КОНСЕПТИЗМ

КОНСЕПТИ́ЗМ (исп. conceptismo, от con­cep­to – ост­ро­ум­ное вы­ра­же­ние) - те­че­ние в ли­те­ра­ту­ре ба­рок­ко, по­лу­чив­шее рас­про­стра­не­ние в Ис­па­нии в XVII веке.

Наи­бо­лее яр­кие пред­ста­ви­те­ли в по­эзии - А. де Ле­дес­ма Буйт­ра­го, Ф. де Ке­ве­до-и-Виль­е­гас, Лопе Ф. де Ве­га Кар­пьо, в про­зе - Б. Гра­си­ан-и-Мо­ра­лес.

Для по­эти­ки консептизма ха­рак­тер­на слож­ная ме­та­фо­ра («кон­сеп­то»; см. Кон­чет­то ), по­стро­ен­ная на прин­ци­пе упо­доб­ле­ния пред­ме­тов, ли­шён­ных оче­вид­но­го сход­ст­ва.

Оп­ре­де­ле­ние та­кой ме­та­фо­ры бы­ло раз­ра­бо­та­но Гра­сиа­ном-и-Мо­ра­ле­сом, свя­зав­шим его с эс­тетической ка­те­го­ри­ей ост­ро­умия в трак­та­те «Ост­ро­умие, или Ис­кус­ст­во изо­щрён­но­го ума» (1642 год).

Кон­сеп­ти­сты по­ле­ми­зи­ро­ва­ли со сто­рон­ни­ка­ми куль­те­ра­низ­ма, стре­мясь к ус­лож­не­нию смыс­ла про­из­ве­де­ния, а не его язы­ка; в то же вре­мя и их стиль обыч­но от­ли­ча­ет­ся слож­но­стью син­так­си­са (ин­вер­сии и др.).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)