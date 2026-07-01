КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

КОНСЕРВАТИВНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - дей­ное и по­ли­тическое дви­же­ние в Гер­ма­нии 1920-1930-х годах, пред­ста­ви­те­лей ко­торо­го объ­е­ди­ня­ло не­при­ятие Вер­саль­ско­го мир­но­го до­го­во­ра 1919 года и Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки, пар­ла­мент­ской де­мо­кра­тии («го­во­риль­ни») и ли­бе­ра­лиз­ма, ори­ен­та­ция на «ре­во­лю­цию спра­ва», ко­то­рая долж­на при­вес­ти к вос­ста­нов­ле­нию веч­ной ие­рар­хии цен­но­стей (Э.Ю. Юнг, 1894-1934 годы) и ор­га­ни­че­ско­го един­ст­ва на­ции без со­сло­вий и клас­со­вой борь­бы [«Тре­тий Рейх» («Das Dritte Reich») А. Мёл­ле­ра ван ден Бру­ка, 1923 год].

Сло­во­со­че­та­ние «Консервативная революция» впер­вые бы­ло упот­реб­ле­но Т. Ман­ном в пре­ди­сло­вии к ан­то­ло­гии русских пи­са­те­лей (1921 год), а его «Раз­мыш­ле­ния апо­ли­тич­но­го» (1918 год) мож­но счи­тать од­ним из пер­вых ма­ни­фе­стов Консервативной революции; ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние оно по­лу­чи­ло по­сле док­ла­да Г. фон Гоф­ман­ста­ля о ли­те­ра­ту­ре как «ду­хов­ном про­стран­ст­ве на­ции» (1927 год).

В ис­сле­до­ва­нии А. Мо­ле­ра «Die Konservative Revolution in De­ut­schland 1918-1932» (1950 год) и в по­сле­дую­щих ра­бо­тах под «Консервативной революцией» под­ра­зу­ме­ва­ет­ся как идео­ло­гия ря­да по­ли­тических ор­га­ни­за­ций и клу­бов Гер­ма­нии, так и со­во­куп­ность идей мн. круп­ных нем. мыс­ли­те­лей, в т. ч. О. Шпенг­ле­ра, Э. Юн­ге­ра, Ф. Юн­ге­ра (1898-1977 годы), К. Шмит­та, М. Хай­дег­ге­ра, М. Ше­ле­ра, Э. Рот­хак­ке­ра, В. Зом­бар­та, К. Брей­зи­га (1866-1940 годы), Х. Фрай­е­ра, О. Шпан­на (1878-1950 годы), Э. Ни­ки­ша (1889-1967 годы) и др.

«Консервативная революция» долж­на бы­ла по­ло­жить ко­нец ли­бе­раль­ной эпо­хе и при­вес­ти к со­циа­лиз­му или «со­ли­да­риз­му» («прус­ский со­циа­лизм» О. Шпенг­ле­ра, «сол­дат­ский со­циа­лизм» Э. Юн­ге­ра, «не­мец­кий со­циа­лизм» В. Зом­бар­та и др.), т. е. со­об­ще­ст­ву ра­бот­ни­ков: ор­га­ни­зо­ван­ное об­ще­ст­во и пла­но­вая эко­но­ми­ка долж­ны спо­соб­ст­во­вать «то­таль­ной мо­би­ли­за­ции» всех че­ло­ве­че­ских и ма­те­ри­аль­ных ре­сур­сов. У близ­ких к пра­вя­щим кру­гам «мла­до­кон­сер­ва­то­ров» «Консервативная революция» ог­ра­ни­чи­ва­лась ли­к­ви­да­ци­ей ли­бе­раль­ной де­мо­кра­тии; А. Мёл­лер ван ден Брук, Х. Фрай­ер и ав­то­ры журнала «Die Tat» от­носи­ли к пра­вя­щей эли­те управ­ляю­щих кон­цер­нов и бан­ков, сфор­му­ли­ро­вав в 1920-х годов идеи, ко­то­рые впо­след­ст­вии по­лу­чи­ли из­вест­ность как «ре­во­лю­ция ме­нед­же­ров».

Австрийский эко­но­мист и со­цио­лог О. Шпан­ном раз­ра­бо­тал тео­рию «кор­по­ра­тив­но­го го­су­дар­ст­ва»; сход­ные идеи раз­ви­вал Зом­барт. Ле­вое кры­ло «Консервативной революции» бы­ло зна­чи­тель­но бо­лее ра­ди­каль­ным: для Э. Юн­ге­ра «то­таль­ная мо­би­ли­за­ция» не­воз­мож­на без пол­ной ли­к­ви­да­ции ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти и пре­вра­ще­ния все­го об­ще­ст­ва в «ра­бо­чих»; «на­цио­нал-боль­ше­ви­ст­ская» про­грам­ма Э. Ни­ки­ша ори­ен­ти­ро­ва­лась на опыт Советской Рос­сии. При об­щей для всех пред­ста­ви­те­лей «Консервативной революции» «ан­ти­за­пад­ной» по­зи­ции наи­бо­лее ра­ди­каль­ные «на­цио­нал-ре­во­лю­цио­не­ры» при­зы­ва­ли к по­ли­тич. сою­зу с СССР в борь­бе с Ан­тан­той.

Ан­ти­ли­бе­раль­ная и ан­ти­де­мо­кра­тическая идео­ло­гия «Консервативной революции» спо­соб­ст­во­ва­ла кра­ху Вей­мар­ской рес­пуб­ли­ки. С при­хо­дом на­цис­тов к вла­сти «Консервативной революции» ис­че­за­ет как идей­ное дви­же­ние, от­дель­ные её пред­ста­ви­те­ли всту­пи­ли в На­цио­нал-со­циа­ли­стическую немецкую ра­бо­чую пар­тию (НСДАП) или со­труд­ни­ча­ли с гит­ле­ров­ским ре­жи­мом, не­ко­то­рые бы­ли уби­ты (Э.Ю. Юнг) или ока­за­лись в тюрь­ме (Э. Ни­киш). В боль­шин­ст­ве сво­ём пред­ста­ви­те­ли «Консервативной революции» на­хо­ди­лись в оп­по­зи­ции к на­цио­нал-со­циа­лиз­му, бу­ду­чи про­тив­ни­ка­ми ра­со­вой тео­рии и кон­тро­ля од­ной пар­тии над государственной ма­ши­ной, мно­гие из них бы­ли свя­за­ны с генералом К. фон Шлейхе­ром, унич­то­жен­ным на­цис­та­ми в «ночь длин­ных но­жей». При этом идео­ло­ги на­циз­ма ши­ро­ко поль­зо­ва­лись раз­ра­бо­тан­ной «Консервативной революцией» тер­ми­но­ло­ги­ей («Тре­тий рейх», «на­цио­наль­ная ре­во­лю­ция» и т. д.).

В по­сле­во­ен­ной Гер­ма­нии влия­ние идей «Консервативной революции» мож­но об­на­ру­жить в фи­лосовской ан­тро­по­ло­гии А. Ге­ле­на, а так­же в по­ли­тич. фи­ло­со­фии ря­да немецкий кон­сер­ва­то­ров [Г. Рор­мо­зер (1927-2008 годы) и др.].

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