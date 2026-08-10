КОНСТАНТ, ФЛАВИЙ ЮЛИЙ (лат. Flavius Iulius Contstans)

Римский император (337-350 гг.).

Констант – четвертый сын императора Константина I и Фаусты, воспитывался при дворе в Константинополе, учился у поэта Эмилия Магна Арбория. В 333 г. был назначен цезарем. После смерти отца в 337 г. и уничтожения солдатами возможных претендентов на трон, Констант, наряду с Константином II и Констанцием II , стал одним из августов, управлявшим Италией и Африкой. На следующий год, в результате встречи по переделу владений в Виминации, ему отошли дополнительные территории (дунайские провинции, Македония и Ахайя, Фракия и Константинополь; позже Фракию и Константинополь он вернул Констанцию II). В 338 г. Констант победил сарматов на Дунае .

Из-за притязаний Константина II на старшинство между ним и Константом началась война, в ходе которой в битве у Аквилеи в 340 г. Константин II был убит. С этого времени Империей правили Констант и Констанций II. В 341-342 гг. Констант воевал с франками на Рейне, в 343 – со скоттами и пиктами в Британии; он стал последним императором, посетившим Британию. Угрозу единству империи представляли споры вокруг арианства; особую остроту им придавало то, что Констанций II был арианином, а Констант – православным. В 342 г. на соборе в Сердике Констант встал на сторону Афанасия Великого, лидера ортодоксов, кроме того, он помогал клиру в борьбе с донатистами и циркумцеллионами, запретил языческие жертвоприношения, принимал дискриминационные законы против иудеев и язычников. Пика противостояние достигло в 345/346 г., когда две части империи оказались на пороге гражданской войны.

Братья, однако, смогли найти компромисс, выразившийся в возвращении Афанасия на кафедру в Александрии. Несмотря на позитивные итоги первой части правления, Констант стал вызывать недовольство своей скупостью и жадностью, продажей должностей и презрением к армии. В 349 г. против него возник заговор, во главе которого стояли командир телохранителей, бывший раб Константина, Магн Магненций, комит священных щедрот Марцеллин и некий Хрестий. 18 января в Августодуноме (совр. Отён) Магненций был провозглашен императором, а бежавший Констант был настигнут и убит.

Исторические источники :

Аммиан Марцеллин. История;

Аврелий Виктор. О цезарях;

Зонара.

Иллюстрация :

Бюст Константа. Лувр.