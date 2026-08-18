КОНАРСКИЙ ШИМОН

Конaрский (пол. Konarski), Шимон (05.03.1808, с. Добкишки Кальварийского обвода Августовского воеводства Царства Польского — 27.02.1839, Вильно, Российская империя) — радикальный политик XIX в. Из семьи судьи, дворянин.

Участвовал в Польском восстании 1830—1831, после поражения которого эмигрировал. Участник похода итальянских карбонариев в Савойю (январь 1834). Один из основателей организации «Молодая Польша» и издателей (Париж, 1835) революционной газеты «Север». С 1835 — на нелегальном положении в России. Создавал ячейки революционного «Содружества польского народа», вел революционную агитацию. В мае 1838 арестован в Вильно. По приговору суда расстрелян.

Лит.: Фалькович С. М. Польская политическая эмиграция в общественно-политической жизни Европы 30—60-х годов XIX века. М.—СПб., 2017.