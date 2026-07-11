КОНСОЛЬ

КОНСОЛЬ (франц. console):

1) Бал­ка, жё­с­т­ко за­де­лан­ная од­ним кон­цом в сте­ну (другой ко­нец сво­бо­ден).

Консолью на­зы­ва­ет­ся так­же све­ши­ваю­щая­ся за опо­ры часть бал­ки или фер­мы, ко­то­рая ра­бо­та­ет как бал­ка с за­кре­п­лён­ным кон­цом. Консоль при­ме­ня­ет­ся обыч­но в тех слу­ча­ях, ко­гда уст­рой­ст­во до­пол­нительных опор не­воз­мож­но или не­це­ле­со­об­раз­но (например, для уве­ли­че­ния про­лё­та ба­лоч­ных мос­тов, в ка­че­ст­ве не­су­щей кон­ст­рук­ции бал­ко­на). Рас­чёт консоли про­из­во­дит­ся на ос­но­ве рас­смот­ре­ния ус­ло­вий рав­но­ве­сия её сво­бод­ной час­ти. Раз­но­вид­ность консоли в ви­де са­мо­сто­ятельной де­та­ли с рас­ко­сом, при­ме­няе­мая для кре­п­ле­ния час­тей ма­шин или со­ору­же­ний к вер­ти­каль­ной сте­не или ко­лон­не, на­зы­ва­ет­ся крон­штей­ном. Стро­ительные кон­ст­рук­ции, со­стоя­щие из эле­мен­тов с кон­со­ля­ми, на­зы­ва­ют­ся кон­соль­ны­ми кон­ст­рук­ция­ми.

2) Ар­хитектурная де­таль, пред­став­ляю­щая со­бой вы­ступ из сте­ны (на­при­мер, ка­мен­ный блок или бал­ку); мо­жет ви­зу­аль­но под­дер­жи­вать кар­низ , бал­кон, эр­кер, ста­тую, ко­лон­ну; ино­гда оформ­ля­ет ос­но­ва­ние сво­да или ар­ки. Консоль мо­жет иметь фор­му во­лю­ты, ре­же - ста­туи, а так­же бы­ва­ет де­ко­ри­ро­ва­на рель­е­фа­ми.

3) Пред­мет ин­терь­е­ра - под­став­ка для ста­ту­эт­ки, ва­зы и др., при­кре­п­лён­ная к сте­не, а так­же уз­кий сто­лик, по­ме­щае­мый пе­ред стен­ным зер­ка­лом, ок­ном и т.п.

Иллюстрации:

Фото В.М. Паппе. Кон­со­ли для ста­туй на ко­лон­нах «Боль­шой ко­лон­на­ды» в Паль­ми­ре (Си­рия). II-III вв.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)