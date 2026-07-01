КОНРАД НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ

КОНРАД НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ - российский вос­то­ко­вед, академик АН СССР (1958 год). Один из соз­да­те­лей отечественной япо­ни­сти­ки.

В 1912 году окон­чил восточный факультет Санкт-Пе­тербургского универитета и Прак­тическую восточную ака­де­мию (Санкт-Пе­тер­бург), уче­ник В.М. Алек­сее­ва. В 1912, 1914-1917, 1927 годы в ко­ман­ди­ров­ках в Япо­нии. В 1922-1938 годы заведующий ка­фед­ра­ми японского язы­ка в ЛГУ и Ле­нинградском институте вос­то­ко­ве­де­ния, в 1930-1938 годы заведующий японским ка­би­не­том в Институте вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР.

В 1938 году аре­сто­ван. По­сле ос­во­бож­де­ния в 1941 году за­ве­до­вал ка­фед­рой японского язы­ка Московского института вос­то­ко­ве­де­ния (до 1949 года). С 1943 года со­труд­ник Института вос­то­ко­ве­де­ния АН СССР.

Для тру­дов Н.И. Конрада ха­рак­тер­ны куль­ту­ро­ведческая на­прав­лен­ность, ин­те­рес к тео­ре­тическим про­бле­мам, стрем­ле­ние свя­зать ис­то­рию с со­вре­мен­но­стью. Уже в сво­ей пер­вой ра­бо­те «Со­вре­мен­ная на­чаль­ная шко­ла в Япо­нии» (1913 год) Н.И. Конрад ста­вил об­щие во­про­сы раз­ви­тия японской куль­ту­ры в пе­ри­од ев­ро­пеи­за­ции. В начале 1920-х годов Н. И. Конрад опуб­ли­ко­вал пе­ре­во­ды японских литературных па­мят­ни­ков «За­пис­ки из ке­льи» и « Исэ-мо­но­га­та­ри ». В 1920-1930-х годах под­го­то­вил очер­ки японской ис­то­рии до XIX века, при­ме­нив к ней мар­кси­ст­ский ана­лиз, ак­тив­но изу­чал японскую клас­сическую и современную литературу, японский те­атр, из­дал са­мое под­роб­ное для отечественной нау­ки то­го вре­ме­ни опи­са­ние японской грам­ма­ти­ки («Син­так­сис япон­ско­го на­цио­наль­но­го ли­те­ра­тур­но­го язы­ка», 1937 год).

Сре­ди ки­тае­ведческих ра­бот Н.И. Конрада вы­де­ля­ют­ся пе­ре­во­ды древ­них па­мят­ни­ков во­енной мыс­ли «Сунь-Цзы» (1950 год) и «У-Цзы» (1958 год), вы­пол­нен­ные в за­клю­че­нии; сре­ди ра­бот по Ко­рее - «Очер­ки со­ци­аль­ной ор­га­ни­за­ции и ду­хов­ной куль­ту­ры ко­рей­цев на ру­бе­же XIX–XX веков» (опубликовано в 1996 году).

В 1950-1960-х годах Н.И. Конрад ра­бо­тал в основном в жан­ре про­блем­ных ста­тей (со­б­ра­ны в книге «За­пад и Вос­ток», 1966 год; 2-е изд., 1972 год), в ко­то­рых ста­вил об­щие во­про­сы раз­ви­тия ми­ро­вой куль­ту­ры, в т. ч. вы­дви­нул ши­ро­ко­мас­штаб­ную кон­цеп­цию «вос­точ­но­го Ре­нес­сан­са», ста­вив­шую в еди­ный ряд куль­тур­ное раз­ви­тие Ки­тая VII-X века, Ближ­не­го Вос­то­ка XI-XIII века и Западной Ев­ро­пы XIII-XVI века. За­ни­ма­ясь про­бле­ма­ми ти­по­ло­гии, куль­тур­ных взаи­мо­свя­зей, фи­ло­со­фи­ей ис­то­рии, Н.И. Конрад рас­смат­ри­вал раз­ви­тие куль­ту­ры в отдельных стра­нах как часть еди­но­го все­мир­но­го по­сту­па­тель­но­го эво­лю­ци­он­но­го дви­же­ния, зна­чительная роль в ко­то­ром, по его мне­нию, иг­ра­ли стра­ны Вос­то­ка. Идею ис­то­рического про­грес­са Н.И. Конрад свя­зы­вал с идея­ми гу­ма­низ­ма.

Главный ре­дак­тор «Боль­шо­го япон­ско-рус­ско­го сло­ва­ря» (т. 1–2, 1970 год; Государственная премия СССР, 1972 год, посмертно). Многие ра­бо­ты Н.И. Конрада опуб­ли­ко­ва­ны посмертно в 1970-1990-х годах. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Ле­ни­на (1945, 1954 годы).

Сочинения:

Япо­ния. На­род и го­су­дар­ст­во. П., 1923;

Япон­ская ли­те­ра­ту­ра в об­раз­цах и очер­ках. Л., 1927. М., 1991;

Очерк япон­ской ис­то­рии с древ­ней­ших вре­мен до «ре­во­лю­ции Мейд­зи». М., 1937;

Япон­ская ли­те­ра­ту­ра. От «Код­зи­ки» до То­ку­то­ми. М., 1974;

Избр. тру­ды. Ис­то­рия. М., 1974;

Избр. тру­ды. Ли­те­ра­ту­ра и те­атр. М., 1978;

Си­но­ло­гия. М., 1995;

Не­опуб­ли­ко­ван­ные ра­бо­ты. Пись­ма. М., 1996.