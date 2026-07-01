КОНОЭ ФУМИМАРО

КОНОЭ ФУМИМАРО - принц, японский государственный дея­тель, на­след­ст­вен­ный пэр (1916 год).

Окон­чил Ки­от­ский университет (1917 год).

В 1933-1937 годы председатель Па­ла­ты пэ­ров, в 1939-1940 годы председатель Тай­но­го со­ве­та, в 1937-1939, 1940-1941 годы пре­мь­ер-министр.

Ли­дер дви­же­ния за ав­то­ри­тар­ную пе­ре­строй­ку Япо­нии че­рез са­мо­ли­к­ви­да­цию пар­тий, проф­сою­зов, об­ществ. ор­га­ни­за­ций и их слия­ние в еди­ную «но­вую по­ли­тическую струк­ту­ру».

По­сле рос­пус­ка пар­тий в 1940 году пре­зи­дент Ас­со­циа­ции по­мо­щи тро­ну.

В ию­ле 1937 году пра­ви­тель­ст­во Коноэ Фумимаро на­ча­ло вой­ну в це­лях за­хва­та все­го Ки­тая , в 1938 году про­воз­гла­си­ло по­ли­ти­ку аг­рес­сии Япо­нии в Азии и ор­га­ни­зо­ва­ло воо­руженного на­па­де­ние на СССР в рай­оне оз. Ха­сан. В 1940 году им был за­клю­чён аг­рес­сив­ный пакт с Гер­ма­ни­ей и Ита­ли­ей (см. Пакт трёх дер­жав 1940 года).

В августе - октябре 1945 года ви­це-пре­мьер японского пра­ви­тель­ст­ва; вы­сту­пил с пред­ло­же­ни­ем ре­фор­мы кон­сти­ту­ции. Вклю­чён Ме­ж­ду­нар. три­бу­на­лом для Даль­не­го Вос­то­ка в спи­сок во­енных пре­ступ­ни­ков.

По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом.

Сочинения:

Сэй­дан­ро­ку. То­кио, 1936;

Хэй­ва-э-но до­рё­ку. То­кио, 1946;

Уси­на­ва­рэ­си сэйд­зи. То­кио, 1946;

Ник­ки. То­кио, 1968.