КОНОВНИЦЫНЫ

КОНОВНИЦЫНЫ - русский дво­рян­ский и граф­ский род .

Со­глас­но дан­ным « Бар­хат­ной кни­ги », ро­до­на­чаль­ни­ком Коновницынов яв­ля­ет­ся пра­внук стар­ше­го сы­на А.А. Ко­бы­лы - Се­мё­на Ан­д­рее­ви­ча Же­реб­ца - Иван Се­мё­но­вич Ло­ды­гин Ко­нов­ни­ца (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известно), имев­ший двух сы­но­вей, от ко­то­рых про­изош­ли две вет­ви ро­да.

Ро­до­на­чаль­ник стар­шей вет­ви ро­да Коновницынов - Алек­сандр Ива­но­вич Сле­за Ко­нов­ни­цын (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны). От его вну­ков про­изош­ли две ли­нии стар­шей вет­ви ро­да. Ос­но­ватель 1-й ли­нии - Ми­ха­ил Ва­силь­е­вич (годы ро­ж­де­ния и смер­ти не­известны). Его сы­но­вья: Иван Ми­хай­ло­вич (?-1658 годы), дво­ря­нин мо­с­ков­ский, уча­ст­ник русско-поль­ской вой­ны 1654-1667 годы, вое­во­да в Ко­кен­гау­зе­не (1656 год); Сте­пан Ми­хай­ло­вич (? - не ра­нее 1658 года), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (не по­зд­нее 1658 года), стряп­чий (с 1640 года). Сын И.М. Ко­нов­ни­цы­на - Мат­вей Ива­но­вич (? - по­сле 1710 года), столь­ник (с 1687 года), в 1706-1707 годы слу­жил в Яро­слав­ле. Сы­но­вья С.М. Ко­нов­ни­цы­на: Ни­ки­та Сте­па­но­вич (? - по­сле 1676 года), стряп­чий (с 1671 года); Гав­ри­ил Сте­па­но­вич (? - по­сле 1677 года), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1676 года); Фё­дор Сте­па­но­вич (? - по­сле 1710 года), столь­ник (с 1682 года), от­став­ной столь­ник (с 1703 года). По­след­ний муж­ской пред­ста­ви­тель этой ли­нии ро­да Коновницынов, внук М.И. Ко­нов­ни­цы­на, - Ан­ти­патр Пет­ро­вич [1724 год, по другим дан­ным, 1704 - 12(23) марта 1786 годы], кол­лежский ас. (1782 год), за­се­да­тель 1-го департамента Верх­не­го зем­ско­го су­да Яро­слав­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1780-1781 годы), про­ку­рор 2-го департамента Верх­ней рас­пра­вы Во­ло­год­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1781-1783 годы), мо­лож­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1783-1786 годы). Ос­но­ва­тель 2-й ли­нии - Пётр Ва­силь­е­вич (? - по­сле 1677 года), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1658 года). Из его сы­но­вей из­вес­тен Ро­ман Пет­ро­вич (? - по­сле 1710 года), стряп­чий (1692 год). По­след­ний муж­ской пред­ста­ви­тель этой ли­нии ро­да Коновницынов, по­то­мок П.В. Ко­нов­ни­цы­на в 5-м по­ко­ле­нии, - Ва­си­лий Вя­че­сла­во­вич [11(23) июля 1832 - 27 января (8 февраля ) 1879 годы], ка­пи­тан 2-го ран­га (1877 год), по­мощ­ник ко­ман­ди­ра 6-го флот­ско­го эки­па­жа Балтийского фло­та (1873-1879 годы).

Ро­до­на­чаль­ник млад­шей вет­ви ро­да Коновницынов - Ва­си­лий Ива­но­вич Гре­за Ко­нов­ни­цын (? - по­сле 1605 года), в 1604/1605 годы по­лу­чил ввод­ную гра­мо­ту на вла­де­ния в Уси­тов­ской гу­бе Псков­ско­го уез­да. От его вну­ков про­изош­ли две ли­нии млад­шей вет­ви ро­да Конивницынов.

Ос­но­ва­тель 1-й ли­нии - Пётр Ва­силь­е­вич (? - до 1652 года), дво­ря­нин мо­с­ков­ский (с 1629 года), пат­ри­ар­ший столь­ник (1627-1629 годы), в 1639 года уча­ст­во­вал в приё­ме персидского по­соль­ст­ва, вое­во­да в Из­бор­ске (1644-1647 годы). Его сын - Иван Пет­ро­вич (? - по­сле 1676 года), вое­во­да в Соль­вы­че­год­ске (1668 год), уча­ст­ник русско-турейкой вой­ны 1676-1681 годов, умер, ве­ро­ят­но, в пле­ну. Внук по­след­не­го - Ва­силий Ива­но­вич (? - по­сле 1741 год), кол­лежский советник (1741 год), с 1720 года слу­жил по Ад­ми­рал­тей­ст­ву и на фло­те, с 1734 года фли­гель-адъ­ю­тант, то­ва­рищ псков­ско­го вое­во­ды (1738-1740 годы), с 1741 года слу­жил в Санкт-Пе­тербургской гу­берн­ской кан­це­ля­рии. Его двою­род­ный пле­мян­ник - Пётр Пет­ро­вич (1743-1796 годы), генерал-по­ру­чик (1786 год), вос­пи­ты­вал­ся в Су­хо­пут­ном ка­дет­ском кор­пу­се, слу­жил в лейб-гвардии Пре­об­ра­жен­ском пол­ку (1762-1771 годы), пол­ков­ник сло­бод­ско-ук­ра­ин­ско­го Ах­тыр­ско­го пол­ка и про­вин­ци­аль­ный вое­во­да в Ах­тыр­ке (1772-1777 годы), обер-кригс-ко­мис­сар (1777-1778 годы), обер-штер-кригс-ко­мис­сар (1779-1780 годы) при Ук­ра­ин­ской ди­ви­зии, пра­ви­тель Там­бов­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1782-1784 годы), Нов­го­род­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1784-1785 годы), санкт-пе­тербургский гражданский гу­бер­на­тор (1785-1793 годы), ар­хан­гель­ский и оло­нец­кий генерал-гу­бер­на­тор (1793-1796 годы), член ВЭО, по­мес­тил в «Тру­дах» ВЭО ряд ста­тей.

Его един­ст­вен­ный сын - П.П. Ко­нов­ни­цын - ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 12(24) декабря 1819 года воз­ве­дён с нис­хо­дя­щим по­том­ст­вом в граф­ское Российской им­пе­рии дос­то­ин­ст­во. Его де­ти: Ели­за­ве­та Пет­ров­на [1(13) апреля 1802 год - 11(23) декабря 1867 год], фрей­ли­на Императорского дво­ра, со­стоя­ла в бра­ке [с 12(24) сентября 1824 года] с де­каб­ри­стом М.М. На­рыш­ки­ным из ро­да На­рыш­ки­ных, по­сле­до­ва­ла за му­жем в Си­бирь, жи­ла в Чи­тин­ском ост­ро­ге (1827-1830 годы), Пет­ров­ском За­во­де (1830-1833 годы), Кур­га­не (1833-1837 годы), в 1838 году по­сле­до­ва­ла за му­жем на Кав­каз; Пётр Пет­ро­вич [13(25) октябрь 1803 год - 22 августа (3 сентября) 1830 год], по­ру­чик (1830 год), на­чал служ­бу в 1821 году ко­лон­но­во­жа­тым в Сви­те Его Императорского Величества по квар­тир­мей­стер­ской час­ти, со­сто­ял при Ге­не­раль­ном гвар­дей­ском шта­бе (1823-1825 годы), при Училище ко­лон­но­во­жа­тых в Санкт-Пе­тер­бур­ге (с декабря 1825 года), член Северного общества де­каб­ри­стов (1825 год), в 1826 году осу­ж­дён по 9-му раз­ря­ду, при­го­во­рён к ли­ше­нию дво­рян­ст­ва и чи­нов, раз­жа­ло­ван в сол­да­ты, от­прав­лен в Се­ми­па­ла­тин­ский гар­ни­зон, но в том же го­ду пе­ре­ве­дён на Кав­каз, где слу­жил в 8-м пио­нер­ном ба­таль­о­не, уча­ст­ник Кавказской вой­ны 1817-1864 годов и русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годы; Иван Пет­ро­вич [16(28) сентября 1806 - 1867 годы], надв. сов. (1851 год), окон­чил Па­же­ский кор­пус (1825 год), в апреле 1825года вы­пу­щен пра­пор­щиком в 9-ю кон­но­ар­тил­ле­рий­скую ро­ту, с октября 1825 года со­сто­ял при ба­та­рей­ной ро­те лейб-гвардии Кон­ной ар­тил­ле­рии; по по­ка­за­ни­ям князя Е.П. Обо­лен­ско­го, знал о го­то­вив­шем­ся вы­сту­п­ле­нии де­каб­ри­стов на Се­нат­ской площади, аре­сто­ван за со­про­тив­ле­ние, ока­зан­ное при при­ся­ге императору Ни­ко­лаю I, вско­ре пе­ре­ве­дён в ар­мей­скую ар­тил­ле­рию на Кав­каз, уча­ст­ник Кавказской вой­ны 1817-1864 годов и русско-турецкой вой­ны 1828-1829 годов, в 1836 году уво­лен в от­став­ку с пред­пи­са­ни­ем жить под над­зо­ром в сло­бо­де Ни­ки­тов­ка Ах­тыр­ско­го уезда Харь­ков­ской губернии, в 1838 году ему бы­ло доз­во­ле­но по­кидать име­ние, в 1842 году - про­жи­вать в Санкт-Пе­тер­бур­ге и Мо­ск­ве; почетный смот­ри­тель Гдов­ско­го уезд­но­го училища (1842-1854 годы), гдов­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1854-1857 годы), в хо­де Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов по­жерт­во­вал сред­ст­ва на ну­ж­ды Гдов­ской дру­жи­ны № 4 Государственного опол­че­ния; Гри­го­рий Пет­ро­вич [25 декабря 1809 года (6 января 1810 года) - 10(22) июля 1846 года], гвардейский ка­пи­тан, окон­чил Па­же­ский кор­пус (1828 год), уча­ст­ник Кавказской вой­ны 1817-1864 годов и по­дав­ле­ния Поль­ско­го вос­ста­ния 1830-1831 годов, гдов­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (до 1846 года); Алек­сей Пет­ро­вич [13(25) октября 1812 года - 29 октября (10 ноября) 1852 год], статский советник (1851 год), окон­чил Цар­ско­сель­ский ли­цей (1832 год), слу­жил в Государственной кан­це­ля­рии (1832-1839 годы) и Министерстве фи­нан­сов (1839-1846 годы), гдов­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1846-1852 годы).

Из сы­но­вей И.П. Ко­нов­ни­цы­на наи­бо­лее из­вест­ны: Эм­ма­ну­ил (Ма­ну­ил) Ива­но­вич [11(23) июнь 1850 год - 29 августа (11 октября) 1915 год], по­ру­чик ар­тил­ле­рии (1872 год), в сво­ём име­нии Кя­ро­во со­дер­жал Ива­нов­скую об­раз­цо­вую ре­мес­лен­ную шко­лу на 100 учащихся (1873-1879 годы), гдов­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1881-1887 годы), председатель уезд­но­го зем­ско­го со­б­ра­ния, в конце XIX - начале XX веков воз­глав­лял уезд­ный учи­лищ­ный со­вет, спо­соб­ст­во­вал раз­ви­тию народного про­све­ще­ния в уез­де. С начала 1900-х годов действеный член «Рус­ско­го со­б­ра­ния», с конца 1905 года ак­тив­ный член Сою­за рус­ско­го на­ро­да, в 1906-1907 годы председатель его Санкт-Пе­тербургского от­де­ла, уча­ст­ник съез­дов и со­ве­ща­ний пра­вых по­ли­тических пар­тий и ор­га­ни­за­ций. В конце 1909 года из­бран то­ва­ри­щем пред­се­да­те­ля Со­ю­за А.И. Дуб­ро­ви­на (по од­ной из вер­сий, его из­бра­ние бы­ло свя­за­но с на­мере­ни­ем ру­ко­во­дства Сою­за уст­ра­нить Дуб­ро­ви­на). До но­ября 1912 года ис­пол­нял обя­зан­но­сти пред­се­да­те­ля т. н. об­нов­ленческого Сою­за русского на­ро­да (его фак­тической гла­вой был Н.Е. Мар­ков), пред­се­да­тель­ст­во­вал на различных тор­же­ст­вен­ных со­б­ра­ни­ях и за­се­да­ни­ях, за его под­пи­сью вы­хо­ди­ли «цир­ку­ляр­ные пись­ма» Главного со­ве­та Сою­за. В сво­ей дея­тель­но­сти Коновницын стре­мил­ся к объ­еди­не­нию Сою­за русского на­ро­да с «Рус­ским со­б­ра­ни­ем», в чём ви­дел «за­лог ус­пеш­ной борь­бы за ис­кон­ные русские на­ча­ла». С 1912 года почетный председатель Со­ю­за русского на­ро­да, член Русского со­бо­ра;

Алек­сей Ива­но­вич [30 марта (11 апреля) 1855 год - 24 января 1919 год], статский советник (1892 год), окон­чил Морской ка­дет­ский кор­пус (1875 год), уча­ст­ник русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годы, в от­став­ке с 1880 года, ва­силь­ков­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1881-1891 годы), с начала 1900-х годов слу­жил в Русском обществе па­ро­ход­ст­ва и тор­гов­ли в Одес­се. В конце 1905 года ор­га­ни­за­тор, за­тем пред. Одес­ско­го от­де­ла Сою­за русского на­ро­да, ре­дак­тор край­не пра­вой газеты «За ца­ря и Ро­ди­ну», ини­циа­тор соз­да­ния на­хо­див­ших­ся под кон­тро­лем Сою­за ар­те­лей пор­то­вых ра­бо­чих, ру­ко­во­дил фор­ми­ро­ва­ни­ем чер­но­со­тен­ных бое­вых дру­жин, бла­го­да­ря свя­зям в выс­ших пра­ви­тельств. кру­гах и при дво­ре ус­пеш­но про­ти­во­дей­ст­во­вал по­пыт­кам ме­ст­ной ад­ми­ни­ст­ра­ции пре­сечь про­ти­во­за­кон­ные дей­ст­вия «со­юз­ни­ков». С 1914 года член Главного со­ве­та Сою­за русского на­ро­да. В го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны начальник са­ни­тар­но­го по­ез­да, соз­дан­но­го на сред­ст­ва московского дво­рян­ст­ва. Ав­тор бро­шю­ры «Под­ви­ги слав­ных пред­ков в го­ди­ну Оте­че­ст­вен­ной вой­ны» (1912 год), со­дер­жа­щей цен­ные све­де­ния по ис­то­рии ро­да К. Гдов­ский уезд­ный пред­во­ди­тель дво­рян­ст­ва (1915-1917 годы). Аре­сто­вы­вал­ся 13(26) мая 1917 года в Пет­ро­гра­де и осе­нью 1918 года Гдов­ской ЧК; 5 января 1919 года при­го­во­рён Гдов­ской ЧК к рас­стре­лу, но 10 января от­прав­лен в Гдов­скую городскую боль­ни­цу, убит от­сту­пав­шим от­ря­дом крас­но­ар­мей­цев. Из­вес­тен пра­внук И.П. Ко­нов­ни­цы­на - Ни­ко­лай Сер­гее­вич [31 октября (12 ноября) 1892 год - 17 марта 1963 год], гвардейский штабс-рот­мистр (1916 год), сту­дент Императорского мо­с­ков­ско­го ли­цея в па­мять це­са­ре­ви­ча Ни­ко­лая, член российской олим­пий­ской ко­ман­ды на­езд­ни­ков, в августе 1914 года охот­ни­ком ря­до­во­го зва­ния по­сту­пил в лейб-гвардии Кон­но­гре­на­дер­ский полк: за от­ли­чие на­гра­ж­дён Ге­ор­ги­ев­ским зна­ком от­ли­чия 4-й сте­пе­ни (1914 год), в январе 1915 года про­из­ве­дён в кор­не­ты, на­гра­ж­дён ор­де­на­ми Св. Ан­ны 4-й сте­пе­ни с над­пи­сью «За храб­рость» (1915 год) и Св. Ста­ни­сла­ва 3-й сте­пе­ни с ме­ча­ми и бан­том (1916 год). В Гражданскую вой­ну 1917-1922 годов слу­жил в Доб­ро­воль­че­ской ар­мии, полк. Гв. эс­кад­ро­на (1918 год). В эмиг­ра­ции в Сер­бии, с 1928 года во Фран­ции, где слу­жил диа­ко­ном Свя­то-Ми­хай­ло-Ар­хан­гель­ской церкви в Ка­не. С 1939 года жил в Ар­ген­ти­не.

Ос­но­ва­тель 2-й ли­нии млад­шей вет­ви ро­да Коновницынов - Бо­гдан (в кре­ще­нии - Алек­сандр) Ива­но­вич (? - по­сле 1713 года), нов­го­род­ский и псков­ский по­ме­щик. Из его сы­но­вей наи­бо­лее из­вест­ны: Иван Бо­гда­но­вич (? - 1724 года), по­ру­чик, слу­жил при дво­ре ца­ри­цы П.Ф. Сал­ты­ко­вой (суп­ру­ги ца­ря Ива­на V Алек­сее­ви­ча), за­тем в вы­бор­ных ро­тах, ко­мен­дант Гдо­ва (1712 - не ра­нее 1718 годы); Сте­пан Бо­гда­но­вич (? - по­сле 1738 год), лей­те­нант фло­та (1738 год), в 1717 году на­прав­лен ца­рём Пет­ром I обу­чать­ся мор­ско­му де­лу в Ка­дикс (Ис­па­ния). По­след­ние пред­ста­ви­те­ли этой ли­нии ро­да, вну­ки И.Б. Ко­нов­ни­цы­на: Ага­фья Гри­горь­ев­на [29 января (9 февраля) 1748 год - 5(17) августа 1826 год], со­стоя­ла в бра­ке (с 1765 года) с от­став­ным гвардейским по­ру­чи­ком И.И. Кор­са­ко­вым (из ро­да Кор­са­ко­вых), мать кн. Н.И. Дон­ду­ко­ва-Кор­са­ко­ва (см. в ст. Дон­ду­ко­вы-Кор­са­ко­вы); Ни­ки­та Гри­горь­е­вич [8(19) сентября 1749 год - 10(21) февраля 1769 год].

Дво­рян­ский род Коновницынов вне­сён в 6-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Сакнт-Пе­тербургской губернии (1792 год) и 2-ю часть дво­рян­ской ро­до­слов­ной кни­ги Во­ло­год­ской губернии (1843 год). Граф­ский род Коновницынов вне­сён в 5-ю часть дво­рян­ских ро­до­слов­ных книг Санкт-Пе­тербурской (1834 год), Харь­ков­ской (1837 год), Ки­ев­ской (1881 год), Туль­ской (1906 год), Мо­с­ков­ской (1908 год) гу­бер­ний.

Иллюстрации:

Архив БРЭ;

Эм­ма­ну­ил (Ма­ну­ил) И. Ко­нов­ни­цын. Фо­то. Нач. 20 в. Архив БРЭ;

Герб граф­ско­го ро­да Ко­нов­ни­цы­ных. Де­виз: «Est Immortale Quod Opto» («Же­лаю толь­ко бес­смерт­но­го»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)