КОНОЭ ФУМИМАРО
КОНОЭ ФУМИМАРО - принц, японский государственный деятель, наследственный пэр (1916 год).
Окончил Киотский университет (1917 год).
В 1933-1937 годы председатель Палаты пэров, в 1939-1940 годы председатель Тайного совета, в 1937-1939, 1940-1941 годы премьер-министр.
Лидер движения за авторитарную перестройку Японии через самоликвидацию партий, профсоюзов, обществ. организаций и их слияние в единую «новую политическую структуру».
После роспуска партий в 1940 году президент Ассоциации помощи трону.
В июле 1937 году правительство Коноэ Фумимаро начало войну в целях захвата всего Китая, в 1938 году провозгласило политику агрессии Японии в Азии и организовало вооруженного нападение на СССР в районе оз. Хасан. В 1940 году им был заключён агрессивный пакт с Германией и Италией (см. Пакт трёх держав 1940 года).
В августе - октябре 1945 года вице-премьер японского правительства; выступил с предложением реформы конституции. Включён Междунар. трибуналом для Дальнего Востока в список военных преступников.
Покончил жизнь самоубийством.
Сочинения:
Сэйданроку. Токио, 1936;
Хэйва-э-но дорёку. Токио, 1946;
Усинаварэси сэйдзи. Токио, 1946;
Никки. Токио, 1968.