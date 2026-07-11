КОНСОЛЬ
КОНСОЛЬ (франц. console):
1) Балка, жёстко заделанная одним концом в стену (другой конец свободен).
Консолью называется также свешивающаяся за опоры часть балки или фермы, которая работает как балка с закреплённым концом. Консоль применяется обычно в тех случаях, когда устройство дополнительных опор невозможно или нецелесообразно (например, для увеличения пролёта балочных мостов, в качестве несущей конструкции балкона). Расчёт консоли производится на основе рассмотрения условий равновесия её свободной части. Разновидность консоли в виде самостоятельной детали с раскосом, применяемая для крепления частей машин или сооружений к вертикальной стене или колонне, называется кронштейном. Строительные конструкции, состоящие из элементов с консолями, называются консольными конструкциями.
2) Архитектурная деталь, представляющая собой выступ из стены (например, каменный блок или балку); может визуально поддерживать карниз, балкон, эркер, статую, колонну; иногда оформляет основание свода или арки. Консоль может иметь форму волюты, реже - статуи, а также бывает декорирована рельефами.
3) Предмет интерьера - подставка для статуэтки, вазы и др., прикреплённая к стене, а также узкий столик, помещаемый перед стенным зеркалом, окном и т.п.
Иллюстрации:
Фото В.М. Паппе. Консоли для статуй на колоннах «Большой колоннады» в Пальмире (Сирия). II-III вв.