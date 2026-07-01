КОНГРЕСС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОФСОЮЗОВ

КОНГРЕСС ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОФСОЮЗОВ (КПП; Congress of Industrial Organizations) - проф­со­юз­ная ор­га­ни­за­ция США , по­стро­ен­ная по про­изводственному прин­ци­пу.

КПП ос­но­ван 10 ноября 1935 года ча­стью проф­сою­зов, вхо­див­ших в Аме­ри­кан­скую фе­де­ра­цию тру­да (АФТ), не­до­воль­ных по­ли­ти­кой ру­ко­во­дства АФТ.

В 1936 году эти проф­со­юз­ные ор­га­ни­за­ции бы­ли ис­клю­че­ны из АФТ, до 1938 года объ­еди­ня­лись в Комитет про­из­водственных проф­сою­зов. В но­ябре 1938 года комитет был пре­об­ра­зо­ван в по­сто­ян­ный проф­центр - КПП, в ко­то­рый вхо­ди­ло около 4 млн. человек.

Ве­ду­щую роль в соз­да­нии КПП иг­ра­ли ле­вые проф­сою­зы, в ко­то­рых зна­чительным влия­нием поль­зо­ва­лась Ком­му­ни­сти­че­ская пар­тия США (КП США). В 1930-х - начале 1940-х годоы КПП ак­тив­но под­дер­жи­вал эко­но­мическую по­ли­ти­ку пре­зи­ден­та Ф.Д. Ру­з­вель­та.

Во вре­мя Второй ми­ро­вой вой­ны роль КПП зна­чи­тель­но воз­рос­ла. По­сле 1945 года, в ус­ло­ви­ях пре­сле­до­ва­ний ле­вых сил и внут­ри­пар­тий­но­го кри­зи­са в КП США, влия­ние ком­му­ни­стов в ру­ко­во­д­стве КПП сни­зи­лось.

В 1949 году КПП вы­шел из Все­мир­ной фе­де­ра­ции проф­со­ю­зов, в ко­то­рую вхо­дил с 1945 года; 11 проф­сою­зов, объ­е­ди­няв­ших около 1 млн. человек, бы­ли ис­клю­че­ны из КПП.

К середине 1950-х годов по­зи­ции ру­ко­во­дства КПП и АФТ сбли­зи­лись. В декабре 1955 года на объ­е­ди­нительном съез­де КПП и АФТ бы­ло соз­да­но проф­со­юз­ное объ­е­ди­не­ние Аме­ри­кан­ская фе­де­ра­ция тру­да - Кон­гресс про­из­вод­ст­вен­ных проф­сою­зов.

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