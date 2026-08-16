КОНСТАНТИН II, ФЛАВИЙ КЛАВДИЙ (лат. Flavius Claudius Constantinus)

Римский император (337-340 гг.).

Был вторым сыном Константина I и Фаусты (по официальной версии; некоторые современные историки считают его незаконнорожденным). В 317 г. отец провозгласил Константина и его старшего сводного брата Криспа цезарями; в 320, 321 и 324 гг. был назначен консулом, в первый раз вместе с отцом, второй и третий – вместе с Криспом. В 320-е гг. был номинальным командующим в нескольких кампаниях и даже получил титул «Сарматского величайшего» (323 г.). В 332 г. он формально возглавлял победоносный поход на Дунай против вестготского вождя Алариха I; в 333 г. его отправили на рейнскую границу в Трир.

В 335 г. Константин разделил Римскую империю между тремя сыновьями и двумя племянниками, Константину II достались Галлия, Испания и Британия.

После смерти Константина I все его сыновья были провозглашены августами, а племянники и другие возможные противники новых цезарей перебиты. Поначалу отношения между братьями были спокойными, но вскоре начались трения, вызванные политическими и религиозными причинами. В 338 г. состоялось совещание августов в Виминации для окончательного размежевания границ; подконтрольная Константину II территория осталась без изменений, в то время, как земли Константа увеличились; к этому добавилось нежелание Константа признавать Константина II старшим августом.

В 340 г. Константин II, воспользовавшись отсутствием Константа в Италии, начал вторжение на его земли, но был настигнут и убит возле Аквилеи отрядом кавалерии, посланным из Иллирика . Его память была предана проклятью.

Исторические источники :

Аврелий Виктор. О цезарях, 41;

Евтропий. Бревиарий;

Зосим. Новая история, II.

Иллюстрация :

Монета (фоллис) Константина II.