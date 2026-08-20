КОНЕВ Иван Степанович

Советский военачальник, один из наиболее выдающихся полководцев 2-й мировой войны.

Родился в крестьянской семье в деревне Лодейно Вятской губернии (ныне Подосиновский район Кировской области). После окончания церковно-приходской школы и Инского училища начал трудиться табельщиком на лесосплавах. В 1916 г. призван в армию, попал в учебную команду, получил звание младшего унтерофицера и был направлен в отдельный артдивизион Юго-Западного фронта. В 1918 г. вступил в Красную Армию и в том же году — в РКП(б). Во время Гражданской войны — комиссар бронепоезда, комиссар бригады, комиссар дивизии. В 1926 г. окончил Курсы усовершенствования высшего начсостава, а в 1934 г.— Военную академию им. М. В. Фрунзе. В 1920-1930-е гг. последовательно командовал стрелковой дивизией, корпусом, 2-й отдельной Краснознаменной Дальневосточной армией. В 1940-1941 гг. — командующий войсками Забайкальского и Северо-Кавказского военных округов. Весной 1941 г. начал формирование 19-й армии, которая перебрасывалась из Северного Кавказа на западную границу, где И. С. Конев и встретил войну в звании генерал-лейтенанта, в должности командующего армией. Не до конца развернутая 19-я армия приняла участие в боях с противником под Витебском. Затем она участвовала в Смоленском сражении, где проявила себя с лучшей стороны. И. С. Коневу было присвоено звание генерал-полковник, в сентябре 1941 г. он был назначен командующим Западным фронтом. 30 сентября-2 октября 1941 г. немецкое командование начало операцию «Тайфун», целью которой был разгром советских войск на московском направлении и захват столицы. Войска И. С. Конева вместе с соединениями Резервного фронта защищали ближайшие подступы к Москве. Однако ни штаб Конева, ни Ставка ВГК не смогли своевременно определить направление главных ударов противника и отразить его наступление. В результате в начале октября 1941 г. несколько армий попали в окружение в районе Вязьмы. Фронт советской обороны рухнул, и возникла непосредственная угроза быстрого прорыва противника к Москве. Спасать положение было поручено Г. К. Жукову, срочно отозванному из Ленинграда и назначенному И. В. Сталиным командующим Западным фронтом с подчинением войск Резервного фронта. И. С. Конев стал сначала заместителем Г. К. Жукова, а вскоре по его рекомендации — командующим соседним Калининским фронтом. На новой должности И. С. Конев руководил войсками как в ходе обороны столицы, так и в период контрнаступления под Москвой. Именно в это время начал складываться полководческий почерк И. С. Конева как специалиста по наступательным действиям, хотя наука побеждать давалась ему совсем непросто. Всю зиму, весну и лето 1942 г. войска Калининского фронта вместе с Западным фронтом безуспешно пытались вытеснить противника с Ржевского выступа. Эти бои носили чрезвычайно кровопролитный характер. После Калининского Конев командовал Северо-Западным фронтом (с марта 1943 г.). С июня 1943 г. он во главе Степного военного округа, который в июле 1943 г. был преобразован в Степной фронт, сыгравший существенную роль как на оборонительном, так и наступательном этапах Курской битвы. Под командованием Конева войска фронта 23 августа 1943 г. в ходе ночного штурма овладели Харьковом. За успешное руководство войсками И.С. Конев получил звание генерал армии (август 1943 г.). После Курской битвы И. С. Конев командовал 2-м Украинским (с октября 1943 г.) и 1-м Украинским фронтами (май 1944 г.-май 1945 г.). Войска под его началом не раз отличались в период наступательных боев: в битве за Днепр, Кировоградской, Корсунь-Шевченковской, УманскоБотошанской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Нижнесилезской, Берлинской и Пражской наступательных операциях. В ходе Корсунь-Шевченковской операции (24 января-17 февраля 1944 г.) войска 2-го и 1-го (командующий — генерал армии Н. Ф. Ватутин) Украинских фронтов, несмотря на весеннюю распутицу, окружили и разгромили крупную группировку противника на Правобережной Украине. За этот успех И. С. Коневу было присвоено звание Маршал Советского Союза. За Львовско-Сандомирскую операцию (13 июля-29 августа 1944 г.), в ходе которой немецко-фашистские войска были изгнаны с Западной Украины и захвачен важный Сандомирский плацдарм на Висле, Конев был удостоен звания Героя Советского Союза. Нижнесилезская операция (8-24 февраля 1945 г.), проводимая силами 1-го Украинского фронта, привела к овладению Нижней Силезией — одним из важных военно-промышленных районов Германии. Некоторые населенные пункты и промышленные объекты захватывались здесь столь стремительно, что немцы не успевали даже останавливать производство. Во время битвы за Берлин (16 апреля 8 мая 1945 г.) соединения 1-го Украинского фронта совместно с войсками 1-го Белорусского (командую-щий — Маршал Советского Союза Г. К. Жуков) и 2-го Белорусского фронтов (командующий — Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский) прорвали оборону, окружили и уничтожили Берлинскую группировку противника, взяв в плен ок. 480 тыс. человек. 25 апреля 1945 г. войска И. С. Конева первыми встретились на Эльбе с войсками союзников (частями 1-й американской армии). В период Пражской операции (6-11 мая 1945 г.) танкисты И. С. Конева на рассвете 9 мая ворвались в Прагу и окончательно освободили столицу Чехословакии. За выдающийся вклад в окончательный разгром противника И. С. Конев в 1945 г. был вторично удостоен звания Героя Советского Союза и награжден орденом «Победа». После Великой Отечественной войны Конев находился на различных командных должностях: от главнокомандующего Центральной группой войск и верховного комиссара по Австрии (1945-1946 гг.) до главнокомандующего Объединенными вооруженными силами государств— участников Варшавского договора (1955-1960 гг.).