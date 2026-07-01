КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ
Договоры между Россией и Османской империями, оформившие вступление Османской империи во 2-ю, а затем в 3-ю антифранцузские коалиции. Подписаны в Константинополе: первый - 23 декабря 1798 года (3 января 1799 года), второй - 11(23) сентября 1805 года.
Подписанию первого договора предшествовали нападение Франции на Египет, входивший в состав Османской империи (см. Египетская экспедиция Наполеона Бонапарта), объявление Турцией в сентябре 1798 года войны Франции и помощь, оказанная Турции российским флотом под командованием вице-адмирала Ф.Ф. Ушакова на начальном этапе Средиземноморского похода 1798-1800 годов. Договор 1798/1799 года, рассчитанный на 8 лет, состоял из 14 гласных, 13 секретных статей и Особого акта. Цель договора указывалась прямо - противостояние завоевательной политике Франции. В нём подтверждалось действие Ясского мира 1791/1792 года в полном объёме, гарантировалась территориальная целостность сторон, указывалась существовавшая до нападения Франции на Египет граница Османской империи. Россия брала на себя обязательство направить в помощь Османской империи эскадру из 6 линейных кораблей и 6 фрегатов (без учёта меньших и лёгких судов), тур. правительство - «довольствие» российские эскадры.
На период войны Турция предоставляла рос. флоту право прохода через Черноморские проливы, Чёрное море объявлялось закрытым для военных судов держав, не имевших к нему выхода. Росско-турецкий флот должен был координировать и согласовывать свои действия в Средиземном море с британким флотом.
Россия принимала на себя также обязательство направить в помощь Турции сухопутные силы (75-80 тыс. человек) в случае нового нападения Франции на турецкие владения (имелась в виду предполагаемая высадка в северо-западной Греции) или мятежа подданных (подразумевался правитель Видинского санджака Османской империи паша Пазвандоглу, поддерживавший тесные связи с Францией). Предполагалась также возможность оказания денежной помощи Турцией России в случае войны России с отдалённым от Турции противником (имелась в виду Швеция), чем закреплялся распад шведско-турецкого блока, действовавшего против России во второй половине XVIII века Российская и Османская империи давали гарантии не вступать в связи, противные интересам одной из сторон, и сепаратно не заключать мира или перемирия, условились предложить Австрии, Великобритании и Пруссии присоединиться к их оборонительному союзу. Выход Российской империи из 2-й антифранцузской коалиции (1800 год) привёл к фактич. прекращению действия договора.
Договор 1805 года был рассчитан на 9 лет, состоял из 15 гласных и 10 секретных статей. Во многом развивал положения первого Константинопольского союзного договора. Стороны гарантировали друг другу целостность их владений. В целях противостояния «зловещим планам» Франции Турция должна была «позаботиться об облегчении прохода» военных кораблей России через Черноморские проливы, а Чёрное м. объявлялось закрытым для военных или каперских судов третьих держав. Были согласованы условия воен. взаимопомощи: деньгами или вооруж. силами (6 линейных кораблей и 4 фрегата; 10 тыс. человек пехоты и 2 тыс. человек кавалерии) - по выбору подвергшейся нападению стороны. Подтверждались положения Ясского мира 1791/1792 года, а также условия конвенции от 21 марта (2 апреля) 1800 года об образовании греческой Республики Семи Соединённых Островов, подписанной Российской и Османской империями, в той мере, в какой «последующие постановления» и договор 1805 года не вносили в названные документы изменений (нахождение российских войск и морских сил на территории Республики продлевалось). Стороны допускали свободу ведения переговоров и заключения отдельных договоров с третьей стороной, но без ущерба интересам друг друга. Турция брала на себя обязательство содействовать усилиям императора Александра I по привлечению Австрии, Пруссии, Швеции и Дании к антифранцузской англо-русской коалиции. Был согласован также ряд других вопросов.
После поражения австро-российской армии в Аустерлицком сражении 1805 года турецкое правительство в нарушение договора пошло на сближение с Францией, что привело к фактическому прекращению действия договора 1805 года и к началу русско-турецкой войны 1806-1812 годов.
Исторические источники:
Receuil de principaux traités d’Alliance, de Paix, de Tréve. Gottingue, 1829. Vol. 6;
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 25. № 18797;
Внешняя политика России XIX и начала XX в. М., 1961. Т. 2.