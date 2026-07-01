КОНСТАНТИН XI ПАЛЕОЛОГ
КОНСТАНТИН XI ПАЛЕОЛОГ (Κωνσταντίνος Παλαιολόγος) Драгаш (Драгас) - византийский император (с 1449 года, коронован в Мистре, Пелопоннес).
4-й сын императора Мануила II Палеолога и сербской принцессы Елены Драгаш (Драгас).
С 1428 года деспот Мореи (соправитель своих старших братьев Феодора II и Фомы Палеологов).
Стремился к расширению и защите владений Мореи, восстановил пояс крепостных стен на перешейке (1444 год), отвоевал Патры, Афины и Фивы, однако в 1446 году был разбит турками.
Став императором, переехал в Константинополь в 1449 году.
Добивался помощи в борьбе против турок в ряде стран Западной Европы. Отправил посольство с целью заключения брачного союза и поиска поддержки в Грузию и Трапезундскую империю, однако не успел вступить в брак. 12 декабря 1452 года утвердил соглашение об унии Константинопольской церкви с католическим Римом.
Героически погиб в бою на стенах Константинополя во время последнего штурма города тур. войсками султана Мехмеда II Фатиха.