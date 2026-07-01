КОНОПНИЦКАЯ МАРИЯ

КОНОПНИЦКАЯ (Konopnicka) МАРИЯ (Псевдоним Ян Са­ва, Jan Sawa) - польская пи­са­тель­ни­ца.

Из се­мьи юри­ста.

Де­бю­ти­ро­ва­ла как по­эт в 1870 году.

С 1878 года жи­ла в Вар­ша­ве ; мно­го пу­те­ше­ст­во­ва­ла по стра­нам Западной Ев­ро­пы, от­ра­зив впе­чат­ле­ния от по­ез­док в ря­де про­из­ве­де­ний: цикл сти­хо­тво­ре­ний «Ита­лия» («Italia», 1901 год) и др.

В цен­тре твор­че­ст­ва М. Конопницкой - со­чув­ст­вен­ное, по­рой ок­ра­шен­ное в сен­ти­мен­таль­ные то­на изо­бра­же­ние жиз­ни де­ре­вен­ской и городской бед­но­ты. К луч­шим об­раз­цам польской реа­ли­стической про­зы при­над­ле­жат её рас­ска­зы, от­ли­чаю­щие­ся ин­тен­сив­ным раз­ви­ти­ем сю­же­та, дра­ма­тиз­мом, раз­но­об­ра­зи­ем по­ве­ст­во­ва­тель­ных форм (мо­но­лог-вос­по­ми­на­ние, «ре­пор­таж», пси­хо­ло­гич. порт­рет и т. п.): сборники «На до­ро­ге» («Na drodze», 1893 год), «На Нор­ман­ском бе­ре­гу» («Na nor­mand­zkim brzegu», 1904 год) и др.

В по­эзии со­ци­аль­но-кри­тический па­фос со­че­та­ет­ся с фольк­лор­ны­ми мо­ти­ва­ми: цик­лы «В го­рах» («W górach», 1876-1878 годы), «Кар­тин­ки» («Obrazki», 1879-1880 годы) и др.

Многие сти­хи М. Конопникой по­ло­же­ны на му­зы­ку (в т. ч. З. Нос­ков­ским) и ис­пол­ня­лись как народные пес­ни.

Эпическая по­эма «Пан Баль­цер в Бра­зи­лии» («Pan Balcer w Brazylii», 1892-1906 годы, пол­но­стью издана в 1910 году) - ис­то­рия польской кре­сть­ян­ской эмиг­ра­ции, рас­ска­зан­ная от ли­ца од­но­го из её уча­ст­ни­ков, куз­не­ца Баль­це­ра.

Сре­ди других со­чи­не­ний: литературно-кри­тические ста­тьи, про­из­ве­де­ния для де­тей [«О си­рот­ке Ма­ры­се и гно­мах» («O Marysi sierotce i o krasnoludkach», 1895 год) и др.]. Твор­че­ст­во М. Конопницкой поль­зо­ва­лось ши­ро­кой по­пу­ляр­но­стью в Рос­сии в начале XX века, ко­гда боль­шин­ст­во её про­из­ве­де­ний бы­ло пе­ре­ве­де­но на русский язык.

Сочинения:

Полн. собр. соч. М., 1911–1913. Т. 1–4;

Собр. соч. М., 1959. Т. 1–4;

Nowele; opo­wia­da­nia, szkice, obrazki. Warsz., 1974–1976. Т. 1–4.