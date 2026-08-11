КОНФЕРЕНЦИЯ ТРЁХ ИНТЕРНАЦИОНАЛОВ 1922

Конференция трёх интернационалов 1922 — международное совещание представителей Коммунистического интернационала (Коминтерна) (Н. И. Бухарин , К. Б. Радек и др.), Интернационала 2-го (Э. Вандервельде и др.) и Интернационала 2½-го (О. Бауэр , Ф. Адлер и др.) состоявшееся 2—5 марта 1922 в Берлине.

Была посвящена перспективе созыва Всемирного рабочего конгресса и другим возможным формам сотрудничества между различными социалистическими организациями. Делегация Коминтерна выдвинула предложение создания «единого рабочего фронта», которое не поддержали представители двух других Интернационалов. Делегаты от Интернационала 2-го и Интернационала 2½-го в свою очередь потребовали от большевиков легализации всех социалистических партий и признания независимости Грузии. По требованию лидеров Интернационала 2-го власти СССР допустили представителей социал-демократии на проходивший в Москве процесс эсеров (см. Социалисты-революционеры ) и отказались от применения смертной казни к подсудимым. В. И. Ленин опубликовал статью «Мы заплатили слишком дорого», в которой критиковал Радека и Бухарина за чрезмерные уступки. В ходе встречи стороны обменивались взаимными упреками, но в итоге все же была принята компромиссная резолюция, предложенная Интернационалом 2½. Она содержала критику в адрес Советской России за лишение политических прав и преследование социалистических партий, но также создавала Организационную комиссию по созыву Всемирного рабочего конгресса. Коминтерн рассчитывал, что социал-демократы организуют кампанию солидарности с Советской Россией во время Генуэзской конференции 1922 , но эти надежды не оправдались. На единственной встрече Организационной комиссии 23 марта 1922 представители Интернационала 2-го и Коминтерна обвинили друг друга в срыве Берлинских соглашений, которые вскоре были аннулированы Коминтерном (хотя и в основном выполнялись в отношении осужденных на процессе эсеров, которые по итогам процесса не были казнены).

Ист.: Международная социалистическая конференция. Стенография, отчет. М., 1922; Ленин В. И. Полное собрание сочинений. Т. 45. М., 1964.

Лит.: Ватлин А. Ю. Коминтерн: идеи, решения, судьбы. М., 2009.