КОННЕРИ ШОН

КОННЕРИ (Connery) ШОН (настоящее имя То­мас) - британский и американский ак­тёр.

Де­бю­ти­ро­вал на те­ат­раль­ной сце­не в 1951 году, ра­бо­тал на те­ле­ви­де­нии (Би-Би-Си).

В ки­но с середины 1950-х годов. Из­вест­ность при­нес­ли ро­ли в се­ми филь­мах из се­рии лент о Джейм­се Бон­де (1962-1971, 1983 годы), в т. ч. «Док­тор Но», «Из Рос­сии с лю­бо­вью», «Ни­ко­гда не го­во­ри ни­ко­гда».

Как дра­ма­тический ак­тёр рас­крыл­ся в филь­мах С. Лю­ме­та («Холм», «Маг­нит­ные лен­ты Ан­дер­со­на», «Убий­ст­во в Вос­точ­ном экс­прес­се»; «Се­мей­ный биз­нес», в отечеком про­ка­те - «Се­мей­ное де­ло»), А. Хич­ко­ка («Мар­ни»). Снял­ся в советско-итальянском филь­ме «Крас­ная па­лат­ка» (реж. М.К. Ка­ла­то­зов).

Сре­ди других филь­мов: «Зар­дос», «Че­ло­век, ко­то­рый хо­тел быть ко­ро­лём», «Ро­бин и Мэ­ри­ан» (в отечественном про­ка­те - «Воз­вра­ще­ние Ро­бин Гу­да»), «На один мост даль­ше», «Пять дней ле­том», «Имя ро­зы», «Не­при­ка­сае­мые» (премия «Ос­кар», 1987 год), «Охо­та за "Крас­ным Ок­тяб­рём"», «Рус­ский дом», «Ска­ла», «За­пад­ня».

Вы­сту­пал так­же как про­дю­сер.

Премия Мкф в Ве­не­ции за дос­ти­же­ния в ки­не­ма­то­гра­фе (1998 год), пр. Мкф в Кар­ло­ви-Ва­ри за вклад в ки­но­ис­кус­ст­во (2002 год). На­гра­ж­дён ор­де­ном По­чёт­но­го ле­гио­на (1991 год). Во­зве­дён в ры­цар­ское до­сто­ин­ст­во (2000 год).

Иллюстрации:

Ш. Кон­не­ри в филь­ме «Док­тор Но». 1962. Архив БРЭ.