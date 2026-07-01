КОНСОРТ
КОНСОРТ (англ. consort, от лат. consortium - соучастие) - в Англии XVI-XVII веков небольшой инструментальный либо вокально-инструментальный ансамбль.
Более других были распространены консорты, состоявшие из виол, для таких ансамблей сочиняли музыку У. Бёрд, О. Гиббонс, Дж. Дженкинс, Г. Пёрселл и др.
Ранние консорты нередко были смешанными по составу (англ. broken consort, букв. - ломаный, разделённый консорт) и состояли из флейты, виолы, лютни и каких-либо других струнных инструментов; для них сочиняли Т. Морли, Ф. Россетер и др.
Вокально-инструментальный вариант консорта состоял из голоса или голосов и инструментов, преимущественно виол. Ныне термин «консорта» (или whole consort - «цельный консорт») применяется к ансамблю инструментов одного семейства, имеющих разную высоту звучания.