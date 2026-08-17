КОНСТАНТИН I ВЕЛИКИЙ, ФЛАВИЙ ВАЛЕРИЙ (лат. Flavius Valerius Constantinus)

Римский император (306-337 гг.).

Сын Констанция I Хлора и Елены. После того, как Констанций стал цезарем, Константин начал службу в армии при Диоклетиане, участвовал в войне с персами под командованием Галерия . В 305 г. после отречения от власти Диоклетиана и Максимиана , Константин отправился в Британию, и после смерти отца в 306 г. был провозглашен императором-августом, но Галерий признал его только младшим императором-цезарем.

Константин успешно воевал против франков, алеманнов и бруктеров на Рейне , с готами и сарматами на Дунае . В 310 г. против него выступил Максимиан, захватив Массалию; Константин подавил это выступление и, возможно, убил его. В 311 г. после смерти Галерия начался новый виток борьбы за власть. Константин в союзе с Лицинием одержал победу над Максенцием в битве у Мульвийского моста недалеко от Рима, а в войнах 316-323 гг. победил Лициния и стал единоличным правителем.

Константин закончил начатую Диоклетианом реформу государственной власти, приведшую к перерождению Империи в военно-бюрократическое государство; при нем окончательно сложилась система домината. Империя была разделена на четыре префектуры – Восток, Иллирию, Италию и Галлию, которые делились на 14 диоцезов и 114 провинций. Резиденциями Константина были Трир, Сердика, София, а затем он сделал столицей Византий, который в 330 г. переименовал в Константинополь.

Константин провел военную реформу, по которой войска были разделены на 2 части – мобильные (comitatenses), наиболее боеспособные, и пограничные (limitanei), постоянно находящиеся в местах своей дислокации. Преторианская гвардия была распущена, приток в армию германцев принял массовый характер. Усилилось профессиональное прикрепление-закрепощение сословий, в частности, колонов, к городам и земле. Введение в обращение золотого солида стабилизировало денежную единицу и закончило экономические реформы Диоклетиана.

В 313 г. Миланским эдиктом христианство было признано дозволенной религией. Константин воспринимал Церковь как опору своей власти и один из институтов государства; в 325 г. он, еще не приняв крещение, председательствовал на Никейском соборе. Его обращение к христианству было вызвано многими факторами, среди которых особенно ему импонировал христианский монотеизм, рассматривавшийся им как фундамент обоснования единоличной власти (один Бог – один император). Христианство получило особый статус в государстве (свобода от налогов и повинностей, право приобретать недвижимость и пр.).

В 326 г. были казнены жена Константина Фауста и его сын Крисп. В конце правления Константин провел войну против готов и сарматов, а затем отправился на Восток для подготовки похода в Персию. Уже чувствуя приближение смерти, он был крещен в Никомедии Евсевием Кесарийским .

Иллюстрация :

Голова колосса Константина I. Рим. Капитлийские музеи.