КОНСТЕН ГЕРМАН

Ранние годы

Герман Констен родился 14 марта 1878 г. в г. Ахен. Его семья занималась винокуренным производством.

В 1899 г. К. поступил в специальную сельскохозяйственную школу в Витценхаузене. Здесь велась подготовка специалистов, которые в дальнейшем отправлялись в немецкие колонии.

Дальние берега

После окончания обучения в 1900 г. К. был направлен в Восточную Африку. Здесь он трудился на должности помощника владельца плантации. Вскоре К. сменил род занятий и начал управлять кофейной фермой, которая принадлежала дипломату М. фон Оппенгейму.

В 1905 г. последовало возвращение К. на Родину, поскольку в Африке он подхватил малярию. Выздоровев, К. решил попытать счастье в России. В 1905 г. он прибыл в Москву и приступил к изучению русского языка, для чего стал студентом Лазаревского института восточных языков. Здесь он впервые познакомился с монгольским языком, географией и этнографией Монголии. Получил членство в Императорском Русском географическом обществе.

В 1907 г. К. отправился в первую свою поездку в Монголию, оставаясь там до 1913 г. Его интересовал район Чалча Внешней Монголии. Здесь К. осуществил геодезическую съемку местности и собрал этнографическую коллекцию для России. К. удалось подружиться с политической и духовной элитой Монголии, которая доверила ему консульские и эмиссарские полномочия. Удачно складывались отношения К. и с китайцами.

Возвращение на Родину

Накануне Первой мировой войны К. возвратился в Москву, а потом и в Германию. В 1914 – 1918 гг. имел секретные поручения в Турции и Венгрии.

В начале 1920-х гг. К. перебрался в Бад-Бланкенбург, расположенный в Тюрингии. Здесь он читал лекции и опубликовал несколько книг о Монголии.

Новые приключения

В 1927 г. К. вновь решил побывать в Восточной и Средней Азии. Совершил поездку на о-в Цейлон, затем – в Китай. Добраться до Монголии не удалось из-за проблем на границе и длительного ожидания поставок для экспедиции. На монгольской границе К. арестовали, в заключении он пробыл нескольких месяцев. После долгих ожиданий К. получил разрешение на выезд в Улан-Батор, откуда в апреле 1929 г. его депортировали в Китай.

В 1929 – 1950 гг. К. проживал в Пекине, трудился на конюшне. Готовил и публиковал статьи о культуре и религии монголов. В 1950 г. семья К. вернулась в Германию и обосновалась в Ахене. 4 августа 1957 г. К. скончался в родном городе.

Семья

Супруга – Элеанор фон Эрдберг, японовед, китаевед (1936 г.).