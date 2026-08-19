Константин Карлович Данзас

Данзас Константин Карлович

1798/1800/1801 – 03(15).02.1870

Русский офицер, лицеист, секундант А.С. Пушкина.

Ранние годы. Царское Село и лицеисты

Отцом будущего офицера был Карл Иванович Данзас. Дед Жан-Батист д’Анзас служил прокурором в Эльзасе, но бежал из Франции во время Великой французской революции, обосновался в Российской империи. Отец Константина был женат дважды на родных сестрах Корф. Мальчик и два его брата Борис и Карл были рождены уже во втором браке. Как и его родственники, Константин исповедовал лютеранство.

Изначально маленький Костя поступил на обучение в благородный пансион при Московском университете, откуда вышли многие будущие лицеисты и известные деятели. Здесь Данзас получил хорошее гуманитарное образование. В 1811 году мальчик, которому помогла протекцией графиня С. Строганова, превосходно сдал экзамены в только что открывшийся Императорский Царскосельский лицей (в нем в течение шести лет должны были получать высшее образование дворянские отпрыски). Данзас вошел в когорту первых учеников и выпускников знаменитого учебного заведения. Именно там он познакомился и сдружился с Александром Пушкиным и другими лицеистами, такими как Иван Пущин и Антон Дельвиг. Вместе с последним он выпускал журнал «Лицейский мудрец» и писал для него (статья для издания лицеистов под названием «Осада Данцига» дала ему соответствующее прозвище, также однокашники называли его Медведем за рост и неуклюжесть). Однако в учебе Данзас не очень преуспел, преподаватели были недовольны и его поведением.

Царскосельский лицей.

Источник: pinterest.ru

Офицерская служба. Военные кампании и награды

В 1817 году состоялся первый выпуск Лицея. Константин вышел из него всего лишь армейским офицером (само обучение в Лицее давало его выпускнику тот или иной чин), вскоре молодой человек был зачислен прапорщиком в Инженерный полк. Через несколько лет Данзас дослужился до чина подпоручика, а в начале 1820-х годов стал поручиком. С 1827 года служил в Отдельном Кавказском корпусе генерала А. Красовского. В его составе принимал участие в русско-персидской войне 1826-1828 годов. За проявленный героизм при взятии крепостей Сардар-Абасу и Эриван был удостоен ордена Св. Владимира 4-й степени и штабс-капитанского чина соответственно. Затем Константин Карлович участвовал в боях русско-турецкой войны 1828-1829 годов, отвечая за наведение переправ. Под Браиловом он получил ранение в плечо, которое впоследствии часто давало о себе знать. Тогда же Данзас получил в награду за храбрость золотую саблю. Вернулся в строй в следующем году после прохождения курса лечения. Прекрасно проявил себя при установлении переправы через р. Качак, после чего стал капитаном. Данзас всегда считался невероятно храбрым офицером и надежным боевым товарищем, никогда не искавшим чинов и наград.

К.К. Данзас.

Источник: novayagazeta.ru

Секундант Пушкина. Смерть поэта и судебное разбирательство

Способный офицер, Данзас многие годы служил в инженерной команде Петербурга. Ко времени трагически известной дуэли великого поэта Александра Сергеевича Пушкина с Жоржем Дантесом, состоявшейся 27 января (по ст.ст.) 1837 года на Черной речке в столице, офицер состоял в чине подполковника инженерных войск. По воспоминаниям самого Данзаса, его лицейский приятель Пушкин встретил его в тот день случайно (это он утверждал и на суде, хотя поверить в такую случайность сложно). Его племянница Татьяна Борисовна впоследствии утверждала обратное, а именно, что поэт накануне оставил Константину Карловичу записку с просьбой помочь, эта же записка хранилась у ее дяди дома, однако затем он ее уничтожил. Известно, что изначально Пушкин рассчитывал на Артура Меджниса, но тот ответил отказом.

Т. Райт. Портрет А.С. Пушкина (один из последних). Литографическая копия. 1837 г.

Источник: vm1.culture.ru

Как бы то ни было, Данзас выступил секундантом Александра Сергеевича, смертельно раненого на Черной речке и скончавшегося спустя несколько дней после дуэли. В день дуэли, 27 января Пушкин и его секундант встретились во французском посольстве с секундантом Дантеса виконтом д’Аршиаком, чтобы обсудить предстоящий поединок, после чего поэт направился в кондитерскую Вольфа и Беранже на Невском проспекте, где ждал Данзаса, совершавшего приготовления к дуэли. Последний заехал за Пушкиным и в пятом часу они отправились на Черную речку, где дуэлянт получил смертельное ранение. Последующие несколько дней Константин Карлович провел рядом с умирающим Пушкиным. На прощание великий поэт подарил другу бирюзовое кольцо как талисман от насильственной смерти.

А.П. Брюллов. Портрет Н.Н. Пушкиной. 1831-1832 гг.

Источник: pinterest.ru

Все друзья Пушкина понимали неминуемость ареста Данзаса. Однако супруга первого Наталья Николаевна просила государя Николая I дозволить Константину Карловичу сопроводить тело мужа до места его последнего приюта в псковском Святогорском монастыре. Однако ей было отказано (поэта в итоге сопровождал А. Тургенев). В начале февраля в столице началось заседание военного суда, который рассматривал дело поручика Дантеса, камергера Пушкина (к тому времени уже скончавшегося) и подполковника Данзаса. Секундант Дантеса успел к тому времени уехать из страны. Изначально выживший дуэлянт и секундант великого поэта были приговорены к повешению. Однако затем первый из них по суду был лишен дворянства и чинов и выдворен из России. Данзасу также грозило лишение титула, чинов и наград, однако прекрасная репутация военного спасла его. В итоге он провел пару месяцев в Петропавловской крепости и вернулся на службу весной 1837-го. Интересно, что собственноручные показания Данзаса для суда о событиях дуэли в деле не сохранились.

Последующие годы

Уже через два года Константин Карлович стал кавалером ордена Св. Станислава 2-й степени, еще через год он получил императорскую корону к ордену. В 1844 году Данзас был возведен в чин полковника. В середине 1850-х он попытал счастье, сделав предложение Вере Александровне Нащокиной, вдове еще одного друга Александра Пушкина. К сожалению, женщина отказала своему претенденту. Константин Карлович так и не смог завести собственную семью. Совсем не карьерист по натуре, он не продвинулся высоко по службе, став генерал-майором только при выходе в отставку в 1857 году. В 1863 году свет увидели его мемуары о событиях 1837 года, которые записал его друг Александр Аммосов.

Все время до самой смерти Данзас жил очень скромно, даже бедно. Он скончался в начале 1870 года в столице. Офицер был погребен на петербургском Выборгском католическом кладбище, в 1930-е годы его останки были перезахоронены на кладбище Александро-Невской лавры.

Могила К.К. Данзаса на кладбище Александро-Невской лавры.

Источник: pinterest.ru

Интересные факты

Константин Карлович обладал по-настоящему каллиграфическим почерком.

После выпуска из Лицея в 1817 году и злополучной дуэли в 1837-м Данзас и Пушкин виделись нечасто. Первая встреча состоялась в 1821 году в Кишиневе, во время южной ссылки поэта. Затем товарищи встречались на празднествах лицейской годовщины, присутствовали они и на 25-летии Царскосельского лицея в 1836 году.

По одной из версий событий, Данзас намеренно вез Пушкина к Черной речке по людной дороге в надежде, что кто-то из знакомых их заметит и остановит. Тогда они встретили графиню А.К. Воронцову-Дашкову, а затем князя В.Д. Голицына, решившего, что товарищи, припозднившись, едут кататься с гор. По той же версии, они повстречались с экипажем самой супруги Пушкина Натальи Николаевны, однако они с Александром Сергеевичем не заметили друг друга.

После ранения в плечо, полученного под Браиловом (о чем знали, конечно, не все), Константин Карлович вынужден был ходить с рукой на перевязи, отчего после пушкинской дуэли пошел слух о том, что секундант сам был ранен Жоржем Дантесом.

Данзас множество раз мог перейти на более спокойную службу в штаб, однако он был настоящим боевым офицером и всякий раз отвечал на подобные предложения отказом.

Наследницей Константина Карловича, за неимением у него собственной семьи, стала дочь его младшего брата Бориса Татьяна. Данзас не нажил за жизнь большого имущества, однако им была собрана прекрасная коллекция, связанная с Пушкиным. В нее входила ныне утраченная посмертная маска поэта первого отлива (таких масок было всего около пятнадцати), сделанная С.И. Гальбергом. Другими ценностями были копия последнего письма Пушкина к барону Геккерну, бюст Александра Сергеевича работы скульптора Витали и др.

Цитаты

Директор Царскосельского лицея Е.А. Энгельгардт отмечал в лицеисте Данзасе при всей его кажущейся вялости возникающую порой вспыльчивость : «...его неизящный вид дает повод к поддразниваниям, на которые он отвечает сердитым криком и кулачной расправой». Гувернер лицея И. Пилецкий добавлял : «Убедить его в том, что он когда-нибудь бывает неправ — невозможно». Однако директор отмечал , что «как ни странно, в нем [Данзасе] довольно много склонности к искусству». Это проявлялось, в частности, в его погруженности в создание «Лицейского мудреца».

Декабрист Н.И. Лорер вспоминал о Константине Карловиче : «Подобной храбрости и хладнокровия, каким обладал Данзас, мне не случалось встречать в людях, несмотря на мою долговременную военную службу... Бывало, с своей подвязанной рукой стоит он на возвышении, открытый граду пуль, которые, как шмели, жужжат и прыгают возле него, а он говорит остроты, сыплет каламбуры... Ему кто-то заметил, что напрасно стоит на самом опасном месте, а он отвечал: “Я сам это вижу, но лень сойти...”».

А.С. Пушкин – о Константине Карловиче Василию Жуковскому и Петру Вяземскому после дуэли, незадолго до смерти : «Простите за Данзаса. Он мне брат».

Библиография

Аммосов А.Н. Последние дни жизни и кончина А.С. Пушкина. Со слов бывшего его лицейского товарища и секунданта К.К. Данзаса // Пушкин в воспоминаниях современников. Т. 2. СПб., 1998.

Кунин В. Друзья Пушкина. В 2 т. М., 1986.

Свечников В.Б., Старк В.П. Данзасы. СПб., 2011.

Тыркова-Вильямс А.В. Жизнь Пушкина. В 2 т. (ЖЗЛ). М., 2006.

Чернов А. О свободе и лицейском братстве. Читаем рисунки Пушкина: Куницын, Данзас, Вольховский // Новая газета. 3 июня 2013. https://novayagazeta.ru/articles/2013/06/03/54972-o-svobode-i-litseyskom-bratstve

Шабанова Н.Н. Новые архивные источники о дуэли А.С. Пушкина с бароном Г.-К. Дантесом де Геккереном: Материалы военно-судного дела инженер-подполковника К.К. Данзаса // Вестник архивиста. 2007. № 4(100).