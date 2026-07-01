КОНОПНИЦКАЯ МАРИЯ
КОНОПНИЦКАЯ (Konopnicka) МАРИЯ (Псевдоним Ян Сава, Jan Sawa) - польская писательница.
Из семьи юриста.
Дебютировала как поэт в 1870 году.
С 1878 года жила в Варшаве; много путешествовала по странам Западной Европы, отразив впечатления от поездок в ряде произведений: цикл стихотворений «Италия» («Italia», 1901 год) и др.
В центре творчества М. Конопницкой - сочувственное, порой окрашенное в сентиментальные тона изображение жизни деревенской и городской бедноты. К лучшим образцам польской реалистической прозы принадлежат её рассказы, отличающиеся интенсивным развитием сюжета, драматизмом, разнообразием повествовательных форм (монолог-воспоминание, «репортаж», психологич. портрет и т. п.): сборники «На дороге» («Na drodze», 1893 год), «На Норманском берегу» («Na normandzkim brzegu», 1904 год) и др.
В поэзии социально-критический пафос сочетается с фольклорными мотивами: циклы «В горах» («W górach», 1876-1878 годы), «Картинки» («Obrazki», 1879-1880 годы) и др.
Многие стихи М. Конопникой положены на музыку (в т. ч. З. Носковским) и исполнялись как народные песни.
Эпическая поэма «Пан Бальцер в Бразилии» («Pan Balcer w Brazylii», 1892-1906 годы, полностью издана в 1910 году) - история польской крестьянской эмиграции, рассказанная от лица одного из её участников, кузнеца Бальцера.
Среди других сочинений: литературно-критические статьи, произведения для детей [«О сиротке Марысе и гномах» («O Marysi sierotce i o krasnoludkach», 1895 год) и др.]. Творчество М. Конопницкой пользовалось широкой популярностью в России в начале XX века, когда большинство её произведений было переведено на русский язык.
Сочинения:
Полн. собр. соч. М., 1911–1913. Т. 1–4;
Собр. соч. М., 1959. Т. 1–4;
Nowele; opowiadania, szkice, obrazki. Warsz., 1974–1976. Т. 1–4.