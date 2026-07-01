КОНЦЕРН

КОНЦЕРН - наиболее развитая форма организационно-экономического объединения предприятий , связанных общностью собственников, интересов, договорами, участием в совместной деятельности.

Основные осо­бен­но­сти концерна: жё­ст­кая фор­ма ор­га­ни­за­ции ком­па­ний; вхо­дя­щие в концерн ком­па­нии но­ми­наль­но ос­та­ют­ся са­мо­сто­ятельно юри­дическими ли­ца­ми в фор­ме ак­цио­нер­ных или иных хо­зяйственных об­ществ или то­ва­ри­ществ, а фак­ти­че­ски под­чи­не­ны еди­но­му хо­зяйственному ру­ко­во­ди­те­лю (при этом уча­ст­ни­ки концерна не мо­гут вхо­дить в со­став других концернов); в рам­ках концерна цен­тра­ли­зо­ва­ны фи­нан­со­во-эко­но­мическое управ­ле­ние, про­ве­де­ние на­учно-тех­нической по­ли­ти­ки, це­но­об­ра­зо­ва­ние, ис­поль­зо­ва­ние про­из­водственных мощ­но­стей, кад­ро­вая по­ли­ти­ка; го­лов­ная ком­па­ния концерна, как пра­ви­ло, ор­га­ни­зу­ет­ся в ви­де хол­дин­го­вой ком­па­нии (пре­им. как сме­шан­ный хол­динг) или на ос­но­ве взаи­мо­дей­ст­вия пре­об­ла­даю­ще­го и за­ви­си­мых (ас­со­ции­ро­ван­ных) пред­при­ятий; дея­тель­ность концернов ори­ен­ти­ро­ва­на в основном на про­изводство, по­это­му в ка­че­ст­ве ма­те­рин­ской (го­лов­ной) вы­сту­па­ет ча­ще все­го про­из­водственная ком­па­ния, ко­то­рая яв­ля­ет­ся дер­жа­те­лем кон­троль­ных па­ке­тов ак­ций до­чер­них пред­при­ятий.

В за­ви­си­мо­сти от ха­рак­те­ра ин­те­грационных свя­зей ме­ж­ду ком­па­ния­ми раз­ли­ча­ют сле­дую­щие ви­ды концернов: вер­ти­каль­ный концерн, объ­е­ди­няю­щий ком­па­нии раз­ных от­рас­лей, свя­зан­ных по­сле­до­ва­тель­но­стью тех­но­ло­гического про­цес­са про­изводства го­то­во­го про­дук­та (напр., гор­но­до­бы­ваю­щие, ме­тал­лур­гические, ма­ши­но­строи­тель­ные); го­ри­зон­таль­ный концерн, объ­е­ди­няю­щий ком­па­нии од­ной от­рас­ли, про­из­во­дя­щие од­но и то же из­де­лие или осу­ще­ст­в­ляю­щие од­ни и те же ста­дии про­изводства. Дея­тель­ность концерна мо­жет рас­про­стра­нять­ся на од­ну под­от­расль или от­расль эко­но­ми­ки. В не­го мо­гут вхо­дить пред­при­ятия од­ной или не­сколь­ких от­рас­лей. Лишь не­мно­гие наи­бо­лее круп­ные концерны ох­ва­ты­ва­ют всю от­расль (напр., в Гер­ма­нии концерн «Sie­mens» - элек­тро­тех­ническая промышленность). Концерны дей­ст­ву­ют в тех от­рас­лях эко­но­ми­ки, где раз­ви­то круп­ное и мас­со­вое про­из-во, при­ме­ня­ют­ся вы­со­кие тех­но­ло­гии. Ча­ще все­го это чёр­ная и цвет­ная ме­тал­лур­гия и ста­ле­ли­тей­ная пром-сть, ма­ши­но­строе­ние и ав­то­мо­би­ле­строе­ние, хи­мическая и элек­тро­тех­ническая ин­ду­ст­рия.

С точ­ки зре­ния сис­те­мы уча­стия в ка­пи­та­ле мож­но вы­де­лить: концерны под­чи­не­ния, ор­га­ни­зо­ван­ный в ви­де ма­те­рин­ской и до­чер­них ком­па­ний, и концерны ко­ор­ди­на­ции, со­стоя­щий из се­ст­рин­ских об­ществ, т. е. соз­дан­ный та­ким об­ра­зом, что отд. вхо­дя­щие в не­го ком­па­нии про­из­во­дят вза­им­ный об­мен ак­ция­ми (тем са­мым все чле­ны концерна ока­зы­ва­ют вза­им­ное влия­ние на по­ли­ти­ку, про­во­ди­мую концерном, ко­то­рый в то же вре­мя ос­та­ёт­ся под еди­ным ру­ко­во­дством). Концерн под­чи­не­ния соз­да­ёт­ся, как пра­ви­ло, для объ­е­ди­не­ния про­из­водств по тех­но­ло­гической це­поч­ке, а концерн ко­ор­ди­на­ции - в це­лях ин­те­гра­ции та­ких ви­дов дея­тель­но­сти, как про­ве­де­ние еди­ной фи­нан­со­вой или на­учно-тех­нической по­ли­ти­ки, со­гла­со­ван­но­го про­из­водственного раз­ви­тия ком­па­ний, кад­ро­вой по­ли­ти­ки и т. п. Концерн ко­ор­ди­на­ции, вклю­чая по­рой сла­бо свя­зан­ные тех­но­ло­ги­че­ски пред­при­ятия, по сво­ей су­ти ста­но­вит­ся бли­зок та­кой фор­ме ин­те­гра­ции ком­па­ний, как конг­ло­ме­рат.

Современные промышленные мно­го­от­рас­ле­вые концерны со­став­ля­ют яд­ро эко­но­ми­ки раз­ви­тых стран; они оп­ре­де­ля­ют стра­те­гию раз­ви­тия основных от­рас­лей, на­учно-тех­нический про­гресс, про­из­во­дят по­дав­ляю­щую часть промышленой про­дук­ции. Так, три американском концерне - «Ge­neral Motors», « Ford Motor » и «Chrys­ler» про­из­во­дят 98% ав­то­мо­би­лей в США («General Motors» объ­е­ди­ня­ет 126 за­водов в США, 13 - в Ка­на­де, про­из­вод­ст­вен­ные и сбы­то­вые под­раз­де­ле­ния в 36 стра­нах ми­ра; про­дук­ция К. реа­ли­зу­ет­ся че­рез собств. сбы­то­вые се­ти и се­ти ди­ле­ров, со­став­ляю­щие бо­лее 15 тыс. фирм).

В Рос­сии при­ме­ром концерна яв­ля­ет­ся «Газ­пром».

В анг­лоя­зыч­ной литературе для обо­зна­че­ния концерна и других объ­е­ди­не­ний пред­при­ятий ис­поль­зу­ет­ся тер­мин «кор­по­ра­тив­ные груп­пы» (corporate groups). Кор­по­ра­тив­ные груп­пы (вклю­чая концерн) до­ми­ни­ру­ют в ми­ро­вой эко­но­ми­ке в фор­ме как муль­ти­на­цио­наль­ных об­ра­зо­ва­ний, ох­ва­ты­ваю­щих многие юрис­дик­ции , так и внут­ри­го­су­дар­ст­вен­ных групп.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)