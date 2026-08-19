КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ - модель развития цивилизации, которая исходит из необходимости соблюдения баланса между решением социальных, экономических проблем и сохранением окружающей среды.

Вы­ра­бот­ка Концепция устойчивого развития обу­слов­ле­на уг­ро­зой эко­ло­гической ка­та­ст­ро­фы, вы­зван­ной не­га­тив­ны­ми по­след­ст­вия­ми на­уч.-тех­нического про­грес­са. Впер­вые тер­мин «ус­той­чи­вое раз­ви­тие» упот­реб­лён в 1987 году в док­ла­де «На­ше об­щее бу­ду­щее» Все­мир­ной ко­мис­сии ООН по ок­ру­жаю­щей сре­де и раз­ви­тию.

Обя­за­тель­ст­ва го­су­дарств по дос­ти­же­нию ус­той­чи­во­го раз­ви­тия бы­ли сфор­му­ли­ро­ва­ны в дек­ла­ра­ции По­вест­ка дня на XXI век, при­ня­той на Кон­фе­рен­ции ООН по ок­ру­жаю­щей сре­де и раз­ви­тию (июнь 1992 год, Рио-де-Жа­ней­ро).

В декабре 1992 года ООН уч­ре­ди­ла специальную Ко­мис­сию по ус­той­чи­во­му раз­ви­тию. В 1995 Ко­мис­сия при­ня­ла Про­грам­му ра­бо­ты по по­ка­за­те­лям (ин­ди­ка­то­рам) ус­той­чи­во­го раз­ви­тия, пред­на­зна­чен­ным для ис­поль­зо­ва­ния на национальном уров­не стра­на­ми в хо­де при­ня­тия стра­те­гических ре­ше­ний.

По­ка­за­те­ли ус­той­чи­во­го раз­ви­тия раз­де­ле­ны на 4 груп­пы:

1) ин­ди­ка­то­ры со­ци­аль­ных ас­пек­тов (борь­ба с бед­но­стью; ди­на­ми­ка де­мо­гра­фич. про­цес­сов и ус­той­чи­вость раз­ви­тия; раз­ви­тие об­ра­зо­ва­ния, гра­мот­но­сти, про­грамм обу­че­ния; ох­ра­на и улуч­ше­ние здо­ро­вья лю­дей; обес­пе­че­ние ус­той­чи­во­го раз­ви­тия мест мас­со­во­го про­жи­ва­ния лю­дей);

2) ин­ди­ка­то­ры эко­но­мических ас­пек­тов (ме­ж­ду­нар. со­труд­ни­че­ст­во по уси­ле­нию ус­той­чи­во­го раз­ви­тия и со­от­вет­ст­вую­щая внутреняя по­ли­ти­ка; из­ме­не­ние мо­де­лей по­треб­ле­ния; фи­нан­со­вые ре­сур­сы и ме­ха­низ­мы их ра­цио­наль­но­го ис­поль­зо­ва­ния; пе­ре­да­ча эко­ло­ги­че­ски чис­тых тех­но­ло­гий, со­труд­ни­че­ст­во и раз­ви­тие по­тен­циа­ла);

3) ин­ди­ка­то­ры эко­ло­гических ас­пек­тов (ох­ра­на ка­че­ст­ва вод­ных ре­сур­сов и обес­пе­че­ние пить­е­вой во­дой; ох­ра­на океа­нов, всех ти­пов мо­рей и при­бреж­ных рай­онов; ин­тег­ри­ро­ван­ный под­ход к пла­ни­ро­ва­нию и управ­ле­нию зе­мель­ны­ми ре­сур­са­ми; управ­ле­ние хруп­ки­ми эко­си­сте­ма­ми: пус­ты­ни и за­суш­ли­вые зо­ны, гор­ные рай­оны; обес­пе­че­ние ус­той­чи­во­го раз­ви­тия сельского хозяйства и сель­ских рай­онов; за­щи­та ат­мо­сфе­ры; пе­ре­ра­бот­ка твёр­дых от­хо­дов и во­про­сы ка­на­ли­за­ции, ток­сич­ных хи­ми­ка­тов, опас­ных от­хо­дов; пе­ре­ра­бот­ка и обез­вре­жи­ва­ние ра­дио­ак­тив­ных от­хо­дов; борь­ба с опус­ты­ни­ва­ни­ем; со­хра­не­ние био­раз­но­об­ра­зия; эко­ло­ги­че­ски чис­тая био­тех­но­ло­гия);

4) ин­ди­ка­то­ры ин­сти­ту­цио­наль­ных ас­пек­тов (ин­те­гра­ция эко­ло­гич. ин­те­ре­сов и прин­ци­пов раз­ви­тия в про­цес­се при­ня­тия ре­ше­ний; нау­ка и ус­той­чи­вое раз­ви­тие; ме­ж­ду­народные за­ко­но­дательные ин­ст­ру­мен­ты и ме­ха­низ­мы; пре­дос­тав­ле­ние и об­мен ин­фор­ма­ци­ей для при­ня­тия стра­те­гических ре­ше­ний; уси­ле­ние основных групп на­се­ле­ния).

В дек­ла­ра­ции, при­ня­той в 1992 году в Рио-де-Жа­ней­ро, ука­за­но так­же на 5 основных про­ти­во­ре­чий ус­той­чи­во­го раз­ви­тия, ко­то­рые пред­ла­га­ет­ся ре­шать с ис­поль­зо­ва­ни­ем раз­но­об­раз­ных под­хо­дов:

1) про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду ре­аль­ной жиз­нью и жиз­нью в гар­мо­нии с при­ро­дой: в цен­тре вни­ма­ния долж­ны на­хо­дить­ся лю­ди, ко­то­рые име­ют пра­во на здо­ро­вую и пло­до­твор­ную жизнь в гар­мо­нии с при­ро­дой;

2) про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду ре­аль­ным раз­ви­ти­ем и ок­ру­жаю­щей сре­дой: эко­ло­гич. со­став­ляю­щая долж­на стать не­отъ­ем­ле­мой ча­стью про­цес­са раз­ви­тия и не мо­жет рас­смат­ри­вать­ся в от­ры­ве от не­го;

3) про­ти­во­ре­чие ин­те­ре­сов со­вре­мен­но­го и бу­ду­ще­го по­ко­ле­ний: удов­ле­тво­ре­ние по­треб­но­стей че­ло­ве­ка и со­хра­не­ние ок­ру­жаю­щей сре­ды долж­ны при­сут­ст­во­вать в ин­те­ре­сах ка­ж­до­го по­ко­ле­ния;

4) про­ти­во­ре­чие ме­ж­ду бо­га­ты­ми и бед­ны­ми стра­на­ми и людь­ми: не­об­хо­ди­мо умень­шать раз­рыв в уров­не жиз­ни ме­ж­ду стра­на­ми и людь­ми, ис­ко­ре­нять го­лод и ни­ще­ту;

5) внут­ри­эко­но­мич. про­ти­во­ре­чия: ус­той­чи­вое раз­ви­тие пред­по­ла­га­ет ис­клю­че­ние или умень­ше­ние не спо­соб­ст­вую­щих его реа­ли­за­ции мо­де­лей про­из-ва и по­треб­ле­ния.

В Йо­хан­нес­бур­ге 26 августа - 4 сентября 2002 года про­шла Все­мир­ная встре­ча на выс­шем уров­не по ус­той­чи­во­му раз­ви­тию, на ко­то­рой был при­нят имею­щий ре­ко­мен­да­тель­ный ха­рак­тер план дейст­вий по реа­ли­за­ции По­вест­ки дня на XXI век. В нём под­чёр­ки­ва­лось, что главными за­да­ча­ми и основными тре­бо­ва­ния­ми устой­чи­во­го раз­ви­тия яв­ля­ют­ся ис­ко­ре­не­ние ни­ще­ты, из­ме­не­ние не­устой­чи­вых мо­де­лей про­из-ва и по­треб­ле­ния, ох­ра­на и ра­цио­наль­ное ис­поль­зо­ва­ние при­ро­до­ре­сурс­ной ба­зы эко­но­мического и со­ци­аль­но­го раз­ви­тия. Для реа­ли­за­ции По­вест­ки дня на XXI век в ус­ло­ви­ях гло­ба­ли­за­ции долж­ны быть за­дейст­во­ва­ны все субъ­ек­ты меж­ду­народных от­но­ше­ний. В пла­не ука­зы­ва­лось, что ос­но­ву ус­той­чи­во­го раз­ви­тия на национальном уров­не со­став­ля­ют про­ду­ман­ная со­ци­аль­ная и эко­но­мич. по­ли­ти­ка, а так­же по­ли­ти­ка в об­ла­сти ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды, де­мо­кра­тич еские ин­сти­ту­ты, пра­во­по­ря­док, ме­ры по борь­бе с кор­руп­ци­ей, обес­пе­че­ние ген­дер­но­го ра­вен­ст­ва и соз­да­ние бла­го­при­ят­ных ус­ло­вий для ин­ве­сти­ций. Бы­ло под­чёрк­ну­то так­же, что су­щест­вен­но важ­ное зна­че­ние для до­сти­же­ния ус­той­чи­во­го раз­ви­тия име­ют мир, без­опас­ность (в т. ч. эко­ло­ги­чес­кая бе­зо­пас­ность), ста­биль­ность и ува­же­ние прав че­ло­ве­ка и осн. сво­бод, вклю­чая пра­во на раз­ви­тие, а так­же ува­же­ние куль­тур­но­го раз­но­об­ра­зия.

В пла­не кон­ста­ти­ро­ва­лось, что со­хра­ня­ет­ся раз­рыв меж­ду раз­ви­ты­ми и раз­ви­ваю­щи­ми­ся стра­на­ми, в свя­зи с чем не­об­хо­ди­мо соз­да­ние ди­на­мич­ных и бла­го­при­ят­ных меж­ду­народных эко­но­мических ус­ло­вий, обес­пе­чи­ваю­щих ин­тер­на­цио­наль­ное со­труд­ни­чест­во, осо­бен­но в об­ла­сти фи­нан­сов, тор­гов­ли, пе­ре­да­чи тех­но­ло­гий, а так­же пол­ное и дей­ст­вен­ное уча­стие раз­ви­ваю­щих­ся стран в про­цес­се при­ня­тия ре­ше­ний на гло­баль­ном уров­не. В пла­не ука­зы­ва­лось на не­об­хо­ди­мость уве­ли­че­ния пе­ре­да­чи фи­нан­со­вых ре­сур­сов (в т. ч. но­вых и до­пол­нит. фи­нан­со­вых ре­сур­сов) раз­ви­ваю­щим­ся стра­нам для под­дер­жа­ния их национальных стра­те­гий и прог­рамм ус­той­чи­во­го раз­ви­тия. В свя­зи с этим бы­ли вы­ра­бо­та­ны ре­ко­мен­да­ции по ак­ти­ви­за­ции дея­тель­но­сти ООН, ВТО, Кон­фе­рен­ции ООН по тор­гов­ле и раз­ви­тию (ЮНКТАД) и других меж­ду­народных организаций, в т. ч. при­ро­до­ох­ра­ни­тель­ных, по рас­ши­ре­нию про­грамм, осу­щест­вляе­мых по ли­нии фон­да Официальную по­мощь в це­лях раз­ви­тия, Гло­баль­но­го эко­ло­гического фон­да и др., по сни­же­нию уров­ня за­дол­жен­но­сти раз­ви­ваю­щих­ся стран. На встре­че в Йохан­нес­бур­ге бы­ли очер­че­ны ин­сти­ту­цио­наль­ные рам­ки ус­той­чи­во­го раз­ви­тия на меж­ду­народном, ре­гио­наль­ном и национальном уров­нях.

Реа­ли­зуя свои меж­ду­народные обя­за­тель­ст­ва, РФ раз­ра­бо­та­ла в 1992 гду Национальный план дейст­вий по ох­ра­не ок­ру­жаю­щей сре­ды, на­це­лен­ный на оз­до­ров­ле­ние эко­ло­гич. об­ста­нов­ки в Российской Фе­де­ра­ции, сни­же­ние её не­бла­го­при­ят­но­го влия­ния на здо­ро­вье на­се­ле­ния, со­хра­не­ние жиз­не­обес­пе­чи­ваю­щих функ­ций био­сфе­ры, обес­пе­че­ние эф­фек­тив­но­го уча­стия Рос­сии в меж­ду­нар. при­ро­до­ох­ран­ной дея­тель­но­сти. План ус­та­но­вил ори­ен­ти­ры для це­ле­на­прав­лен­но­го ис­поль­зо­ва­ния бюд­жет­ных ас­сиг­но­ва­ний на ох­ра­ну ок­ру­жаю­щей при­род­ной сре­ды, а так­же для вы­де­ле­ния фи­нан­со­вых средств на при­ро­до­ох­ран­ные це­ли отечествеными и за­ру­беж­ны­ми ин­ве­сто­ра­ми.

Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 4 февраля 1994 года № 236 ут­верж­де­на Государственная стра­те­гия Российской Фе­де­ра­ции по ох­ра­не ок­ру­жаю­щей сре­ды и обес­пе­че­нию ус­той­чи­во­го раз­ви­тия. В це­лях соз­да­ния не­об­хо­ди­мых ус­ло­вий для реа­ли­за­ции её основных по­ло­же­ний раз­ра­бо­та­ны и реа­ли­зо­ва­ны План дейст­вий Пра­ви­тель­ст­ва РФ в об­ла­сти ох­ра­ны ок­ру­жаю­щей сре­ды и при­ро­до­поль­зо­ва­ния на 1994-1995 годы (вклю­чал ок. 100 важ­ней­ших ме­ро­прия­тий эко­ло­гич. на­прав­лен­но­сти, в т. ч. по раз­ра­бот­ке 32 за­ко­но­про­ек­тов, 47 фе­де­раль­ных це­ле­вых про­грамм и под­про­грамм, 21 нор­ма­тив­но­го до­ку­мен­та) и на 1996-1997 годы(56 ме­ро­прия­тий, в т. ч. по раз­ра­бот­ке 4 за­ко­но­про­ек­тов, 41 фе­де­раль­ной це­ле­вой про­грам­мы).

Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ от 1 апреля 1996 года № 440 ут­верж­де­на Кон­цеп­ция пе­ре­хо­да Российской Фе­де­ра­ции к ус­той­чи­во­му раз­ви­тию. До­ку­мент со­дер­жит си­сте­му по­ло­же­ний, ха­рак­те­ри­зую­щих ус­той­чи­вое раз­ви­тие, Рос­сию на по­ро­ге XXI века, за­да­чи, на­прав­ле­ния и ус­ло­вия пе­ре­хо­да к ус­той­чи­во­му раз­ви­тию, кри­те­рии при­ня­тия ре­ше­ний и по­ка­за­те­ли ус­той­чи­во­го раз­ви­тия, эта­пы пе­ре­хо­да Рос­сии к ус­той­чи­во­му раз­ви­тию и др.

Пос­ле при­ня­тия Ки­от­ско­го про­то­ко­ла 1997 года к Ра­моч­ной кон­вен­ции ООН об из­ме­не­нии кли­ма­та (под­пи­сан Российской Фе­де­ра­ци­ей 11 марта 1999 года) с учё­том основных по­ло­же­ний это­го до­ку­мен­та и на ба­зе ра­нее при­ня­тых российских за­ко­но­дательных ак­тов Пра­ви­тель­ст­во РФ 31 августа 2002 года одоб­ри­ло Эко­ло­ги­чес­кую докт­ри­ну РФ.

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