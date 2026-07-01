КОННО-ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА

КОННО-ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - рель­со­вый путь, по ко­то­ро­му ва­го­ны пе­ре­дви­га­лись при по­мо­щи кон­ной тя­ги; один из основных ви­дов об­щественного тран­спор­та во второй половине XIX - начале XX веков.

Конно-железная дорога бы­ли ме­ж­ду­го­род­ни­ми, при­го­род­ны­ми и го­род­ски­ми, а так­же про­мыш­лен­ны­ми. В Рос­сии городской ли­нии Конно-железной дороги на­зы­ва­ли так­же «кон­ным трам­ва­ем», «кон­кой», «го­род­ским трам­ва­ем на кон­ной тя­ге».

Конно-железные дороги долж­ны бы­ли про­кла­ды­вать­ся на рав­ни­нах и в низ­мен­ных ме­ст­но­стях, по­сколь­ку лю­бой подъ­ём тре­бо­вал по­строй­ки боль­шо­го чис­ла плав­ных кри­вых, при­пря­га­ния до­пол­нительных ло­ша­дей. Путь был ча­ще все­го од­но­ко­лей­ный с разъ­ез­да­ми, ре­же - двух­ко­лей­ный. Ва­го­ны Конно-железной дороги име­ли не­боль­шую мас­су, раз­де­ля­лись на гру­зо­вые и пас­са­жир­ские (зим­ние за­кры­тые, лет­ние от­кры­тые, двух­этаж­ные за­кры­тые, а так­же ва­го­ны с им­пе­риа­лом - от­кры­той пло­щад­кой на 2-м эта­же). Ско­рость дви­же­ния ва­го­нов Конно-железной дороги со­став­ля­ла от 4-5 до 9-12 км/ч. Для Конно-железной дороги ис­поль­зо­ва­лись осо­бо вы­нос­ли­вые по­ро­ды ло­ша­дей - тя­же­ло­возы, срок их ра­бо­ты со­став­лял 2-3 го­да. На ме­ж­ду­го­род­ней и при­го­род­ной Конно-железной дороге 4-6 ло­ша­дей тя­ну­ли 3-6 ва­го­нов с пас­са­жи­ра­ми и/или с гру­за­ми. Че­рез оп­ре­де­лён­ные рас­стоя­ния (как пра­ви­ло, 15-20 км) на стан­ци­ях ло­ша­дей сме­ня­ли. Го­род­ская кон­ка со­стоя­ла из од­но­го ва­го­на (ре­же двух), ко­то­рый тя­ну­ли 1-2 ло­ша­ди.

Пер­вые Конно-железные дороги со­ору­же­ны для пе­ре­воз­ки гру­зов в Гер­ма­нии (на шах­тах г. Бо­хум, 1787-1794 годы; ме­ж­ду ме­тал­лур­гич. за­во­да­ми в чер­те современного г. Хо­жув в Верх­ней Си­ле­зии, 1802 год), Ве­ли­ко­бри­та­нии , Рос­сии (в Змеи­но­гор­ске на Ал­тае от пла­виль­но­го за­во­да до руд­ни­ка, 1806-1809 годы), США (Фи­ла­дель­фия, 1809 год) и др. Из них пер­вой Конно-желеной дороги об­ще­го поль­зо­ва­ния ста­ла до­ро­га Крой­дон Уонд­су­орт (к югу от Лон­до­на, 1803 год); пер­вой пас­са­жир­ской Конно-железной дороги (с 1807 года) - до­ро­га Су­он­си - Ойстер­ма­ут (на юге Уэль­са, 1806 год). Наи­бо­лее про­тя­жён­ная ме­ж­ду­го­род­няя Конно-железная дорога (197 км) в Ев­ро­пе бы­ла со­ору­же­на для гру­зо­вых пе­ре­во­зок в Австрийской им­пе­рии ме­ж­ду го­ро­да­ми Буд­вайс (ны­не Чес­ке-Бу­деё­ви­це, Че­хия), Линц и Гмун­ден (1827-1836 годы; с 1836 года ис­поль­зо­ва­лась и для пас­са­жир­ских пе­ре­во­зок). Поч­ти все ме­ж­ду­го­род­ние Конно-железные дороги за­кры­лись в свя­зи с мас­совым рас­про­стра­не­ни­ем па­ро­вой тя­ги в 1850-1870-е годы.

Пер­вые го­род­ские пас­са­жир­ские Конно-железные дороги поя­ви­лись в США - в Нью-Йор­ке (на о. Ман­хэт­тен в 1832 году и в Брук­ли­не в 1853 году) и Но­вом Ор­леа­не (1835 год). За­тем Конно-железные дороги бы­ли со­ору­же­ны поч­ти во всех го­ро­дах США. В Ев­ро­пе пер­вые пас­са­жир­ские Конно-железные дороги бы­ли со­ору­же­ны в Па­ри­же (1854 год), Бир­кен­хе­де (1860 год), Лон­до­не (1861 год), Же­не­ве (1862 год), Ко­пен­га­ге­не (1863 год), ме­ж­ду Гаа­гой и Схе­ве­нин­ге­ном (1864 год), в Бер­ли­не и Ве­не (обе 1865 год), Бу­да­пеш­те, Гам­бур­ге, ме­ж­ду Гаа­гой и Дел­фтом (все 1866 год), в Брюс­се­ле, Брно и Ли­вер­пу­ле (все 1869 год). В Аф­ри­ке пер­вые Конно-железные дороги от­кры­ты в Алек­сан­д­рии (1860 год) и Кейп­тау­не (1863 год), в Азии - в Джа­кар­те и Стам­бу­ле (обе 1869 год), в Латинской Аме­ри­ке - в Ме­хи­ко (1857 год), Сан­ть­я­го-де-Чи­ли (1858 год), Га­ва­не и Рио-де-Жа­ней­ро (обе 1859 год), Сал­ва­до­ре и Каль­яо (обе 1860 год). В Ка­на­де пер­вая Конно-железная дорога со­ору­же­на в То­рон­то (1861 год), в Ав­ст­ра­лии - в Сид­нее (1861 год), в Но­вой Зе­лан­дии - в Нель­со­не (1862 год).

Про­тя­жён­ность се­ти го­род­ских Конно-железных дорог в 1885 году в США пре­вы­ша­ла 5 тыс. км (в т. ч. в Нью-Йор­ке 800 км), в Южной Аме­ри­ке - 1,5 тыс. км (б. ч. при­хо­ди­лась на г. Бу­энос-Ай­рес), в Ве­ли­ко­бри­та­нии со­став­ля­ла 1210 км, в Ита­лии - 1000 км, в Гер­ма­нии - 900 км, во Фран­ции - 640 км (в т. ч. 250 км в Па­ри­же), в Ни­дер­лан­дах - 625 км, в Российской им­пе­рии - 550 км. В Ита­лии и Ни­дер­лан­дах Конно-железные дороги строи­лись в пер­вую оче­редь для пе­ре­воз­ки гру­зов. По­яв­ле­ние и рас­про­стра­не­ние элек­трической тя­ги при­ве­ло к ли­к­ви­да­ции городских ли­ний Конно-железной дороги или их элек­три­фи­ка­ции и за­мене ва­го­на Конно-железной дороги трам­ва­ем. Го­род­ские Конно-железные дороги ис­чез­ли в США в 1910-х - начале 1920-х годов, в стра­нах Ев­ро­пы, Латинской Аме­ри­ки и Азии - в 1920-1930-е годы.

В Рос­сии пре­об­ла­да­ли го­род­ские Конно-железные дороги, ме­ж­ду­го­род­ние не по­лу­чи­ли раз­ви­тия. Пер­вые городские конно-железные дороги бы­ли гру­зо­вы­ми, по­строе­ны в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1859-1860 годы, на Ва­силь­ев­ском остро­ве), в при­го­ро­де Ниж­не­го Нов­го­ро­да - Ка­на­ви­не (1864 год), Мо­ск­ве (1870-1880 годы), Кре­мен­чу­ге (1886 годы). Гру­зо­вые конно-железные дороги дей­ст­во­ва­ли на мно­гих промышленных пред­при­яти­ях и шах­тах.

Пер­вые го­род­ские пас­са­жир­ские конно-железые дороги в Российской им­пе­рии поя­ви­лись в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1863 год), Мо­ск­ве (1872 год) и Вар­ша­ве (1881 год). В 1880-1890-е годы они про­ло­же­ны во всех круп­ных го­ро­дах: Ка­за­ни (1875 год), Одес­се (1880 год), Ри­ге (1881 год), Харь­ко­ве (1882 год), Тиф­ли­се (1883 год), Са­ра­то­ве и Рос­то­ве-на-До­ну (обе 1887 год), Ре­ве­ле, Ки­ши­нё­ве и Ту­ле (все 1888 год), Ба­ку (1889 год), На­хи­че­ва­ни-на-До­ну (ны­не в чер­те г. Ро­стов-на-До­ну), Або и Гель­синг­фор­се (все 1890 год), Кие­ве и Во­ро­не­же (обе 1891 год), Бер­ди­че­ве, Ков­но и Мин­ске (все 1892 год), Виль­не (1893 год), Бе­ло­сто­ке и Са­ма­ре (обе 1895 год), Ни­ко­лае­ве (1897 год).

Боль­шин­ст­во го­род­ских конно-железных дорог при­над­ле­жа­ло бельгийской ком­па­ни­ям. В Ниж­нем Нов­го­ро­де, Мо­ги­лё­ве и Пско­ве дей­ст­во­ва­ли конно-железные дороги, по­стро­ен­ные и при­над­ле­жав­шие ор­га­нам городского об­щественного са­мо­управ­ле­ния. В 1890-1910-е годы в дач­ных при­го­ро­дах Санкт-Пе­тер­бур­га (Вы­ри­ца, Ора­ни­ен­ба­ум, По­пов­ка), Одес­сы (Ку­яль­ниц­кий и Хад­жи­бей­ский ли­ма­ны, Лан­же­рон) и Мо­ск­вы (Но­во­ги­рее­во, Ма­ла­хов­ка), а так­же на ку­рор­те Гаг­ры (1903 год), в ря­де боль­ших ста­ниц Ку­ба­ни (Абин­ская, Иль­ская), к ря­ду мо­на­сты­рей (Свя­то-Ус­пен­ско­му Свя­то­гор­ско­му в Ека­те­ри­но­слав­ской губ.; Трои­це-Сер­ги­ев­ской пус­ты­ни, близ Стрель­ны) бы­ли про­ло­же­ны не­боль­шие ли­нии ча­ст­ных Конно-железных дорог. Ча­ст­ная гру­зо-пас­са­жир­ская конно-железная дорога дей­ст­во­ва­ла с 1903 года в Рос­то­ве Яро­слав­ской гу­бер­нии.

Наи­бо­лее про­тя­жён­ную сеть конно-железную дорогу в 1904 году име­ли Мо­ск­ва (96,5 км), Санкт-Пе­тер­бург (96,3 км), Одес­са (50,4 км), Вар­ша­ва (28 км), Ка­зань (26,2 км), Са­ра­тов (21,3 км), Харь­ков (18,7 км), Тиф­лис (17,1 км), Ба­ку (16,2 км). В 1900-е годы во мно­гих го­ро­дах ли­нии Конно-железной дороги бы­ли элек­три­фи­ци­ро­ва­ны.

В XX веке но­вые ли­нии конно-железной дороги бы­ли про­ло­же­ны в го­ро­дах Таш­кент (1901 год), Псков (1909 год), Мо­ги­лёв (1910 год), Не­жин (1915 год), Ир­бит (1926 год), а так­же в ста­ни­це Крым­ская Ку­ба­но-Чер­но­мор­ской обл. (1921 год). Во мно­гих го­ро­дах бывшей Российской им­пе­рии конно-железные дороги пе­ре­ста­ли су­ще­ст­во­вать в пе­ри­од Гражданской вой­ны 1917-1922 годов и сра­зу по­сле неё (главным образом из-за от­сут­ст­вия фу­ра­жа): Санкт-Пе­тер­бур­ге (1917 год), Ниж­нем Нов­го­ро­де, Харь­ко­ве и Эри­ва­ни (все 1918 год), Во­ро­не­же, Ту­ле и Тал­ли­не (все 1919 год), Мо­ги­лё­ве (1920 год), Рос­то­ве и Бер­ди­че­ве (обе 1921 год), Ба­ку (1923 год). В по­дав­ляю­щем боль­шин­ст­ве слу­ча­ев Конно-железные дороги за­ме­ня­лись ли­ния­ми элек­трического трам­вая (в основном в 1917-1923 годы). В то же вре­мя в ря­де го­ро­дов, где в хо­де Гражданской вой­ны пре­кра­ти­лась ра­бо­та элек­тро­стан­ций, дви­же­ние по наи­бо­лее важ­ным ли­ни­ям во­зоб­нов­ля­лось с по­мо­щью кон­ной тя­ги (Ев­па­то­рия, Ни­ко­ла­ев, Одес­са, Харь­ков). По­след­ние ли­нии конно-железной дороги на тер­ри­то­рии бывшей Российской им­пе­рии за­кры­ты в Мин­ске (1928 год), Кау­на­се (1929 год), По­ти (1932 год), ста­ни­це Крым­ской (1933 год) и Ир­би­те (1934 год).

От­дель­ные конно-железные дороги, пре­имущественно на промышленных пред­при­яти­ях и шах­тах, про­су­ще­ст­во­ва­ли в ря­де стран до середины XX века. В на­стоя­щее вре­мя един­ст­вен­ная в ми­ре дей­ст­вую­щая ли­ния конно-железная дорога (дли­на 2,8 км, от­кры­та в 1876 году) со­хра­ни­лась в г. Ду­глас на о. Мэн (Ве­ли­ко­бри­та­ния).

Иллюстрации:

Кон­ка с им­пе­ри­а­ломв Мо­ск­ве. Фо­то. Кон. 19 в. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)