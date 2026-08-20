КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ - высшее государственное учреждение Российской империи, образованное для согласования внешней и внутренней политики накануне и в ходе Семилетней войны 1756-1763 годы
Создана императрицей Елизаветой Петровной в марте 1756 года по инициативе канцлера А.П. Бестужева-Рюмина, когда Конференции по иностранным делам (чрезвычайным совещаниям высших сановников, с 1740-х годов собиравшимся эпизодически для решения важнейших, главным образом внешнеполитических, проблем) был придан характер постоянно действующего органа.
Статус высшего учреждения получила по указу Елизаветы Петровны от 5(16) октября 1756 года. Важнейшие дипломатические и военные вопросы конференция при Высочайшем дворе докладывала императрице, которая выносила по ним резолюции; примерно 1 раз в 3 мес она присутствовала на заседаниях.
В состав Конференции при Высшем дворе в разное время входили А.П. Бестужев-Рюмин, М.П. Бестужев-Рюмин, генерал-прокуроры Н.Ю. Трубецкой и Я.П. Шаховской, генерал-фельдмаршалы С.Ф. Апраксин и А.Б. Бутурлин, генерал-адмирал М.М. Голицын Младший, вице-канцлер М.И. Воронцов, генерал-фельдцейхмейстер П.И. Шувалов, начало Тайной канцелярии А.И. Шувалов, сенаторы Р.И. Воронцов и И.И. Неплюев, а также наследник престола Пётр Фёдорович (будущий император Пётр III).
Конференция разрабатывала планы военных действий против Пруссии, обсуждала отношения с союзниками, контролировала действия главнокомандующего, занималась комплектованием и снабжением армии, представляла кандидатов на должности в государственном аппарате. Приняла решения об установлении контроля над доходами Церкви и о передаче монастырских имений под управление отставных офицеров, об облегчении веса медных монет с целью увеличения казённой прибыли от их чеканки (оба 1757 год), о создании Медного (1758 год) и Артиллерийского (1760 год) банков.
После воцарения Петра III утратила прежнее значение и в соответствии с его указами от 20(31) января 1762 года и 28 января (8 февраля) 1762 году упразднена.
Вместо Конференции при Высшем дворе для обсуждения важнейших вопросов внутренней и внешней политики был образован Императорский совет, унаследовавший её канцелярию и делопроизводство.