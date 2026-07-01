КОНРАД НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ
КОНРАД НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ - российский востоковед, академик АН СССР (1958 год). Один из создателей отечественной японистики.
В 1912 году окончил восточный факультет Санкт-Петербургского универитета и Практическую восточную академию (Санкт-Петербург), ученик В.М. Алексеева. В 1912, 1914-1917, 1927 годы в командировках в Японии. В 1922-1938 годы заведующий кафедрами японского языка в ЛГУ и Ленинградском институте востоковедения, в 1930-1938 годы заведующий японским кабинетом в Институте востоковедения АН СССР.
В 1938 году арестован. После освобождения в 1941 году заведовал кафедрой японского языка Московского института востоковедения (до 1949 года). С 1943 года сотрудник Института востоковедения АН СССР.
Для трудов Н.И. Конрада характерны культуроведческая направленность, интерес к теоретическим проблемам, стремление связать историю с современностью. Уже в своей первой работе «Современная начальная школа в Японии» (1913 год) Н.И. Конрад ставил общие вопросы развития японской культуры в период европеизации. В начале 1920-х годов Н. И. Конрад опубликовал переводы японских литературных памятников «Записки из кельи» и «Исэ-моногатари». В 1920-1930-х годах подготовил очерки японской истории до XIX века, применив к ней марксистский анализ, активно изучал японскую классическую и современную литературу, японский театр, издал самое подробное для отечественной науки того времени описание японской грамматики («Синтаксис японского национального литературного языка», 1937 год).
Среди китаеведческих работ Н.И. Конрада выделяются переводы древних памятников военной мысли «Сунь-Цзы» (1950 год) и «У-Цзы» (1958 год), выполненные в заключении; среди работ по Корее - «Очерки социальной организации и духовной культуры корейцев на рубеже XIX–XX веков» (опубликовано в 1996 году).
В 1950-1960-х годах Н.И. Конрад работал в основном в жанре проблемных статей (собраны в книге «Запад и Восток», 1966 год; 2-е изд., 1972 год), в которых ставил общие вопросы развития мировой культуры, в т. ч. выдвинул широкомасштабную концепцию «восточного Ренессанса», ставившую в единый ряд культурное развитие Китая VII-X века, Ближнего Востока XI-XIII века и Западной Европы XIII-XVI века. Занимаясь проблемами типологии, культурных взаимосвязей, философией истории, Н.И. Конрад рассматривал развитие культуры в отдельных странах как часть единого всемирного поступательного эволюционного движения, значительная роль в котором, по его мнению, играли страны Востока. Идею исторического прогресса Н.И. Конрад связывал с идеями гуманизма.
Главный редактор «Большого японско-русского словаря» (т. 1–2, 1970 год; Государственная премия СССР, 1972 год, посмертно). Многие работы Н.И. Конрада опубликованы посмертно в 1970-1990-х годах. Награждён орденами Ленина (1945, 1954 годы).
Сочинения:
Япония. Народ и государство. П., 1923;
Японская литература в образцах и очерках. Л., 1927. М., 1991;
Очерк японской истории с древнейших времен до «революции Мейдзи». М., 1937;
Японская литература. От «Кодзики» до Токутоми. М., 1974;
Избр. труды. История. М., 1974;
Избр. труды. Литература и театр. М., 1978;
Синология. М., 1995;
Неопубликованные работы. Письма. М., 1996.