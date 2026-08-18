КОНФУЦИАНСТВО
КОНФУЦИАНСТВО - ревнейшая философская система и одно из трёх главных этико-религиозных учений Дальнего Востока.
Возникло в Китае на рубеже VI-V веков до н. э.
В оригинальном наименовании конфуцианство (жу) отсутствует указание на имя создателя - Конфуция, что соответствует его исходной установке - «передавать, а не создавать, верить древности и любить её». Своё качественно новое этико-филосовское учение Конфуций подчёркнуто идентифицировал с наследием «святомудрых» (шэн) правителей полумифической древности, выраженным главным образом в историко-дидактических и художественных произведениях, старейшие и авторитетнейшие из которых - каноны «Шу цзин» и «Ши цзин». Эта изначальная ориентация сделала опирающуюся на исторический прецедент нормативность и сообразуемую с канонами беллетризированность фундаментальными характеристиками всего конфуцианства.
Хранителями древней мудрости в эпоху Чжоу (XII/XI-III века до н. э.) были отставленные от кормила власти учёные-интеллектуалы, специализировавшиеся в «культурной/знаковой» (вэнь) деятельности, т. е. хранении и воспроизводстве письменных памятников и протонаучных штудиях, в основном астрономо-астрологических (понятие «вэнь» охватывает и письменность, и астрономо-метеорологич. явления). Они жили главным образом в районе царства Лу, родины Конфуция (ныне пров. Шаньдун), и, возможно, являлись потомками правившей или жреческой верхушки государства Инь (Шан), покорённого в XII-XI веках до н. э. племенным союзом Чжоу, который находился на более низком уровне культурного развития. Видимо, их социальное падение отразилось в этимологии термина «жу», изначально имевшего значение «слабый». Конфуций счёл эту социальную слабость несовместимой с их культурно-интеллектуальной силой и выдвинул идеал гос. устройства, в котором при наличии сакрально вознесённого, но практически почти бездействующего правителя реальная власть принадлежит учёным-жу, соединяющим в себе свойства философов, литераторов, учёных и чиновников. С самого своего зарождения конфуцианство отличалось осознанной социально-этической направленностью и стремлением к слиянию с государственным аппаратом.
Этому стремлению соответствовало теоретическое истолкование государственной и божественной («небесной») власти в семейно-родственных категориях: «государство - одна семья», государь - Сын Неба и одновременно «отец и мать народа». Государство отождествлялось с обществом, социальные связи - с межличностными, основа которых усматривалась в семейной структуре. Последняя же выводилась из отношений между отцом и сыном. С точки зрения конфуцианства отец считался «Небом» (тянь) в той же мере, в какой Небо - отцом. Поэтому «сыновняя почтительность» (сяо) в специально посвящённом ей каноне «Сяо цзин» была возведена в ранг «корня благодати/добродетели (дэ)».
Развиваясь в виде своего рода социально-этической антропологии, конфуцианство сосредоточило внимание на человеке, проблемах его врождённой природы и благоприобретаемых качеств, положения в мире и обществе, способностей к знанию и действию и т. п. Воздерживаясь от собственных суждений о сверхъестественном, Конфуций формально одобрил традиционную веру в безличное «судьбоносное» Небо и в духов предков, выступающих в качестве посредников между Небом и людьми, что в дальнейшем во многом обусловило обретение конфуцианством социальных функций религии. Вместе с тем всю относящуюся к сфере Неба сакральную и космологич. проблематику Конфуций рассматривал с точки зрения значимости для человека и общества.
Фокусом своего учения он сделал анализ взаимодействия «внутренних» импульсов человеческой натуры, в идеале охватываемых понятием «гуманности» (жэнь), и «внешних» социализирующих факторов, в идеале охватываемых понятием этико-ритуальной «благопристойности» (ли). Нормативный тип человека - «благородный муж» (цзюнь цзы), познавший небесное «предопределение» (мин), «гуманный», сочетающий в себе идеальные духовно-моральные качества с правом на высокий социальный статус. Смысл человеческого существования - утверждение в Поднебесной высшей и всеобщей формы социально-этического порядка - Пути (дао), конкретным воплощением которого в каждом отдельном существе и явлении выступает «благодать/добродетель» (дэ). Иерархизированная гармония всех индивидуальных дэ образует вселенское дао.
После смерти Конфуция его многочисл. ученики и последователи образовали различные направления, которых к III веку до н. э., по свидетельству Хань Фэя, было уже не менее восьми. Они развивали этико-социальные идеи Конфуция («Да сюэ», «Сяо цзин», комментарии к «Чунь цю») и содержащиеся в его учении космологич. представления («Чжун юн», «И цзин», «Си цы чжуань»). Две целостные и противоположные друг другу (впоследствии признанные соответственно ортодоксальной и неортодоксальной) интерпретации конфуцианства в IV-III века до н. э. предложили Мэн-цзы и Сюнь-цзы. Первый выдвинул тезис об изначальной «доброте» человеческой природы (син), которой «гуманность», «должная справедливость» (и), «благопристойность» и «разумность» (чжи) присущи так же, как человеку - четыре конечности. Согласно Сюнь-цзы, человеческая природа изначально зла, т. е. от рождения стремится к выгоде и плотским наслаждениям, поэтому указанные благие качества должны быть привиты ей извне путём постоянного обучения. Мэн-цзы сосредоточился на исследовании морально-психологической, а Сюнь-цзы - социальной стороны человеческого существования. Это расхождение сказалось и в их взглядах на общество: Мэн-цзы сформулировал теорию «гуманного управления» (жэнь чжэн), основанную на приоритете народа над духами и правителем, включая право подданных свергать порочного государя; Сюнь-цзы сравнивал правителя с корнем, а народ - с листьями и считал задачей идеального государя «завоевание» своего народа, сближаясь тем самым с враждебным конфуцианству легизмом.
Во II веке до н. э. Конфуций был признан «некоронованным царём», или «подлинным властелином» (су ван), а его учение обрело статус офиц. идеологии и, победив гл. конкурента в области социально-политические теории - легизм, в то же время интегрировало ряд его кардинальных идей, в частности признало компромиссное сочетание этико-ритуальных норм (ли) и административно-юридических законов (фа). Конфуцианство стало всеобъемлющей системой благодаря Дун Чжуншу, который, использовав соответствующие концепции даосизма и школы иньян цзя, детально разработал онтолого-космологическую доктрину кофуцианства и придал ей некоторые религиозные черты (учение о «духе» и «воле Неба»), необходимые для официальной идеологии централизов. империи.
В эпоху Хань (конец III века до н. э. - начало III века н. э.) было создано «ханьское конфуцианство», основное достижение которого - систематизация идей, рождённых «золотым веком» китайской философии (V-III века до н. э.), и текстолого-комментаторская обработка созданной и ассимилированной конфуцианством классики. Реакцией на проникновение в Китай буддизма в первые века н. э. стал синтез даосизма и конфуцианства в «учении о таинственном/сокровенном» (сюань сюэ). Постепенное нарастание как идейного, так и социального влияния буддизма и даосизма вызвало стремление к восстановлению престижа конфуцианства, что привело к созданию неоконфуцианства, у истоков которого стояли Ван Тун (конец VI - начало VII веков), Хань Юй и Ли Ао (VIII-IX века).
Возникшее в XI веке неоконфуцианство поставило перед собой две главне задачи: восстановление аутентичного конфуцианства и решение с его помощью на основе усовершенствованной нумерологической методологии (сяншучжи сюэ) комплекса проблем, выдвинутых буддизмом и даосизмом. В предельно компактной форме эти задачи первым решил Чжоу Дуньи, идеи которого через столетие получили развёрнутую интерпретацию в творчестве Чжу Си: его учение, поначалу считавшееся неортодоксальным и даже подвергшееся запрету, в XIV веке было официально признано и стало основой понимания конфуцианства в системе государственых экзаменов вплоть до начала XX века. Чжусианская трактовка конфуцианства доминировала в Корее, Японии, Вьетнаме. Основную конкуренцию чжусианству в период правления династии Мин (XIV-XVII века) составила школа Лу Цзююаня - Ван Янмина, идейно господствовавшая в Китае в XVI-XVII веках и также получившая распространение в сопредельных Китаю странах. В борьбе этих школ на новом уровне возродилось исходное для конфуцианства противостояние ориентации на объект или субъект, внешний мир или внутреннюю природу человека как источник постижения «принципов» (ли) всего сущего, в т. ч. и моральных норм.
В XVII-XIX веках оба ведущих учения - Чжу Си и Ван Янмина - подверглись критике со стороны эмпирического направления (пу сюэ - «учение о естестве», или «конкретная философия»), основанного Гу Яньу и возглавленного Дай Чжэнем. Оно сконцентрировалось на опытном исследовании природы и научно-критическом изучении конфуцианской классики, взяв себе за образец текстологию ханьского конфуцианства, благодаря чему получило название «ханьское учение» (хань сюэ).
С конца XIX века развитие конфуцианства в Китае так или иначе связано с попытками ассимиляции западной идей (Кан Ювэй, Лян Цичао) и возвращением от абстрактных проблем сунско-минского неоконфуцианства и цинско-ханьской текстологии к конкретной этико-социальной тематике первоначального конфуцианства.
В певой половине XX века, особенно в противостоянии учений Фэн Юланя и Сюн Шили, сочетающих неоконфуцианские и отчасти буддийские концепции с идеями европейской и индийской философии, сложилась новая, четвёртая (после первоначальной, ханьской и неоконфуцианской) форма конфуцианства - постнеоконфуцианство, представители которого (Моу Цзунсань, Тан Цзюньи, Ду Вэймин и др.) усматривают в этическом универсализме конфуцианства, трактующего любой пласт бытия в моральном аспекте, идеальное сочетание филоской и религиозной мысли.
В Китае конфуцианство было официальной идеологией до 1912 года и духовно доминировало до 1949 года, подобное положение сохраняется на Тайване и в Сингапуре. После идеологического разгрома в 1970-х годах (кампания «критики Линь Бяо и Конфуция») ныне конфуцианство успешно реанимируется и в КНР как носитель ожидающей востребования национальной идеи.