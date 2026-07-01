КОНЦЕРТИНА
КОНЦЕРТИНА - музыкальный инструмент типа гармоники.
Существует в 2 разновидностях: английской (более распространённая) и немецкой.
Основные отличия: форма корпуса (8-угольная у английской концертина, 4-угольная у немецкой концентрины), способ звукоизвлечения (при нажатии на одну и ту же кнопку при смене движения меха в английской концертине высота звука не изменяется, в немецкой концертине - изменяется).
Английская концертина изобретена физиком Ч. Уитстоном в 1827 году (патент 1844 год).
Конструкция концертины не менялась около 100 лет, впоследствии был расширен диапазон (до 3 с половиной октав у концентрины с 48 кнопками), построено семейство концертин.
Одинаковая аппликатура у концертины разного размера и соответственно разной высоты звучания позволяет исполнителю без труда пользоваться любым из этих инструментов, что особенно удобно при игре ансамблем. Расположение кнопок на клавиатурах позволяет исполнять виртуозные пассажи.
Красивый певучий звук английской концертины близок смычковым и деревянным духовым инструментам, для концертины написано много оригинальной музыки.