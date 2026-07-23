КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД
КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД - одно из старейших российских предприятий по изготовлению фаянсовых изделий.
Находится в г. Конаково. Основано в 1809 году в деревне Домкино Корчевского уезда Тверской губернии аптекарем из Богемии Ф.Х. Бриннером при участии мастеров с завода Гарднера (см. Дмитровский фарфоровый завод) - заготовщика масс Рейнера и гончара-точильщика Кобоцкого.
С сентября 1810 года завод принадлежал купцу А.Я. Ауэрбаху; в 1826-1828 годы переведён в сельцо Кузнецово (с 1930 года Конаково). В 1870-1918 годы завод принадлежал Товариществу М.С. Кузнецова (в первые годы этого периода назывался «Бывший Ауэрбах», иногда - Фабрика М.С. Кузнецова в Тверской губернии).
В 1918 году национализирован. С 1924 году Тверская фарфоро-фаянсовая фабрика им. М.И. Калинина (в Кузнецове); с 1931 года Конаковская фаянсовая фабрика им. М.И. Калинина (в 1937-1992 годы Конаковский фаянсовый завод имени М.И. Калинина); с начала 1990-х годов ЗАО «Конаковский фаянс».
Успешному развитию завода способствовало полное обеспечение его отечественным сырьём. Несмотря на влияние изделий Киево-Межигорской фабрики и тонкого английского фаянса, на заводе в начале XIX века был разработан собственный стиль, разнообразный ассортимент. Отличительная черта изделий - сочетание ручной полихромной растительно-орнаментальной росписи (в 2-3 краски) с монохромным подглазурным печатным рисунком (с 1818 года), сохранявшееся до конца XIX века.
Изделия зрелого классицизма (сервизы, штучная посуда и др.) отличают изящество пропорций, элегантность силуэта, мягкие благородные формы, декоративность живописи с использованием кобальтовой цветочной гирлянды. В формах сервизов используются «ложковый рельеф», «соломенная грань», особенно популярны «гранёные сервизы». В 1840-1850-е годы однотонная печать дорисовывается яркими надглазурными красками, усложняется форма тарелок (широкий фестончатый борт). Большое внимание в рисунках уделялось военным сюжетам. С 1865 года выпускается опак (высший сорт фаянса).
С конца 1880-х годов завод выпускал также фарфор (чайные и кофейные сервизы и др.), майолику (скульптуру, зеркала, киоты, камины, иконостасы, вазы, цветочные горшки, торшеры), полуфаянс, терракоту и строительные материалы. Многие изделия имитируют расписное и резное дерево, металл, растительные и животные формы. Сюжеты росписей иногда заимствовались из русской живописи второй половины XIX века. В стиле модерн в 1890-х годах выпускались вазы, сухарницы и пепельницы с использованием потечных глазурей. К 300-летию Дома Романовых было выполнено много изделий в русском стиле.
В 1833 году завод был удостоен права на использование государственного герба. Его продукция отмечалась медалями (в т. ч. Большой золотой на 1-й Московской мануфактурной выставке, 1831 год, и на Всемирной выставке 1889 года в Париже).
В советское время завод был одним из основных предприятий по выпуску столовой посуды, бытовой и декоративной майолики. В 1920-е годы в его ассортименте сохранялись старые формы и рисунки. Новые влияния привнесены во второй половине 1920-х годоы художниками И.Г. Фрих-Харом, И.С. Ефимовым, В.Е. Ковальским, С.Б. Прессман. В 1934 году на заводе организована художественная лаборатория (В.П. Бесперстова, Ефимов, А.Е. Зеленский, Г.И. Кепинов, С.Д. Лебедева, И.Л. Слоним, В.А. Фаворский, Фрих-Хар, М.П. Холодная, И.М. Чайков и др.). Профессиональные художники создавали уникальные образцы декоративной скульптуры и расписных блюд и тарелок. В 1930-1950-е годы на заводе работали Т.З. Подрябинников, наладивший роспись солями, П.М. Кожин и др.
Главынми чертами стиля конаковского фаянса с 1940-х годов стали мягкость и текучесть функциональных форм; декоративная мазковая ручная роспись отличается особой нарядностью и живописностью. В 1950-е годы выпускался столовый ассортимент для общепита, но с конца 1950-х годов предпочтение отдавалось наборам и комплектам (для мёда, кваса, блинов, фруктов и т. п.). Завод производил изделия из майолики (с рельефным орнаментом), также посуду с ангобной цветочной росписью, с надглазурной и подглазурной живописью; освоил механизированные способы декорирования (декалькомания, трафарет, печать). После 1945 года продолжали работать мастера старшего поколения (С.К. Комков, П.Я. Корсаков, М.А. Овчинкин, М.И. Примочкин, Д.А. Шарабанкин и др.).
Среди мастеров 1940-1970-х годов: Г.Я. Альтерман, О.Г. Белова, братья В.И. и Г.И. Беляковы, Е.И. Беляков, И.В. Васильев, Г.Г. Вебер, Н.С. Гаврилов, О.П. Гагнидзе, Е.М. Гуревич, А.А. Казанков, Д.Э. Клювганг, Н.А. Коковихин, Ф.Н. Крохина, М.А. Левина, Н.А. Литвиненко, Р.Г. Михайлова (Алёшина), Р.Р. Михайловская- О’Коннель, Г.Б. Садиков, В.В. Семёнов, В.А. Сергеев, Л.С. Солодков, В.Г. Филянская, А.И. Хихеева, М.П. Холодная, В.П. Шинкаренко.
Изделия завода получали награды на Всемирных выставках в Париже (1937 год; Гран-при) и Брюсселе (1958 год; серебряная медаль).
Иллюстрации:
Конаковский фаянсовый завод. И.Г. Фрих-Хар. Чайник «Верблюд». Фарфор. 1925-1926 годы. Дирекция художественных выставок (Москва). Архив БРЭ.