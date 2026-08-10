КОНЧАЛОВСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ

КОНЧАЛОВСКИЙ ПЁТР ПЕТРОВИЧ - российский живописец , график, сценограф.

Дед А.С. Кон­ча­лов­ско­го и Н.С. Ми­хал­ко­ва, брат М.П. Кончаловского.

Учил­ся в Ри­со­валь­ной шко­ле М.Д. Ра­ев­ской-Ива­но­вой в Харь­ко­ве (1885 год), Стро­га­нов­ском училище в Мо­ск­ве (1889 год) у В.Д. Су­ха­но­ва, в ака­де­мии Р. Жю­лиа­на в Па­ри­же (1896-1898 годы) у Ж.Ж. Бен­жа­мен-Кон­ста­на и Ж.П. Ло­ран­са, в пе­тербергской АХ (1898-1907 годы) у Г.Р. За­ле­ма­на, П.О. Ко­ва­лев­ско­го, В.Е. Са­вин­ско­го.

В 1904 году по­се­тил Фран­цию, Ис­па­нию, Гер­ма­нию, Ве­ли­ко­бри­та­нию, Ита­лию (ку­да при­ез­жал пе­рио­ди­че­ски в 1907-1914 годы); в 1924 году - Ита­лию и Фран­цию. В 1914-1917 годы на­хо­дил­ся на во­енной служ­бе. На фор­ми­ро­ва­ние твор­че­ст­ва П.П. Кончаловского боль­шое влия­ние ока­за­ли руссийская реа­ли­стическая жи­во­пись (был дру­жен с В.И. Су­ри­ко­вым, на до­че­ри ко­то­ро­го был же­нат) и но­вей­шее французское искусство. Один из ос­но­ва­те­лей объ­е­ди­не­ния «Буб­но­вый ва­лет» (1910 год).

В ран­них про­из­ве­де­ни­ях П.П. Кончаловский фор­маль­ные по­ис­ки в ду­хе твор­че­ст­ва П. Се­зан­на и на­чаль­ных эта­пов ку­биз­ма со­че­та­ют­ся со сти­хий­ной празд­нич­но­стью кра­сок, с оп­ти­ми­стич. вос­при­яти­ем ми­ра: «Бой бы­ков», порт­рет Г.Б. Яку­ло­ва (оба 1910 год), «Се­мей­ный порт­рет» («Си­ен­ский порт­рет», 1912 год), «Су­хие крас­ки» (1912-1913 годы; все - в ГТГ), ви­ды Сие­ны, Юга Фран­ции, Су­да­ка; так­же на­тюр­мор­ты.

По­сле 1917 году П.П. Кончаловский стал од­ним из ве­ду­щих мас­те­ров советской жи­во­пи­си; был чле­ном общества «Бы­тие» (1921-1930 годы). В твор­че­ст­ве П.П. Кончаловского 1920-х годов ощу­ти­мо влия­ние искусства ста­рых мас­те­ров («Ав­то­порт­рет с же­ной», 1923 год, ГТГ; «Гер­ку­лес и Ом­фа­ла», 1928 год, со­б­ра­ние се­мьи ху­дож­ни­ка, Мо­ск­ва).

Вплоть до 1950-х годов мно­го пу­те­шест­во­вал по стра­не, ра­бо­тал в Нов­го­ро­де, Кры­му, на Кав­ка­зе, в Мур­ман­ске и Апа­ти­тах (пи­сал но­во­строй­ки пер­вых пя­ти­ле­ток).

Чув­ст­вен­ная кра­со­та ми­ра, бо­гат­ст­во его кра­сок во­пло­ще­ны в на­тюр­мор­тах П.П. Кончаловского («Си­рень», 1933 год; «Хлеб, вет­чи­на и ви­но», 1948 год, оба - в ГТГ), пей­за­жах и жан­ро­вых кар­ти­нах («Воз­вра­ще­ние с яр­мар­ки», 1926 год, ГРМ; «Ку­па­ние Крас­ной кон­ни­цы», 1928 год, Центральный му­зей Воо­руженных Сил РФ; «По­ло­тёр», 1946 год, ГТГ). Его порт­ре­ты жиз­не­ра­до­ст­ны (же­на, О.В. Кон­ча­лов­ская, 1925 год; пиа­нист В.В. Соф­ро­ниц­кий за роя­лем , 1932 год; ком­по­зи­тор С.С. Про­кофь­ев, 1934 год; все - в ГТГ; «А.Н. Тол­стой в гос­тях у ху­дож­ни­ка», 1941 год, ГРМ), ино­гда от­ме­че­ны дра­ма­тиз­мом (В.Э. Мей­ер­хольд, 1938 год, ГТГ).

Как сце­но­граф ра­бо­тал в Мо­ск­ве с 1904 года («Ура­ган» А. Брю­но, московская Ча­ст­ная русская опе­ра С.И. Ма­мон­то­ва); оформ­лял спек­так­ли Опер­но­го те­ат­ра С.И. Зи­ми­на («Ку­пец Ка­лаш­ни­ков» А.Г. Ру­бин­штей­на, 1912 год, и др.), позд­нее - МХАТа («Хо­зяй­ка гос­ти­ни­цы» К. Голь­до­ни, 1933 год), ГАБТа («Кар­мен» Ж. Би­зе, 1945 год).

Те­ат­раль­ным ра­бо­там П.П. Кончаловского при­су­щи яр­кая жи­во­пис­ность и звуч­ность цве­та, реа­ли­стическая трак­тов­ка сре­ды (мес­та дей­ст­вия). Ос­та­вил так­же зна­чительное гра­фическое на­сле­дие (пей­за­жи, порт­ре­ты). Пре­по­да­вал в ГСХМ (1918-1921 годы) и Вху­теи­не (1926-1929 годы; проф.) в Мо­ск­ве.

Государственная премия СССР (1943 год).

Его сын - жи­во­пи­сец Ми­ха­ил Пет­ро­вич Кон­ча­лов­ский (1906-2000 годы).

Сочинения:

Кон­ча­лов­ский П.П. Ху­до­же­ст­вен­ное на­сле­дие. М., 1964.