КОНКУБИНАТ

В Римском государстве брак и семья имели большое значение для жителей. Положение мужчины и женщины четко нормировалось.

Виды браков в Риме

Согласно римскому законодательству выделяются:

1. римский брак – законный союз мужчины и женщины, оформленный согласно правилам;

2. конкубинат.

Римский брак делился на:

- брак с мужней властью – жена находилась под властью супруга; не имела никакого имущества, но могла наследовать после смерти мужа наравне со своими детьми;

- брак без мужней власти – жена после замужества оставалась подвластной прежнему домовладыке (отцу, старшему мужчине в патриархальной семье) или была самостоятельной; владела своим имуществом; но получала наследство от мужа в последнюю очередь.

Конкубинат

Это особая форма сожительства мужчины и женщины, которую разрешал римский закон. К. действовал наряду с легальным римским браком, однако таковым не являлся. Причина – несоблюдение условий брачного союза. Для к. было характерно:

- несоблюдение четких формальностей, которые обязательно присутствовали при заключении легального брака;

- это союз между римлянином и женщиной любого положения (официальный брак могли заключить, как правило, только граждане Рима);

- существование параллельно законному браку;

- женщина не попадала под безраздельную власть супруга;

- женщина не имела социального статуса мужа;

- родившиеся дети не находились под властью отца, следовательно, не имели никаких прав.

Согласно римским законам граждане Рима могли вступить в законный брак и иметь власть над родившимися у них детьми только в случае, если были женаты на гражданках Рима, латинянках и иностранках. Условие – женщина должна быть лицом, которое признавалось способным к вступлению в римское супружество со всеми юридическими последствиями.

К. закреплял право детей наследовать имущество отца (необходимо его признание этих детей). В этом случае они становились римскими гражданами и находились под властью отца (подчинялись воле отца – домовладыки).

Во времена республики семья была моногамной. Однако мужчина мог наряду с официальной женой состоять в к. с другой, но это правило не распространялось на женщину.

К. – это фактически форма гражданского брака при условии невозможности заключения официального брака. Это касалось ситуаций, когда мужчина уже был женат, когда женщина по положению располагалась внизу социальной лестницы, когда мужчина был по должности магистратом, а женщина – из его провинции и т.д.

В отдельных случаях допускалось заключение к. между римлянином и самостоятельной женщиной (совершала символическую продажу себя в собственность другого мужчины, отпускалась им по соглашению на свободу). Дети от к. могли наследовать имущество отца только в случае их официального усыновления отцом, но в этом случае отец имел власть над сыновьями.