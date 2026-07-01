КОНСТАНТИН XI ПАЛЕОЛОГ

КОНСТАНТИН XI ПАЛЕОЛОГ (Κωνσταντίνος Παλαιολόγος) Дра­гаш (Дра­гас) - ви­зантийский им­пе­ра­тор (с 1449 года, ко­ро­но­ван в Ми­ст­ре, Пе­ло­пон­нес).

4-й сын императора Ма­нуи­ла II Па­лео­ло­га и сербской прин­цес­сы Еле­ны Дра­гаш (Драгас).

С 1428 года дес­пот Мо­реи (со­пра­ви­тель сво­их стар­ших брать­ев Фео­до­ра II и Фо­мы Па­лео­ло­гов).

Стре­мил­ся к рас­ши­ре­нию и за­щи­те вла­де­ний Мо­реи, вос­ста­но­вил по­яс кре­по­ст­ных стен на пе­ре­шей­ке (1444 год), от­вое­вал Пат­ры, Афи­ны и Фи­вы, од­на­ко в 1446 году был раз­бит тур­ка­ми.

Став им­пе­ра­то­ром, пе­ре­ехал в Кон­стан­ти­но­поль в 1449 году.

До­би­вал­ся по­мо­щи в борь­бе про­тив ту­рок в ря­де стран Западной Ев­ро­пы. От­пра­вил по­соль­ст­во с це­лью за­клю­че­ния брач­но­го сою­за и по­ис­ка под­держ­ки в Гру­зию и Тра­пе­зунд­скую им­пе­рию, од­на­ко не ус­пел всту­пить в брак. 12 декабря 1452 года ут­вер­дил со­гла­ше­ние об унии Кон­стан­ти­но­поль­ской церк­ви с ка­то­лическим Ри­мом.

Ге­рои­че­ски по­гиб в бою на сте­нах Кон­стан­ти­но­по­ля во вре­мя по­след­не­го штур­ма го­ро­да тур. вой­ска­ми сул­та­на Мех­ме­да II Фа­ти­ха .