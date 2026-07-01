КОНОТОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1659 ГОДА

КОНОТОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1659 ГОДА - сра­же­ние 27-28 ию­ня (7-8 ию­ля) близ г. Ко­но­топ ме­ж­ду русскими вой­ска­ми и вой­ска­ми гет­ма­на И.Е. Вы­гов­ско­го в хо­де русско-польской вой­ны 1654-1667 годов (см. Рус­ско-поль­ские вой­ны XVII века).

По­сле пе­ре­хо­да на сто­ро­ну Ре­чи По­спо­ли­той и за­клю­че­ния Га­дяч­ско­го до­го­во­ра 1658 года Вы­гов­ский на­чал во­енные дей­ст­вия про­тив русских войск.

Его под­дер­жа­ла часть рее­ст­ро­вых ка­за­ков, но за­по­рож­ские ка­за­ки (см. За­по­рож­ская Сечь) и основная мас­са на­се­ления Ле­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны ос­та­лись вер­ны пе­ре­яс­лав­ским со­гла­ше­ни­ям (см. Пе­ре­яс­лав­ская ра­да 1654 года).

Вес­ной 1659 года русское пра­ви­тель­ст­во на­пра­ви­ло на Ук­раи­ну вой­ско (30 тыс. человек) под ко­мандованием кн. А.Н. Тру­бец­ко­го, ко­то­рое в ап­ре­ле оса­ди­ло Ко­но­топ, обо­ро­няе­мый 4-ты­сяч­ным гар­ни­зо­ном. Позд­нее к ар­мии Тру­бец­ко­го при­сое­ди­ни­лись русские вой­ска (около 30 тыс. человек) под ко­мандованием Г.Г. Ро­мо­да­нов­ско­го и укр. ка­за­ки (ок. 20 тыс. человек) на­каз­но­го (вре­мен­но­го) гет­ма­на И. Бес­па­ло­го . Вы­пол­няя на­каз («уго­ва­ри­вать чер­кас, что­бы они в ви­нах сво­их ему госу­да­рю до­би­ли че­лом, а го­су­дарь их по­жа­лу­ет по-преж­не­му») ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча , Тру­бец­кой не вёл ак­тив­ных во­енных дей­ст­вий, что по­зво­ли­ло Вы­гов­ско­му прий­ти на по­мощь оса­ж­дён­ным с 16 тыс. украинских ка­за­ков, 30 тыс. крым­ских та­тар и 3,8 тыс. ев­ропейских на­ём­ни­ков (по­ля­ки, сер­бы, бол­га­ры, мадь­я­ры, ва­ла­хи и др.).

Ут­ром 27 ию­ня (7 ию­ля) 10-ты­сяч­ный ка­зац­ко-татарский от­ряд ата­ко­вал ла­герь русских войск, но был от­бит и от­сту­пил за р. Со­снов­ка. В по­го­ню бы­ли на­прав­ле­ны по­ме­ст­ная кон­ни­ца (около 8 тыс. человек) вое­во­ды кн. С.Р. По­жар­ско­го и кон­ные сот­ни украинских ка­за­ков (около 2 тыс. чел.) Бес­па­ло­го. Уси­лен­ные 20-ты­сяч­ным от­ря­дом из вой­ска Ро­мо­да­нов­ско­го, 28 ию­ня (8 ию­ля) вой­ска По­жар­ско­го пе­ре­пра­ви­лись на др. бе­рег Со­снов­ки и ата­ко­ва­ли Вы­гов­ско­го. По при­ка­зу Вы­гов­ско­го мост был раз­ру­шен, и русское вой­ско, ата­ко­ван­ное с флан­гов, ока­за­лось в ло­вуш­ке в топ­кой ни­зи­не. В хо­де сра­же­ния, по­не­ся боль­шие по­те­ри, русские вой­ска су­ме­ли вый­ти из ок­ру­же­ния.

29 ию­ня (9 ию­ля) Тру­бец­кой снял оса­ду и на­чал от­ход к Пу­тив­лю. По­пыт­ки Вы­гов­ско­го раз­вить ус­пех и унич­то­жить русские вой­ска при от­сту­п­ле­нии окон­чи­лись не­уда­чей.

По­ра­же­ние в Конотопском сражении не по­влия­ло на ход русско-польской вой­ны 1654-1667 годв, но вы­зва­ло боль­шую тре­во­гу в Мо­ск­ве из-за воз­мож­но­го на­па­де­ния крым­ских та­тар, со­юз­ни­ков И.Е. Вы­гов­ско­го. Од­на­ко вслед­ст­вие на­бе­га на татарские улу­сы дон­ских и за­по­рож­ских ка­за­ков вой­ско Му­хам­мед-Ги­рея IV ог­ра­ни­чи­лось раз­граб­ле­ни­ем зе­мель близ Пу­тив­ля, Кур­ска и Бел­го­ро­да и вер­ну­лось в Крым, а осе­нью 1659 года Вы­гов­ский, не имев­ший под­держ­ки сре­ди большая часть украинского ка­за­че­ст­ва, бе­жал в Речь По­спо­ли­ту .

По­те­ри русских войск со­ста­ви­ли свыше 10 (по другим дан­ным, около 5) тыс. уби­тых и около 5 тыс. плен­ных (боль­шин­ст­во из ко­то­рых во гла­ве с вое­во­да­ми С.Р. По­жар­ским и Л.П. Ля­пу­но­вым бы­ли уби­ты); войск Вы­гов­ско­го - около 10 тыс. уби­тых, из ко­то­рых около 6 тыс. та­тар [по др. дан­ным, 4,5 тыс. ка­за­ков, 9 тыс. та­тар, 1,5 тыс. по­ля­ков (все­го около 15 тыс. человек)].

Исторические источники:

Ле­то­пись Са­мо­вид­ца о вой­нах Бо­гда­на Хмель­ниц­ко­го… М., 1846;

Ве­лич­ко С. Ле­то­пись со­бы­тий в Юго-За­пад­ной Рос­сии в XVII в. К., 1848. Т. 1.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)