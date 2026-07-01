КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ В СССР
КОМСОМОЛЬСКИЕ СТРОЙКИ В СССР:
1) Один из способов организации строительства и перераспределения рабочей силы в народном хозяйстве.
2) Народно-хозяйственные объекты, ответственность за строительство которых брал на себя комсомол.
Имели также идеологическое значение: должны были служить примером коммунистического отношения к труду.
Статус комсомольских строек придавался строительным объектам для обеспечения своевременного и качественного завершения их строительства при наименьших затратах. Наиболее значимые народно-хозяйственные объекты получали статус Всесоюзных ударных комсомольских строек. Находились главным образом в труднодоступных и малообжитых районах.
Перечень комсомольских строек утверждался Бюро ЦК ВЛКСМ на основе предложений партийных, профсоюзных и комсомольских органов, министерств и ведомств и по согласованию с Госпланом СССР и ВЦСПС. Комсомльские стройки комплектовались рабочей силой посредством проводимых ЦК ВЛКСМ так называемых общественных призывов молодёжи и увольняемых в запас военнослужащих, а также за счёт временных добровольных комсомольско-молодёжных строительных отрядов.
На комсомльских стройках практиковались свои методы организации труда. Действовали комсомольские штабы (работали под руководством комитета ВЛКСМ стройки), в состав которых входили молодые рабочие, бригадиры и специалисты, представители хозяйственных и профсоюзных органов, комсомольские активисты монтажных и специализированных организаций, субподрядных подразделений. Штабы совместных с профсоюзными организациями проводили соревнование среди комсомольско-молодёжных коллективов. В бригадах, на строительных участках создавались посты «Комсомольского прожектора» для борьбы за укрепление трудовой дисциплины, экономию строительных материалов, эффективное использование техники. Велась «Летопись ударной стройки», в которую заносились имена молодых рабочих и специалистов, комсомольско-молодёжных коллективов, внёсших значительный вклад в выполнение планов строительства.
Первой комсомльской стройкой стало строительство Волховской ГЭС. В 1920-1930-е годы комсомолькие стройки были объявлены Сельмашстрой (Ростов-на-Дону), Тракторострой (Сталинград), Уралмашстрой, строительство Урало-Кузнецкого металлургического комбината, Комсомольска-на-Амуре, первой очереди Московского метрополитена, железнодорожной магистрали Акмолинск - Карталы, разработка нефтяных месторождений Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и др.
В 1950-1970-е годы к Всесоюзным ударным комсомльским стройкам относилось строительство Братской, Днепродзержинской, Красноярской ГЭС, атомных электростанций, нефтепровода Уфа - Омск, Омск - Иркутск, газовых магистралей Бухара - Урал, Саратов - Горький, железнодорожной линии Абакан - Тайшет, Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, первых очередей ряда заводов (Красноярского, Иркутского и Павлодарского алюминиевых, Ангарского и Омского нефтеперерабатывающих, Западно-Сибирского и Карагандинского металлургических) и др. Всесоюзными ударными комсомольскими стройками в 1959 году было строительство 114 предприятий промышленности и транспорта (154 в 1962 году, 135 в 1982 году, 63 в 1987 году). Принципы организации труда, принятые на комсомольских стройках, применялись также при освоении целинных земель Казахстана, Алтая, Новосибирской области. В связи с роспуском комсомола в сентябре 1991 года организация комсомольских строек прекратилась.