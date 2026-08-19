КОНСТАНТИНОПОЛЬ (греч. Κωνσταντινούπολις ,(Царьград) - греч. Βασιλεύουσα πόλις)
Столица Византии.
Основан римским императором Константином Великим на европ. берегу прол. Босфор, на месте античного г. Византий осенью 324 (освящён 11.5.330 – «день рождения Города») как новая столица Рим. империи (Новый Рим).
Перенесение столицы из Рима в Константинополь прежде всего было обусловлено экономич. и политич. причинами, близостью К. к богатым вост. провинциям, благоприятным воен.-стратегич. и торговым положением. Территория города охватывала обширный полуостров, омываемый с юга Мраморным м., с востока – прол. Босфор, с севера – бухтой Золотой Рог. С запада К. был защищён протяжённой крепостной стеной. Площадь города существенно увеличилась в нач. 5 в., когда были построены новая тройная зап. стена и стены вдоль берегов. В 7 в. в периметр стен был включён район Влахерны в сев. части К., на юж. берегу Золотого Рога, где находился особо почитаемый храм Богоматери Влахернской (ок. 453; сохр. источник).
Основная структура города сложилась в течение 4–5 вв. Центр К. составляла пл. Августеон, вокруг которой располагались Большой имп. дворец (гл. вход в него – ворота Халка), Святой Софии храм, ипподром (частично сохр.) и термы Зевксиппа (гор. музей, куда свозились памятники иск-ва со всей Рим. империи). Севернее центра, на территории прежнего Византия, находился Капитолий, где до кон. 4 в. сохранялись языческие храмы. На запад от центра вела гл. улица – Меса, оформленная портиками по обеим сторонам и соединявшая последовательно неск. гор. площадей: форум Константина (круглый в плане; сохр. колонна Константина, находившаяся в центре), форум Феодосия (квадратный в плане, с триумфальной аркой и базиликой Феодосия), а также форумы Быка и Аркадия. От форума Феодосия ул. Меса раздваивалась, и один её рукав шёл далее на запад, к Золотым воротам [сохр.; см. Топкапы; начало стратегич. рим. дороги Виа-Эгнатия (Via Egnatia) на г. Диррахий (ныне Дуррес) – порт на западе Балканского п-ова]; второй – на северо-запад, к Адрианопольским воротам (сохр.; ныне Эдирнекапы; начало дороги на Сердику и Сирмий). Из горных источников р-на Визе (во Фракии) более чем на 100 км к водяным цистернам в центре К. был протянут акведук (известен как акведук Валента, построен ок. 370, частично сохр.).
За пределами стен К. находились: Евдом (воен. лагерь, к западу от города), Пиги (мон. Живоносного Источника, к западу от города; частично сохр.), Галата (Сики; поселение на сев. берегу Золотого Рога), Хрисополь (город на вост. берегу Босфора; ныне р-н Стамбула – Ускюдар), Халкидон (город на вост. берегу Босфора, южнее Хрисополя; ныне р-н Стамбула – Кадыкёй), Принцевы о-ва (центр визант. монашества).
Развитие города. С учащением нападений варваров на Балканы с кон. 4 в. К. оказался уязвим с суши, со стороны Фракии. Византийцы предпринимали меры для укрепления города и подступов к нему. При императорах Аркадии и Феодосии II в 5 в. построены новые гор. стены (сохр.); в нач. 6 в. при имп. Анастасии I возведена Длинная стена в 65 км от К., протяжённостью в 45 км, предназначенная для защиты с запада ближайших окрестностей К. (в 7 в. заброшена из-за недостатка средств для её ремонта и обороны; частично сохр.). В 4–6 вв. К. бурно развивался. Согласно нотиции, ок. 425 К. был разделён на 14 районов; в нём насчитывалось 5 дворцов, 14 храмов, 4 форума, 4 мор. порта, 4388 домовладений. В 1-й пол. 6 в. население К. достигло ок. 500 тыс. чел. В 5–7 вв. типичным признаком гор. жизни стали партии ипподрома – димы. Объединив десятки тысяч болельщиков разл. команд наездников и колесничих, они превратились в крупные политич. силы, с которыми были вынуждены считаться императоры.
С начала своей истории К. развивался как крупнейший центр христианства. Константин Великий, кроме храма Св. Софии, вероятно, основал Святой Ирины церковь (севернее храма Св. Софии), а также церкви – Св. Акакия у Золотого Рога и Св. Мокия (на кладбище за пределами гор. стены, на зап. окраине К.). В сер. 4 в., при имп. Констанции II, рядом с мавзолеем Константина в сев. части К. построен собор Святых Апостолов, служивший усыпальницей визант. императоров до 11 в. В 5 в. появились первые гор. монастыри (в т. ч. Студийский мон., созданный ок. 453; частично сохр.). В 1-й пол. 6 в. проведена обширная программа церковного строительства. В период правления имп. Юстиниана I были перестроены храмы: Св. Софии (532–537; сохр.), Святых Апостолов (536–549), Св. Ирины (ок. 527–536; сохр.); также возведены ц. Св. Полиевкта (524–527), Святых Сергия и Вакха церковь (ок. 527–536).
Упадок Константинополя начался после сильнейшей эпидемии чумы в 541–542, которая унесла жизни, возможно, до половины населения города. Строит. деятельность в К. продолжалась до кон. 6 в. После завоевания Египта персами (619) прекратился импорт зерна в К., отменена бесплатная раздача хлеба. В 626 К. пережил осаду авар, славян и персов, которые разорили предместья и уничтожили гор. акведук. Экономич. и культурные связи К. с ближневосточными областями империи начали ослабевать, после того как в результате араб. завоеваний 7 в. Византия лишилась части своих территорий на Востоке. В 674–678 город пережил блокаду араб. флота, временно захватившего господство на Мраморном м., в 717–718 – осаду араб. сухопутной армии. В 8 в. население К. не превышало нескольких десятков тыс. чел.
Экономический подъём Константинополя начался со 2-й пол. 9 в. (раньше, чем в провинциях). Однако в 9–10 вв. гор. строительство оставалось ограниченным. В сер. 9 в. имп. Василий I Македонянин предпринял ремонт ряда храмов, а также в 880 возвёл рядом с Большим дворцом 5-купольный храм Неа-Экклесия, ставший одним из образцов восточнохристианской крестово-купольной храмовой архитектуры. Постоянно велись мелкие перестройки внутри комплекса Большого дворца. Строит. деятельность имп. фамилии Лакапинов (1-я пол. 10 в.) связана с дворцом и храмом Мирелейон (ок. 920; Бодрум-джами).
Расположение на Босфоре позволяло К. в 11–12 вв. контролировать всю мор. торговлю в бассейне Чёрного м. и способствовало превращению города в крупнейший рынок обмена товарами между Зап. Европой, Кавказом, Сев. Причерноморьем и Ближним Востоком. Развитие междунар. связей привело к возникновению вдоль берегов Золотого Рога нескольких иностр. торговых факторий (гл. обр. итальянских). Значит. строительство было в осн. сосредоточено в руках имп. фамилий и крупных магнатов, которые, стремясь к поддержке Церкви, создавали новые монастыри и храмы: Богородицы Перивлепты (основан в 1030-х гг. имп. Романом III Аргиром), Манганы (основан в 1043 имп. Константином IX Мономахом), ц. Христа Всевидящего (Пантепопта, 1081–87; Эски-Имарет-джами); мон. Христа Вседержителя Пантократора (основан в 1133 имп. Иоанном II Комнином; Зейрек-Килисе-джами) и др.
Новый кризис и переход под власть турок. Несколько больших пожаров в 1203 и разорение К. крестоносцами в 1204, во время 4-го крестового похода, привели к гибели большинства культурных ценностей, хранившихся в городе. В 1204–61 К. стал столицей Латинской империи, экономич. господство в нём перешло к венецианцам. Часть храмов, монастырей и зданий крестоносцы использовали для своих нужд, но многие пришли в упадок или были полностью покинуты. Освобождение К. в 1261 византийцами не привело к возрождению города. Визант. империя эпохи династии Палеологов (1261–1453) обладала уже очень ограниченными ресурсами для развития своей столицы; в К. оставались обширные пустыри, мн. здания и целые районы использовались как каменоломни. Был окончательно покинут Большой дворец в старом центре К., и гл. имп. резиденцией теперь служил дворец во Влахернах (сохр. один из дворцов эпохи Палеологов – Текфур-серай). Одновременно с упадком К. бурно развивался р-н Галата, где находилась крупнейшая фактория генуэзских купцов. Палеологи и визант. знать кон. 13–15 вв. продолжали поддерживать ряд храмов и монастырей, такие как Хора (Кахрие-джами), Липса (сохр.; одна из усыпальниц Палеологов; Фенари Иса-джами), Богородицы Паммакаристы (Фетхие-джами).
С кон. 14 в. турки-османы не раз предпринимали попытки овладеть К. После длительной осады 29.5.1453 город взят турками и стал столицей Османской империи. В момент захвата К. турками в 1453 население города составляло ок. 50 тыс. чел. О дальнейшей истории города см. в ст. Стамбул.
Иллюстрации:
Панорама Константинополя. Фрагмент миниатюры. 16 в. Университетская библиотека (Стамбул). Архив БРЭ;
Дворец эпохи Палеологов (Текфур-серай). Архив БРЭ;
Базилика Студийского монастыря в Константинополе. Внешний вид апсиды. 5–6 вв. Архив БРЭ;
Оборонительная башня стены Феодосия. 5 в. Архив БРЭ;
Богородицас Младенцемна престолес предстоящими императорами Константином Великими Юстинианом I. Мозаика собора Святой Софии. 2-я пол. 10 в. Архив БРЭ.
Автор статьи: И. Н. Попов.