КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОНСТИТУЦИОННО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ (Ка­де­ты) - с 1906 годы пол­ное название – Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ская пар­тия на­род­ной сво­бо­ды. Российская по­ли­тическая пар­тия в начала XX века. Пред­став­ля­ла ле­вое кры­ло российского ли­бе­ра­лиз­ма .

Яд­ро пар­тии со­ста­ви­ли уча­ст­ни­ки Сою­за ос­во­бо­ж­де­ния и Сою­за зем­цев-кон­сти­ту­цио­на­ли­стов.

Уч­ре­дительный съезд Конституционно-демократической партии со­сто­ял­ся в октябре 1905 года в Мо­ск­ве; пар­тия окон­ча­тель­но офор­ми­лась на 2-м съез­де (январь 1906 года, Санкт-Пе­тер­бург). Про­грамм­ные по­ло­же­ния пар­тии фор­ми­ро­ва­лись на стра­ни­цах жернала «Ос­во­бо­ж­де­ние». Ка­де­ты вы­сту­па­ли за ра­ди­каль­ное ре­фор­ми­ро­ва­ние об­щественно-по­ли­тической сис­те­мы: раз­де­ле­ние за­ко­но­дательной, ис­пол­ни­тель­ной и су­деб­ной вла­стей; вве­де­ние все­об­щих пря­мых рав­ных и тай­ных вы­бо­ров пар­ла­мен­та; на­де­ле­ние пар­ла­мен­та пра­вом вы­дви­гать кан­ди­да­тов на по­сты ми­ни­ст­ров (с по­сле­дую­щим ут­вер­жде­ни­ем им­пе­ра­то­ром - т. н. от­вет­ст­вен­ное ми­ни­стер­ст­во); от­ме­ну со­слов­но­го де­ле­ния об­ще­ст­ва; ли­к­ви­да­цию цен­зу­ры; вве­де­ние сво­бо­ды со­вес­ти и ве­ро­ис­по­ве­да­ния. Ка­де­ты - сто­рон­ни­ки уни­тар­но­го го­су­дар­ст­ва (но Цар­ст­ву Поль­ско­му и Великому княжеству Фин­лянд­ско­му они пред­по­ла­га­ли пре­дос­та­вить ав­то­но­мию) и прин­ци­па куль­тур­но-на­цио­наль­но­го са­мо­оп­ре­де­ле­ния. Пред­по­ла­га­ли ре­шить аг­рар­ный во­прос пу­тём на­де­ле­ния зем­лёй без­зе­мель­ных и ма­ло­зе­мель­ных кре­сть­ян за счёт ка­зён­ных, удель­ных, ка­би­нет­ских и мо­на­стыр­ских зе­мель, а так­же пу­тём час­тич­но­го при­ну­дительного от­чу­ж­де­ния по­ме­щичь­их зе­мель за вы­куп по «спра­вед­ливой» (не ры­ноч­ной) це­не за счёт го­судар­ст­ва. Пар­тия вы­сту­па­ла за от­ме­ну вы­куп­ных пла­те­жей, за вве­де­ние про­грес­сив­но­го по­до­ход­но­го и иму­ще­ст­вен­но­го на­ло­гов, на­ло­га на на­след­ст­во. Ка­де­ты пред­ла­га­ли пре­дос­та­вить ра­бо­чим пра­во со­б­ра­ний, ста­чек, соз­да­ния сою­зов, от­стаи­ва­ли не­об­хо­ди­мость по­сте­пен­но­го вве­де­ния 8-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня, со­кра­ще­ния сверх­уроч­ных ра­бот, уч­ре­ж­де­ния при­ми­ри­тель­ных ка­мер с уча­сти­ем пред­ста­ви­те­лей ра­бо­чих и пред­при­ни­ма­те­лей и др.

К апрелю 1906 года чис­лен­ность чле­нов пар­тии дос­ти­га­ла 70 тыс. человек (30 тыс. человек в 1908 год, 10 тыс. человек в 1912 года, ме­нее 1 тыс. человек в 1916 году), ме­ст­ных ор­га­ни­за­ций су­ще­ст­во­ва­ло св. 360 (в 1908-1909 годы их чис­ло со­кра­ти­лось в 5 раз); к ле­ту 1917 года пар­тия на­счи­ты­ва­ла 100 тыс. чле­нов, ко­то­рые бы­ли объ­е­ди­не­ны в 380 пар­тий­ных ко­ми­те­тов. Как пра­ви­ло, ор­га­ни­за­ции Конституционно-демократической партии на­хо­ди­лись в круп­ных го­ро­дах, наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны­ми бы­ли комитеты Мо­ск­вы и Санкт-Пе­тер­бур­га (в 1906 году св. 12 тыс. человек и 7,5 тыс. человек со­от­вет­ст­вен­но).

Чле­ны пар­тии - пре­имущественно пред­ста­ви­те­ли ин­тел­ли­ген­ции, дво­рян­ст­ва, сред­них городских сло­ёв. Ру­ко­во­дство пар­тии бы­ло пред­став­ле­но вид­ны­ми учё­ны­ми, об­щественными дея­те­ля­ми, пуб­ли­ци­ста­ми. Пред­се­да­те­ли ЦК Конституционно-демократической партии: кн. Па­вел Д. Дол­го­ру­ков (1906-1909 годы), И.И. Пет­рун­ке­вич (1909-1915 годы), П.Н. Ми­лю­ков (с 1915 года); Ми­лю­ков яв­лял­ся фак­тическим ли­де­ром пар­тии на всём про­тя­же­нии её су­ще­ст­во­ва­ния. С 1906 года в со­став ЦК вхо­ди­ли два от­де­ла: Пе­тер­бург­ский (ку­ри­ро­вал пар­ла­мент­скую дея­тель­ность пар­тии) и Мо­с­ков­ский (аги­та­ци­он­но-ор­га­ни­за­ци­он­ная ра­бо­та). Зи­мой - вес­ной 1906 года вы­хо­ди­ло около 70 про­ка­дет­ских га­зет и жур­на­лов, к маю 1917 года - около 20 партийных га­зет. Официальными ор­га­на­ми пар­тии бы­ли журналы «Вест­ник пар­тии на­род­ной сво­бо­ды» (1906-1908 годы, май 1917 - апрель 1918 годов) и газета «Речь» (1906-1917 годы), из­да­вав­шие­ся в Санкт-Пе­тер­бур­ге (Пет­ро­гра­де).

Пар­тия от­да­ва­ла пред­поч­те­ние пар­ла­мент­ским фор­мам борь­бы, но не ис­клю­ча­ла воз­мож­но­сти осу­ще­ст­в­ле­ния по­ли­тической ре­во­лю­ции. Ли­де­ры ка­де­тов про­ве­ли пе­ре­го­во­ры с С.Ю. Вит­те (октябрь 1905 года), а за­тем с П.А. Сто­лы­пи­ным, А.П. Из­воль­ским и Д.Ф. Тре­по­вым (июнь 1906 года) о фор­ми­ро­ва­нии пра­ви­тельственных ка­би­не­тов с уча­сти­ем пред­ста­ви­те­лей пар­тии (со­гла­ше­ние не бы­ло дос­тиг­ну­то). Ка­де­ты иг­ра­ли ве­ду­щую роль в Го­су­дар­ст­вен­ной ду­ме 1-го со­зы­ва, за­ня­ли в ней по­сты пред­седа­те­ля (С.А. Му­ром­цев), то­ва­ри­щей пред­се­да­те­ля (кн. Па­вел Д. Дол­го­ру­ков, Н.А. Гре­де­скул), сек­ре­та­ря (кн. Д.И. Ша­хов­ской). По­сле рос­пус­ка Ду­мы 120 бывших де­пу­та­тов-ка­де­тов под­пи­са­ли Вы­борг­ское воз­зва­ние. В по­сле­дую­щих со­зы­вах Государственной ду­мы фрак­ция Конституционно-демократической партии умень­ши­лась, но ос­та­ва­лась од­ной из круп­ней­ших. Пред­се­да­те­лем 2-й Государственной ду­мы был из­бран член ЦК пар­тии Ф.А. Го­ло­вин. Ка­де­ты вы­сту­па­ли про­тив сто­лы­пин­ской аг­рар­ной ре­фор­мы, пред­ла­га­ли по­все­ме­ст­но вве­сти уезд­ные и гу­берн­ские зем­ст­ва, а так­же т. н. мел­кую зем­скую еди­ни­цу (уча­ст­ко­вые зем­ст­ва); два­ж­ды вно­си­ли за­ко­но­про­ек­ты об от­ме­не смерт­ной каз­ни, при­зы­ва­ли обес­пе­чить про­воз­гла­шён­ные в Ма­ни­фе­сте 17 ок­тяб­ря 1905 года пра­ва и сво­бо­ды; кри­ти­ко­ва­ли пра­ви­тельств. по­ли­ти­ку в от­но­ше­нии Великого княжества Фин­лянд­ско­го и Цар­ст­ва Поль­ско­го. От­ра­же­ни­ем идей­но-тео­ре­ти­че­ских спо­ров в ру­ко­вод­ст­ве пар­тии пос­ле Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов яви­лись сборники «Ве­хи» (1909 год) и «Ин­тел­ли­ген­ция в Рос­сии» (1910 год).

Со всту­п­ле­ни­ем Рос­сии в Первую ми­ро­вую вой­ну Конституционно-демократическая партия вре­мен­но от­ка­за­лась от оп­по­зи­ции пра­ви­тель­ст­ву. Ка­де­ты уча­ст­во­ва­ли в соз­да­нии и ра­бо­те во­ен­но-про­мыш­лен­ных ко­ми­те­тов и других ор­га­ни­за­ций, за­ни­мав­ших­ся обес­пе­че­ни­ем обо­ро­но­спо­соб­но­сти стра­ны, вхо­ди­ли в ру­ко­вод­ство Зем­ско­го сою­за и Сою­за го­ро­дов. По ме­ре рос­та по­ли­тической и со­ци­аль­ной на­пря­жён­но­сти в стра­не ка­де­ты вновь пе­ре­шли к оп­по­зиционной дея­тель­но­сти. По их ини­циа­ти­ве в августе 1915 года в Ду­ме соз­дан меж­пар­тий­ный «Про­грес­сив­ный блок», фак­тическим ру­ко­во­ди­те­лем ко­то­ро­го стал П.Н. Ми­лю­ков. В хо­де Февральской ре­во­лю­ции 1917 года ка­де­ты ру­ко­во­ди­ли соз­да­ни­ем Вре­мен­но­го пра­ви­тель­ст­ва (в его 1-й со­став во­шли ка­де­ты Н.В. Не­кра­сов, А.А. Ма­нуй­лов, Ми­лю­ков, А.И. Шин­га­рёв, Ф.И. Ро­ди­чев; управ­ляю­щий де­ла­ми пра­ви­тель­ст­ва - ка­дет В.Д. На­бо­ков). Ка­де­та­ми яв­ля­лись поч­ти по­ло­ви­на ко­мис­са­ров, на­зна­чен­ных Временным ко­ми­те­том Государственной ду­мы и Временным пра­ви­тель­ст­вом для за­ве­до­ва­ния отдельными ор­га­на­ми государственной вла­сти.

На 7-м съез­де пар­тии (март/апрель 1917 года, Пет­ро­град) ка­де­ты ре­ши­ли до­би­вать­ся ус­та­нов­ле­ния в Рос­сии пар­ла­мент­ской рес­пуб­ли­ки, про­воз­гла­си­ли Временное пра­ви­тель­ст­во един­ст­вен­ной ис­пол­нительной и за­ко­но­дательной вла­стью стра­ны (со­ве­там от­во­ди­лась роль со­ве­щат. ор­га­нов), при­зва­ли от­ло­жить про­ве­де­ние ре­форм до Уч­ре­дительного со­б­ра­ния, вы­ска­за­лись за про­дол­же­ние вой­ны «до по­бед­но­го кон­ца». Пред­ста­ви­те­ли ка­де­тов (Не­кра­сов, Ма­нуй­лов, кн. Ша­хов­ской, Шин­га­рёв) совместно с со­циа­ли­ста­ми во­шли в 1-й со­став коа­лиционного Временного пра­ви­тель­ст­ва на сле­дую­щих ус­ло­ви­ях: пра­ви­тель­ст­во долж­но «пред­вос­хи­щать во­лю Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния», сле­до­вать со­юз­ни­че­ским обя­за­тель­ст­вам, про­ти­во­дей­ст­во­вать дез­ор­га­ни­за­ции ар­мии и по­ся­га­тель­ст­вам на по­ря­док внут­ри стра­ны.

По­ли­ти­ка пар­тии, на­прав­лен­ная на про­дол­же­ние вой­ны, кон­со­ли­да­цию «го­су­дар­ст­вен­но-мыс­ля­щих сил», вос­ста­нов­ле­ние в стра­не силь­ной вла­сти, оп­ре­де­ли­ла по­сте­пен­ное па­де­ние по­пу­ляр­но­сти Конституционно-демократической партии 2(15) июля 1917 года ка­де­ты вы­шли из со­ста­ва пра­ви­тель­ст­ва в знак про­тес­та про­тив при­ня­то­го Временным пра­ви­тель­ст­вом ре­ше­ния со­гла­сить­ся на тре­бо­ва­ние украинской Цен­траль­ной ра­ды пре­дос­та­вить Ук­раи­не ав­то­но­мию.

Од­на­ко в ре­зуль­та­те пе­ре­го­во­ров пред­ста­ви­те­лей ЦК Конституционно-демократической партии с А.Ф. Ке­рен­ским во 2-е коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во во­шли ка­де­ты А.В. Кар­та­шёв, Ф.Ф. Ко­кош­кин, Не­кра­сов, С.Ф. Оль­ден­бург и П.П. Юре­нев. В свя­зи с уг­луб­ле­ни­ем эко­но­мического и по­ли­тического кри­зи­са боль­шин­ст­во ли­де­ров Конституционно-демократической партии ле­том 1917 года под­дер­жа­ли пла­ны ус­та­нов­ле­ния в стра­не во­ененной дик­та­ту­ры. В хо­де Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года ми­ни­ст­ры-ка­де­ты по­да­ли в от­став­ку, фак­ти­че­ски вы­ска­зав­шись в под­держ­ку генерала от инф. Л.Г. Кор­ни­ло­ва. Тем не ме­нее вско­ре на ус­ло­ви­ях ус­та­нов­ле­ния «силь­ной» пра­ви­тельственные вла­сти, от­ка­за от ле­вой со­ци­аль­но-эко­но­мические про­грам­мы, вос­ста­нов­ле­ния дис­ци­п­ли­ны в ар­мии пред­ста­ви­те­ли Конституционно-демократической партии (Кар­ташёв, Н.М. Киш­кин, А.И. Ко­но­ва­лов и С.А. Смир­нов) во­шли в 3-е коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во.

В хо­де и по­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года ка­де­ты ак­тив­но бо­ро­лись про­тив боль­ше­ви­ков, во­шли в со­став Ко­ми­те­та спа­се­ния ро­ди­ны и ре­во­лю­ции, со­дей­ст­во­ва­ли ор­га­ни­за­ции са­бо­та­жа чи­нов­ни­ков государственных уч­ре­ж­де­ний. На вы­бо­рах в Уч­ре­дительное со­бра­ние ка­де­ты по­лу­чи­ли го­ло­са 4,7% из­би­ра­те­лей (од­на­ко в 13 гу­берн­ских го­ро­дах вы­шли на 1-е ме­сто, а в 32 го­ро­дах, вклю­чая Мо­ск­ву и Пет­ро­град, - на 2-е ме­сто по­сле боль­ше­ви­ков).

Дек­ре­том СНК от 28 ноября (11 декабря) 1917 года Конституционно-демократическая партия объ­яв­ле­на пар­ти­ей «вра­гов на­ро­да», чле­ны её ру­ко­во­дя­щих ор­га­нов под­ле­жа­ли аре­сту и пре­да­нию су­ду ре­во­люционного три­бу­на­ла. В тот же день аре­сто­ва­ны 4 вид­ных дея­те­ля пар­тии, из­бран­ных в Уч­ре­дительное со­б­ра­ние (двое из них - А.И. Шин­га­рёв и Ф.Ф. Ко­кош­кин - позд­нее бы­ли уби­ты). Бы­ли за­кры­ты Центральный партийный клуб и рай­он­ные от­де­ле­ния Конституционно-демократической партии в Пет­ро­гра­де, а так­же не­ко­то­рые га­зе­ты ка­дет­ско­го тол­ка. Вме­сте с тем до конца мая 1918 года ка­де­ты вы­сту­па­ли на ми­тин­гах, про­дол­жа­ло ра­бо­тать партийное из­да­тель­ст­во, до кон­ца ле­та 1918 года ЦК (к вес­не 1918 года пе­ре­ехал в Мо­ск­ву) ре­гу­ляр­но со­би­рал­ся на за­се­да­ния. Часть ру­ко­во­д­ства Конституционно-демократической партии ос­та­ва­лась в Мо­ск­ве и Пет­ро­гра­де, дру­гая уе­ха­ла на Юг Рос­сии и со­дей­ст­во­ва­ла фор­ми­ро­ва­нию Доб­ро­воль­че­ской ар­мии, соз­да­нию при во­енном ко­ман­до­ва­нии ап­па­ра­та гражданского управ­ле­ния. Ка­де­ты уча­ст­во­ва­ли в дея­тель­но­сти Пра­во­го цен­тра, Сою­за воз­ро­ж­де­ния Рос­сии.

По­сле Бре­ст­ско­го ми­ра 1918 года часть ка­де­тов (Н.К. Вол­ков, И.П. Де­ми­дов, С.А. Кот­ля­рев­ский, П.Н. Ми­лю­ков и др.) вы­сту­пи­ла за сбли­же­ние с Гер­ма­ни­ей, ко­то­рая, по их мне­нию, мог­ла со­дей­ст­во­вать борь­бе Конституционно-демократической партии про­тив боль­ше­ви­ков. На май­ской партийной кон­фе­рен­ции в Мо­ск­ве (27-29 мая 1918 год) гер­ма­но­филь­ские на­строе­ния бы­ли осу­ж­де­ны, пар­тия зая­ви­ла о сво­ей вер­но­сти со­юз­ни­кам Рос­сии по Первой ми­ро­вой вой­не, ожи­дая, в свою оче­редь, под­держ­ки от Ве­ли­ко­бри­та­нии и Фран­ции. На кон­фе­рен­ции бы­ла на­ме­че­на про­грам­ма дей­ст­вий пар­тии: воз­ро­ж­де­ние еди­ной Рос­сии, ус­та­нов­ле­ние в стра­не еди­но­лич­ной вла­сти, соз­да­ние сою­за с другими пар­тия­ми и груп­па­ми для борь­бы про­тив боль­ше­ви­ков, под­держ­ка Доб­ро­вольческой ар­мии. В кон­це мая - на­ча­ле ию­ня 1918 года в Мо­ск­ве был за­крыт клуб Конституционно-демократической партии, про­ве­де­ны мас­со­вые аре­сты и обы­ски её чле­нов; ЦК Конституционно-демократической партии пе­ре­шёл на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние. Из-за про­гер­ман­ских на­строе­ний в Пра­вом цен­тре ка­де­ты 21 июня 1918 года вы­шли из его со­ста­ва, ор­га­ни­зо­ва­ли и воз­гла­ви­ли но­вое меж­пар­тий­ное объ­еди­не­ние - На­цио­наль­ный центр. С кон­ца ле­та 1918 года, ко­гда чле­ны ЦК ста­ли уез­жать из Мо­ск­вы, пре­кра­ти­лось ру­ко­вод­ство дея­тель­но­стью пар­тии из еди­но­го цен­тра, ре­гио­наль­ны­ми и ме­ст­ны­ми от­де­ле­ния­ми пар­тии ру­ко­во­ди­ли груп­пы чле­нов ЦК.

Ка­де­ты ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в фор­ми­ро­ва­нии ан­ти­со­вет­ских пра­ви­тельств, во второй половине 1918 года за­ня­ли клю­че­вые по­сты в Вер­хов­ном управ­ле­нии Се­вер­ной об­лас­ти (позд­нее - во Вре­мен­ном пра­ви­тель­ст­ве Се­вер­ной об­лас­ти) (С.Н. Го­ро­дец­кий, П.Ю. Зу­бов, Н.В. Ме­фо­ди­ев, Н.А. Стар­цев), Де­ло­вом ка­би­не­те управ­ляю­ще­го Ки­тай­ско-Вос­точ­ной же­лез­ной до­ро­гой генерал-лейтинант Д.Л. Хор­ва­та (С.В. Вос­тро­тин, А.М. Око­ро­ков, С.А. Тас­кин), Ураль­ском вре­мен­ном пра­ви­тель­ст­ве (его воз­гла­вил ка­дет П.В. Ива­нов, его за­мес­ти­тель - ка­дет Л.А. Кроль), Крым­ском крае­вом пра­ви­тель­ст­ве (председатель Со­ве­та ми­ни­ст­ров - ка­дет С.С. Крым; сре­ди ми­ни­ст­ров - ка­де­ты Н.Н. Бо­гда­нов, М.М. Ви­на­вер, В.Д. На­бо­ков).

Опыт уча­стия в Гражданской вой­не 1917-1922 годов спо­соб­ст­во­вал зна­чительному «по­пра­ве­нию» пар­тии, взяв­шей курс на ус­та­нов­ле­ние во­енной дик­та­ту­ры. Ка­де­ты от­ка­за­лись под­дер­жать Ко­ми­тет чле­нов Уч­ре­ди­тель­но­го со­б­ра­ния и Уфим­скую ди­рек­то­рию, при­вет­ст­во­ва­ли соз­да­ние и вхо­ди­ли в со­став «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва» адмирала А.В. Кол­ча­ка [А.Н. Гат­тен­бер­гер, Г.К. Гинс, Ю.В. Ключ­ни­ков, К.Н. Не­клю­тин, В.Н. Пе­пе­ля­ев, Г.Г. Тель­берг]. Ор­га­ни­зо­ван­ный в но­ябре 1918 года Восточный от­дел ЦК Конституционно-демократической партии (председатель - Пе­пе­ля­ев) яв­лял­ся од­ним из со­ве­щательных ор­га­нов при Кол­ча­ке. Ка­деты ока­зы­ва­ли по­мощь ко­ман­дую­ще­му Се­ве­ро-За­пад­ной ар­ми­ей ген. от инф. Н.Н. Юде­ни­чу, иг­ра­ли важ­ную роль в соз­дан­ном при нём в начале 1919 года По­ли­тическом цен­тре (позд­нее пре­об­ра­зо­ван в По­ли­тич. со­ве­ща­ние), пре­тен­до­вав­шем на ста­тус временное пра­ви­тель­ст­ва Се­ве­ро-За­пад­ной области (И.В. Гес­сен, А.В. Кар­ташёв, Е.И. Кед­рин, П.Б. Стру­ве). В феврале 1919 года ка­де­ты во­шли в со­став Осо­бо­го со­ве­ща­ния при ко­ман­дую­щем Воо­ру­жён­ны­ми си­ла­ми Юга Рос­сии генерал-лейтинат А.И. Де­ни­ки­не (Н.И. Ас­т­ров, К.Н. Со­ко­лов, В.А. Сте­па­нов, М.М. Фё­до­ров). Мо­с­ков­ская (Н.Н. Щеп­кин, Д.Д. Про­то­по­пов, С.А. Кот­ля­рев­ский и др.) и Пет­ро­град­ская (П.В. Ге­ра­си­мов, В.И. Штей­нин­гер и др.) ор­га­ни­зации ка­де­тов со­сре­до­то­чи­лись на ра­бо­те в рам­ках Национального цен­тра, за­тем Так­тического цен­тра, на­ла­ди­ли сбор и пе­ре­прав­ку в став­ки Де­ни­ки­на и Юде­ни­ча во­енно-по­ли­тической ин­фор­ма­ции. Ка­де­ты, ока­зав­шие­ся к 1920 году в Кры­му, под­дер­жа­ли ко­ман­дую­ще­го «Рус­ской ар­ми­ей» генерал-лейтината П.Н. Вран­ге­ля (Па­вел Д. Дол­го­ру­ков, В.А. Обо­лен­ский, В.А. Сте­па­нов и др.).

Зна­чительная часть ка­де­тов в 1920 году эмиг­ри­ро­ва­ла, в круп­ней­ших цен­трах Русского за­ру­бе­жья воз­ник­ли ка­дет­ские груп­пы. Пер­вы­ми и наи­бо­лее мно­го­чис­лен­ны­ми яв­ля­лись груп­пы в Па­ри­же (П.Н. Ми­лю­ков) и Бер­ли­не (И.В. Гес­сен, В.Д. На­бо­ков), из­да­вав­шие га­зе­ты «По­след­ние но­во­сти» и «Руль». На со­ве­ща­нии чле­нов ЦК Конституционно-демократической партии в мае - ию­не 1921 года в Па­ри­же был за­кре­п­лён идей­ный рас­кол ме­ж­ду ка­дет­ски­ми ор­га­ни­за­ция­ми. Пра­вые ка­де­ты (Бер­лин­ская, Кон­стан­ти­но­поль­ская, Со­фий­ская груп­пы и др.) на­стаи­ва­ли на не­об­хо­ди­мо­сти про­дол­жать во­о­руженую борь­бу с РСФСР, ис­хо­дя из убе­ж­де­ния о ру­ко­во­дя­щей ро­ли эмиг­ран­тов в ор­га­ни­за­ции ан­ти­боль­ше­ви­ст­ской борь­бы. Вско­ре они пре­вра­ти­лись в свое­об­раз­ные об­щественно-по­ли­тические клу­бы и за­тем пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние. Ле­вые ка­де­ты, сто­рон­ни­ки т. н. но­вой так­ти­ки П.Н. Ми­лю­ко­ва, на­стаи­ва­ли на при­зна­нии воо­руженной борь­бы про­тив боль­ше­ви­ков за­кон­чен­ной, вы­сту­па­ли в под­держ­ку фе­де­ра­ции, пред­ла­га­ли про­вес­ти ра­ди­каль­ную зе­мель­ную ре­фор­му пос­ле па­де­ния вла­сти боль­ше­ви­ков, для по­лу­че­ния под­держ­ки масс стре­ми­лись за­клю­чить блок с уме­рен­ны­ми со­циа­ли­ста­ми. В 1921 году сто­рон­ни­ки Ми­лю­ко­ва со­зда­ли Па­риж­скую де­мо­кра­ти­че­скую груп­пу Пар­тии нар. сво­бо­ды (с 1924 году Рес­пуб­ли­кан­ско-де­мо­кра­ти­че­ское объ­еди­не­ние), ко­то­рая име­ла фи­лиа­лы в Бер­ли­не, Пра­ге, а так­же в Су­бо­ти­це (Ко­ро­лев­ст­во сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев). В 1924 году в Па­ри­же воз­ник­ла ка­дет­ская груп­па цен­тра (Н.И. Ас­т­ров, В.А. Обо­лен­ский, С.В. Па­ни­на и др.), ко­то­рая в це­лом под­дер­жа­ла Ми­лю­ко­ва, но вы­сту­пи­ла про­тив кур­са на со­юз с ле­вы­ми пар­тия­ми. Ка­дет­ские ор­га­ни­за­ции пре­кра­ти­ли своё су­ще­ст­во­ва­ние в начале 1930-х годов.

Исторические источники:

Про­то­ко­лы Цен­траль­но­го ко­ми­те­та и за­гра­нич­ных групп Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии, 1905 - се­ре­ди­на 1930-х годов: В 6 т. М., 1994-1999;

Съез­ды и кон­фе­рен­ции Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кратической пар­тии: В 3 т. М., 1997-2000;

Ли­бе­раль­ное дви­же­ние в Рос­сии. 1902-1905 годы М., 2001.

Иллюстрации:

Ли­де­ры Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии (сле­ва на­пра­во: В.Д. На­бо­ков, И.В. Гес­сен, П.Н. Ми­лю­ков, И.И. Пет­рун­ке­вич). Архив БРЭ;

Со­бра­ние дея­те­лей Кон­сти­ту­ци­он­но-де­мо­кра­ти­че­ской пар­тии в до­ме В.Д. На­бо­ко­вав С.-Пе­тер­бур­ге. 1907. Архив М.В. Золотарёва.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)