитет членов Учредительного собрания и Уфимскую директорию, приветствовали создание и входили в состав «Омского правительства» адмирала А.В. Колчака [А.Н. Гаттенбергер, Г.К. Гинс, Ю.В. Ключников, К.Н. Неклютин, В.Н. Пепеляев, Г.Г. Тельберг]. Организованный в ноябре 1918 года Восточный отдел ЦК Конституционно-демократической партии (председатель - Пепеляев) являлся одним из совещательных органов при Колчаке. Кадеты оказывали помощь командующему Северо-Западной армией ген. от инф. Н.Н. Юденичу, играли важную роль в созданном при нём в начале 1919 года Политическом центре (позднее преобразован в Политич. совещание), претендовавшем на статус временное правительства Северо-Западной области (И.В. Гессен, А.В. Карташёв, Е.И. Кедрин, П.Б. Струве). В феврале 1919 года кадеты вошли в состав Особого совещания при командующем Вооружёнными силами Юга России генерал-лейтинат А.И. Деникине (Н.И. Астров, К.Н. Соколов, В.А. Степанов, М.М. Фёдоров). Московская (Н.Н. Щепкин, Д.Д. Протопопов, С.А. Котляревский и др.) и Петроградская (П.В. Герасимов, В.И. Штейнингер и др.) организации кадетов сосредоточились на работе в рамках Национального центра, затем Тактического центра, наладили сбор и переправку в ставки Деникина и Юденича военно-политической информации. Кадеты, оказавшиеся к 1920 году в Крыму, поддержали командующего «Русской армией» генерал-лейтината П.Н. Врангеля (Павел Д. Долгоруков, В.А. Оболенский, В.А. Степанов и др.).
Значительная часть кадетов в 1920 году эмигрировала, в крупнейших центрах Русского зарубежья возникли кадетские группы. Первыми и наиболее многочисленными являлись группы в Париже (П.Н. Милюков) и Берлине (И.В. Гессен, В.Д. Набоков), издававшие газеты «Последние новости» и «Руль». На совещании членов ЦК Конституционно-демократической партии в мае - июне 1921 года в Париже был закреплён идейный раскол между кадетскими организациями. Правые кадеты (Берлинская, Константинопольская, Софийская группы и др.) настаивали на необходимости продолжать вооруженую борьбу с РСФСР, исходя из убеждения о руководящей роли эмигрантов в организации антибольшевистской борьбы. Вскоре они превратились в своеобразные общественно-политические клубы и затем прекратили своё существование. Левые кадеты, сторонники т. н. новой тактики П.Н. Милюкова, настаивали на признании вооруженной борьбы против большевиков законченной, выступали в поддержку федерации, предлагали провести радикальную земельную реформу после падения власти большевиков, для получения поддержки масс стремились заключить блок с умеренными социалистами. В 1921 году сторонники Милюкова создали Парижскую демократическую группу Партии нар. свободы (с 1924 году Республиканско-демократическое объединение), которая имела филиалы в Берлине, Праге, а также в Суботице (Королевство сербов, хорватов и словенцев). В 1924 году в Париже возникла кадетская группа центра (Н.И. Астров, В.А. Оболенский, С.В. Панина и др.), которая в целом поддержала Милюкова, но выступила против курса на союз с левыми партиями. Кадетские организации прекратили своё существование в начале 1930-х годов.
Исторические источники:
Протоколы Центрального комитета и заграничных групп Конституционно-демократической партии, 1905 - середина 1930-х годов: В 6 т. М., 1994-1999;
Съезды и конференции Конституционно-демократической партии: В 3 т. М., 1997-2000;
Либеральное движение в России. 1902-1905 годы М., 2001.
Иллюстрации:
Лидеры Конституционно-демократической партии (слева направо: В.Д. Набоков, И.В. Гессен, П.Н. Милюков, И.И. Петрункевич). Архив БРЭ;
Собрание деятелей Конституционно-демократической партии в доме В.Д. Набоковав С.-Петербурге. 1907. Архив М.В. Золотарёва.