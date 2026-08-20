КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПРИ ВЫСОЧАЙШЕМ ДВОРЕ - высшее государственное учреждение Российской империи, образованное для согласования внешней и внутренней политики накануне и в ходе Семилетней войны 1756-1763 годы

Соз­да­на императрицей Ели­за­ве­той Пет­ров­ной в мар­те 1756 года по ини­циа­ти­ве канц­ле­ра А.П. Бес­ту­же­ва-Рю­ми­на, ко­гда Кон­фе­рен­ции по иностранным де­лам (чрез­вы­чай­ным со­ве­ща­ни­ям выс­ших са­нов­ни­ков, с 1740-х годов со­би­рав­шим­ся эпи­зо­ди­че­ски для ре­ше­ния важ­ней­ших, главным образом внеш­не­по­ли­тических, про­блем) был при­дан ха­рак­тер по­сто­ян­но дей­ст­вую­ще­го ор­га­на.

Ста­тус выс­ше­го уч­ре­ж­де­ния по­лу­чи­ла по ука­зу Ели­за­ве­ты Пет­ров­ны от 5(16) октября 1756 года. Важ­ней­шие ди­пло­ма­тические и во­енные во­про­сы конференция при Высочайшем дворе док­ла­ды­ва­ла им­пе­рат­ри­це, ко­то­рая вы­но­си­ла по ним ре­зо­лю­ции; при­мер­но 1 раз в 3 мес она при­сут­ст­во­ва­ла на за­се­да­ни­ях.

В со­став Конференции при Высшем дворе в раз­ное вре­мя вхо­ди­ли А.П. Бес­ту­жев-Рю­мин, М.П. Бес­ту­жев-Рю­мин, генерал-про­ку­ро­ры Н.Ю. Тру­бец­кой и Я.П. Ша­хов­ской, генерал-фельд­мар­ша­лы С.Ф. Ап­рак­син и А.Б. Бу­тур­лин, генерал-ад­ми­рал М.М. Го­ли­цын Млад­ший, ви­це-канц­лер М.И. Во­рон­цов, генерал-фельд­цейх­мей­стер П.И. Шу­ва­лов, начало Тай­ной кан­це­ля­рии А.И. Шу­ва­лов, се­на­то­ры Р.И. Во­рон­цов и И.И. Не­плю­ев, а так­же на­след­ник пре­сто­ла Пётр Фё­до­ро­вич (бу­ду­щий император Пётр III).

Кон­фе­рен­ция раз­ра­ба­ты­ва­ла пла­ны во­енных дей­ст­вий про­тив Прус­сии, об­су­ж­да­ла от­но­ше­ния с со­юз­ни­ка­ми, кон­тро­ли­ро­ва­ла дей­ст­вия глав­но­ко­ман­дую­ще­го, за­ни­ма­лась ком­плек­то­ва­ни­ем и снаб­же­ни­ем ар­мии, пред­став­ля­ла кан­ди­да­тов на долж­но­сти в государственном ап­па­ра­те. При­ня­ла ре­ше­ния об ус­та­нов­ле­нии кон­тро­ля над до­хо­да­ми Церк­ви и о пе­ре­да­че мо­на­стыр­ских име­ний под управ­ле­ние от­став­ных офи­це­ров, об об­лег­че­нии ве­са мед­ных мо­нет с це­лью уве­ли­че­ния ка­зён­ной при­бы­ли от их че­кан­ки (оба 1757 год), о соз­да­нии Мед­но­го (1758 год) и Ар­тил­ле­рий­ско­го (1760 год) бан­ков.

По­сле во­ца­ре­ния Пет­ра III ут­ра­ти­ла пре­ж­нее зна­че­ние и в со­от­вет­ст­вии с его ука­за­ми от 20(31) января 1762 года и 28 января (8 февраля) 1762 году уп­разд­не­на.

Вме­сто Конференции при Высшем дворе для об­су­ж­де­ния важ­ней­ших во­про­сов внут­рен­ней и внеш­ней по­ли­ти­ки был об­ра­зо­ван Им­пе­ра­тор­ский со­вет , унас­ле­до­вав­ший её кан­це­ля­рию и де­ло­про­из­вод­ст­во.

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