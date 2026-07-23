КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД

КОНАКОВСКИЙ ФАЯНСОВЫЙ ЗАВОД - од­но из ста­рей­ших российских пред­при­ятий по из­го­тов­ле­нию фа­ян­со­вых из­де­лий.

На­хо­дит­ся в г. Ко­на­ко­во. Ос­но­ва­но в 1809 году в деревне Дом­ки­но Кор­чев­ско­го уезда Твер­ской губернии ап­те­ка­рем из Бо­ге­мии Ф.Х. Брин­не­ром при уча­стии мас­те­ров с за­во­да Гард­не­ра (см. Дмит­ров­ский фар­фо­ро­вый за­вод) - за­го­тов­щи­ка масс Рей­не­ра и гон­ча­ра-то­чиль­щи­ка Ко­боц­ко­го.

С сентября 1810 года за­вод при­над­ле­жал куп­цу А.Я. Ау­эр­ба­ху; в 1826-1828 годы пе­ре­ве­дён в сель­цо Куз­не­цо­во (с 1930 года Ко­на­ко­во). В 1870-1918 годы за­вод при­над­ле­жал Товариществу М.С. Куз­не­цо­ва (в пер­вые го­ды это­го пе­рио­да на­зы­вал­ся «Быв­ший Ау­эр­бах», ино­гда - Фаб­ри­ка М.С. Куз­не­цо­ва в Твер­ской губернии).

В 1918 году на­цио­на­ли­зи­ро­ван. С 1924 году Твер­ская фар­фо­ро-фа­ян­со­вая фаб­ри­ка им. М.И. Ка­ли­ни­на (в Куз­не­цо­ве); с 1931 года Ко­на­ков­ская фа­ян­со­вая фаб­ри­ка им. М.И. Ка­ли­ни­на (в 1937-1992 годы Конаковский фаянсовый завод име­ни М.И. Ка­ли­ни­на); с начала 1990-х годов ЗАО «Ко­на­ков­ский фа­янс».

Ус­пеш­но­му раз­ви­тию за­во­да спо­соб­ст­во­ва­ло пол­ное обес­пе­че­ние его отечественным сырь­ём. Не­смот­ря на влия­ние из­де­лий Кие­во-Ме­жи­гор­ской фаб­ри­ки и тон­ко­го английского фа­ян­са, на за­во­де в начале XIX века был раз­ра­бо­тан собственный стиль, раз­но­об­раз­ный ас­сор­ти­мент. От­ли­чительная чер­та из­де­лий - со­че­та­ние руч­ной по­ли­хром­ной рас­ти­тель­но-ор­на­мен­таль­ной рос­пи­си (в 2-3 крас­ки) с мо­но­хром­ным под­гла­зур­ным пе­чат­ным ри­сун­ком (с 1818 года), со­хра­няв­шее­ся до конца XIX века.

Из­де­лия зре­ло­го клас­си­циз­ма (сер­ви­зы, штуч­ная по­су­да и др.) отли­ча­ют изя­ще­ст­во про­пор­ций, эле­гант­ность си­лу­эта, мяг­кие бла­го­род­ные фор­мы, де­ко­ра­тив­ность жи­во­пи­си с ис­поль­зо­ва­ни­ем ко­баль­то­вой цве­точ­ной гир­лян­ды. В фор­мах сер­ви­зов ис­поль­зу­ют­ся «лож­ко­вый рель­еф», «со­ло­мен­ная грань», осо­бен­но по­пу­ляр­ны «гра­нё­ные сер­ви­зы». В 1840-1850-е годы од­но­тон­ная пе­чать до­ри­со­вы­ва­ет­ся яр­ки­ми над­гла­зур­ны­ми крас­ка­ми, ус­лож­ня­ет­ся фор­ма та­ре­лок (ши­ро­кий фес­тон­ча­тый борт). Боль­шое вни­ма­ние в ри­сун­ках уде­ля­лось во­енным сю­же­там. С 1865 года вы­пус­ка­ет­ся опак (выс­ший сорт фа­ян­са).

С конца 1880-х годов за­вод вы­пус­кал так­же фар­фор (чай­ные и ко­фей­ные сер­ви­зы и др.), май­о­ли­ку (скульп­ту­ру, зер­ка­ла, кио­ты, ка­ми­ны, ико­но­ста­сы, ва­зы, цве­точ­ные горш­ки, тор­ше­ры), по­лу­фа­янс, тер­рако­ту и стро­ительные ма­те­риа­лы. Многие из­де­лия ими­ти­ру­ют рас­пис­ное и рез­ное де­ре­во, ме­талл, рас­ти­тель­ные и жи­вот­ные фор­мы. Сю­же­ты рос­пи­сей ино­гда за­им­ст­во­ва­лись из русской жи­во­пи­си второй половины XIX века. В сти­ле мо­дерн в 1890-х годах вы­пус­ка­лись ва­зы, су­хар­ни­цы и пе­пель­ни­цы с ис­поль­зо­ва­ни­ем по­теч­ных гла­зу­рей. К 300-ле­тию До­ма Ро­ма­но­вых бы­ло вы­пол­не­но мно­го из­де­лий в рус­ском сти­ле.

В 1833 году за­вод был удо­сто­ен пра­ва на ис­поль­зо­ва­ние государственного гер­ба. Его про­дук­ция от­ме­ча­лась ме­да­ля­ми (в т. ч. Боль­шой зо­ло­той на 1-й Московской ма­ну­фак­тур­ной вы­став­ке, 1831 год, и на Все­мир­ной вы­став­ке 1889 года в Па­ри­же).

В советское вре­мя за­вод был од­ним из основных пред­при­ятий по вы­пус­ку сто­ло­вой по­су­ды, бы­то­вой и де­ко­ра­тив­ной май­о­ли­ки. В 1920-е годы в его ас­сор­ти­мен­те со­хра­ня­лись ста­рые фор­мы и ри­сун­ки. Но­вые влия­ния прив­не­се­ны во второй половине 1920-х годоы ху­дож­ни­ка­ми И.Г. Фрих-Ха­ром, И.С. Ефи­мо­вым , В.Е. Ко­валь­ским, С.Б. Пресс­ман. В 1934 году на за­во­де ор­га­ни­зо­ва­на ху­дожественная ла­бо­ра­то­рия (В.П. Бес­пер­сто­ва, Ефи­мов, А.Е. Зе­лен­ский, Г.И. Ке­пи­нов, С.Д. Ле­бе­де­ва, И.Л. Сло­ним, В.А. Фа­вор­ский, Фрих-Хар, М.П. Хо­лод­ная, И.М. Чай­ков и др.). Профессиональные ху­дож­ни­ки соз­да­ва­ли уни­каль­ные об­раз­цы де­ко­ра­тив­ной скульп­ту­ры и рас­пис­ных блюд и та­ре­лок. В 1930-1950-е годы на за­во­де ра­бо­тали Т.З. Под­ря­бин­ни­ков, на­ла­див­ший рос­пись со­ля­ми, П.М. Ко­жин и др.

Главынми чер­та­ми сти­ля ко­на­ков­ско­го фа­ян­са с 1940-х годов ста­ли мяг­кость и те­ку­честь функ­цио­наль­ных форм; де­ко­ра­тив­ная маз­ко­вая руч­ная рос­пись от­ли­ча­ет­ся осо­бой на­ряд­но­стью и жи­во­пис­но­стью. В 1950-е годы вы­пус­кал­ся сто­ловый ас­сор­ти­мент для об­ще­пи­та, но с конца 1950-х годов пред­поч­те­ние от­да­ва­лось на­бо­рам и ком­плек­там (для мё­да, ква­са, бли­нов, фрук­тов и т. п.). За­вод про­из­во­дил из­де­лия из май­о­ли­ки (с рель­еф­ным ор­на­мен­том), так­же по­су­ду с ан­гоб­ной цве­точ­ной рос­пи­сью, с над­гла­зур­ной и под­гла­зур­ной жи­во­пи­сью; ос­во­ил ме­ха­ни­зированные спо­со­бы де­ко­ри­ро­ва­ния (де­каль­ко­ма­ния, тра­фа­рет, пе­чать). По­сле 1945 года про­дол­жа­ли ра­бо­тать мас­те­ра стар­ше­го по­ко­ле­ния (С.К. Ком­ков, П.Я. Кор­са­ков, М.А. Ов­чин­кин, М.И. При­моч­кин, Д.А. Ша­ра­бан­кин и др.).

Сре­ди мас­те­ров 1940-1970-х годов: Г.Я. Аль­тер­ман, О.Г. Бе­ло­ва, братья В.И. и Г.И. Бе­ля­ко­вы, Е.И. Бе­ля­ков, И.В. Ва­силь­ев, Г.Г. Ве­бер, Н.С. Гав­ри­лов, О.П. Гаг­ни­д­зе, Е.М. Гу­ре­вич, А.А. Ка­зан­ков, Д.Э. Клюв­ганг, Н.А. Ко­ко­ви­хин, Ф.Н. Кро­хи­на, М.А. Ле­ви­на, Н.А. Лит­ви­нен­ко, Р.Г. Ми­хай­ло­ва (Алё­ши­на), Р.Р. Ми­хай­лов­ская- О’Коннель, Г.Б. Са­ди­ков, В.В. Се­мёнов, В.А. Сер­ге­ев, Л.С. Со­лод­ков, В.Г. Фи­лян­ская, А.И. Хи­хее­ва, М.П. Хо­лод­ная, В.П. Шин­ка­рен­ко.

Из­де­лия за­во­да по­лу­ча­ли на­гра­ды на Все­мир­ных вы­став­ках в Па­ри­же (1937 год; Гран-при) и Брюс­се­ле (1958 год; се­реб­ря­ная ме­даль).

Иллюстрации:

Ко­на­ков­ский фа­ян­со­вый за­вод. И.Г. Фрих-Хар. Чай­ник «Вер­блюд». Фар­фор. 1925-1926 годы. Ди­рек­ция ху­до­жест­вен­ных вы­ста­вок (Мо­ск­ва). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)