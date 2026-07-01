КОНЦЕРТИНА

КОНЦЕРТИНА - музыкальный инструмент типа гармоники .

Су­ще­ст­ву­ет в 2 раз­но­вид­но­стях: анг­лий­ской (бо­лее рас­про­стра­нён­ная) и не­мец­кой.

Основные от­ли­чия: фор­ма кор­пу­са (8-уголь­ная у английской концертина, 4-уголь­ная у немецкой концентрины), спо­соб зву­коиз­вле­че­ния (при на­жа­тии на од­ну и ту же кноп­ку при сме­не дви­же­ния ме­ха в английской концертине вы­со­та зву­ка не из­ме­ня­ет­ся, в немецкой концертине - из­ме­ня­ет­ся).

Английская концертина изо­бре­те­на фи­зи­ком Ч. Уит­сто­ном в 1827 году (па­тент 1844 год).

Кон­ст­рук­ция концертины не ме­ня­лась около 100 лет, впо­след­ст­вии был рас­ши­рен диа­па­зон (до 3 с по­ло­ви­ной ок­тав у концентрины с 48 кноп­ка­ми), по­строе­но се­мей­ст­во концертин.

Оди­на­ко­вая ап­пли­ка­ту­ра у концертины раз­но­го раз­ме­ра и со­от­вет­ст­вен­но раз­ной вы­со­ты зву­ча­ния по­зво­ля­ет ис­пол­ни­те­лю без тру­да поль­зо­вать­ся лю­бым из этих ин­ст­ру­мен­тов , что осо­бен­но удоб­но при иг­ре ан­самб­лем. Рас­по­ло­же­ние кно­пок на кла­виа­ту­рах по­зво­ля­ет ис­пол­нять вир­ту­оз­ные пас­са­жи.

Кра­си­вый пе­ву­чий звук английской концертины бли­зок смыч­ко­вым и де­ре­вян­ным ду­хо­вым ин­ст­ру­мен­там, для концертины на­пи­са­но мно­го ори­ги­наль­ной му­зы­ки.

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