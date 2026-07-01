КОНЦЕРН
КОНЦЕРН - наиболее развитая форма организационно-экономического объединения предприятий, связанных общностью собственников, интересов, договорами, участием в совместной деятельности.
Основные особенности концерна: жёсткая форма организации компаний; входящие в концерн компании номинально остаются самостоятельно юридическими лицами в форме акционерных или иных хозяйственных обществ или товариществ, а фактически подчинены единому хозяйственному руководителю (при этом участники концерна не могут входить в состав других концернов); в рамках концерна централизованы финансово-экономическое управление, проведение научно-технической политики, ценообразование, использование производственных мощностей, кадровая политика; головная компания концерна, как правило, организуется в виде холдинговой компании (преим. как смешанный холдинг) или на основе взаимодействия преобладающего и зависимых (ассоциированных) предприятий; деятельность концернов ориентирована в основном на производство, поэтому в качестве материнской (головной) выступает чаще всего производственная компания, которая является держателем контрольных пакетов акций дочерних предприятий.
В зависимости от характера интеграционных связей между компаниями различают следующие виды концернов: вертикальный концерн, объединяющий компании разных отраслей, связанных последовательностью технологического процесса производства готового продукта (напр., горнодобывающие, металлургические, машиностроительные); горизонтальный концерн, объединяющий компании одной отрасли, производящие одно и то же изделие или осуществляющие одни и те же стадии производства. Деятельность концерна может распространяться на одну подотрасль или отрасль экономики. В него могут входить предприятия одной или нескольких отраслей. Лишь немногие наиболее крупные концерны охватывают всю отрасль (напр., в Германии концерн «Siemens» - электротехническая промышленность). Концерны действуют в тех отраслях экономики, где развито крупное и массовое произ-во, применяются высокие технологии. Чаще всего это чёрная и цветная металлургия и сталелитейная пром-сть, машиностроение и автомобилестроение, химическая и электротехническая индустрия.
С точки зрения системы участия в капитале можно выделить: концерны подчинения, организованный в виде материнской и дочерних компаний, и концерны координации, состоящий из сестринских обществ, т. е. созданный таким образом, что отд. входящие в него компании производят взаимный обмен акциями (тем самым все члены концерна оказывают взаимное влияние на политику, проводимую концерном, который в то же время остаётся под единым руководством). Концерн подчинения создаётся, как правило, для объединения производств по технологической цепочке, а концерн координации - в целях интеграции таких видов деятельности, как проведение единой финансовой или научно-технической политики, согласованного производственного развития компаний, кадровой политики и т. п. Концерн координации, включая порой слабо связанные технологически предприятия, по своей сути становится близок такой форме интеграции компаний, как конгломерат.
Современные промышленные многоотраслевые концерны составляют ядро экономики развитых стран; они определяют стратегию развития основных отраслей, научно-технический прогресс, производят подавляющую часть промышленой продукции. Так, три американском концерне - «General Motors», «Ford Motor» и «Chrysler» производят 98% автомобилей в США («General Motors» объединяет 126 заводов в США, 13 - в Канаде, производственные и сбытовые подразделения в 36 странах мира; продукция К. реализуется через собств. сбытовые сети и сети дилеров, составляющие более 15 тыс. фирм).
В России примером концерна является «Газпром».
В англоязычной литературе для обозначения концерна и других объединений предприятий используется термин «корпоративные группы» (corporate groups). Корпоративные группы (включая концерн) доминируют в мировой экономике в форме как мультинациональных образований, охватывающих многие юрисдикции, так и внутригосударственных групп.