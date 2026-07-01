КОННО-ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА
КОННО-ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА - рельсовый путь, по которому вагоны передвигались при помощи конной тяги; один из основных видов общественного транспорта во второй половине XIX - начале XX веков.
Конно-железная дорога были междугородними, пригородными и городскими, а также промышленными. В России городской линии Конно-железной дороги называли также «конным трамваем», «конкой», «городским трамваем на конной тяге».
Конно-железные дороги должны были прокладываться на равнинах и в низменных местностях, поскольку любой подъём требовал постройки большого числа плавных кривых, припрягания дополнительных лошадей. Путь был чаще всего одноколейный с разъездами, реже - двухколейный. Вагоны Конно-железной дороги имели небольшую массу, разделялись на грузовые и пассажирские (зимние закрытые, летние открытые, двухэтажные закрытые, а также вагоны с империалом - открытой площадкой на 2-м этаже). Скорость движения вагонов Конно-железной дороги составляла от 4-5 до 9-12 км/ч. Для Конно-железной дороги использовались особо выносливые породы лошадей - тяжеловозы, срок их работы составлял 2-3 года. На междугородней и пригородной Конно-железной дороге 4-6 лошадей тянули 3-6 вагонов с пассажирами и/или с грузами. Через определённые расстояния (как правило, 15-20 км) на станциях лошадей сменяли. Городская конка состояла из одного вагона (реже двух), который тянули 1-2 лошади.
Первые Конно-железные дороги сооружены для перевозки грузов в Германии (на шахтах г. Бохум, 1787-1794 годы; между металлургич. заводами в черте современного г. Хожув в Верхней Силезии, 1802 год), Великобритании, России (в Змеиногорске на Алтае от плавильного завода до рудника, 1806-1809 годы), США (Филадельфия, 1809 год) и др. Из них первой Конно-желеной дороги общего пользования стала дорога Кройдон Уондсуорт (к югу от Лондона, 1803 год); первой пассажирской Конно-железной дороги (с 1807 года) - дорога Суонси - Ойстермаут (на юге Уэльса, 1806 год). Наиболее протяжённая междугородняя Конно-железная дорога (197 км) в Европе была сооружена для грузовых перевозок в Австрийской империи между городами Будвайс (ныне Ческе-Будеёвице, Чехия), Линц и Гмунден (1827-1836 годы; с 1836 года использовалась и для пассажирских перевозок). Почти все междугородние Конно-железные дороги закрылись в связи с массовым распространением паровой тяги в 1850-1870-е годы.
Первые городские пассажирские Конно-железные дороги появились в США - в Нью-Йорке (на о. Манхэттен в 1832 году и в Бруклине в 1853 году) и Новом Орлеане (1835 год). Затем Конно-железные дороги были сооружены почти во всех городах США. В Европе первые пассажирские Конно-железные дороги были сооружены в Париже (1854 год), Биркенхеде (1860 год), Лондоне (1861 год), Женеве (1862 год), Копенгагене (1863 год), между Гаагой и Схевенингеном (1864 год), в Берлине и Вене (обе 1865 год), Будапеште, Гамбурге, между Гаагой и Делфтом (все 1866 год), в Брюсселе, Брно и Ливерпуле (все 1869 год). В Африке первые Конно-железные дороги открыты в Александрии (1860 год) и Кейптауне (1863 год), в Азии - в Джакарте и Стамбуле (обе 1869 год), в Латинской Америке - в Мехико (1857 год), Сантьяго-де-Чили (1858 год), Гаване и Рио-де-Жанейро (обе 1859 год), Салвадоре и Кальяо (обе 1860 год). В Канаде первая Конно-железная дорога сооружена в Торонто (1861 год), в Австралии - в Сиднее (1861 год), в Новой Зеландии - в Нельсоне (1862 год).
Протяжённость сети городских Конно-железных дорог в 1885 году в США превышала 5 тыс. км (в т. ч. в Нью-Йорке 800 км), в Южной Америке - 1,5 тыс. км (б. ч. приходилась на г. Буэнос-Айрес), в Великобритании составляла 1210 км, в Италии - 1000 км, в Германии - 900 км, во Франции - 640 км (в т. ч. 250 км в Париже), в Нидерландах - 625 км, в Российской империи - 550 км. В Италии и Нидерландах Конно-железные дороги строились в первую очередь для перевозки грузов. Появление и распространение электрической тяги привело к ликвидации городских линий Конно-железной дороги или их электрификации и замене вагона Конно-железной дороги трамваем. Городские Конно-железные дороги исчезли в США в 1910-х - начале 1920-х годов, в странах Европы, Латинской Америки и Азии - в 1920-1930-е годы.
В России преобладали городские Конно-железные дороги, междугородние не получили развития. Первые городские конно-железные дороги были грузовыми, построены в Санкт-Петербурге (1859-1860 годы, на Васильевском острове), в пригороде Нижнего Новгорода - Канавине (1864 год), Москве (1870-1880 годы), Кременчуге (1886 годы). Грузовые конно-железные дороги действовали на многих промышленных предприятиях и шахтах.
Первые городские пассажирские конно-железые дороги в Российской империи появились в Санкт-Петербурге (1863 год), Москве (1872 год) и Варшаве (1881 год). В 1880-1890-е годы они проложены во всех крупных городах: Казани (1875 год), Одессе (1880 год), Риге (1881 год), Харькове (1882 год), Тифлисе (1883 год), Саратове и Ростове-на-Дону (обе 1887 год), Ревеле, Кишинёве и Туле (все 1888 год), Баку (1889 год), Нахичевани-на-Дону (ныне в черте г. Ростов-на-Дону), Або и Гельсингфорсе (все 1890 год), Киеве и Воронеже (обе 1891 год), Бердичеве, Ковно и Минске (все 1892 год), Вильне (1893 год), Белостоке и Самаре (обе 1895 год), Николаеве (1897 год).
Большинство городских конно-железных дорог принадлежало бельгийской компаниям. В Нижнем Новгороде, Могилёве и Пскове действовали конно-железные дороги, построенные и принадлежавшие органам городского общественного самоуправления. В 1890-1910-е годы в дачных пригородах Санкт-Петербурга (Вырица, Ораниенбаум, Поповка), Одессы (Куяльницкий и Хаджибейский лиманы, Ланжерон) и Москвы (Новогиреево, Малаховка), а также на курорте Гагры (1903 год), в ряде больших станиц Кубани (Абинская, Ильская), к ряду монастырей (Свято-Успенскому Святогорскому в Екатеринославской губ.; Троице-Сергиевской пустыни, близ Стрельны) были проложены небольшие линии частных Конно-железных дорог. Частная грузо-пассажирская конно-железная дорога действовала с 1903 года в Ростове Ярославской губернии.
Наиболее протяжённую сеть конно-железную дорогу в 1904 году имели Москва (96,5 км), Санкт-Петербург (96,3 км), Одесса (50,4 км), Варшава (28 км), Казань (26,2 км), Саратов (21,3 км), Харьков (18,7 км), Тифлис (17,1 км), Баку (16,2 км). В 1900-е годы во многих городах линии Конно-железной дороги были электрифицированы.
В XX веке новые линии конно-железной дороги были проложены в городах Ташкент (1901 год), Псков (1909 год), Могилёв (1910 год), Нежин (1915 год), Ирбит (1926 год), а также в станице Крымская Кубано-Черноморской обл. (1921 год). Во многих городах бывшей Российской империи конно-железные дороги перестали существовать в период Гражданской войны 1917-1922 годов и сразу после неё (главным образом из-за отсутствия фуража): Санкт-Петербурге (1917 год), Нижнем Новгороде, Харькове и Эривани (все 1918 год), Воронеже, Туле и Таллине (все 1919 год), Могилёве (1920 год), Ростове и Бердичеве (обе 1921 год), Баку (1923 год). В подавляющем большинстве случаев Конно-железные дороги заменялись линиями электрического трамвая (в основном в 1917-1923 годы). В то же время в ряде городов, где в ходе Гражданской войны прекратилась работа электростанций, движение по наиболее важным линиям возобновлялось с помощью конной тяги (Евпатория, Николаев, Одесса, Харьков). Последние линии конно-железной дороги на территории бывшей Российской империи закрыты в Минске (1928 год), Каунасе (1929 год), Поти (1932 год), станице Крымской (1933 год) и Ирбите (1934 год).
Отдельные конно-железные дороги, преимущественно на промышленных предприятиях и шахтах, просуществовали в ряде стран до середины XX века. В настоящее время единственная в мире действующая линия конно-железная дорога (длина 2,8 км, открыта в 1876 году) сохранилась в г. Дуглас на о. Мэн (Великобритания).
Иллюстрации:
Конка с империаломв Москве. Фото. Кон. 19 в. Архив БРЭ.