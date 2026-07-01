КОНОВНИЦЫНЫ
КОНОВНИЦЫНЫ - русский дворянский и графский род.
Согласно данным «Бархатной книги», родоначальником Коновницынов является правнук старшего сына А.А. Кобылы - Семёна Андреевича Жеребца - Иван Семёнович Лодыгин Коновница (годы рождения и смерти неизвестно), имевший двух сыновей, от которых произошли две ветви рода.
Родоначальник старшей ветви рода Коновницынов - Александр Иванович Слеза Коновницын (годы рождения и смерти неизвестны). От его внуков произошли две линии старшей ветви рода. Основатель 1-й линии - Михаил Васильевич (годы рождения и смерти неизвестны). Его сыновья: Иван Михайлович (?-1658 годы), дворянин московский, участник русско-польской войны 1654-1667 годы, воевода в Кокенгаузене (1656 год); Степан Михайлович (? - не ранее 1658 года), дворянин московский (не позднее 1658 года), стряпчий (с 1640 года). Сын И.М. Коновницына - Матвей Иванович (? - после 1710 года), стольник (с 1687 года), в 1706-1707 годы служил в Ярославле. Сыновья С.М. Коновницына: Никита Степанович (? - после 1676 года), стряпчий (с 1671 года); Гавриил Степанович (? - после 1677 года), дворянин московский (с 1676 года); Фёдор Степанович (? - после 1710 года), стольник (с 1682 года), отставной стольник (с 1703 года). Последний мужской представитель этой линии рода Коновницынов, внук М.И. Коновницына, - Антипатр Петрович [1724 год, по другим данным, 1704 - 12(23) марта 1786 годы], коллежский ас. (1782 год), заседатель 1-го департамента Верхнего земского суда Ярославского наместничества (1780-1781 годы), прокурор 2-го департамента Верхней расправы Вологодского наместничества (1781-1783 годы), моложский уездный предводитель дворянства (1783-1786 годы). Основатель 2-й линии - Пётр Васильевич (? - после 1677 года), дворянин московский (с 1658 года). Из его сыновей известен Роман Петрович (? - после 1710 года), стряпчий (1692 год). Последний мужской представитель этой линии рода Коновницынов, потомок П.В. Коновницына в 5-м поколении, - Василий Вячеславович [11(23) июля 1832 - 27 января (8 февраля ) 1879 годы], капитан 2-го ранга (1877 год), помощник командира 6-го флотского экипажа Балтийского флота (1873-1879 годы).
Родоначальник младшей ветви рода Коновницынов - Василий Иванович Греза Коновницын (? - после 1605 года), в 1604/1605 годы получил вводную грамоту на владения в Уситовской губе Псковского уезда. От его внуков произошли две линии младшей ветви рода Конивницынов.
Основатель 1-й линии - Пётр Васильевич (? - до 1652 года), дворянин московский (с 1629 года), патриарший стольник (1627-1629 годы), в 1639 года участвовал в приёме персидского посольства, воевода в Изборске (1644-1647 годы). Его сын - Иван Петрович (? - после 1676 года), воевода в Сольвычегодске (1668 год), участник русско-турейкой войны 1676-1681 годов, умер, вероятно, в плену. Внук последнего - Василий Иванович (? - после 1741 год), коллежский советник (1741 год), с 1720 года служил по Адмиралтейству и на флоте, с 1734 года флигель-адъютант, товарищ псковского воеводы (1738-1740 годы), с 1741 года служил в Санкт-Петербургской губернской канцелярии. Его двоюродный племянник - Пётр Петрович (1743-1796 годы), генерал-поручик (1786 год), воспитывался в Сухопутном кадетском корпусе, служил в лейб-гвардии Преображенском полку (1762-1771 годы), полковник слободско-украинского Ахтырского полка и провинциальный воевода в Ахтырке (1772-1777 годы), обер-кригс-комиссар (1777-1778 годы), обер-штер-кригс-комиссар (1779-1780 годы) при Украинской дивизии, правитель Тамбовского наместничества (1782-1784 годы), Новгородского наместничества (1784-1785 годы), санкт-петербургский гражданский губернатор (1785-1793 годы), архангельский и олонецкий генерал-губернатор (1793-1796 годы), член ВЭО, поместил в «Трудах» ВЭО ряд статей.
Его единственный сын - П.П. Коновницын - указом императора Александра I от 12(24) декабря 1819 года возведён с нисходящим потомством в графское Российской империи достоинство. Его дети: Елизавета Петровна [1(13) апреля 1802 год - 11(23) декабря 1867 год], фрейлина Императорского двора, состояла в браке [с 12(24) сентября 1824 года] с декабристом М.М. Нарышкиным из рода Нарышкиных, последовала за мужем в Сибирь, жила в Читинском остроге (1827-1830 годы), Петровском Заводе (1830-1833 годы), Кургане (1833-1837 годы), в 1838 году последовала за мужем на Кавказ; Пётр Петрович [13(25) октябрь 1803 год - 22 августа (3 сентября) 1830 год], поручик (1830 год), начал службу в 1821 году колонновожатым в Свите Его Императорского Величества по квартирмейстерской части, состоял при Генеральном гвардейском штабе (1823-1825 годы), при Училище колонновожатых в Санкт-Петербурге (с декабря 1825 года), член Северного общества декабристов (1825 год), в 1826 году осуждён по 9-му разряду, приговорён к лишению дворянства и чинов, разжалован в солдаты, отправлен в Семипалатинский гарнизон, но в том же году переведён на Кавказ, где служил в 8-м пионерном батальоне, участник Кавказской войны 1817-1864 годов и русско-турецкой войны 1828-1829 годы; Иван Петрович [16(28) сентября 1806 - 1867 годы], надв. сов. (1851 год), окончил Пажеский корпус (1825 год), в апреле 1825года выпущен прапорщиком в 9-ю конноартиллерийскую роту, с октября 1825 года состоял при батарейной роте лейб-гвардии Конной артиллерии; по показаниям князя Е.П. Оболенского, знал о готовившемся выступлении декабристов на Сенатской площади, арестован за сопротивление, оказанное при присяге императору Николаю I, вскоре переведён в армейскую артиллерию на Кавказ, участник Кавказской войны 1817-1864 годов и русско-турецкой войны 1828-1829 годов, в 1836 году уволен в отставку с предписанием жить под надзором в слободе Никитовка Ахтырского уезда Харьковской губернии, в 1838 году ему было дозволено покидать имение, в 1842 году - проживать в Санкт-Петербурге и Москве; почетный смотритель Гдовского уездного училища (1842-1854 годы), гдовский уездный предводитель дворянства (1854-1857 годы), в ходе Крымской войны 1853-1856 годов пожертвовал средства на нужды Гдовской дружины № 4 Государственного ополчения; Григорий Петрович [25 декабря 1809 года (6 января 1810 года) - 10(22) июля 1846 года], гвардейский капитан, окончил Пажеский корпус (1828 год), участник Кавказской войны 1817-1864 годов и подавления Польского восстания 1830-1831 годов, гдовский уездный предводитель дворянства (до 1846 года); Алексей Петрович [13(25) октября 1812 года - 29 октября (10 ноября) 1852 год], статский советник (1851 год), окончил Царскосельский лицей (1832 год), служил в Государственной канцелярии (1832-1839 годы) и Министерстве финансов (1839-1846 годы), гдовский уездный предводитель дворянства (1846-1852 годы).
Из сыновей И.П. Коновницына наиболее известны: Эммануил (Мануил) Иванович [11(23) июнь 1850 год - 29 августа (11 октября) 1915 год], поручик артиллерии (1872 год), в своём имении Кярово содержал Ивановскую образцовую ремесленную школу на 100 учащихся (1873-1879 годы), гдовский уездный предводитель дворянства (1881-1887 годы), председатель уездного земского собрания, в конце XIX - начале XX веков возглавлял уездный училищный совет, способствовал развитию народного просвещения в уезде. С начала 1900-х годов действеный член «Русского собрания», с конца 1905 года активный член Союза русского народа, в 1906-1907 годы председатель его Санкт-Петербургского отдела, участник съездов и совещаний правых политических партий и организаций. В конце 1909 года избран товарищем председателя Союза А.И. Дубровина (по одной из версий, его избрание было связано с намерением руководства Союза устранить Дубровина). До ноября 1912 года исполнял обязанности председателя т. н. обновленческого Союза русского народа (его фактической главой был Н.Е. Марков), председательствовал на различных торжественных собраниях и заседаниях, за его подписью выходили «циркулярные письма» Главного совета Союза. В своей деятельности Коновницын стремился к объединению Союза русского народа с «Русским собранием», в чём видел «залог успешной борьбы за исконные русские начала». С 1912 года почетный председатель Союза русского народа, член Русского собора;
Алексей Иванович [30 марта (11 апреля) 1855 год - 24 января 1919 год], статский советник (1892 год), окончил Морской кадетский корпус (1875 год), участник русско-турецкой войны 1877-1878 годы, в отставке с 1880 года, васильковский уездный предводитель дворянства (1881-1891 годы), с начала 1900-х годов служил в Русском обществе пароходства и торговли в Одессе. В конце 1905 года организатор, затем пред. Одесского отдела Союза русского народа, редактор крайне правой газеты «За царя и Родину», инициатор создания находившихся под контролем Союза артелей портовых рабочих, руководил формированием черносотенных боевых дружин, благодаря связям в высших правительств. кругах и при дворе успешно противодействовал попыткам местной администрации пресечь противозаконные действия «союзников». С 1914 года член Главного совета Союза русского народа. В годы Первой мировой войны начальник санитарного поезда, созданного на средства московского дворянства. Автор брошюры «Подвиги славных предков в годину Отечественной войны» (1912 год), содержащей ценные сведения по истории рода К. Гдовский уездный предводитель дворянства (1915-1917 годы). Арестовывался 13(26) мая 1917 года в Петрограде и осенью 1918 года Гдовской ЧК; 5 января 1919 года приговорён Гдовской ЧК к расстрелу, но 10 января отправлен в Гдовскую городскую больницу, убит отступавшим отрядом красноармейцев. Известен правнук И.П. Коновницына - Николай Сергеевич [31 октября (12 ноября) 1892 год - 17 марта 1963 год], гвардейский штабс-ротмистр (1916 год), студент Императорского московского лицея в память цесаревича Николая, член российской олимпийской команды наездников, в августе 1914 года охотником рядового звания поступил в лейб-гвардии Конногренадерский полк: за отличие награждён Георгиевским знаком отличия 4-й степени (1914 год), в январе 1915 года произведён в корнеты, награждён орденами Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (1915 год) и Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом (1916 год). В Гражданскую войну 1917-1922 годов служил в Добровольческой армии, полк. Гв. эскадрона (1918 год). В эмиграции в Сербии, с 1928 года во Франции, где служил диаконом Свято-Михайло-Архангельской церкви в Кане. С 1939 года жил в Аргентине.
Основатель 2-й линии младшей ветви рода Коновницынов - Богдан (в крещении - Александр) Иванович (? - после 1713 года), новгородский и псковский помещик. Из его сыновей наиболее известны: Иван Богданович (? - 1724 года), поручик, служил при дворе царицы П.Ф. Салтыковой (супруги царя Ивана V Алексеевича), затем в выборных ротах, комендант Гдова (1712 - не ранее 1718 годы); Степан Богданович (? - после 1738 год), лейтенант флота (1738 год), в 1717 году направлен царём Петром I обучаться морскому делу в Кадикс (Испания). Последние представители этой линии рода, внуки И.Б. Коновницына: Агафья Григорьевна [29 января (9 февраля) 1748 год - 5(17) августа 1826 год], состояла в браке (с 1765 года) с отставным гвардейским поручиком И.И. Корсаковым (из рода Корсаковых), мать кн. Н.И. Дондукова-Корсакова (см. в ст. Дондуковы-Корсаковы); Никита Григорьевич [8(19) сентября 1749 год - 10(21) февраля 1769 год].
Дворянский род Коновницынов внесён в 6-ю часть дворянской родословной книги Сакнт-Петербургской губернии (1792 год) и 2-ю часть дворянской родословной книги Вологодской губернии (1843 год). Графский род Коновницынов внесён в 5-ю часть дворянских родословных книг Санкт-Петербурской (1834 год), Харьковской (1837 год), Киевской (1881 год), Тульской (1906 год), Московской (1908 год) губерний.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Эммануил (Мануил) И. Коновницын. Фото. Нач. 20 в. Архив БРЭ;
Герб графского рода Коновницыных. Девиз: «Est Immortale Quod Opto» («Желаю только бессмертного»).