КОНШИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Известный предприниматель, автогонщик.

Биография и карьера

Дед - потомственный дворянин Н.Н. Коншин, крупнейший российский промышленник, возглавлял Товарищество мануфактур в Серпухове. Отец – также Николай Николаевич. Мать – Варвара Петровна, в девичестве Добрынина. Помимо сына Саши пара имела еще четверых детей.

Внук знаменитого заводчика впервые открыл в первопрестольной торговое представительство иностранных фирм - немецкой («Опель») и бельгийской («Минерва»). Благодаря ему появился Торговый дом, занимавшийся продажей этих автомобилей.

Дело Коншина требовало рекламы, и с целью популяризации данного товара Александр лично начал принимать участие в автомобильных гонках. Их организацией занимался ПРАК - Первый русский автомобильный клуб. В качестве автогонщика Коншин также добился немалых успехов. В 1911-1912 гг. установил ряд рекордов страны в гонках (ездил на автомобиле марки «Опель», 40 лошадиных сил). Об одном из таких состязаний сообщал журнал «Русский спорт» в своей статье «Стокилометровая гонка» (июль 1912 г.). Здесь молодой предприниматель также проехал дистанцию с рекордом страны.

В его планах было создание первого московского таксопарка. Он даже подготовил контракт на покупку 300 такси.

Однако именно автогонки оборвали жизнь успешного предпринимателя. 9 сентября 1912 г. он погиб, участвуя в гонке, которая была организована первым Московским автомобильным клубом. Ее трасса пролегала между деревней Еленино на 31-й версте Петербургского шоссе и предместьем Клина. У деревни располагались старт и финиш. Все началось рано утром. Благополучно преодолев первую часть пути и достигнув пункта поворота, гонщик, несшийся на всех парах, не справился с управлением на обратной дороге. Машину занесло, она врезалась в мостик и взорвалась. Бывшие рядом с местом крестьяне бросились на помощь. Извлеченный из груды обломков Коншин был перенесен в соседнюю усадьбу. Однако спасти автомобилиста не удалось, и вскоре он скончался. Также ехавший в «Опеле» коншинский шофер Гавриков получил серьезные травмы, но остался жив.