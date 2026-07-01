КОНСТАНТИНОПОЛЬСКИЕ СОЮЗНЫЕ ДОГОВОРЫ

До­го­во­ры ме­ж­ду Россией и Ос­ман­ской им­пе­рия­ми , офор­мив­шие всту­п­ле­ние Ос­ман­ской им­пе­рии во 2-ю, а за­тем в 3-ю ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции. Под­пи­са­ны в Кон­стан­ти­но­по­ле: пер­вый - 23 декабря 1798 года (3 января 1799 года), вто­рой - 11(23) сентября 1805 года.

Под­пи­са­нию пер­во­го до­го­во­ра пред­ше­ст­во­ва­ли на­па­де­ние Фран­ции на Еги­пет, вхо­див­ший в со­став Ос­ман­ской им­пе­рии (см. Еги­пет­ская экс­пе­ди­ция На­по­ле­о­на Бо­на­пар­та), объ­яв­ле­ние Тур­ци­ей в сентябре 1798 года вой­ны Фран­ции и по­мощь, ока­зан­ная Тур­ции российским фло­том под ко­ман­до­ва­ни­ем ви­це-адмирала Ф.Ф. Уша­ко­ва на на­чаль­ном эта­пе Сре­ди­зем­но­мор­ско­го по­хо­да 1798-1800 годов. До­го­вор 1798/1799 года, рас­счи­тан­ный на 8 лет, со­сто­ял из 14 глас­ных, 13 сек­рет­ных ста­тей и Осо­бо­го ак­та. Цель до­го­во­ра ука­зы­ва­лась пря­мо - про­ти­во­стоя­ние за­вое­ва­тель­ной по­ли­ти­ке Фран­ции. В нём под­твер­жда­лось дей­ст­вие Яс­ско­го ми­ра 1791/1792 года в пол­ном объ­ё­ме, га­ран­ти­ро­ва­лась тер­ри­то­ри­аль­ная це­ло­ст­ность сто­рон, ука­зы­ва­лась су­ще­ст­во­вав­шая до на­па­де­ния Фран­ции на Еги­пет гра­ни­ца Ос­ман­ской им­пе­рии. Рос­сия бра­ла на се­бя обя­за­тель­ст­во на­пра­вить в по­мощь Ос­ман­ской им­пе­рии эс­кад­ру из 6 ли­ней­ных ко­раб­лей и 6 фре­га­тов (без учё­та мень­ших и лёг­ких су­дов), тур. пра­ви­тель­ст­во - «до­воль­ст­вие» российские эс­кад­ры.

На пе­ри­од вой­ны Тур­ция пре­дос­тав­ля­ла рос. фло­ту пра­во про­хо­да че­рез Чер­но­мор­ские про­ли­вы, Чёр­ное море объ­яв­ля­лось за­кры­тым для во­енных су­дов дер­жав, не имев­ших к не­му вы­хо­да. Росско-турецкий флот дол­жен был ко­ор­ди­ни­ро­вать и со­гла­со­вы­вать свои дей­ст­вия в Сре­ди­зем­ном море с британким фло­том.

Рос­сия при­ни­ма­ла на се­бя так­же обя­за­тель­ст­во на­пра­вить в по­мощь Тур­ции су­хо­пут­ные си­лы (75-80 тыс. человек) в слу­чае но­во­го на­па­де­ния Фран­ции на турецкие вла­де­ния (име­лась в ви­ду пред­по­ла­гае­мая вы­сад­ка в северо-западной Гре­ции) или мя­те­жа под­дан­ных (под­ра­зу­ме­вал­ся пра­ви­тель Ви­дин­ско­го санд­жа­ка Ос­ман­ской им­пе­рии па­ша Паз­ван­дог­лу, под­дер­жи­вав­ший тес­ные свя­зи с Фран­ци­ей). Пред­по­ла­га­лась так­же воз­мож­ность ока­за­ния де­неж­ной по­мо­щи Тур­ци­ей Рос­сии в слу­чае вой­ны Рос­сии с от­да­лён­ным от Тур­ции про­тив­ни­ком (име­лась в ви­ду Шве­ция ), чем за­кре­п­лял­ся рас­пад шведско-турецкого бло­ка, дей­ст­во­вав­ше­го про­тив Рос­сии во второй половине XVIII века Российская и Ос­ман­ская им­пе­рии да­ва­ли га­ран­тии не всту­пать в свя­зи, про­тив­ные ин­те­ре­сам од­ной из сто­рон, и се­па­рат­но не за­клю­чать ми­ра или пе­ре­ми­рия, ус­ло­ви­лись пред­ло­жить Ав­ст­рии, Ве­ли­ко­бри­та­нии и Прус­сии при­со­еди­нить­ся к их обо­ро­нительному сою­зу. Вы­ход Российской им­пе­рии из 2-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (1800 год) при­вёл к фак­тич. пре­кра­ще­нию дей­ст­вия до­го­во­ра.

До­го­вор 1805 года был рас­счи­тан на 9 лет, со­сто­ял из 15 глас­ных и 10 сек­рет­ных ста­тей. Во мно­гом раз­ви­вал по­ло­же­ния пер­во­го Константинопольского союзного договора. Сто­ро­ны га­ран­ти­ро­ва­ли друг дру­гу це­ло­ст­ность их вла­де­ний. В це­лях про­ти­во­стоя­ния «зло­ве­щим пла­нам» Фран­ции Тур­ция долж­на бы­ла «по­за­бо­тить­ся об об­лег­че­нии про­хо­да» во­енных ко­раб­лей Рос­сии че­рез Чер­но­мор­ские про­ли­вы, а Чёр­ное м. объ­яв­ля­лось за­кры­тым для во­ен­ных или ка­пер­ских су­дов треть­их дер­жав. Бы­ли со­гла­со­ва­ны ус­ло­вия во­ен. взаи­мо­по­мо­щи: день­га­ми или воо­руж. си­ла­ми (6 ли­ней­ных ко­раб­лей и 4 фре­га­та; 10 тыс. человек пе­хо­ты и 2 тыс. человек ка­ва­ле­рии) - по вы­бо­ру под­верг­шей­ся на­па­де­нию сто­ро­ны. Под­твер­жда­лись по­ло­же­ния Яс­ско­го ми­ра 1791/1792 года, а так­же ус­ло­вия кон­вен­ции от 21 марта (2 апреля) 1800 года об об­ра­зо­ва­нии греческой Рес­пуб­ли­ки Се­ми Со­еди­нён­ных Ост­ро­вов, под­пи­сан­ной Российской и Ос­ман­ской им­пе­рия­ми, в той ме­ре, в ка­кой «по­сле­дую­щие по­ста­нов­ле­ния» и до­го­вор 1805 года не вно­си­ли в на­зван­ные до­ку­мен­ты из­ме­не­ний (на­хо­ж­де­ние российских войск и мор­ских сил на тер­ри­то­рии Рес­пуб­ли­ки про­дле­ва­лось). Сто­ро­ны до­пус­ка­ли сво­бо­ду ве­де­ния пе­ре­го­во­ров и за­клю­че­ния отдельных до­го­во­ров с треть­ей сто­ро­ной, но без ущер­ба ин­те­ре­сам друг дру­га. Тур­ция бра­ла на се­бя обя­за­тель­ст­во со­дей­ст­во­вать уси­ли­ям императора Алек­сан­д­ра I по при­вле­че­нию Ав­ст­рии, Прус­сии, Шве­ции и Да­нии к ан­ти­фран­цуз­ской анг­ло-русской коа­ли­ции. Был со­гла­со­ван так­же ряд других во­про­сов.

По­сле по­ра­же­ния ав­ст­ро-российской ар­мии в Ау­стер­лиц­ком сра­же­нии 1805 года турецкое пра­ви­тель­ст­во в на­ру­ше­ние до­го­во­ра по­шло на сбли­же­ние с Фран­ци­ей, что при­ве­ло к фак­тическому пре­кра­ще­нию дей­ст­вия до­го­во­ра 1805 года и к на­ча­лу русско-турецкой вой­ны 1806-1812 годов.

Ис­торические источники:

Receuil de principaux traités d’Al­li­ance, de Paix, de Tréve. Gottingue, 1829. Vol. 6;

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 25. № 18797;

Внеш­няя по­ли­ти­ка Рос­сии XIX и на­ча­ла XX в. М., 1961. Т. 2.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)