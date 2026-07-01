КОНГРЕСС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОФСОЮЗОВ
КОНГРЕСС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОФСОЮЗОВ (КПП; Congress of Industrial Organizations) - профсоюзная организация США, построенная по производственному принципу.
КПП основан 10 ноября 1935 года частью профсоюзов, входивших в Американскую федерацию труда (АФТ), недовольных политикой руководства АФТ.
В 1936 году эти профсоюзные организации были исключены из АФТ, до 1938 года объединялись в Комитет производственных профсоюзов. В ноябре 1938 года комитет был преобразован в постоянный профцентр - КПП, в который входило около 4 млн. человек.
Ведущую роль в создании КПП играли левые профсоюзы, в которых значительным влиянием пользовалась Коммунистическая партия США (КП США). В 1930-х - начале 1940-х годоы КПП активно поддерживал экономическую политику президента Ф.Д. Рузвельта.
Во время Второй мировой войны роль КПП значительно возросла. После 1945 года, в условиях преследований левых сил и внутрипартийного кризиса в КП США, влияние коммунистов в руководстве КПП снизилось.
В 1949 году КПП вышел из Всемирной федерации профсоюзов, в которую входил с 1945 года; 11 профсоюзов, объединявших около 1 млн. человек, были исключены из КПП.
К середине 1950-х годов позиции руководства КПП и АФТ сблизились. В декабре 1955 года на объединительном съезде КПП и АФТ было создано профсоюзное объединение Американская федерация труда - Конгресс производственных профсоюзов.