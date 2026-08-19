КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
КОНЦЕПЦИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ - модель развития цивилизации, которая исходит из необходимости соблюдения баланса между решением социальных, экономических проблем и сохранением окружающей среды.
Выработка Концепция устойчивого развития обусловлена угрозой экологической катастрофы, вызванной негативными последствиями науч.-технического прогресса. Впервые термин «устойчивое развитие» употреблён в 1987 году в докладе «Наше общее будущее» Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию.
Обязательства государств по достижению устойчивого развития были сформулированы в декларации Повестка дня на XXI век, принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (июнь 1992 год, Рио-де-Жанейро).
В декабре 1992 года ООН учредила специальную Комиссию по устойчивому развитию. В 1995 Комиссия приняла Программу работы по показателям (индикаторам) устойчивого развития, предназначенным для использования на национальном уровне странами в ходе принятия стратегических решений.
Показатели устойчивого развития разделены на 4 группы:
1) индикаторы социальных аспектов (борьба с бедностью; динамика демографич. процессов и устойчивость развития; развитие образования, грамотности, программ обучения; охрана и улучшение здоровья людей; обеспечение устойчивого развития мест массового проживания людей);
2) индикаторы экономических аспектов (междунар. сотрудничество по усилению устойчивого развития и соответствующая внутреняя политика; изменение моделей потребления; финансовые ресурсы и механизмы их рационального использования; передача экологически чистых технологий, сотрудничество и развитие потенциала);
3) индикаторы экологических аспектов (охрана качества водных ресурсов и обеспечение питьевой водой; охрана океанов, всех типов морей и прибрежных районов; интегрированный подход к планированию и управлению земельными ресурсами; управление хрупкими экосистемами: пустыни и засушливые зоны, горные районы; обеспечение устойчивого развития сельского хозяйства и сельских районов; защита атмосферы; переработка твёрдых отходов и вопросы канализации, токсичных химикатов, опасных отходов; переработка и обезвреживание радиоактивных отходов; борьба с опустыниванием; сохранение биоразнообразия; экологически чистая биотехнология);
4) индикаторы институциональных аспектов (интеграция экологич. интересов и принципов развития в процессе принятия решений; наука и устойчивое развитие; международные законодательные инструменты и механизмы; предоставление и обмен информацией для принятия стратегических решений; усиление основных групп населения).
В декларации, принятой в 1992 году в Рио-де-Жанейро, указано также на 5 основных противоречий устойчивого развития, которые предлагается решать с использованием разнообразных подходов:
1) противоречие между реальной жизнью и жизнью в гармонии с природой: в центре внимания должны находиться люди, которые имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в гармонии с природой;
2) противоречие между реальным развитием и окружающей средой: экологич. составляющая должна стать неотъемлемой частью процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него;
3) противоречие интересов современного и будущего поколений: удовлетворение потребностей человека и сохранение окружающей среды должны присутствовать в интересах каждого поколения;
4) противоречие между богатыми и бедными странами и людьми: необходимо уменьшать разрыв в уровне жизни между странами и людьми, искоренять голод и нищету;
5) внутриэкономич. противоречия: устойчивое развитие предполагает исключение или уменьшение не способствующих его реализации моделей произ-ва и потребления.
В Йоханнесбурге 26 августа - 4 сентября 2002 года прошла Всемирная встреча на высшем уровне по устойчивому развитию, на которой был принят имеющий рекомендательный характер план действий по реализации Повестки дня на XXI век. В нём подчёркивалось, что главными задачами и основными требованиями устойчивого развития являются искоренение нищеты, изменение неустойчивых моделей произ-ва и потребления, охрана и рациональное использование природоресурсной базы экономического и социального развития. Для реализации Повестки дня на XXI век в условиях глобализации должны быть задействованы все субъекты международных отношений. В плане указывалось, что основу устойчивого развития на национальном уровне составляют продуманная социальная и экономич. политика, а также политика в области охраны окружающей среды, демократические институты, правопорядок, меры по борьбе с коррупцией, обеспечение гендерного равенства и создание благоприятных условий для инвестиций. Было подчёркнуто также, что существенно важное значение для достижения устойчивого развития имеют мир, безопасность (в т. ч. экологическая безопасность), стабильность и уважение прав человека и осн. свобод, включая право на развитие, а также уважение культурного разнообразия.
В плане констатировалось, что сохраняется разрыв между развитыми и развивающимися странами, в связи с чем необходимо создание динамичных и благоприятных международных экономических условий, обеспечивающих интернациональное сотрудничество, особенно в области финансов, торговли, передачи технологий, а также полное и действенное участие развивающихся стран в процессе принятия решений на глобальном уровне. В плане указывалось на необходимость увеличения передачи финансовых ресурсов (в т. ч. новых и дополнит. финансовых ресурсов) развивающимся странам для поддержания их национальных стратегий и программ устойчивого развития. В связи с этим были выработаны рекомендации по активизации деятельности ООН, ВТО, Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и других международных организаций, в т. ч. природоохранительных, по расширению программ, осуществляемых по линии фонда Официальную помощь в целях развития, Глобального экологического фонда и др., по снижению уровня задолженности развивающихся стран. На встрече в Йоханнесбурге были очерчены институциональные рамки устойчивого развития на международном, региональном и национальном уровнях.
Реализуя свои международные обязательства, РФ разработала в 1992 гду Национальный план действий по охране окружающей среды, нацеленный на оздоровление экологич. обстановки в Российской Федерации, снижение её неблагоприятного влияния на здоровье населения, сохранение жизнеобеспечивающих функций биосферы, обеспечение эффективного участия России в междунар. природоохранной деятельности. План установил ориентиры для целенаправленного использования бюджетных ассигнований на охрану окружающей природной среды, а также для выделения финансовых средств на природоохранные цели отечествеными и зарубежными инвесторами.
Указом Президента РФ от 4 февраля 1994 года № 236 утверждена Государственная стратегия Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития. В целях создания необходимых условий для реализации её основных положений разработаны и реализованы План действий Правительства РФ в области охраны окружающей среды и природопользования на 1994-1995 годы (включал ок. 100 важнейших мероприятий экологич. направленности, в т. ч. по разработке 32 законопроектов, 47 федеральных целевых программ и подпрограмм, 21 нормативного документа) и на 1996-1997 годы(56 мероприятий, в т. ч. по разработке 4 законопроектов, 41 федеральной целевой программы).
Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 года № 440 утверждена Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию. Документ содержит систему положений, характеризующих устойчивое развитие, Россию на пороге XXI века, задачи, направления и условия перехода к устойчивому развитию, критерии принятия решений и показатели устойчивого развития, этапы перехода России к устойчивому развитию и др.
После принятия Киотского протокола 1997 года к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (подписан Российской Федерацией 11 марта 1999 года) с учётом основных положений этого документа и на базе ранее принятых российских законодательных актов Правительство РФ 31 августа 2002 года одобрило Экологическую доктрину РФ.
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