КОНСОРТ

КОНСОРТ (англ. consort, от лат. consortium - со­уча­стие) - в Анг­лии XVI-XVII веков не­боль­шой ин­ст­ру­мен­таль­ный ли­бо во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ный ан­самбль.

Бо­лее дру­гих бы­ли рас­про­стра­не­ны консорты, со­сто­яв­шие из ви­ол, для та­ких ан­самб­лей со­чи­ня­ли му­зы­ку У. Бёрд, О. Гиб­бонс, Дж. Джен­кинс, Г. Пёр­селл и др.

Ран­ние консорты не­ред­ко бы­ли сме­шан­ны­ми по со­ста­ву (англ. broken consort, букв. - ло­ма­ный, раз­де­лён­ный консорт) и со­стоя­ли из флей­ты, вио­лы, лют­ни и каких-либо других струн­ных ин­ст­ру­мен­тов; для них со­чи­ня­ли Т. Мор­ли , Ф. Рос­се­тер и др.

Во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ный ва­ри­ант консорта со­сто­ял из го­ло­са или го­ло­сов и ин­ст­ру­мен­тов, пре­имущественно ви­ол. Ны­не тер­мин «консорта» (или whole consort - «цель­ный кон­сорт») при­ме­ня­ет­ся к ан­самб­лю ин­ст­ру­мен­тов од­но­го се­мей­ст­ва, имею­щих раз­ную вы­со­ту зву­ча­ния.

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