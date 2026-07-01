КОНОТОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1659 ГОДА
КОНОТОПСКОЕ СРАЖЕНИЕ 1659 ГОДА - сражение 27-28 июня (7-8 июля) близ г. Конотоп между русскими войсками и войсками гетмана И.Е. Выговского в ходе русско-польской войны 1654-1667 годов (см. Русско-польские войны XVII века).
После перехода на сторону Речи Посполитой и заключения Гадячского договора 1658 года Выговский начал военные действия против русских войск.
Его поддержала часть реестровых казаков, но запорожские казаки (см. Запорожская Сечь) и основная масса населения Левобережной Украины остались верны переяславским соглашениям (см. Переяславская рада 1654 года).
Весной 1659 года русское правительство направило на Украину войско (30 тыс. человек) под командованием кн. А.Н. Трубецкого, которое в апреле осадило Конотоп, обороняемый 4-тысячным гарнизоном. Позднее к армии Трубецкого присоединились русские войска (около 30 тыс. человек) под командованием Г.Г. Ромодановского и укр. казаки (ок. 20 тыс. человек) наказного (временного) гетмана И. Беспалого. Выполняя наказ («уговаривать черкас, чтобы они в винах своих ему государю добили челом, а государь их пожалует по-прежнему») царя Алексея Михайловича, Трубецкой не вёл активных военных действий, что позволило Выговскому прийти на помощь осаждённым с 16 тыс. украинских казаков, 30 тыс. крымских татар и 3,8 тыс. европейских наёмников (поляки, сербы, болгары, мадьяры, валахи и др.).
Утром 27 июня (7 июля) 10-тысячный казацко-татарский отряд атаковал лагерь русских войск, но был отбит и отступил за р. Сосновка. В погоню были направлены поместная конница (около 8 тыс. человек) воеводы кн. С.Р. Пожарского и конные сотни украинских казаков (около 2 тыс. чел.) Беспалого. Усиленные 20-тысячным отрядом из войска Ромодановского, 28 июня (8 июля) войска Пожарского переправились на др. берег Сосновки и атаковали Выговского. По приказу Выговского мост был разрушен, и русское войско, атакованное с флангов, оказалось в ловушке в топкой низине. В ходе сражения, понеся большие потери, русские войска сумели выйти из окружения.
29 июня (9 июля) Трубецкой снял осаду и начал отход к Путивлю. Попытки Выговского развить успех и уничтожить русские войска при отступлении окончились неудачей.
Поражение в Конотопском сражении не повлияло на ход русско-польской войны 1654-1667 годв, но вызвало большую тревогу в Москве из-за возможного нападения крымских татар, союзников И.Е. Выговского. Однако вследствие набега на татарские улусы донских и запорожских казаков войско Мухаммед-Гирея IV ограничилось разграблением земель близ Путивля, Курска и Белгорода и вернулось в Крым, а осенью 1659 года Выговский, не имевший поддержки среди большая часть украинского казачества, бежал в Речь Посполиту.
Потери русских войск составили свыше 10 (по другим данным, около 5) тыс. убитых и около 5 тыс. пленных (большинство из которых во главе с воеводами С.Р. Пожарским и Л.П. Ляпуновым были убиты); войск Выговского - около 10 тыс. убитых, из которых около 6 тыс. татар [по др. данным, 4,5 тыс. казаков, 9 тыс. татар, 1,5 тыс. поляков (всего около 15 тыс. человек)].
Исторические источники:
Летопись Самовидца о войнах Богдана Хмельницкого… М., 1846;
Величко С. Летопись событий в Юго-Западной России в XVII в. К., 1848. Т. 1.