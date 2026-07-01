КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ В СССР

КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ В СССР:

1) Один из спо­со­бов ор­га­ни­за­ции строи­тель­ст­ва и пе­ре­рас­пре­де­ле­ния ра­бо­чей си­лы в народном хо­зяй­ст­ве.

2) На­род­но-хо­зяй­ст­вен­ные объ­ек­ты, от­вет­ст­вен­ность за строи­тель­ст­во ко­то­рых брал на се­бя ком­со­мол .

Име­ли так­же идео­ло­гическое зна­че­ние: долж­ны бы­ли слу­жить при­ме­ром ком­му­ни­стического от­но­ше­ния к тру­ду.

Ста­тус комсомольских строек при­да­вал­ся стро­ительным объ­ек­там для обес­пе­че­ния свое­вре­мен­но­го и ка­че­ст­вен­но­го за­вер­ше­ния их строи­тель­ст­ва при наи­мень­ших за­тра­тах. Наи­бо­лее зна­чи­мые на­род­но-хо­зяй­ст­вен­ные объ­ек­ты по­лу­ча­ли ста­тус Все­со­юз­ных удар­ных комсомольских строек. На­хо­ди­лись главным образом в труд­но­дос­туп­ных и ма­ло­об­жи­тых рай­онах.

Пе­ре­чень комсомольских строек ут­вер­ждал­ся Бю­ро ЦК ВЛКСМ на ос­но­ве пред­ло­же­ний партийных, проф­со­юз­ных и ком­со­моль­ских ор­га­нов, ми­ни­стерств и ве­домств и по со­гла­со­ва­нию с Гос­пла­ном СССР и ВЦСПС. Комсомльские стройки ком­плек­то­ва­лись ра­бо­чей си­лой по­сред­ст­вом про­во­ди­мых ЦК ВЛКСМ так называемых об­щественных при­зы­вов мо­ло­дё­жи и уволь­няе­мых в за­пас во­ен­нослу­жа­щих, а так­же за счёт временных доб­ро­воль­ных ком­со­моль­ско-мо­ло­дёж­ных стро­ительных от­ря­дов.

На комсомльских стройках прак­ти­ко­ва­лись свои ме­то­ды ор­га­ни­за­ции тру­да. Дей­ст­во­ва­ли ком­со­моль­ские шта­бы (ра­бо­та­ли под ру­ко­во­дством комитета ВЛКСМ строй­ки), в со­став ко­то­рых вхо­ди­ли мо­ло­дые ра­бо­чие, бри­га­ди­ры и спе­циа­листы, пред­ста­ви­те­ли хо­зяй­ст­вен­ных и проф­со­юз­ных ор­га­нов, ком­со­моль­ские ак­ти­ви­сты мон­таж­ных и спе­циа­ли­зированных ор­га­ни­за­ций, суб­под­ряд­ных под­раз­де­ле­ний. Шта­бы совместных с проф­со­юз­ны­ми ор­га­ни­за­ция­ми про­во­ди­ли со­рев­но­ва­ние сре­ди ком­со­моль­ско-мо­ло­дёж­ных кол­лек­ти­вов. В бри­га­дах, на стро­ительных уча­ст­ках соз­да­ва­лись по­сты «Ком­со­моль­ско­го про­жек­то­ра» для борь­бы за ук­ре­п­ле­ние тру­до­вой дис­ци­п­ли­ны, эко­но­мию стро­ительных ма­те­риа­лов, эф­фек­тив­ное ис­поль­зо­ва­ние тех­ни­ки. Ве­лась «Ле­то­пись удар­ной строй­ки», в ко­то­рую за­но­си­лись име­на мо­ло­дых ра­бо­чих и спе­циа­ли­стов, ком­со­моль­ско-мо­ло­дёж­ных кол­лек­ти­вов, внёс­ших зна­чительный вклад в вы­пол­не­ние пла­нов строи­тель­ст­ва.

Пер­вой комсомльской стройкой ста­ло строи­тель­ст­во Вол­хов­ской ГЭС. В 1920-1930-е годы комсомолькие стройки бы­ли объ­яв­ле­ны Сель­маш­ст­рой (Рос­тов-на-До­ну), Трак­то­ро­строй (Ста­лин­град), Урал­маш­ст­рой, строи­тель­ст­во Ура­ло-Куз­нец­ко­го ме­тал­лур­гического ком­би­на­та, Ком­со­моль­ска-на-Аму­ре, пер­вой оче­ре­ди Московского мет­ро­по­ли­те­на, железнодорожной ма­ги­ст­ра­ли Ак­мо­линск - Кар­та­лы, раз­работ­ка неф­тя­ных ме­сто­ро­ж­де­ний Вол­го-Ураль­ской неф­те­га­зо­нос­ной про­вин­ции и др.

В 1950-1970-е годы к Все­со­юз­ным удар­ным комсомльским стройкам от­но­си­лось строи­тель­ст­во Брат­ской, Днеп­ро­дзер­жин­ской, Крас­но­яр­ской ГЭС, атом­ных элек­тро­стан­ций, неф­те­про­во­да Уфа - Омск, Омск - Ир­кутск, га­зо­вых ма­ги­ст­ра­лей Бу­ха­ра - Урал, Са­ра­тов - Горь­кий, железнодорожной ли­нии Аба­кан - Тай­шет, Бай­ка­ло-Амур­ской железнодорожной ма­ги­ст­ра­ли, пер­вых оче­ре­дей ря­да за­во­дов (Крас­но­яр­ско­го, Ир­кут­ско­го и Пав­ло­дар­ско­го алю­ми­ние­вых, Ан­гар­ско­го и Ом­ско­го неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щих, За­пад­но-Си­бир­ско­го и Ка­ра­ган­дин­ско­го ме­тал­лур­ги­че­ских) и др. Все­со­юз­ны­ми удар­ны­ми комсомольскими стройками в 1959 году бы­ло строи­тель­ст­во 114 пред­при­ятий промышленности и транс­пор­та (154 в 1962 году, 135 в 1982 году, 63 в 1987 году). Прин­ци­пы ор­га­ни­зации тру­да, при­ня­тые на комсомольских стройках, при­ме­ня­лись так­же при ос­вое­нии це­лин­ных зе­мель Ка­зах­ста­на, Ал­тая, Но­во­си­бир­ской области. В свя­зи с рос­пус­ком ком­со­мо­ла в сентябре 1991 года ор­га­ни­за­ция комсомольских строек пре­кра­ти­лась.

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