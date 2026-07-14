КОННЕРИ ШОН
КОННЕРИ (Connery) ШОН (настоящее имя Томас) - британский и американский актёр.
Дебютировал на театральной сцене в 1951 году, работал на телевидении (Би-Би-Си).
В кино с середины 1950-х годов. Известность принесли роли в семи фильмах из серии лент о Джеймсе Бонде (1962-1971, 1983 годы), в т. ч. «Доктор Но», «Из России с любовью», «Никогда не говори никогда».
Как драматический актёр раскрылся в фильмах С. Люмета («Холм», «Магнитные ленты Андерсона», «Убийство в Восточном экспрессе»; «Семейный бизнес», в отечеком прокате - «Семейное дело»), А. Хичкока («Марни»). Снялся в советско-итальянском фильме «Красная палатка» (реж. М.К. Калатозов).
Среди других фильмов: «Зардос», «Человек, который хотел быть королём», «Робин и Мэриан» (в отечественном прокате - «Возвращение Робин Гуда»), «На один мост дальше», «Пять дней летом», «Имя розы», «Неприкасаемые» (премия «Оскар», 1987 год), «Охота за "Красным Октябрём"», «Русский дом», «Скала», «Западня».
Выступал также как продюсер.
Премия Мкф в Венеции за достижения в кинематографе (1998 год), пр. Мкф в Карлови-Вари за вклад в киноискусство (2002 год). Награждён орденом Почётного легиона (1991 год). Возведён в рыцарское достоинство (2000 год).
Иллюстрации:
Ш. Коннери в фильме «Доктор Но». 1962. Архив БРЭ.