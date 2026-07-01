КОНСЕПТИЗМ
КОНСЕПТИ́ЗМ (исп. conceptismo, от concepto – остроумное выражение) - течение в литературе барокко, получившее распространение в Испании в XVII веке.
Наиболее яркие представители в поэзии - А. де Ледесма Буйтраго, Ф. де Кеведо-и-Вильегас, Лопе Ф. де Вега Карпьо, в прозе - Б. Грасиан-и-Моралес.
Для поэтики консептизма характерна сложная метафора («консепто»; см. Кончетто), построенная на принципе уподобления предметов, лишённых очевидного сходства.
Определение такой метафоры было разработано Грасианом-и-Моралесом, связавшим его с эстетической категорией остроумия в трактате «Остроумие, или Искусство изощрённого ума» (1642 год).
Консептисты полемизировали со сторонниками культеранизма, стремясь к усложнению смысла произведения, а не его языка; в то же время и их стиль обычно отличается сложностью синтаксиса (инверсии и др.).