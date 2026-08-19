КОНСТАНТИНОПОЛЬ (греч. Κωνσταντινούπολις ,(Царьград) - греч. Βασιλεύουσα πόλις)

Сто­ли­ца Ви­зан­тии.

Ос­но­ван римским императором Кон­стан­ти­ном Ве­ли­ким на ев­роп. бе­ре­гу прол. Бос­фор, на мес­те ан­тич­но­го г. Ви­зан­тий осе­нью 324 (ос­вя­щён 11.5.330 – «день ро­ж­де­ния Го­ро­да») как но­вая сто­ли­ца Рим. им­пе­рии (Но­вый Рим).

Пе­ре­не­се­ние сто­ли­цы из Ри­ма в Константинополь пре­ж­де все­го бы­ло обу­слов­ле­но эко­но­мич. и по­ли­тич. при­чи­на­ми, бли­зо­стью К. к бо­га­тым вост. про­вин­ци­ям, бла­го­при­ят­ным во­ен.-стра­те­гич. и тор­го­вым по­ло­же­ни­ем. Тер­ри­то­рия го­ро­да ох­ва­ты­ва­ла об­шир­ный по­лу­ост­ров, омы­вае­мый с юга Мра­мор­ным м., с вос­то­ка – прол. Бос­фор, с се­ве­ра – бух­той Зо­ло­той Рог. С за­па­да К. был за­щи­щён про­тя­жён­ной кре­по­ст­ной сте­ной. Пло­щадь го­ро­да су­ще­ст­вен­но уве­ли­чи­лась в нач. 5 в., ко­гда бы­ли по­строе­ны но­вая трой­ная зап. сте­на и сте­ны вдоль бе­ре­гов. В 7 в. в пе­ри­метр стен был вклю­чён рай­он Влахер­ны в сев. час­ти К., на юж. бе­ре­гу Зо­ло­то­го Ро­га, где на­хо­дил­ся осо­бо по­чи­тае­мый храм Бо­го­ма­те­ри Влахерн­ской (ок. 453; сохр. ис­точ­ник).

Основная струк­ту­ра го­ро­да сло­жи­лась в те­че­ние 4–5 вв. Центр К. со­став­ля­ла пл. Ав­гу­сте­он, во­круг ко­то­рой рас­по­ла­га­лись Боль­шой имп. дво­рец (гл. вход в не­го – во­ро­та Хал­ка), Свя­той Со­фии храм, ип­по­дром (час­тич­но сохр.) и тер­мы Зев­ксип­па (гор. му­зей, ку­да сво­зи­лись па­мят­ни­ки иск-ва со всей Рим. им­пе­рии). Се­вер­нее цен­тра, на тер­ри­то­рии преж­не­го Ви­зан­тия, на­хо­дил­ся Ка­пи­то­лий, где до кон. 4 в. со­хра­ня­лись язы­че­ские хра­мы. На за­пад от цен­тра ве­ла гл. ули­ца – Ме­са, оформ­лен­ная пор­ти­ка­ми по обе­им сто­ро­нам и со­еди­няв­шая по­сле­до­ва­тель­но неск. гор. пло­ща­дей: фо­рум Кон­стан­ти­на (круг­лый в пла­не; сохр. ко­лон­на Кон­стан­ти­на, на­хо­див­шая­ся в цен­тре), фо­рум Фео­до­сия (квад­рат­ный в пла­не, с три­ум­фаль­ной ар­кой и ба­зи­ли­кой Фео­до­сия), а так­же фо­ру­мы Бы­ка и Ар­ка­дия. От фо­ру­ма Фео­до­сия ул. Ме­са раз­дваи­ва­лась, и один её ру­кав шёл да­лее на за­пад, к Зо­ло­тым во­ро­там [сохр.; см. Топ­ка­пы; на­ча­ло стра­те­гич. рим. до­ро­ги Виа-Эг­на­тия (Via Egnatia) на г. Дир­ра­хий (ны­не Дур­рес) – порт на за­па­де Бал­кан­ско­го п-ова]; вто­рой – на се­ве­ро-за­пад, к Ад­риа­но­поль­ским во­ро­там (сохр.; ны­не Эдир­не­ка­пы; на­ча­ло до­ро­ги на Сер­ди­ку и Сир­мий). Из гор­ных ис­точ­ни­ков р-на Ви­зе (во Фра­кии) бо­лее чем на 100 км к во­дя­ным цис­тер­нам в цен­тре К. был про­тя­нут ак­ве­дук (из­вес­тен как ак­ве­дук Ва­лен­та, по­стро­ен ок. 370, час­тич­но сохр.).

За пре­де­ла­ми стен К. на­хо­ди­лись: Ев­дом (во­ен. ла­герь, к за­па­ду от го­ро­да), Пи­ги (мон. Жи­во­нос­но­го Ис­точ­ни­ка, к за­па­ду от го­ро­да; час­тич­но сохр.), Га­ла­та (Си­ки; по­се­ле­ние на сев. бе­ре­гу Зо­ло­то­го Ро­га), Хри­со­поль (го­род на вост. бе­ре­гу Бос­фо­ра; ны­не р-н Стам­бу­ла – Ус­кю­дар), Хал­ки­дон (го­род на вост. бе­ре­гу Бос­фо­ра, юж­нее Хри­со­по­ля; ны­не р-н Стам­бу­ла – Ка­ды­кёй), Прин­це­вы о-ва (центр ви­зант. мо­на­ше­ст­ва).

Развитие города. С уча­ще­ни­ем на­па­де­ний вар­ва­ров на Бал­ка­ны с кон. 4 в. К. ока­зал­ся уяз­вим с су­ши, со сто­ро­ны Фра­кии. Ви­зан­тий­цы пред­при­ни­ма­ли ме­ры для ук­ре­п­ле­ния го­ро­да и под­сту­пов к не­му. При им­пе­ра­то­рах Ар­ка­дии и Фео­до­сии II в 5 в. по­строе­ны но­вые гор. сте­ны (сохр.); в нач. 6 в. при имп. Ана­ста­сии I воз­ве­де­на Длин­ная сте­на в 65 км от К., про­тя­жён­но­стью в 45 км, пред­на­зна­чен­ная для за­щи­ты с за­па­да бли­жай­ших ок­ре­ст­но­стей К. (в 7 в. за­бро­ше­на из-за не­дос­тат­ка средств для её ре­мон­та и обо­ро­ны; час­тич­но сохр.). В 4–6 вв. К. бур­но раз­ви­вал­ся. Со­глас­но но­ти­ции, ок. 425 К. был раз­де­лён на 14 рай­онов; в нём на­счи­ты­ва­лось 5 двор­цов, 14 хра­мов, 4 фо­ру­ма, 4 мор. пор­та, 4388 до­мо­вла­де­ний. В 1-й пол. 6 в. на­се­ле­ние К. дос­тиг­ло ок. 500 тыс. чел. В 5–7 вв. ти­пич­ным при­зна­ком гор. жиз­ни ста­ли пар­тии ип­по­дро­ма – ди­мы. Объ­е­ди­нив де­сят­ки ты­сяч бо­лель­щи­ков разл. ко­манд на­езд­ни­ков и ко­лес­ни­чих, они пре­вра­ти­лись в круп­ные по­ли­тич. си­лы, с ко­то­ры­ми бы­ли вы­ну­ж­де­ны счи­тать­ся им­пе­ра­то­ры.

С на­ча­ла сво­ей ис­то­рии К. раз­ви­вал­ся как круп­ней­ший центр хри­сти­ан­ст­ва. Кон­стан­тин Ве­ли­кий, кро­ме хра­ма Св. Со­фии, ве­ро­ят­но, ос­но­вал Свя­той Ири­ны цер­ковь (се­вер­нее хра­ма Св. Со­фии), а так­же церк­ви – Св. Ака­кия у Зо­ло­того Ро­га и Св. Мо­кия (на клад­би­ще за пре­де­ла­ми гор. сте­ны, на зап. ок­раи­не К.). В сер. 4 в., при имп. Кон­стан­ции II, ря­дом с мав­зо­ле­ем Кон­стан­ти­на в сев. час­ти К. по­стро­ен со­бор Свя­тых Апо­сто­лов, слу­жив­ший усы­паль­ни­цей ви­зант. им­пе­ра­то­ров до 11 в. В 5 в. поя­ви­лись пер­вые гор. мо­на­сты­ри (в т. ч. Сту­дий­ский мон., соз­дан­ный ок. 453; час­тич­но сохр.). В 1-й пол. 6 в. про­ве­де­на об­шир­ная про­грам­ма цер­ков­но­го строи­тель­ст­ва. В пе­ри­од прав­ле­ния имп. Юс­ти­ниа­на I бы­ли пе­ре­строе­ны хра­мы: Св. Со­фии (532–537; сохр.), Свя­тых Апо­сто­лов (536–549), Св. Ири­ны (ок. 527–536; сохр.); так­же воз­ве­де­ны ц. Св. По­ли­ев­кта (524–527), Свя­тых Сер­гия и Вак­ха цер­ковь (ок. 527–536).

Упа­док Константинополя на­чал­ся по­сле силь­ней­шей эпи­де­мии чу­мы в 541–542, ко­то­рая унес­ла жиз­ни, воз­мож­но, до по­ло­ви­ны на­се­ле­ния го­ро­да. Стро­ит. дея­тель­ность в К. про­дол­жа­лась до кон. 6 в. По­сле за­вое­ва­ния Егип­та пер­са­ми (619) пре­кра­тил­ся им­порт зер­на в К., от­ме­не­на бес­плат­ная раз­да­ча хле­ба. В 626 К. пе­ре­жил оса­ду авар, сла­вян и пер­сов, ко­то­рые ра­зо­ри­ли пред­ме­стья и унич­то­жи­ли гор. ак­ве­дук. Эко­но­мич. и куль­тур­ные свя­зи К. с ближ­не­во­сточ­ны­ми об­лас­тя­ми им­пе­рии на­ча­ли ос­ла­бе­вать, по­сле то­го как в ре­зуль­та­те араб. за­вое­ва­ний 7 в. Ви­зан­тия ли­ши­лась час­ти сво­их тер­ри­то­рий на Вос­то­ке. В 674–678 го­род пе­ре­жил бло­ка­ду араб. фло­та, вре­мен­но за­хва­тив­ше­го гос­под­ство на Мра­мор­ном м., в 717–718 – оса­ду араб. су­хо­пут­ной ар­мии. В 8 в. на­се­ле­ние К. не пре­вы­ша­ло не­сколь­ких де­сят­ков тыс. чел.

Эко­но­мический подъ­ём Константинополя на­чал­ся со 2-й пол. 9 в. (рань­ше, чем в про­вин­ци­ях). Од­на­ко в 9–10 вв. гор. строи­тель­ст­во ос­та­ва­лось ог­ра­ни­чен­ным. В сер. 9 в. имп. Ва­си­лий I Ма­ке­до­ня­нин пред­при­нял ре­монт ря­да хра­мов, а так­же в 880 воз­вёл ря­дом с Боль­шим двор­цом 5-ку­поль­ный храм Неа-Экк­ле­сия, став­ший од­ним из об­раз­цов вос­точ­но­хри­сти­ан­ской кре­сто­во-ку­поль­ной хра­мо­вой ар­хи­тек­ту­ры. По­сто­ян­но ве­лись мел­кие пе­ре­строй­ки внут­ри ком­плек­са Боль­шо­го двор­ца. Стро­ит. дея­тель­ность имп. фа­ми­лии Ла­ка­пи­нов (1-я пол. 10 в.) свя­за­на с двор­цом и хра­мом Ми­ре­лей­он (ок. 920; Бод­рум-джа­ми).

Рас­по­ло­же­ние на Бос­фо­ре по­зво­ля­ло К. в 11–12 вв. кон­тро­ли­ро­вать всю мор. тор­гов­лю в бас­сей­не Чёр­но­го м. и спо­соб­ст­во­ва­ло пре­вра­ще­нию го­ро­да в круп­ней­ший ры­нок об­ме­на то­ва­ра­ми ме­ж­ду Зап. Ев­ро­пой, Кав­ка­зом, Сев. При­чер­но­морь­ем и Ближ­ним Вос­то­ком. Раз­ви­тие ме­ж­ду­нар. свя­зей при­ве­ло к воз­ник­но­ве­нию вдоль бе­ре­гов Зо­ло­то­го Ро­га не­сколь­ких иностр. тор­го­вых фак­то­рий (гл. обр. италь­ян­ских). Зна­чит. строи­тель­ст­во бы­ло в осн. со­сре­до­то­че­но в ру­ках имп. фа­ми­лий и круп­ных маг­на­тов, ко­то­рые, стре­мясь к под­держ­ке Церк­ви, соз­да­ва­ли но­вые мо­на­сты­ри и хра­мы: Бо­го­ро­ди­цы Пе­рив­леп­ты (ос­но­ван в 1030-х гг. имп. Ро­ма­ном III Ар­ги­ром), Ман­га­ны (ос­но­ван в 1043 имп. Кон­стан­ти­ном IX Мо­но­ма­хом), ц. Хри­ста Все­ви­дя­ще­го (Пан­те­поп­та, 1081–87; Эс­ки-Има­рет-джа­ми); мон. Хри­ста Все­дер­жи­те­ля Пан­то­кра­то­ра (ос­но­ван в 1133 имп. Ио­ан­ном II Ком­ни­ном; Зей­рек-Ки­ли­се-джа­ми) и др.

Новый кризис и переход под власть турок. Несколько боль­ших по­жа­ров в 1203 и ра­зо­ре­ние К. кре­сто­нос­ца­ми в 1204, во вре­мя 4-го кре­сто­во­го по­хо­да, при­ве­ли к ги­бе­ли боль­шин­ст­ва куль­тур­ных цен­но­стей, хра­нив­ших­ся в го­ро­де. В 1204–61 К. стал сто­ли­цей Ла­тин­ской им­пе­рии, эко­но­мич. гос­под­ство в нём пе­ре­шло к ве­не­ци­ан­цам. Часть хра­мов, мо­на­сты­рей и зда­ний кре­сто­нос­цы ис­поль­зо­ва­ли для сво­их нужд, но мно­гие при­шли в упа­док или бы­ли пол­но­стью по­ки­ну­ты. Ос­во­бо­ж­де­ние К. в 1261 ви­зан­тий­ца­ми не при­ве­ло к воз­ро­ж­де­нию го­ро­да. Ви­зант. им­пе­рия эпо­хи ди­на­стии Па­лео­ло­гов (1261–1453) об­ла­да­ла уже очень ог­ра­ни­чен­ны­ми ре­сур­са­ми для раз­ви­тия сво­ей сто­ли­цы; в К. ос­та­ва­лись об­шир­ные пус­ты­ри, мн. зда­ния и це­лые рай­оны ис­поль­зо­ва­лись как ка­ме­но­лом­ни. Был окон­ча­тель­но по­ки­нут Боль­шой дво­рец в ста­ром цен­тре К., и гл. имп. ре­зи­ден­ци­ей те­перь слу­жил дво­рец во Влахер­нах (сохр. один из двор­цов эпо­хи Па­лео­ло­гов – Тек­фур-се­рай). Од­но­вре­мен­но с упад­ком К. бур­но раз­ви­вал­ся р-н Га­ла­та, где на­хо­ди­лась круп­ней­шая фак­то­рия ге­ну­эз­ских куп­цов. Па­лео­ло­ги и ви­зант. знать кон. 13–15 вв. про­дол­жа­ли под­дер­жи­вать ряд хра­мов и мо­на­сты­рей, та­кие как Хо­ра (Ках­рие-джа­ми), Лип­са (сохр.; од­на из усы­паль­ниц Па­лео­ло­гов; Фе­на­ри Иса-джа­ми), Бо­го­ро­ди­цы Пам­ма­ка­ри­сты (Фет­хие-джа­ми).

С кон. 14 в. тур­ки-ос­ма­ны не раз пред­при­ни­ма­ли по­пыт­ки ов­ла­деть К. По­сле дли­тель­ной оса­ды 29.5.1453 го­род взят тур­ка­ми и стал сто­ли­цей Ос­ман­ской им­пе­рии. В мо­мент за­хва­та К. тур­ка­ми в 1453 на­се­ле­ние го­ро­да со­став­ля­ло ок. 50 тыс. чел. О даль­ней­шей ис­то­рии го­ро­да см. в ст. Стам­бул .

Иллюстрации:

Па­но­ра­ма Кон­стан­ти­но­по­ля. Фраг­мент ми­ниа­тю­ры. 16 в. Уни­вер­си­тет­ская биб­лио­те­ка (Стам­бул). Архив БРЭ;

Дво­рец эпо­хи Па­лео­ло­гов (Тек­фур-се­рай). Архив БРЭ;

Ба­зи­ли­ка Сту­дий­ско­го мо­на­сты­ря в Кон­стан­ти­но­по­ле. Внеш­ний вид ап­си­ды. 5–6 вв. Архив БРЭ;

Обо­ро­ни­тель­ная баш­ня сте­ны Фео­до­сия. 5 в. Архив БРЭ;

Бо­го­ро­ди­цас Мла­ден­цемна пре­сто­лес пред­стоя­щи­ми им­пе­ра­то­ра­ми Кон­стан­ти­ном Ве­ли­кими Юс­ти­ниа­ном I. Мо­заи­ка со­бо­ра Свя­той Со­фии. 2-я пол. 10 в. Архив БРЭ.

Автор статьи: И. Н. По­пов.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)