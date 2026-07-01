КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - дейное и политическое движение в Германии 1920-1930-х годах, представителей которого объединяло неприятие Версальского мирного договора 1919 года и Веймарской республики, парламентской демократии («говорильни») и либерализма, ориентация на «революцию справа», которая должна привести к восстановлению вечной иерархии ценностей (Э.Ю. Юнг, 1894-1934 годы) и органического единства нации без сословий и классовой борьбы [«Третий Рейх» («Das Dritte Reich») А. Мёллера ван ден Брука, 1923 год].
Словосочетание «Консервативная революция» впервые было употреблено Т. Манном в предисловии к антологии русских писателей (1921 год), а его «Размышления аполитичного» (1918 год) можно считать одним из первых манифестов Консервативной революции; широкое распространение оно получило после доклада Г. фон Гофмансталя о литературе как «духовном пространстве нации» (1927 год).
В исследовании А. Молера «Die Konservative Revolution in Deutschland 1918-1932» (1950 год) и в последующих работах под «Консервативной революцией» подразумевается как идеология ряда политических организаций и клубов Германии, так и совокупность идей мн. крупных нем. мыслителей, в т. ч. О. Шпенглера, Э. Юнгера, Ф. Юнгера (1898-1977 годы), К. Шмитта, М. Хайдеггера, М. Шелера, Э. Ротхаккера, В. Зомбарта, К. Брейзига (1866-1940 годы), Х. Фрайера, О. Шпанна (1878-1950 годы), Э. Никиша (1889-1967 годы) и др.
«Консервативная революция» должна была положить конец либеральной эпохе и привести к социализму или «солидаризму» («прусский социализм» О. Шпенглера, «солдатский социализм» Э. Юнгера, «немецкий социализм» В. Зомбарта и др.), т. е. сообществу работников: организованное общество и плановая экономика должны способствовать «тотальной мобилизации» всех человеческих и материальных ресурсов. У близких к правящим кругам «младоконсерваторов» «Консервативная революция» ограничивалась ликвидацией либеральной демократии; А. Мёллер ван ден Брук, Х. Фрайер и авторы журнала «Die Tat» относили к правящей элите управляющих концернов и банков, сформулировав в 1920-х годов идеи, которые впоследствии получили известность как «революция менеджеров».
Австрийский экономист и социолог О. Шпанном разработал теорию «корпоративного государства»; сходные идеи развивал Зомбарт. Левое крыло «Консервативной революции» было значительно более радикальным: для Э. Юнгера «тотальная мобилизация» невозможна без полной ликвидации частной собственности и превращения всего общества в «рабочих»; «национал-большевистская» программа Э. Никиша ориентировалась на опыт Советской России. При общей для всех представителей «Консервативной революции» «антизападной» позиции наиболее радикальные «национал-революционеры» призывали к политич. союзу с СССР в борьбе с Антантой.
Антилиберальная и антидемократическая идеология «Консервативной революции» способствовала краху Веймарской республики. С приходом нацистов к власти «Консервативной революции» исчезает как идейное движение, отдельные её представители вступили в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП) или сотрудничали с гитлеровским режимом, некоторые были убиты (Э.Ю. Юнг) или оказались в тюрьме (Э. Никиш). В большинстве своём представители «Консервативной революции» находились в оппозиции к национал-социализму, будучи противниками расовой теории и контроля одной партии над государственной машиной, многие из них были связаны с генералом К. фон Шлейхером, уничтоженным нацистами в «ночь длинных ножей». При этом идеологи нацизма широко пользовались разработанной «Консервативной революцией» терминологией («Третий рейх», «национальная революция» и т. д.).
В послевоенной Германии влияние идей «Консервативной революции» можно обнаружить в филосовской антропологии А. Гелена, а также в политич. философии ряда немецкий консерваторов [Г. Рормозер (1927-2008 годы) и др.].